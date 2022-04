Serie A: Servirà l’indice di liquidità per l’iscrizione al campionato

L’indice di liquidità è un valore economico che esprime il grado di solvibilità di un’azienda, ovvero se una squadra di calcio riesce ad ottemperare ai propri oneri a breve termine senza trovarsi in deficit monetario. La FIGC nella mattinata di oggi ha approvato quest’indice come parametro essenziale per l’iscrizione delle compagini nei campionati di Serie A, Serie B e Serie C; per il massimo campionato la liquidity ratio si deve attestare almeno allo 0.5 (50%), per quanto riguarda le categorie inferiori sullo 0.7 (70%). Il rapporto è, dunque, tra la liquidità totale (disponibilità liquidite, comprese di crediti) e passività correnti (quei debiti che durano massimo 12 mesi).

L’equilibrio finanziario è, a partire dalla prossima stagione, elemento principale per essere ammessi ai seguenti campionati; il tutto permette di controllare anzitempo anche il cash flow puro, così facendo nessuna squadra dovrebbe non essere in grado di assolvere ai propri doveri. Le squadre, inoltre, troppe volte intraprendono investimenti sapendo di non essere in grado di rispettare i propri oneri finanziari, così facendo si può prevenire il problema. Ci sono, ovviamente, dei metodi per controllare al meglio l’indice di liquidità come: diminuire il monte ingaggi, migliorare il trading di calciatori ed il “classico” aumento di capitale.

Una piccola polemica è stata mossa dalla Lega di Serie A che voleva diminuire l’indice di liquidità al 40% (numero legato alle problematiche post-pandemia a detta dei club). Secondo Sky Sport ben 5 squadre avrebbero difficoltà nel rispettare questo limite ma nessuna di loro è in una fase critica, seppur verso la fine dell’anno sportivo, mente più drastica l’ipotesi del Corriere della Sera secondo il quale sarebbero 10 le compagini a rischio.

Razionalmente, dati alla mano, le squadre attualmente con problemi di liquidity ratio sono: Lazio, Genoa e Sampdoria (tutte per circa 30 milioni). Questo apre scenari imprevedibili sul mercato, mentre per la Lazio occorrerebbe arrivare in quinta posizione per ripianare quasi metà mancanza monetaria (incassando circa 15 milioni) e cedere un pezzo della rosa alla stessa cifra, per le compagini liguri la retrocessione in b potrebbe essere salvifica per non dover vendere i loro pezzi più pregiati a prezzi di saldo. Chi si è salvato è il Sassuolo che ha ceduto a Gennaio Boga all’Atalanta andando a risolvere questa problematica. Una brutta grana per i presidenti che dovranno lavorare in maniera più oculata se non vogliono ritrovarsi a rimpinguare continuamente le casse dei vari club.