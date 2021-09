Serie A: Top & Flop della 5° giornata di Serie A

Inter e Napoli

Non si fermano neanche nel primo turno infrasettimanale Inter e Napoli, entrambe vittoriose in trasferta su due campi ostici. O meglio, che potevano risultare ostici. Sì, perché i nerazzurri, ospitati da una Viola in un ottimo momento di forma e proveniente da 3 vittorie consecutive, vanno in grande difficoltà nel primo tempo. Nessun problema, la profondità della rosa della squadra di Simone Inzaghi è importante. La qualità pure: 1-3 al Franchi e risultato ribaltato. 18 gol in 5 partite con 11 marcatori diversi. Numeri da primato, se non fosse per il Napoli di Luciano Spalletti: bottino pieno per i partenopei che passeggiano 4-0 contro la Sampdoria a Marassi e volano in testa alla classifica, trascinati da un Osimhen in stato di grazia e che sembra già essersi preso Napoli e il Napoli. Le due forze del campionato non vogliono smettere di correre.

Theo Hernàndez e Saelemaekers

Se tra Inter e Napoli figura anche il Milan nelle prime tre posizioni del campionato, il merito è anche di questi due ragazzi qua. I rossoneri, imballati contro un Venezia arrivato a San Siro non per fare una passeggiata, non riescono a sbloccarla nel primo tempo. Nessun problema, entra Theo e serve un assist al volo al bacio per Brahim Diaz. Entra Saelemaekers e, dopo un tunnel, mette in porta Theo: 2-0 e Inter raggiunto in classifica. Napoli nel mirino, gli azzurri sono avvisati.

Cagliari e Lazio

Non riescono a trovare continuità Cagliari e Lazio. Per i sardi, ancora in cerca della prima vittoria in casa, sarebbe stata un’ottima occasione per dare la prima gioia al proprio pubblico. Eppure, l’effetto Mazzarri sembra essere già svanito dopo il convincente 2-2 all’Olimpico contro la Lazio. L’Empoli si impone 0-2 in Sardegna, lasciando i rossoblù al penultimo posto in classifica e unica squadra a non aver ancora centrato i 3 punti in questo campionato insieme alla Salernitana.

Altra squadra da rodare sembra essere proprio la Lazio di Sarri: dopo un ottimo avvio, 2 punti nelle ultime 3. Il pareggio in casa del Toro sembra preoccupare più per gioco che per risultato. La classifica non è poi così male, ma la mano dell’allenatore toscano ancora non si vede e il gioco non sembra decollare.

Colley e Yoshida

La coppia di centrali blucerchiata di certo non brilla nello 0-4 di Marassi contro il Napoli. È vero, Osimhen sembra immarcabile e la squadra di Spalletti sembra ingiocabile, ma la difesa blucerchiata è messa male in almeno 3 dei 4 gol subiti. Eppure, senza considerare la partita con l’Inter, la squadra di D’Aversa aveva preso solamente un gol in 3 partite, alla prima uscita stagionale in casa contro il Milan. La difesa non è mai stata un problema, ma bisogna fare in modo che prestazioni come quella contro il Napoli non si ripetano.