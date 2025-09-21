Serie A: Super Dea a Torino, la Cremonese rallenta

CREMONESE – PARMA 0-0

Pareggio senza reti allo stadio “Zini” di Cremona. Non una partita certamente indimenticabile, in cui c’è veramente poco o nulla da raccontare, se non il tentativo da parte dei ducali di imporre la propria strategia: il controllo della partita. Sotto questo aspetto la squadra di Cuesta ci è riuscita. Poi, tuttavia, sotto il piano offensivo gli ospiti hanno creato pochissime occasioni da rete, fermandosi al colpo di testa di Pellegrino che ha sbattuto sul palo nel primo tempo. Delprato ha avuto un’altra chance nella ripresa, ma senza esito. Ancora peggio ha fatto la Cremonese, perché l’azione più pericolosa è arrivata solo all’89’ inoltrato, con il tentativo di Terracciano smanacciato sulla traversa dal portiere gialloblù Suzuki. Nonostante il pari, comunque, la Cremonese resta imbattuta dopo 4 partite di campionato con 8 punti fin qui totalizzati e, questo, è sicuramente un buon bottino a cui guardare per l’obiettivo principale della formazione grigiorossa che è quello di mantenere la categoria. Proprio come il Parma, che però è a quota 2.

TORINO – ATALANTA 0-3

30’ e 38’ Krstovic, 34’ Sulemana

Termina con il tris bergamasco la sfida tra granata e orobici. Un risultato che parla chiaro, troppo ampio il divario tecnico tra le due formazioni. Più che il colpo dell’ex, griffato Ivan Juric, quelli conquistati dalla Dea sono tre punti chiave nella missione-risalita dell’Atalanta che raggiunge quota 8, verso un’alta classifica che si è già delineata. Il Toro rallenta, invece, vanificando il successo esterno di sette giorni fa ottenuto contro la Roma: adesso ci sarà il Pisa in Coppa Italia, ma ci sarà soprattutto da trovare in campo l’equilibrio giusto per una formazione che si affida a diversi giocatori – citiamo Casadei, Asllani, Simeone – che nel recente passato non hanno trovato altrove un rilevante minutaggio nelle rispettive squadre di appartenenza pre-Torino. Male in difesa i granata, poco presenti in fase di costruzione, evanescenti al tiro anche sullo 0-3 e dal dischetto, con l’ex nerazzurro Zapata oggi al rientro dopo il grave infortunio (il centravanti è entrato nel finale di gara). Si è rivisto in campo – ma per altri motivi – anche Lookman sul fronte ospite nei minuti conclusivi. Gara decisa già nel primo tempo dalla doppietta di Krstovic, che ha sfruttato prima un assist di Samardzic e poi un passaggio vincente di Sulemana. Nel mezzo è toccato proprio a Sulemana sfruttare a sua volta un assist di Zappacosta per mettere alle spalle di Israel. Sempre nella prima frazione, però, duplice infortunio atalantino: prima Zalewski e poi Hien hanno dovuto abbandonare prematuramente il campo.