Serie B: Vincono Cremonese, Catanzaro e Venezia. Pari Bari

TERNANA- CREMONESE 0-1

Riscatto cercava e riscatto ha ottenuto. La Cremonese riscatta il cappaò allo “Zini” con il Bari dello scorso turno per 0-1 e, con identico punteggio, supera la Ternana garantendosi la prima vittoria in campionato. Gli umbri sono invece alla terza sconfitta in tre gare e non smuovono la casellina dei punti dallo zero. Vittoria meritata quanto stoica per i grigiorossi costretti a giocare in inferiorità numerica dal 17′ della seconda frazione per l’espulsione di Ravanelli per doppia ammonizione. Al 7′ la Cremonese prova a pungere con Vazquez dal limite ma la difesa umbra respinge. All’11’ la Ternana replica con l’ex Ascoli Favilli ma Sarr è attento. Il batti e ribatti prosegue, al 13′ i grigiorossi ci provano con un colpo di testa dell’ex Genoa Coda che termina alto. Non meglio va all’attaccante grigiorosso al quarto d’ora quando, sempre di testa e su cross di Sernicola, non inquadra lo specchio della porta. Su Terni scende la pioggia che rende un po’ pesante il terreno di gioco. Al 34′ la Cremonese ci riprova con Pickel ma il suo tiro è alto. Due minuti dopo si vede la Ternana che esce dl guscio con Casasola, la sua conclusione a giro è però imprecisa. Al 38′ la Cremonese ha una buona occasione con Sernicola che spara a lato. Al 45′ una deviazione su cross di Falletti per poco non beffa Sarr e non regala il vantaggio ai padroni di casa. L’avvio di ripresa è di marca ospite con Coda che al 2′ impegna Iannarilli in corner e l’ex Juventus under 23 Zanimacchia il cui tiro finisce alto. All’8′ la Ternana cerca di prendere le contromisure con Raimondo che impegna Sarr in corner. La Cremonese spinge decisamente sull’acceleratore. Al 12′ Coda conclude a lato, stesso copione due minuti dopo per un’incornata di Pickel. Al 17′ i lombardi perdono Ravanelli espulso per doppia ammonizione. Nonostante l’inferiorità numerica, al 20′ la Cremonese affonda la lama con Coda che, su tapin susseguente a una respinta su precedente tiro di Lokoshvili, insacca. L’arbitro in un primo momento non convalida poi cambia orientamento dopo avere consultato il Var. La Ternana si butta generosamente in avanti . Al 24′ Raimondo spedisce a lato. Al 29′ anche la sfortuna si accanisce sui rossoverdi con un tiro di Corrado che coglie l’incrocio dei pali. Al 29′ Mantovani costringe Sarr a un non facile intervento ed è sempre lui, al 36′, a concludere fuori di poco. La Ternana spara le ultime cartucce al 44′ con Dionisi che, dal limite, impegna Sarr e Distefano che non supera il portiere ospite al 45′.

BARI- CITTADELLA 1-1

Finisce 1-1, come nella stagione 2022-23. Bari e Cittadella si dividono la posta. I galletti non riescono così a inanellare la prima vittoria interna stagionale e i granata evitano il secondo stop consecutivo. La squadra veneta è stata brava a crederci sino alla fine infilando la stoccata del pareggio quando ormai il risultato sembrava sorridere ai pugliesi. Le cose si mettono subito bene per il Bari che al 6′ rompe l’equilibrio con un colpo di testa di Nasti su cross dell’autore del gol partita contro la Cremonese Sibilli. Al 15′ il Cittadella cerca di rendere la pariglia ma Magrassi, di testa, mette a lato. Quattro minuto dopo il Bari ha l’occasione per raddoppiare ma Nasti non è preciso nella conclusione. Al 23′ Magrassi conferma di essere uno degli uomini chiave dei granata impegnando Brenno con una conclusione a giro. Il Cittadella alza i giri del motore e, al 26′, Pavan, di testa, su punizione di Branca, costringe Brenno a volare per alzare oltre la traversa. Al 32′ Cassano, un altro attaccante interessante dei patavini, colpisce il palo. Il Bari cerca di reagire e lo fa con Sibilli che al 34′ impegna Pavan in una respinta. Al 42′ l’ex Pistoiese Morachioli, servito da Nasti, manda a lato di poco. Al 49′ è Maita a dare lavoro dal limite al portiere ospite Kastrati. Non meno denso di spunti il secondo tempo che parte al 3′ con un tiro al volo dal limite di Cassano bloccato da Brenno. Al 6′ Sibilli, dal limite, spara altissimo. Le due squadre giocano a viso aperto e ne risulta un incontro costantemente piacevole. Al 12′ il Cittadella prova a pungere con Cassano ma Vicari respinge. Al 31′ è proprio quest’ultimo a impegnare Kastrati con un’incornata. Il Bari cerca di salire in cattedra con Edjouma che, entrato da poco, si rende pericoloso in due occasioni, prima al 32′ concludendo sull’esterno della rete, poi al 42′ sparando a lato. Sembra fatta per il Bari ma il Cittadella, al 44′, colpisce con un’incornata di Pavan sugli sviluppi di un corner siglando l’1-1 definitivo.

SAMPDORIA- VENEZIA 1-2

E fanno due. La Sampdoria subisce la seconda sconfitta in tre gare e seconda consecutiva interna contro il Pisa confermando che il suo “Luigi Ferraris” le è per ora tabù. La squadra di Andrea Pirlo crolla stavolta con un Venezia al secondo successo in tre gare e primo esterno della stagione e bravo a crederci dopo l’iniziale svantaggio. La prima mezz’ora è di chiara marca doriana. Al 1′ De Luca ci prova di testa su cross di Borini ma conclude a lato. Non meglio va a Ricci che spara fuori misura al 3′. Al 24′ Borini si mette in proprio ma conclude centralmente. Tre minuti dopo Pedrola impegna di destro Joronen. Il Venezia esce dal guscio al minuto 28 ma la conclusione di Candela è troppo debole per impensierire il figlio d’arte (di Dejan, ex tecnico doriano) Stankovic. Al 31′ la Sampdoria riprende l’assolo con Verre ma Altare devia in corner. Al 38′ i lagunari replicano con un destro di Pohjanpalo, Stankovic fa però buona guardia. Il finale di frazione è dei padroni di casa con un’incornata a lato di Ghilardi e una conclusione a giro fuori dallo specchio della porta di De Luca al 47′. Al 1′ della ripresa la Sampdoria affonda la lama con Pedrola che, su cross di Depaoli, stoppa la sfera e infila la porta ospite. Al 14′ il Venezia pareggerebbe con Pierini su assist di Pohjanpalo ma la rete è annullata per fuorigioco. Il pareggio dei lagunari si materializza al minuto 31 quando l’ex Monza Gytkjaer, su corner di Tessmann, infila Stankovic di testa. Al 35′ lo stesso autore del gol potrebbe concedersi il bis su assist di Lella ma coglie in pieno la traversa. Il Venezia prova il tutto per tutto alla ricerca del pareggio e, dopo un tiro a lato di Bjarkason al 39′, lo trova con una punizione di Tessmann al 44′. La Sampdoria, nel finale, getta il cuore oltre l’ostacolo con La Gumina che ci prova prima con un colpo di testa al 45′ a lato, poi con un destro dal limite al 54′ respinto da Joronen. I tre punti prendono però la strada della Serenissima.

CATANZARO- SPEZIA 3-0

Prima la Ternana, ora lo Spezia. Ancora una volta, nel suo “Ceravolo”, il Catanzaro non perdona infilando la seconda vittoria di fila e conservando l’imbattibilità stagionale. I giallorossi di mister Vincenzo Vivarini possono diventare la sorpresa del campionato. Spezia malamente al tappeto e ancora in attesa della prima vittoria stagionale. Prima frazione povera di emozioni con due spunti dei liguri. Il primo è un rigore fallito da Moro e concesso per fallo di Brighenti sull’ex Cagliari Kouda. Il giocatore spezzino calcia malamente e Fulignati diventa l’eroe della partita parandogli l’esecuzione. Al 46′ i bianconeri ci riprovano con Antonucci ma il portiere catanzarese è attento. Decisamente più ricca di polpa la ripresa. Al 4′ lo Spezia ci prova con Moro che cerca di farsi perdonare l’errore dal dischetto ma non riesce a concludere in porta su assist dell’ex Empoli Bandinelli. Al 7′ il Catanzaro passa in vantaggio con Biasci che riceve dall’ex Foggia Iemmello e supera Dragowski. I giallorossi sono decisamente in buona ispirazione e al 14′ raddoppiano con un’autorete di Nikolaou sugli sviluppi di una punizione di Vandeputte. Quest’ultimo tenta di rendersi ancora protagonista al 19′ ma il suo tiro in girata è fuoric di poco. Non sbaglia invece Pompetti che, al 28′, sigla il 3-0 con un tiro dal limite. Al 39′ potrebbe starci anche il poker con D’Andrea ma Dragowski stavolta abbassa la saracinesca. Il Catanzaro termina in inferiorità numerica per l’espulsione in pieno recupero di Oliveri per un fallo di reazione.

