Serie B: Anche il Brescia potrebbe parlare americano

E l’ennesima squadra di calcio italiana che potrebbe passare sotto l’egida degli States. Il Brescia calcio di Massimo Cellino si appresta ad approdare in terra americana o, meglio, sarebbero gli americani a mettere piede in Lombardia per prendere possesso della squadra delle Rondinelle, attualmente in serie B dopo il ripescaggio estivo ai danni della Reggina. Un gruppo americano, infatti, avrebbe manifestato interesse a rilevare il cento per cento delle azioni attualmente in mano a Cellino, ex presidente del Cagliari e attuale numero uno del sodalizio bresciano. Lo stesso Cellino nonostante il “ritorno a tavolino” in serie B aveva manifestato la volontà di cedere la società e di non essere più coinvolto nella gestione in prima persona del Brescia, contrariamente a quanto fatto in precedenza o anche nelle sue esperienze calcistiche che avevano preceduto l’avventura lombarda, ovvero la presidenza del Cagliari in Italia e del Leeds United in Inghilterra.

Quest’ultima proprietà osteggiata dalla Football League che inizialmente aveva opposto il proprio diritto di veto contro l’acquisto della squadra inglese da parte dell’imprenditore italiano, che nel tempo libero si è sempre dilettato nella musica suonando la chitarra elettrica. La vicenda si concluse comunque con il completamento dell’acquisto del Leeds United, club poi ceduto ad un altro “collega” italiano, Andrea Radrizzani, proprio per dedicarsi all’acquisto del Brescia nel 2017. Ora però sembra sempre più vicino l’addio da parte di Massimo Cellino alle sue Rondinelle, e forse al calcio, tanto amato, quanto la sua passione per il rock tanto da fondare la band dei “Maurilios”. I rumors parlano di un gruppo Usa solido economicamente e già con esperienze nella gestione di club sportivi e calcistici di livello in Europa. Il prezzo fissato per l’acquisizione del Brescia si aggirerebbe intorno ai venticinque milioni di euro, valore che non include però il centro sportivo “Trobole-Casaglia”.

E se l’attuale presidente del Brescia sarebbe disponibile a vendere l’intero pacchetto azionario, con il cento per cento delle quote dello storico club lombardo, che vanta importanti stagioni calcistiche in serie A, si registra anche l’interessamento di un pool di imprenditori di Brescia. Una posizione comunque diversa perché non sarebbero pronti a rilevare tutta la società ma soltanto ad affiancare un azionista di maggioranza, anche in questa seconda ipotesi si parlerebbe di un americano, un tycoon pronto a fare il socio forte della cordata. In entrambi i casi, comunque, la certezza è che Massimo Cellino è pronto a liberarsi del Brescia, squadra che nei suoi ultimi fasti è stata rievocata nelle scorse ore da Roberto Baggio che al “Festival dello Sport” ha ricordato gli anni al Brescia con Carletto Mazzone, “una persona pulita, onesta, pura, faceva la differenza, aveva i valori di un padre” ha ricordato il campione con il codino. Inoltre, ha sottolineato le azioni del presidente del Brescia di allora, “Gino Corioni, un visionario – ha detto – venticinque anni fa parlava di stadi di proprietà” e del Brescia e di Brescia ha detto “una città dove sono stato bene, eravamo un grande gruppo, ricordo Guardiola e tra i miei gol più belli mi viene in mente per primo proprio quello segnato con il Brescia alla Juve a Torino”.