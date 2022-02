Serie A: Simeone show, Venezia ko. Cagliari, tre punti per la salvezza

TORINO-CAGLIARI 1-2

21’ Bellanova (C), 54’ Belotti (T), 62’ Deiola (C)

Con Mandragora squalificato, Juric affida la mediana a Pobega e Lukic. In attacco spazio al “Gallo” Belotti, supportato da Brekalo e Pjaca. Mazzarri torna a Torino senza gli indisponibili Nandez e l’ex Baselli, ad occupare il centrocampo sardo ci sono Grassi, Deiola e Marin. Sugli esterni Bellanova e Dalbert, in avanti Joao Pedro assiste Pereiro. La sfida inizia subito su ritmi sostenuti e già al 21’ i rossoblù la sbloccano: Grassi sfonda sulla sinistra dove non trova opposizione e serve su un piatto d’argento un pallone che Bellanova è abile ad insaccare. Il Toro non ci sta e prova immediatamente a rialzare la testa assediando l’area dei sardi, l’occasione più ghiotta capita a Pjaca che colpisce la traversa al 38’. Prima di arrivare al riposo, i padroni di casa hanno altre chances che falliscono.

Il meritato pareggio, dunque, arriva nel corso della ripresa: al 54’, sul calcio da fermo battuto da Brekalo, la sfera viene leggermente deviata da Dalbert e raggiunge Belotti, che è lesto a realizzare di destro. Il Cagliari va in forcing per agguantare un successo che potrebbe rilanciarlo in chiave salvezza e, al 62’, si riporta in vantaggio: Deiola beffa il portiere Milinkovic-Savic con un preciso rasoterra dal limite. Poco dopo, Goldaniga sfiora l’1-3. Per i sardi è una vittoria che vale oro, la formazione di Mazzarri conferma l’ottimo momento di forma: è il quinto risultato utile consecutivo (2 successi e 3 pareggi). Scavalcato il Venezia al terz’ultimo posto, ora la permanenza in A non è più un miraggio.

HELLAS VERONA-VENEZIA 3-1

54’, 63’ e 89’ Simeone (HV), 82’ Okereke (V)

I gialloblù, reduci da due successi di fila in casa (Bologna e Udinese), affrontano gli arancioneroverdi, alla ricerca di continuità di risultati e pesanti punti salvezza. Tudor disegna una difesa inedita per via delle assenze di Casale e Gunter: esordio per Retsos che va ad affiancare Coppola e Sutalo. Attacco confermatissimo, con Barak e Caprari a dar man forte a Simeone. Zanetti ritrova Busio in mediana in coppia con Cuisance e scala Ampadu nella difesa a tre. Nella prima frazione, Venezia sciupone: i Lagunari si divorano diverse occasioni da gol: il colpo di testa ravvicinato di Okereke viene respinto sulla linea da Lazovic, Ceccaroni da due passi spreca calciando debolmente.

Più tardi, Montipò sbaglia i tempi dell’uscita su azione d’angolo e Caldara, indisturbato, incredibilmente mette fuori una comoda inzuccata. Il Verona, irriconoscibile nei primi 45’, si scatena nella ripresa e lo fa con il suo miglior giocatore: Giovanni Simeone. Dopo il tentativo fallito di Caprari, è il figlio d’arte a trascinare i suoi: al 54’ supera Caldara e la sblocca, al 63’ spedisce in fondo al sacco, colpendo al volo, un assist di Faraoni (decisiva la deviazione di Busio) e all’89’ la chiude in contropiede. All’81’ Okereke aveva accorciato di testa. Terzo risultato utile consecutivo per gli scaligeri. Il Venezia è sempre più nei guai.