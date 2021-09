Serie A: Top & Flop della 6° giornata di Serie A

Lo spettacolo del derby di Roma

Che era una partita che preannunciava spettacolo già lo sapevamo. Così tanto, forse no. Se non è una delle partite più emozionanti dell’anno poco ci manca. Sì, perché il derby di Roma, in fondo, va molto più al di là dei semplici 3 punti in palio. Vale una stagione e in cuor tuo sai che, fino al derby successivo, la città si tinge di rosso o di azzurro. Tutto o niente e a spuntarla, questa volta, sono gli uomini di Sarri.

La partita è aperta, spettacolare. Occasioni e ritmo: 3-2 per la Lazio e tanto spettacolo. Questo è il calcio che vogliamo vedere in Serie A.

Il calcio dell’Empoli e il momento di Destro

Che la Toscana è patria di calcio e idee si sapeva, e l’Empoli di Andreazzoli ne è la dimostrazione. La squadra gioca ed è lampante dimostrazione empirica di come la salvezza si possa raggiungere giocando a calcio: 4-2 al Bologna e tanti giovani. Questo Empoli sale a 9 punti in classifica e diverte: forse la vittoria allo Stadium non era stata poi così una casualità.

Altro momento di forma degno di nota è quello di Destro: Mattia a Genova, sponda rossoblù, sembra aver trovato l’antico smalto perduto. Doppietta al Verona nel pirotecnico 3-3 di sabato sera a Marassi e quota 4 gol in campionato. I liguri, come l’Empoli, vogliono dimostrare che la salvezza si può raggiungere giocando a calcio. Idee, forse qualcosa quest’anno in Serie A sta cambiando. Che l’Europa sia di insegnamento.

Il momento dell’Udinese

Tendenza opposta, invece, per l’Udinese di Gotti. La squadra, dopo una buona partenza, non segna da 3 gare consecutive. Eppure la squadra c’è. Certo, la partenza di De Paul si fa sentire sia in termini di quantità sia in termini di qualità e giocate nei momenti decisivi. Tuttavia, con una rosa così, la salvezza sembra più che alla portata. Ma quest’anno il campionato è difficile: tutte giocano e nessuno lascia niente. Proporre, questo è il must per salvarsi tranquillamente.

La partenza della Salernitana

Che la squadra di Castori figurasse dietro nella griglia di partenza lo sapevamo. Gli acquisti di Simy e Ribery avevano dato alla piazza quell’entusiasmo di cui aveva bisogno, ma la partenza della squadra campana non è stata all’altezza della Serie A: 4 partite su 6 senza segnare e un solo punto. La rosa è attrezzata quanto meno per provare a lottare per la salvezza. Certo, ci vogliono idee e coraggio, la fantasia di Ribery e i gol di Simy. L’entusiasmo lo mette il pubblico dell’Arechi. Basterà?