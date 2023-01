Serie A: Un sabato di A tra rinascite e prime volte…

E’ stato un sabato di seria A importante quello andato in scena ieri, è stato un sabato con risultati importanti, per qualcuno è stato ancora molto più importante, importante per rinascere, importante perché la prima volta, non si scorda mai. Alle ore 15 è andato in scena il primo anticipo tra Fiorentina e Sassuolo, i viola non riescono a imporre il proprio gioco, poche idee, poca brillantezza, poca qualità nella giocate; al minuto 72 però, con il risultato bloccato sull’1 a 1, entra e fa il suo ritorno in campo Nico Gonzalez, la sua assenza in questi mesi ha inciso molto sul gioco offensivo della Fiorentina, un infortunio pesante, che lo ha tenuto per un lungo periodo fuori dal campo, che lo ha costretto a guardare in televisione, i suoi compagni di nazionale alzare la coppa del mondo, che lo ha costretto a rinunciare a un mondiale a cui teneva tantissimo; ieri però la rinascita, al minuto 91, l’arbitro Manganello fischia un rigore in favore dei viola, Nico si presenta sul dischetto e con la tranquillità che contraddistingue solamente i giocatori di un certo livello, spiazza Consigli e regala ai suoi compagni tre punti fondamentali; la sua esultanza fa capire tanto, fa capire quanto ha sofferto, quelle lacrime trattenute a forza, per un giocatore che negli ultimi anni è stato punito in maniera pesante dagli infortuni ma che ora, è pronto per tornare protagonista.

Poche ore dopo, allo Juventus Stadium, la situazione è quasi analoga a quella di Firenze, la Juventus non riesce a sbloccare il risultato, con la partita contro l’Udinese ferma sullo 0 a 0; minuto 62, Federico Chiesa prende il posto di Miretti, dopo il bruttissimo infortunio di un anno fa contro la Roma, il numero 7 bianconero sta piano piano rimettendo minuti nelle gambe, già nella partita di Cremona avevamo visto sprazzi del giocatore che aveva ammirato negli ultimi anni, del giocatore che faceva la differenza si nella Juve, ma anche in Nazionale e ieri al minuto 86, ha provato a “rimettere la Chiesa al centro del villaggio”, ha dimostrato che, nonostante la lunga assenza dai campi di gioco, il talento se c’è, non muore mai, e se hai talento è come andare in bicicletta, bastano poche pedalate, in questo caso pochi passi, pochi palloni toccati, per far capire a tutti la qualità che hai, e ieri lo abbiamo capito, stop di petto e palla perfetta per Danilo, che deve solo appoggiarla in rete per il vantaggio bianconero; una giocata importante, non solo per come è stata fatta, per come è stata creata, ma soprattutto perchè è una giocata che sa molto di rinascita.

Il sabato degli anticipi invece, si chiude con una prima volta, una prima volta in Serie A che Patrick Ciurria, quasi sicuramente non dimenticherà mai, perchè il primo gol non si scorda mai in più per lui la prima gioia è arrivata contro una squadra come l’Inter, già nelle scorse partite avevamo notato le caratteristiche importanti di questo giocatore e ieri le ha confermate, inserimento tra le linee e sinistro magico, sul quale Onana non può fare nulla. Poteva essere un semplice sabato di Serie A, il solito sabato, i soliti anticipi, forse per qualcuno lo è stato ma non per questi giocatori, perché chi in un modo chi nell’altro, ricorderà questo sabato come una rinascita, come una prima volta che difficilmente verrà dimenticata.