Serie A: Tra confusione e certezze la ripresa sembra ancora lontana

Per quanto riguarda la ripartenza della Serie A ci sono numerosi dubbi e nodi da sciogliere ma cercheremo di diradare la nebbia il più possibile. Durante l’ultima assemblea di Lega, in videoconferenza, i presidenti ha scelto a maggioranza il 13 Giugno per riprendere le ostilità; l’altra data sul banco era il 20 Giugno e tutto questo è avvenuto dopo che il ministro dello sport Spadafora ha ufficializzato la ripresa degli allenamenti di squadra dal 18 maggio (con le dovute accortezze).

Il protocollo sanitario stilato per l’eventuale ripresa non piace ai presidenti, perché sarebbe di difficile e costosa applicazione. Le difficoltà maggiori risiedono nel comportamento da attuare se un facente parte dello staff di una compagine risulti positivo, ovviamente i pareri sono discordanti. Per riprendere, però, bisogna mettere d’accordo numerosi enti tra cui: Lega, Figc, Aic, Aia, Aiac, televisioni, giornalisti, Governo, ecc..

Ieri sera il premier Conte ha, altre sì, detto che “per la ripartenza bisognerà avere qualche garanzia in più che al momento non c’è”. Non per ultimi le volontà di tutte le parti con i calciatori che pretendono lo stipendio, le società che non vogliono pagare i salari precedenti e le tv che non hanno intenzione di pagare l’ultimo trimestre. Il governo si è detto favorevole alla ripartenza qualora sussistano le condizioni, ma tra l’essere felici se si riparte e ripartire passa un abisso; è come se un nuotare amatoriale dicesse che sarebbe favorevole nel navigare lo Stretto di Messina a nuoto ma per evidenti motivi non lo potrà fare. I presidenti tergiversano le parole dei ministri e spingono per la ripresa, infrangendo le regole o facendo pressione mediatica.

Da non dimenticare alcuni politici bramanti di ottenere nuovi incarichi che spingono per far ripartire il campionato. L’OMS ha suggerito e consigliato di non far ripartire il calcio e chiudiamo con una domanda: la responsabilità di chi sarà in caso di ripresa? Il pallone passa ai medici delle società che si sono rifiutati categoricamente di assumere un ruolo così scomodo, esprimendo il loro dissenso.

La ripresa della Bundesliga ha fatto riflettere, è giusto giocare a calcio senza tifosi? È corretto non far divertire i propri sostenitori in questo modo? Il calcio è una potenza economica proprio per il bacino d’utenza e per le masse che muove: i tifosi sono il fulcro di tutto. Dati alla mano appare assurdo terminare questa stagione, sarebbe un martirio fisico per i calciatori, danni economici, rischi sanitari elevati e soprattutto un dispiacere per milioni di tifosi.