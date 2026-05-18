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Serie A

Serie A, ultima giornata: orari e sfide per Champions e salvezza

La Lega Serie A ufficializza il programma del turno finale: cinque gare in contemporanea domenica sera per i verdetti europei e salvezza.

Mag 18, 20261 Lettura
juventus' Italian coach Luciano Spalletti and Napoli's Italian coach Antonio Conte during the Serie A football match between SSC Napoli vs Juventus at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples, on December 07, 2025.

La Serie A si prepara a vivere un’ultima giornata ad altissima tensione. La Lega ha ufficializzato date e orari del turno conclusivo del campionato 2025/2026, con la lotta per l’Europa e quella per non retrocedere ancora apertissime. Riflettori puntati soprattutto sulla serata di domenica 24 maggio, quando ben cinque partite si giocheranno in contemporanea alle 20.45.

Domenica decisiva tra Champions e salvezza

Il gran finale del campionato promette emozioni fino all’ultimo minuto. La corsa ai piazzamenti europei e la bagarre salvezza si intrecciano in un programma studiato per garantire contemporaneità e massima regolarità sportiva. La giornata si aprirà venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta, anticipo serale delle 20.45. Sabato spazio ai campioni d’Italia dell’Inter, impegnati sul campo del Bologna alle 18, mentre in serata andrà in scena Lazio-Pisa.

Domenica il programma entrerà nel vivo: alle 15 si giocherà Parma-Sassuolo, mentre alle 18 il Napoli ospiterà l’Udinese. Tutto però si deciderà nella fascia serale delle 20.45, con cinque sfide in contemporanea: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Una scelta inevitabile per garantire equilibrio nella corsa alla Champions League e nella lotta per evitare la retrocessione. Attesa altissima soprattutto per Juventus, Roma e Milan, ancora coinvolte nella battaglia europea, mentre in coda diversi club si giocano la permanenza in Serie A negli ultimi novanta minuti della stagione.

Il programma completo dell’ultima giornata

Venerdì 22 maggio

Fiorentina-Atalanta ore 20.45

Sabato 23 maggio

Bologna-Inter ore 18.00
Lazio-Pisa ore 20.45

Domenica 24 maggio

Parma-Sassuolo ore 15.00
Napoli-Udinese ore 18.00
Cremonese-Como ore 20.45
Lecce-Genoa ore 20.45
Milan-Cagliari ore 20.45
Torino-Juventus ore 20.45
Verona-Roma ore 20.45

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