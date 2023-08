PISA- PARMA 1-2

Il tris è servito. Dopo avere liquidato al “Tardini” Feralpi Salò e Cittadella nei primi due turni, il Parma si concede anche il primo acuto in trasferta demolendo il Pisa in zona Cesarini e restando in testa da solo a punteggio pieno. Il Pisa non riesce invece a bissare davanti al proprio pubblico il successo ottenuto in trasferta contro la Sampdoria. Ambedue le squadre hanno chiuso in inferiorità numerica per un’espulsione per parte. Ospiti pericolosi già al 5′ con un palo di Partipolo, il Pisa risponde all’11’ con Mlakar che impegna Chichizola. Al 14′ i ducali mettono la freccia con Bonny che sfrutta un passaggio di Sohm bravo a disfarsi di tre avversari. Al 24′ Mihaila, di testa, potrebbe raddoppiare ma il portiere nerazzurro Nicolas blocca. Al 28′ il Pisa si complica la vita per l’espulsione di Leverbe, reo di avere compiuto un brutto intervento su Bonny.Al 33′ Mihaila manda alto fallendo il raddoppio parmense. Il Pisa replica con Barbieri che conclude a lato al 36′. Al 6′ della ripresa D’Alessandro sfiora il pareggio con una doppia conclusione neutralizzata da Chichizola, all’8′ il Pisa ci prova ancora con Marin che conclude alto. All’11’ anche il Parma resta in dieci a causa dell’espulsione di Coulibaly per fallo su D’Alessandro. Al 18′ il Parma prova a mettere la freccia con Colak ma la sua incornata su cross di Bernabè termina alta. Il Pisa ci crede e al 39′ riacciuffa la parità con un rigore trasformato dall’ex Monza Valoti e concesso per un fallo da lui stesso subito da parte di Begic. Sembra che il segno ics debba restare sino alla fine ma al 49′ il Parma la fa sua con Colak, bravo a deviare alle spalle di Nicolas un tiro-cross di Del Prato.

REGGIANA- PALERMO 1-3

Prima una sconfitta con il Cittadella, poi un pareggio con il Como. La Reggiana esaurisce la casistica dei risultati disponibili in una partita di calcio perdendo malamente per 1-3 da un Palermo alla prima vittoria stagionale. Al 7′ i rosanero pungono con Lund ma Pettinari respinge sulla linea di porta. Un minuto dopo, però, Lucioni non sbaglia spingendo la sfera alle spalle di Bardi nonostante il tentativo di salvataggio sulla linea dell’ex Ternana Pettinari. Al 18′ la Reggiana prova a reagire con Girma ma il suo tiro è a lato di un soffio. Al 28′ Di Mariano sfiora il raddoppio, complice una pericolosa deviazione su un suo tiro di Marcandalli verso Bardi bravo a neutralizzare. Al 42′ lo stesso Marcandalli lascia la Reggiana in dieci per un fallo da ultimo uomo su Segre. Arriva la ripresa e al 12′ Brunori sfiora il raddoppio impegnando Bardi. I rosanero insistono anche due minuti dopo con Insigne il cui tiro termina però alto. Al 20′ la Reggiana riequilibra le sorti con un tapin di Lanini inizialmente non convalidato per segnalazione del guardalinee ma poi concesso dall’arbitro in seguito a un consulto con il Var. Il Palermo, però, non se la dà per inteso e al 26′ rimette la freccia con Segre che, su cross di Di Mariano, trafigge Bardi di testa. Al 32′ i siciliani potrebbero allargare ma Aurelio manda a lato di poco da distanza ravvicinaa. La Reggiana prova a riportarsi in carreggiata prima con Lanini che scaglia la sfera a lato di poco al 39′, poi con Bianco che spara sul fondo. Il Palermo chiude però i conti al 50′ con Soleri su assist di Valente.

ASCOLI- FERALPI SALO’ 3-0

Dopo due sconfitte con Cosenza e Modena, l’Ascoli coglie la prima posta piena del campionato sconfiggendo con un netto 3-0 la matricola Feralpi Salò. I marchigiani si sbloccano anche sul piano realizzativo dal momento che non avevano ancora segnato, i gardesani sono ancora a secco sia di punti sia di reti all’attivo con un pesante passivo di sette reti in tre turni. Al 3′ gli ospiti ci provano con Butic ma Viviano è attento. L’Ascoli risponde al 9′ con Mendes ch, su cross di Giovane, in tuffo, manda sul fondo. Non meglio va a Botteghin che prova a portare avanti i marchigiani all’11’ ma conclude alto. Al 27′ Bellusci impegna l’ex Renate Pizzignacco. Tanta insistenza da parte dei padroni di casa sfocia nella rete del vantaggio che giunge al 29′ con un’incornata di Mendes sugli sviluppi di una punizione. Al 31′ arriva già il raddoppio per merito di Rodriguez in scivolata su cross di Giovane. La ripresa vede le due squadre accusare un po’ di stanchezza e la prima occasione degna di nota si vede al 31′ con Giovane il cui tiro è deviato da Ceppitelli in corner. Poco dopo l’Ascoli perviene al 3-0 con un penalty trasformato da Mendes e concesso per un fallo di mano di Balestrero su tiro di Caligara. Quest’ultimo cerca la doppietta personale al 34′ ma mette fuori misura. Non meglio va a Millico autore di un tentativo per allargare il bottino ascolano al 40′ che termina alto né a Caligara sul cui tiro si oppone al 48′ Pizzignacco.

COSENZA- MODENA 1-2

Vendetta tremenda vendetta. Dopo l’1-2 subito nel 2022-23 al “San Vito Marulla”, il Modena vendica la sconfitta restituendo al Cosenza lo “sgarbo” con identico punteggio. Prima sconfitta stagionale per i calabresi, bis per i canarini dopo la vittoria al “Braglia” contro l’Ascoli. Al 4′ il Cosenza ci prova con Voca che mette sul fondo. All’8′ Tutino mette alto di poco. I calabresi passano al 12′ grazie a Tutino che, di testa, su cross di Marras, infila Gagno. Al 36′ il Modena sfiora il pareggio con un tiro al volo di Oukhadda ma Micai blocca. Non sbaglia invece l’ex Cittadella Strizzolo al 40′ quando, con un tapin susseguente a una respinta di Micai su precedente tiro di Manconi, realizza l’1-1. Seconda rete per Strizzolo in due gare. Al 5′ della ripresa Voca potrebbe tornare a fare ruggire il Cosenza ma spara alto, al 15′ risponde il Modena con Palumbo che impegna Micai. Al 29′ il Cosenza va a un soffio dal nuovo vantaggio con Zucconi che, di destro, mette a lato di poco. La svolta della gara a favore degli emiliani arriva al 42′ con Abiuso che infila Micai con un tapin susseguente a una prima respinta su precedente tiro. Il Cosenza gioca l’ultima carta per ripareggiare al 49′ con Calì ma il tiro termina fuori misura.

