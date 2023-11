Serie A: Verona in caduta libera, il Cagliari si concede il bis

HELLAS VERONA-MONZA 1-3

41’ e 73’ Colombo (M), 84’ Caldirola (M), 86’ Folorunsho (HV)

Dopo l’ottimo avvio di stagione, gli scaligeri cedono in casa al Monza per 1-3 nel lunch match dell’undicesimo turno, incappando nella quarta sconfitta consecutiva. I gialloblù di mister Baroni continuano a perdere quota e ora vengono risucchiati nella zona calda della retrocessione al terz’ultimo posto (8 punti) superati dal Cagliari. A poco meno di una settimana dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna, il Verona torna in campo per provare a tamponare l’emorragia di punti in campionato che dura ormai dallo scorso 2 ottobre (0-0 a Torino), l’ex tecnico del Lecce si affida al 3-5-2 con il duo offensivo composto da Bonazzoli e Djuric. Sull’altro fronte, Palladino opta per 4-2-3-1 con il giovane Colombo in qualità di unico riferimento d’attacco… e la mossa funziona: brianzoli subito insidiosi con Pablo Marì che lambisce il palo esterno al 9’. I padroni di casa replicano alla prima occasione, grazie al gran destro di Duda che si stampa sulla traversa.

Ma è solo un fuoco di paglia, perché il Monza tiene ben saldo fra le mani il pallino del gioco e sfiora la rete del vantaggio con Gagliardini e Colpani. Al 41’ ci pensa quindi Colombo a sbloccarla: contropiede fulminante avviato da Colpani, il numero 28 biancorosso innesca l’attaccante che non si lascia sfuggire la ghiotta chance, trafiggendo il portiere Montipò. Baroni tenta di scuotere i suoi inserendo ad inizio ripresa Hongla per uno spento Doig e dirottando Lazovic a sinistra. Bonazzoli manda alto sopra la traversa un pallone comodo, poi è ancora la volta di Colombo: al 73’ il centravanti, in prestito dal Milan, fa doppietta esplodendo un sinistro violentissimo sul palo più lontano che non lascia scampo a Montipò. Verona in ginocchio e all’84’ anche Caldirola inserisce il suo nome nel tabellino dei marcatori per lo 0-3. Ai titoli di coda arriva il gol della bandiera di Folorunsho (86’), ma non basta per evitare i fischi dei tifosi gialloblù al triplice fischio del signor Collu. Con questi tre punti il Monza aggancia in classifica la Lazio a quota 16.

CAGLIARI-GENOA 2-1

48’ Viola (C), 51’ Gudmundsson (G), 69’ Zappa (C)

Per un Verona che scende al terz’ultimo posto in classifica, c’è invece un Cagliari che si mette momentaneamente alle spalle la zona rossa della retrocessione (+1). È un momento magico per la squadra di Claudio Ranieri che, dopo la strepitosa rimonta a scapito del Frosinone di una settimana fa e l’accesso agli ottavi di Coppa Italia, si regala anche il bis in campionato. Probabilmente il destino dei sardi è cambiato nell’entusiasmante secondo tempo della sfida di sette giorni fa contro i ciociari e la conferma avvenuta oggi contro il Genoa va nel verso sperato dal tecnico romano e dall’intero ambiente rossoblù. Partita emozionante anche questa, anche se non certamente ai livelli della precedente, e incerta fino all’ultimo. Due partite casalinghe e sei punti in cassaforte per una squadra che nelle prime nove aveva racimolato solo tre pareggi: basta questo dato per ritenere terminata la notte per il Cagliari.

In mezzo c’è anche l’impresa di Udine che ha permesso di occupare un posto nel prossimo turno della coppa nazionale, una settimana da percorso netto insomma: tre successi su tre è davvero un bel viaggiare! Tra l’altro, la formazione isolana ha anche interrotto la striscia negativa contro i liguri che in Serie A aveva visto le ultime cinque partite finire con il successo dei rossoblù genovesi. Gara che si è decisa nel corso della ripresa, quando i cambi decisi da “Sir” Claudio sono risultati determinanti. Viola al 48’ l’ha sbloccata; Gudmundsson, pochi minuti dopo, l’ha pareggiata su svarione difensivo di Goldaniga e infine, al 69’, Zappa l’ha decisa. Entrambi gli autori dei gol di marca sarda avevano dato il cambio ad inizio ripresa rispettivamente a Mancosu e a Hatzidiakos. In attesa di Frosinone-Empoli, gli isolani sono fuori dalla zona retrocessione. Terzo ko nelle ultime quattro partite di campionato, invece, per il Grifone.