Serie A: Tris della Viola, Bologna raggiunto al 100’, pari Udinese

LECCE-BOLOGNA 1-1

68’ Lykogiannis (B), 100’ Piccoli su rig. (L)

Il sorprendente Bologna di Thiago Motta viene raggiunto al 100’ dal rigore di Piccoli ed è costretto a rallentare la corsa verso la zona Europa. Prima metà di gara favorevole ai padroni di casa, più volte vicini al gol del vantaggio: Skorupski intercetta la botta di Dorgu al 3’ e si ripete al 24’ sul tentativo di Gonzalez. Lo stesso Gonzalez, in scivolata, manca il bersaglio grosso alla mezz’ora. Il Bologna appare – stranamente – poco reattivo. Solo verso il finale del tempo si destano anche i rossoblù: Falcone si oppone a Ndoye, mentre Posch indirizza il pallone di poco alto sopra la traversa con un colpo di testa. La ripresa si apre con il sinistro di Van Hooijdonk (fuori di un soffio). Al 68’ si sblocca il match: Lykogiannis pennella una punizione magistrale. I salentini patiscono il colpo e il Bologna tenta di andare sul doppio vantaggio, ma Greco e Ferguson non ne approfittano. Il colpo di scena avviene allora al 100’, quando in piena area Calafiori commette il fallo sul portiere Falcone, gettatosi in avanti per l’ultima azione (la scorrettezza viene segnalata dal Var): Piccoli, dal dischetto, non fallisce. Nel post gara, Thiago Motta lancia una dura accusa verso la direzione di gara: “Certi episodi non sono normali, Nasca al Var ne ha combinata un’altra. La frustrazione è tanta e gli episodi cambiano le partite”.

FIORENTINA-SALERNITANA 3-0

6’ Beltran su rig., 18’ Sottil, 56’ Bonaventura

Secca e indiscussa vittoria della Fiorentina: i viola danno così seguito al successo casalingo contro il Bologna e indirizzano così il bilancio interno decisamente verso il segno più, dopo i due passi falsi consecutivi contro Empoli e Juventus. Un successo che in campionato serve a lasciarsi alle spalle anche la sconfitta di otto giorni fa a San Siro contro il Milan. Seppur con una partita in più, la squadra di Vincenzo Italiano scavalca in un colpo solo Roma, Atalanta e Bologna, portandosi così a quota 23, a un punto appena dal Napoli (stasera contro l’Inter). In mezzo – certo – c’è anche la Conference League con i viola ormai ad una partita e ad un punto dal primo posto aritmetico nel proprio girone. Per la Salernitana c’è, invece, l’amara conferma dell’ultimo posto in solitudine dopo il doppio “raggio di sole” spuntato nello scorso turno contro la Lazio: il mercato di gennaio potrebbe portare accorgimenti e anche facce nuove, ma tutto ruoterà attorno alla possibile cessione o meno del senegalese Dia… La Fiorentina sblocca il punteggio già al 6’, grazie al penalty trasformato da Beltran. Al 18’ il raddoppio di Sottil, servito direttamente da rimessa laterale da Biraghi (schieramento difensivo ospite, nell’occasione, sicuramente da rivedere). Gran parte del merito per il 3-0 firmato da Bonaventura, si deve invece ad un pallone intercettato da Arthur, smistato in profondità per Duncan, allargato sulla sinistra per Sottil, il quale ha crossato sul secondo palo dove Bonaventura (grandissima prestazione la sua, al di là del gol) ha superato il portiere granata.

UDINESE-HELLAS VERONA 3-3

16’ Kabasele (U), 30’ e 72’ Lucca (U), 37’ Djuric su rig. (HV), 61’ Ngonge (HV), 97’ Henry (HV)

Rocambolesco pareggio tra friulani e veneti. Quello tra bianconeri e gialloblù era considerato uno scontro salvezza fondamentale per le due compagini e, alla fine, il punto ha tenuto in vita entrambe. Gara dominata nella prima mezz’ora dagli uomini di mister Cioffi, in vantaggio al 16’ grazie alla rete di Kabasele. Lucca (subentrato dopo 6’ all’infortunato Success) raddoppia alla mezz’ora. L’Udinese sembra in pieno controllo della partita, ma evidentemente non aveva fatto i conti con il ritorno aggressivo dell’avversario di turno. Il rigore di Djuric riapre la contesa al 37’ (fallo di mano di Kabasele). Nella ripresa il gol, bellissimo in sforbiciata, di Ngonge pareggia i conti (61’). Il nuovo vantaggio dei friulani si concretizza al 72’ per opera ancora di Lucca (prima doppietta in Serie A per il centravanti ex Pisa). Sembra fatta per l’Udinese, in controllo, ma il Verona è duro a morire e, anzi, riesce ad impattarla nuovamente in pieno recupero grazie all’incornata di Henry (97’).