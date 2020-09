Serie A: Verona a punteggio pieno, Spezia prima da dimenticare

2^ GIORNATA IL PUNTO – Gli anticipi del secondo turno hanno visto principali protagoniste tre delle prime quattro squadre in classifica della scorsa stagione, ed è stato un sabato all’insegna del motto di “gattopardiana” memoria: tutto cambia e niente cambia. Anche se siamo ancora solo all’alba di una nuova stagione, alcuni dati emersi in questo avvio denotano una certa analogia con il recente passato. Il fascino della Dea bergamasca, ad esempio, continua a non avere età; passano gli anni ma rimane immutata la purezza tecnica e la vocazione ultra-offensiva della truppa di mister Gasperini, entrata ormai in pianta stabile nell’élite calcistica europea. Trascinata dai soliti noti (Gomez, Muriel, Gosens e Hateboer su tutti), gli orobici hanno costretto il Toro ad incassare quattro reti nonchè il secondo ko su due. Non certo un buon inizio per Marco Giampaolo e i suoi che dovranno di nuovo raccogliere i pezzi dopo la disfatta di Firenze.

Dopo un’intera stagione vissuta stabilmente sul trono dei re dei marcatori (chiusa alla quota record di 36 gol), Ciro Immobile ha ricominciato proprio lì da dove aveva finito: la sua rete, infatti, ha sancito il definitivo 2-0 della Lazio impegnata nella trasferta sarda. Una bella iniezione di fiducia per l’undici di Simone Inzaghi che, almeno per un weekend, fa dimenticare i mugugni dei tifosi biancocelesti per un mercato ancora una volta avaro di grandi colpi. Il tecnico piacentino ha dimostrato una volta di più di saper fare di necessità virtù; schierando in campo una squadra logica e superiore all’avversario sono state comunque superate le prime difficoltà. Meritato il successo. Certo è che per competere seriamente in Champions League, i soli Muriqi (out per la positività al Covid), Reina, Escalante, Akpa Akpro, Maistro, Alia e Minala sembrano non essere sufficienti. Ci sarà comunque una settimana di tempo per poter rinforzare la rosa.

Debutto pazzo – e diversamente non poteva essere – per l’Inter di Antonio Conte. Come lo score finale di 4-3 lascia presagire, contro la Viola è stata condotta l’ennesima gara per “cuori forti”: se è vero che sono stati conquistati i primi tre punti, è altrettanto giusto sottolineare come il risultato sia stato in bilico fino all’ultimo minuto. Alla vigilia del suo primo mandato sulla panchina interista, il tecnico salentino aveva fatto intendere che avrebbe trasformato il dna di una squadra da sempre incapace di saper chiudere le gare ampiamente condotte in proprio favore. Un proposito, a quanto pare, rimasto sigillato nel cassetto dei sogni. Se la truppa meneghina riuscirà a debellare definitivamente la sua indole autolesionista e a soffrire di meno in certe situazioni trovando un maggiore equilibrio; se Conte risolverà le sue perplessità in merito ad Eriksen (ieri partito tra i titolari, ma apparso nuovamente a poco agio nel 3-5-2), si potrà allora ambire nuovamente a traguardi ambiziosi e a colmare il risicato gap che ormai la separa dalla Juventus. Intanto il campionato interista è cominciato all’insegna delle certezze, in primis quella relativa all’affiatata coppia Lukaku-Lautaro, entrambi in gol dopo le 55 reti siglate (tra campionato e coppe) nella scorsa annata.

E’ ufficialmente iniziata la scalata al Tricolore e l’assalto ai pluricampioni bianconeri (attesi stasera dal primo match clou contro la Roma): Inter Atalanta e Lazio, di certo, non si sono fatte trovare impreparate. Debutto da sogno anche per il maggiore dei fratelli Inzaghi sulla panchina del neopromosso Benevento: grazie ad una tripla rimonta, infatti, i giallorossi campani hanno espugnato il “Ferraris” blucerchiato (2-3 firmato da una doppietta del difensore Caldirola e dalla rete decisiva del terzino Letizia). La Samp ha ricominciato a vedere le “streghe” della scorsa stagione, incappando nella seconda sconfitta consecutiva.

LE GARE DI GIORNATA – La prima assoluta nella massima serie, per lo Spezia, non è certamente andata per il verso giusto. Nell’anticipo delle 12.30, infatti, la compagine di Italiano dura solo un tempo, il primo (terminato sull’1-1), poi è costretta a cedere il passo nella ripresa di fronte alla maggiore esperienza di un super Sassuolo. Sul campo neutro di Cesena (il “Picco” non ha ottenuto ancora l’omologazione per la Serie A), i neroverdi emiliani umiliano con un sonoro 4-1 la matricola ligure. Ad entrare nel tabellino dei marcatori sono Djuricic, Berardi (su rigore), Defrel e Caputo. Inutile il momentaneo pari firmato alla mezz’ora dal bulgaro Galabinov.

Dopo due gare, invece, l’Hellas Verona si ritrova in vetta alla classifica a punteggio pieno. Al successo decretato dal Giudice Sportivo per il “caso Diawara” ottenuto contro Roma, fa seguito l’odierna vittoria sul campo arrivata contro l’Udinese. A far gioire la truppa gialloblù è il classe ’97 ed ex genoano Andrea Favilli, al suo primo centro nel massimo campionato. I friulani pagano soprattutto la scarsa vena realizzativa dei propri attaccanti, rei di aver sciupato diverse occasioni da rete.

SPEZIA-SASSUOLO 1-4

(12’ Djuricic, 30’ Galabinov, 64’ Berardi su rig., 66’ Defrel, 76’ Caputo)

Debutto davvero poco fortunato per lo Spezia in Serie A (una prima assoluta per il club ligure). Sul neutrale “Manuzzi” di Cesena, infatti, i liguri vengono travolti per 4-1 dal Sassuolo. Nonostante un avvio molto promettente, l’undici di Vincenzo Italiano viene trafitto già al 12’ da Djuricic. Pochi minuti dopo, il raddoppio di Caputo viene annullato dal Var per la posizione di offside dello stesso attaccante neroverde. Il pareggio al 30’ di Galabinov di testa rappresenta un gol storico: è il primo in favore dello Spezia nel massimo campionato. Prima dell’intervallo, Locatelli coglie la traversa. Nella ripresa il Sassuolo rientra sul rettangolo verde mostrando maggiore determinazione, tanto che nel giro di 12’ dilaga: Berardi (64’, penalty), Defrel (66’) e Caputo (76’) annichiliscono le “aquile”. Lo Spezia pareggia il computo dei legni con Galabinov (traversa), mentre a Caputo vengono annullate altre due marcature dal Var sempre per fuorigioco.

HELLAS VERONA-UDINESE 1-0

(58’ Favilli)

Partita dai due volti: ad un primo tempo giocato meglio dagli ospiti friulani, corrisponde una ripresa in cui la squadra di Juric ha mostrato maggiore qualità. Nei primi 45’ i bianconeri creano diverse occasioni e colpiscono una traversa nei minuti di recupero con Becao. Poi all’inizio della seconda frazione, dopo un’altra traversa di Semir, il Verona comincia ad aumentare i giri del proprio motore, sfiora il vantaggio con Faraoni (gran parata di Musso) e poi trova il gol partita con Favilli al 58’: sul cross dalla destra di Barak, il giovane attaccante controlla la sfera, elude il controllo di Semir e batte il portiere avversario. Davvero molto importante questa vittoria degli scaligeri che salgono in classifica – andando a quota 6 punti – e mantengono l’imbattibilità.