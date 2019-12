Serie A: Roma show al Franchi! La Fiorentina si arrende 1-4, Montella adesso rischia

Una Roma meravigliosa vince con un risultato netto a Firenze chiudendo nel migliore dei modi l’ anno calcistico. I giallorossi bucano ben 4 volte la porta avversaria grazie a due gol balcanici e due italiani. Ad andare a segno prima Dzeko e Kolarov, poi Pellegrini e Zaniolo.

Encomio preliminare per quanto visto in questi primi mesi meritano Petrachi e Fonseca. Il primo per il mercato fatto e il secondo per la velocità con la quale ha adattato il suo credo calcistico al nostro campionato. Indubbiamente non era una Fiorentina al completo viste le assenze di Ribery e Chiesa ma restava comunque una partita complicata per i capitolini. Da valutare adesso la posizone di Montella che aveva ritrovato la sua squadra dopo il pareggio ottenuto la scorsa settimana contro l’Inter.

Dopo essere andata sotto di due gol in meno di 25 minuti, la squadra di casa è stata caparbia e fortunata nel riaprire il match al quale aveva approcciato anche abbastanza bene. Troppo importante però la differenza tra le due squadre perché i viola potessero ottenere il pareggio. Dopo il gol del 2 a 1 i giallorossi non sono mai andati effettivamente in difficoltà. Bravi gli ospiti a non abbattersi e a continuare a provare ad attaccare senza abbassarsi troppo.

L’approccio al 2T è stato positivo per gli uomini di Montella che non hanno nemmeno mal interpretato la gara e che sono rimasti in partita fino a 15 minuti prima del fischio finale. Adesso la Roma è attesa da un mese di gennaio molto intenso, lo stesso che attende la Viola. Se al giorno d’oggi sappiamo chi guiderà Dzeko e compagni, resta da capire se l’ex tecnico del Milan sarà ancora l’allenatore della Viola dopo aver festeggiato il Natale. La società ha tutto il tempo per riflettere e ponderare una sana decisione per il bene collettivo. Da valutare anche qualche operazione di mercato. I toscani hanno una felice commistione di giocatori esperti e giovani talentuosi.

Dovranno però essere bravi a ritrovarsi per raggiungere una posizone diversa in campionato. Le potenzialità dei viola sono importanti e ci sono ancora tutti i presupposti perché possano rialzarsi.