Serie A: The show must go on…è tempo del derby d’Italia, Lazio pronta al sorpasso?

Dopo le varie limitazioni della scorsa giornata ed in seguito ad i match europei, torna in campo la Serie con la sua ventiseiesima giornata. Tra porte chiuse e rinvii, la proposta “nobile” di Sky sembra essere stata accolta: il derby d’Italia in chiaro. Si parte Sabato alle 15 con Lazio-Bologna, dove i biancocelesti vogliono continuare la loro striscia positiva per coltivare quel sogno che tempo fa appariva come un miraggio. I felsinei hanno perso un po’ del loro smalto per merito della classifica, ormai, tranquilla.

Udinese-Fiorentina, inizialmente rinviata a data da destinarsi per motivi legislativi e sanitari, verrà disputata regolarmente ma senza tifosi. I viola cercano quella continuità che è tanto mancata in questa stagione, per proseguire con il buon lavoro svolto mentre i friulani non hanno molte ambizioni se non il bel gioco.

Il Saturday Night andrà in scena al San Paolo: il Napoli galvanizzato dall’impresa europea cercherà di annichilire ed annientare un Torino ormai svuotato di ogni ambizione. Domenica all’ora di pranzo, il Milan di Pioli se la vedrà contro un Genoa che cerca disperatamente i 3 punti per salire la china. Il Grifone ha giocato bene contro la Lazio ma il risultato non è stato favorevole. Alle 15 assisteremo a tre incontri: Lecce-Atalanta sembra già scritta ma i salentini, debacle romana a parte, giocano veramente bene e riescono a mettere in difficoltà chiunque.

Le rondinelle del Brescia andranno in trasferta a Sassuolo per provare ad agguantare una miracolosa salvezza. I nero-verdi di De Zerbi vogliono tornare alla vittoria e proseguire il circolo virtuoso degli ultimi anni. Parma-Spal sarà interessante sia per i dettami tattici che per la classifica, i ferraresi devono ottenere punti preziosi anche se sembrano ormai spiazzati. I crociati emiliani sono in ripresa e si avvicinano pericolosamente alla zona europea.

Alle 18 la Roma verrà ospitata dal Cagliari, gara da tripla anche se i capitolini sono nettamente più in forma dal punto di vista del gioco e dei risultati. Il posticipo sarà il testimone della sfida scudetto, nonché derby d’Italia: Juventus-Inter. Una sfida che tocca personalmente due modi diversi di pensare, Sarri contro Conte e Lukaku contro Ronaldo è solo un assaggino di quel che andrà in scena all’Allianz.

Lunedì 2 Marzo Sampdoria-Verona chiuderà questa giornata per dare verdetti, soprattutto, in ottica salvezza; i doriani sono obbligati a conquistare i 3 punti. Potremmo affermare che queste giornate spezzatino non giovano più a nessuno, soprattutto se a disputare le gare di Lunedì sono compagini non impegnate in Europa.

Il programma completo:

Sab 15.00 Lazio-Bologna

Sab 18.00 Udinese-Fiorentina

Sab 20.45 Napoli-Torino

Dom 12.30 Milan-Genoa

Dom15.00 Lecce-Atalanta

Dom 15.00 Parma-Spal

Dom 15.00 Sassuolo-Brescia

Dom 18.00 Cagliari-Roma

Dom 20.45 Juventus-Inter

Lun 20.45 Sampdoria-Hellas Verona