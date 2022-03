Serie A: Si infiamma la lotta scudetto. Il calendario di Milan, Inter e Napoli

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A riprenderà con le ultime otto giornate di una stagione dove ancora è tutto da scrivere. Solo la parte conclusiva del campionato, infatti, decreterà la vincitrice dello scudetto, le squadre qualificate alle coppe europee e le formazioni che retrocederanno in Serie B, tre verdetti questi che passeranno da alcuni viatici e incontri fondamentali.

31ª giornata Juventus-Inter, Atalanta-Napoli e Spezia-Venezia

Alla ripresa delle operazioni, il derby d’Italia tra Juventus e Inter stabilirà chi delle due avrà ancora forza e mezzi per poter coltivare il sogno scudetto. Separate da un solo punto in classifica, le due compagini faranno di tutto per non perdere il treno di Milan e Napoli, con quest’ultimo che, contemporaneamente, sarà chiamato a difendere il 2° posto contro un’Atalanta desiderosa di mettere in ghiaccio un posto in Europa la prossima stagione. Nelle retrovie invece, lo Spezia potrebbe involarsi verso la salvezza conquistando i tre punti contro un Venezia che dovrà sbagliare pochissimo se vorrà restare in Serie A.

33ª giornata Napoli-Roma e Sampdoria-Salernitana

La 33ª giornata vedrà il Napoli impegnato in un altro match decisamente delicato contro la Roma di Mourinho, obbligata a far risultato per strappare il pass per le competizioni europee. Parallelamente, in zona salvezza la Salernitana avrà una delle ultime chance per scongiurare lo scenario dell’aritmetica retrocessione in Serie B, rischio questo che i blucerchiati, con una vittoria, potrebbe seriamente allontanare.

34ª giornata Lazio-Milan, Inter-Roma e Genoa-Cagliari

Giornata chiave la 34ª dove il Milan, messo nel mirino lo scudetto, proverà ad allungare sulle rivali andando a caccia del risultato pieno sul campo di una squadra (la Lazio) chiamata a far punti per ambire ad un posto in Europa. Il doppio confronto Milano-Roma sarà completato poi dal ritorno a San Siro di Mourinho che, contro il suo passato, proverà a fare uno scherzetto all’Inter in un match dove emotivamente molto sentito. Da osservare con attenzione anche la gara tra Genoa e Cagliari, due compagini che verosimilmente saranno impegnate fino all’ultimo per far propria la salvezza.

36ª giornata Fiorentina-Roma e Salernitana-Cagliari

Fiorentina e Roma si giocheranno molte delle chance di agguantare l’Europa la prossima stagione nella 36ª giornata, un turno dove, con la classifica probabilmente ancora in via di definizione, ottenere un successo di peso potrebbe avere ancora più valore. Allo stesso modo, potrebbe essere significativo per Salernitana e Cagliari uscire coi tre punti dal match che le vedrà opposte all’Arechi, campo dove la questione salvezza potrebbe prendere un indirizzo molto preciso.

37ª giornata Juventus-Lazio e Milan-Atalanta

Scudetto ed Europa che conta. Sarà questa la posta in palio nei due match d’alta classifica che andranno in scena nella 37ª giornata. Nel primo la Juventus proverà ad ottenere un’affermazione importante in ottica primo posto contro la Lazio, nel secondo invece il Milan potrebbe chiudere il discorso per il titolo vincendo le resistenze di una squadra temibile come l’Atalanta.

38ª giornata Fiorentina-Juventus e Venezia-Cagliari

Qualora i giochi non dovrebbero essere già chiusi, il match (sempre molto sentito) tra Juventus e Fiorentina potrebbe avere particolare rilievo, decretando il posizionamento finale di entrambe le due storiche rivali. Altrettanto ragguardevole potrebbe essere la partita tra Venezia e Cagliari se una (o tutte e due) dovesse essere ancora in lotta per la permanenza in Serie A, una situazione questa che, vista la classifica e la difficoltà nel far punti delle piccole, potrebbe assolutamente verificarsi.