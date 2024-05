Serie A: Tripudio Verona, le altre si accontentano del punto

CAGLIARI-LECCE 1-1

26’ Mina (C), 84’ Krstovic (L)

Un punto per non farsi troppo del male, un punto che avvicina (di molto) il Lecce alla permanenza nella massima serie e che tiene ancora pienamente in gioco i sardi (ridotti in inferiorità numerica da fine prima frazione), un punto che accontenta entrambe le contendenti. Il delicatissimo lunch match dell’Unipol Domus, tra due formazioni ancora a caccia della salvezza, è terminato con un pareggio tutto sommato giusto dato l’andamento del match: primi 45’ in favore dei rossoblù, ripresa colorata di giallorosso. Sir Claudio decide di giocarsela con il 4-2-3-1: linea difensiva composta da Zappa, Mina, Dossena e Augello; dietro all’unica punta Lapadula, ci sono Nandez, Gaetano e Luvumbo. Gotti opta per un più classico 4-4-2: sulle corsie laterali i velocisti Oudin e Dorgu, in avanti la coppia Piccoli-Krstovic. Partita fin da subito giocata a fior di nervi, dove a prevalere è l’aspetto prettamente fisico. Sono i padroni di casa, comunque, ad avere le idee più chiare: Lapadula tenta il colpaccio in acrobazia, ma la sfera termina comoda fra le braccia del portiere Falcone. Cagliari propositivo sugli esterni, dove Nandez e Luvumbo seminano il panico. Al 26’ il meritato vantaggio sardo: Gaetano ci prova con un tiro non irresistibile, Yerry Mina si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e devia il pallone quel tanto che basta per battere Falcone. Al 44’, tuttavia, si registra l’episodio che cambia il corso degli eventi: Gaetano interviene in maniera del tutto sconsiderata, con il piede a martello, su Ramadani e l’arbitro Marcenaro (dopo consulto Var) decide per il rosso diretto. Inevitabili i cambi nel Cagliari durante l’intervallo: dentro Sulemana e Wieteska per Zappa e Lapadula. L’intera ripresa per i sardi diventa una totale sofferenza, con il Lecce che le prova tutte per ribaltarla. Gotti butta nella mischia Sansone (dal primo minuto per uno spento Piccoli), poi anche Pierotti per Dorgu (59’). È, tuttavia, nel finale che accade di tutto: all’84’ Krstovic, servito splendidamente da Almqvist, sigla il pareggio, poi Baschirotto (86’) e Sansone (88’) centrano i pali che salvano da una cocente sconfitta i rossoblù di Ranieri. I sardi compiono un altro piccolo passo verso il traguardo stagionale, mentre il Lecce vede ormai vicinissima la quota 40, quella della probabile salvezza (37 punti).

EMPOLI-FROSINONE 0-0

Non pareggiava dal 18 febbraio scorso l’Empoli, praticamente dal derby toscano contro la Fiorentina (allora finì 1-1). Chiaramente la lettura completa del risultato maturato al “Castellani” sarà possibile solo al termine della sfida tra Udinese e Napoli in programma domani. Per il momento i frusinati allungano a sei giornate la striscia positiva: non perdono dalla gara interna contro la Lazio, ma è chiaro che a quota 32 l’aria che si respira al momento non è certo incontaminata, specie dopo il successo di ieri del Sassuolo sull’Inter. Il calendario propone alla terzultima Lazio-Empoli e Frosinone-Inter: giochi tutt’altro che fatti, insomma. Solo 7 punti ottenuti lontano dallo “Stirpe”, certificano ancora una volta l’anemia da trasferta per la squadra di Di Francesco, l’unica a non aver vinto fuori casa in questo torneo. La porta ciociara è comunque inviolata da 287’.

HELLAS VERONA-FIORENTINA 2-1

13’ Lazovic su rig. (HV), 42’ Castrovilli (F), 59’ Noslin (HV)



Vittoria fondamentale per gli scaligeri di Marco Baroni. L’ex tecnico del Lecce sta diventando davvero uno specialista in fatto di salvezze: è un salto forte, robusto, quello compiuto oggi dalla sua squadra. Il 2-1 sulla Fiorentina è maturato dopo un match serrato, combattuto, in cui i gialloblù hanno dato tutto. Ospiti che partono subito a mille, tanto che al 13’ Lazovic trasforma un penalty assegnato per un fallo in area di Christensen su Noslin (brutto errore del portiere viola). I gigliati, comunque, non perdono del tutto la bussola, anzi, da questo momento cominciano a rendersi spesso insidiosi dalle parti della porta difesa da Montipò: Castrovilli centra il legno (28’). Il centrocampista pugliese si riscatta poco dopo: al 42’ sigla la rete del momentaneo 1-1 (dopo un anno dall’ultimo centro). Nella ripresa meglio il Verona, Fiorentina in grande confusione e probabilmente con la testa già al ritorno della semifinale di Conference League contro il Bruges. Il gol di Noslin (quarta marcatura stagionale per l’olandese, vera scoperta del girone di ritorno) si rivela salvifico per le sorti della formazione scaligera. Gialloblù che scavalcano il Cagliari in graduatoria, si portano a 34 punti (+5 sul terzultimo posto, occupato ora da Udinese e Sassuolo).