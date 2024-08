Serie A, si parte il 17 agosto: tre le sfide più interessanti

La serie A sta scaldando i motori. Le squadre sono tutte immerse nei rispettivi ritiri precampionato, le dirigenze invece nelle trattative infuocate al fine di completare al più presto le rose da assegnare ai tecnici che dovranno poi inseguire gli obiettivi dettati dai club. La situazione è sempre più difficile, visto che ormai è prassi che le stagioni ufficiali comincino, con i battenti del calciomercato ancora aperti, sin spalancati.

Tanti colpi vengono infatti conclusi anche nell’ultima settimana, nell’ultimo giorno di mercato e questo ovviamente non favorisce molto il lavoro dei tecnici, ma soprattutto influisce, e non poco, sulle valutazioni in riferimento alle scommesse sulla serie A. Completate o no, comunque, le 20 squadre dovranno essere pronte ai nastri di partenza nel week end 17-18 agosto, dove spicca soprattutto un tris di gare: Milan-Torino, con i rossoneri indicati come probabili vincitori (1.65 contro 5.15 dei granata), Genoa-Inter, con i neroazzurri vincenti a 1.60 contro il 5.40 rossoblù, e infine Juventus-Como, dove il gap è esagerato (bianconeri a 1.31 contro il 9.50 dei lariani), anche se la squadra di Cesc Fabregas, pur da matricola, incuriosisce e non poco, soprattutto per il mercato svolto fino a questo momento.

E il piano di rafforzamento dei comaschi potrebbe non essere finito qui, visto che tanti altri nomi aleggiano sopra le rive del lago di Como, mai come stavolta voglioso di essere forte protagonista grazie ad una proprietà che non sta lesinando sforzi economici importanti e ingaggi di nomi top, come ad esempio l’ex madridista Raphaël Xavier Varane, difensore francese campione del mondo nel 2018.

Tra le protagoniste più attese c’è però anche la Roma (la prima a Cagliari con quota vincente a 1.92 contro il 3.78 dei sardi), che negli ultimi giorni ha firmato colpi importanti per il settore offensivo. Dalla Juventus, dopo l’ottima stagione in prestito al Frosinone, è arrivato l’argentino Matías Soulé, mentre dal Girona è stato prelevato un bomber che ha fatto benissimo nell’ultima Liga spagnola: il 27enne ucraino Artem Dovbyk, leader dei bomber in Spagna con ben 24 reti nell’ultima stagione.