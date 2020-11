Serie A: Tris della Roma, Caicedo salva ancora la Lazio in zona Cesarini, pari nel derby nerazzurro

7^ GIORNATA IL PUNTO – Ci mancava solo lo “scandalo tamponi” a scuoterel’ordine del massimo campionato di calcio, come se non fossero stati abbastanza sufficienti fino ad ora i continui casi di positività al Covid riscontrati fra i numerosi calciatori delle varie società, con i conseguenti stop dovuti ai periodi di quarantena doverosamente da rispettare (Ibra e CR7, da poco rientrati dall’isolamento, e gli attuali indisponibili Dzeko, Immobile come anche il ct Mancini sono state tra le vittime più illustri); né la diatriba legal-sportiva fra la Juve e il Napoli, dopo che i partenopei non si erano presentati sul terreno dello “Stadium” perché bloccati dalla Asl con la conseguente sconfitta a tavolino imposta dal Giudice Sportivo (per questo si attende ancora l’esito del ricorso presentato dal club campano). Ora a far discutere, dunque, ci si è messo anche il caso che riguarda in particolare la Lazio e alcuni suoi tesserati: Immobile, Leiva e Strakosha. Di cosa si sta parlando? Dei tamponi con risultati discordanti effettuati negli ultimi 10 giorni dal gruppo biancoceleste, che si è affidato a ben tre laboratori d’analisi diversi per sottoporre i propri uomini ai test di routine per evidenziare eventuali casi di positività al virus. Ebbene, se da una parte i tamponi molecolari condotti in un primo tempo dal laboratorio Diagnostica Futura di Avellino (laboratorio di fiducia del patron Lotito) avevano dato esito negativopermettendo così ai tre giocatori di disputare la gara di Torino contro i granata, a distanza di poche ore i test ripetuti alla Synlab (quello a cui si affida la Uefa) aveva sovvertito gli esiti, accertando la positività di Immobile, Leiva e Strakosha (che infatti hanno saltato la scorsa trasferta russa in Champions League). Poi ecco la tappa più recente di tutta la vicenda: il Campus Biomedico di Roma, lo scorso 6 novembre, ha confermato le tre positività. A risultare discordante, dunque, sarebbe solo il test fatto in Campania. Il polverone alzato ha spinto la Procura Federale ad aprire un’inchiesta per riscontrare eventuali anomalie o alterazioni dei test effettuati dalla Lazio nel laboratorio irpino e anche la giustizia ordinaria (la Procura di Avellino) si sta muovendo per fare chiarezza sulla vicenda. Nel frattempo la Guardia di Finanza ieri è stata al centro sportivo di Formello per acquisire i certificati dei test effettuati. A questo punto sorgono spontanei alcuniinterrogativi, tra i quali: possibile che alle varie società si lasci ancora piena libertà di scegliersi un qualsiasi laboratorio di fiduciaper effettuare tali controlli? Non si può decidere di affidarsi ad un unico laboratorio valido per tutti? Poi ci sarebbero anche dei fatti curiosi da sottolineare: è solo un caso che questi “scandali” abbiano visto come protagonisti principali proprio i due club con a capo i presidenti più vulcanici e discussi di tutta la A (De Laurentiis da una parte e Lotito dall’altra)? E che siano esplosi entrambi proprio a ridosso dei match contro la Juve? Ciò che è certo è che tra Lazio/Napoli e la società bianconera non scorre buon sangue e, come si sa, a pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina. Entrambe le vicende sono utili solo ad inquinare ulteriormente la credibilità di un sistema già pesantemente provato. Se tutti i sospetti venissero confermati, la Lazio potrebbe incorrere in severe sanzioni per aver tentato di aver aggirato il protocollo sanitario (reato penale). Perché, a questo punto, due sono le cose: o i tre tesserati in questione sono davvero negativi come risulterebbe dai test del laboratorio di Avellino e potevano giocare contro la Juve (dunque sarebbe un’ingiustizia); oppure sono positivi come espresso dai risultati della Synlab prima e del Campus Biomedico dopo e non potevano giocare neanche contro il Torino nel precedente turno (dunque sarebbe una violazione di legge). Venendo al calcio giocato, gli anticipi del settimo turno hanno visto il secondo mancato sorpasso in vetta del Sassuolo sul Milan capolista. Lo scialbo 0-0 casalingo dei neroverdi contro l’Udinese di venerdì sera, infatti, ha solo avvicinato di un punto gli emiliani ai rossoneri di Pioli (in campo stasera contro il Verona). Un pari sostanzialmente giusto per ciò che si è visto in campo (o meglio, non si è visto in campo). Praticamente zero sono state anche le chance da rete costruite da entrambe le compagini. Data la ghiotta occasione di classifica ci si attendeva senz’altro di più dai padroni di casa che, tra l’altro, avevano recuperato alla causa anche Berardi e Caputo (assenti nel successo di Napoli). Ai friulani è bastato fare il proprio dovere con una difesa mai veramente messa in pericolo per conquistare un ottimo punto salvezza. Il Cagliari ha festeggiato il 76esimo compleanno del mito Gigi Riva battendo la Sampdoria. Agevolati dall’espulsione di Augello e da un penalty a proprio favore per un fallo di Tonelli su Joao Pedro (rigore trasformato dallo stesso attaccante brasiliano), i rossoblù sardi hanno poi chiuso sul 2-0 grazie anche alla splendida rete di uno scatenato Nandez che, prima di depositare in fondo al sacco, ha mandato a spasso l’intera difesa di Ranieri. Si è consumata così la spietata vendetta di mister Di Francesco sul tecnico testaccino, che lo aveva sostituito nella Roma e proprio a Genova sponda blucerchiata. Deludente 0-0 anche tra Parma e Fiorentina. Un pari che allunga l’ombra di Cesare Prandelli sulla traballante panchina di Iachini. Male il Benevento di Pippo Inzaghi, costretto ad incassare il quarto ko di fila nella sfida con l’altra matricola Spezia (0-3, reti di Pobega e doppietta di Nzola).

LE GARE DI GIORNATA – Questa volta non è bastato neanche Cristiano Ronaldo alla Juve per battere in trasferta la Lazio. Nel big match di giornata, all’Olimpico, i biancocelesti e la formazione di Pirlo si spartiscono equamente la posta in palio (1-1). Privo di Immobile, Leiva e il portiere Strakosha, il tecnico Simone Inzaghi si affida a Muriqi, Cataldi e Reina. I bianconeri propongono in attacco la premiata coppia CR7-Morata. È proprio il fenomeno lusitano a sbloccare il match dopo un quarto d’ora e per 70’ la Juve propone la miglior versione di sé senza fare i conti, tuttavia, con l’uomo della Provvidenza della Lazio: quel Felipe Caicedo che, dopo aver condotto i suoi ad un incredibile vittoria contro il Torino solo una settimana fa, riesce per la seconda volta consecutiva a segnare in pieno recupero (95’). Anche se non è un successo (ma non lo era stato neanche l’1-1 di San Pietroburgo, sempre con l’ecuadoriano protagonista del tabellino laziale), è questo un altro pari che suona quasi come se lo fosse, sia per la classifica (11 punti) che per il morale (certamente funestato dal “caso-tamponi” di cui si scrive sopra). Da segnalare, infine, l’infortunio occorso a Ronaldo (problema alla caviglia destra). Priva di Edin Dzeko (fermato dal Covid), la Roma continua a crescere, confermandosi la squadra forse più in forma del momento. E’ l’armeno Mkhitaryan, oggi, a vestire i panni di “Mandrake” (celebre personaggio interpretato da Gigi Proietti): la sua tripletta schianta il Genoa e catapulta i giallorossi sul terzo gradino del podio in classifica. L’ex Arsenal colpisce anche una traversa. Il derby nerazzurro fra Atalanta ed Inter doveva servire alle due contendenti per reagire alla crisi in Champions League, lo scontro invece è terminato in perfetta parità (1-1). Alla rete di Lautaro Martinez, risponde il russo Miranchuk. I meneghini di Conte mancano ancora l’appuntamento con il successo (uno negli ultimi 8 confronti) e restano in graduatoria al sesto posto proprio alle spalle della Dea gaspariniana. Il Torino non conferma i progressi registrati nel successo contro il Genoa di mercoledì scorso: con il Crotone è solo 0-0. Un punto che non serve proprio a nessuno. Di seguito le sintesi delle partite pomeridiane:

LAZIO-JUVENTUS 1-1 (15’ Cristiano Ronaldo, 95’ Caicedo) anticipo delle 12.30 – I biancocelesti pareggiano in casa con la Juve e devono ancora una volta ringraziare l’attaccante di scorta (anche se sarebbe meglio parlare di uomo della Provvidenza), Felipe Caicedo, per il punto ottenuto contro i pluricampioni d’Italia. Inzaghi se la gioca senza Immobile, Leiva e Strakosha non convocati per lo “scandalo tamponi”. Pirlo di sorprendere una volta di più schierando una formazione con Kulusevski e il giovane Frabotta titolari e Dybala in panchina. Al 15’ CR7 la sblocca sfruttando una percussione in area di Cuadrado. L’asso portoghese è in vena ma non è assistito dalla buona sorte: al 42’ colpisce il palo. Nella ripresa i capitolini esercitano uno sterile possesso palla che non mette quasi mai in apprensione i bianconeri. Al 76’ Ronaldo è costretto ad uscire per un problema alla caviglia destra. Il colpo di scena si registra solo in pieno recupero, quando Caicedo buca Szczesny al 95’. Per il centravanti ecuadoriano si tratta del terzo sigillo stagionale in piena “zona Cesarini”.

ATALANTA-INTER 1-1 (58’ L. Martinez, 79’ Miranchuk) – Facendo un po’ di conti, nelle ultime 8 uscite la squadra di Antonio Conte ha portato a casa un solo successo. Dopo i casi di positività al Covid, l’Inter è costretta a fare i conti anche con gli infortuni: Lukaku è tornato a disposizione ma solo per la panchina ed è entrato poi solo sul finale. Sul fronte opposto sarà da ricordare, invece, l’esordio nel massimo campionato dell’esterno di sinistra Matteo Ruggieri (il giovanissimo della cantera orobica non ha affatto demeritato, anzi) e prima in assoluto anche per il russo Miranchuk (che rileva nella ripresa Malinovskyi) che trova addirittura, con un bel sinistro su passaggio di Muriel, al 79’ il gol dell’1-1. Il neo acquisto pareggia la rete di testa di Lautaro Martinez giunta al 58’ dopo un cross di Ashley Young.

GENOA-ROMA 1-3 (47’, 66’, 85’ Mkhitaryan, 50’ Pjaca) – La Roma vince a Genova e si porta al terzo posto. I giallorossi scendono in campo indossando una maglietta apposita per onorare il grande Gigi Proietti, scomparso nei giorni scorsi, e a fare il “Mandrake” in suo onore oggi è stato decisamente Mkhitaryanautore di una tripletta. L’armeno porta in vantaggio gli ospiti al 47’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, coronando la superiorità netta della Roma nel primo tempo. Lo stesso ex Arsenal aveva colpito una traversa al 20’. Poi segue il momento magico del Genoa, dieci minuti d’oro dal 50’ al 60’: il “Grifone” trova il pareggio con Pjaca e va vicinissimo al 2-1 con una conclusione in diagonale finita fuori di poco di Scamacca. A togliere le castagne dal fuoco per la formazione di Fonseca ci pensa ancora Mkhitaryan al 66’ (abile a sfruttare un passaggio di Bruno Peres da sinistra). La terza rete, splendida, è ancora dell’armeno all’85’ (autore di una mezza rovesciata all’altezza del dischetto degli 11 metri, con il pallone che finisce alle spalle di Mattia Perin). Vittoria, dunque, netta dei capitolini che dimostrano una volta di più di essere in grande condizione e di poter vincere su un campo non facile come quello di un Genoa affamato di punti (anche senza Edin Dzeko).

TORINO-CROTONE 0-0 – Nulla di fatto tra granata e calabresi.Il Toro fallisce l’occasione per spiccare il volo, dopo la vittoria nel recupero di Marassi contro il Genoa. Bruttissimo primo tempo, ma gli ospiti di Stroppa giocano meglio facendo lo stesso anche nella ripresa: i rossoblù costruiscono le uniche chance con Messias e Pereira. Poi, proprio nel finale, si svegliano i padroni di casa grazie al palo colpito da Gojak su un tiro-cross. Resta in dieci negli ultimi minuti il Crotone per l’espulsione di Luperto (doppia ammonizione). L’impegno del solo Belotti non è sufficiente per portare alla vittoria il Torino.