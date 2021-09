Serie B: Ascoli, Brescia e Pisa non si fermano, 1-1 tra Spal-Monza

La terza giornata del campionato di serie B si apre con un pareggio a reti inviolate nello scontro diretto tra due delle favorite del campionato cadetto: il Benevento, desideroso di riscattare il traumatico tracollo della scorsa stagione che ha provocato l’inevitabile retrocessione dalla massima serie e in parte galvanizzato dal 5-1 rifilato al Napoli in amichevole, e il Lecce, partito in sordina, giunto in terra campana dopo il pareggio casalingo contro il Como e ancora in cerca della prima vittoria nel campionato in corso e in assoluto dopo 2 pareggi e 4 sconfitte.

I pugliesi partono forte e nei primi 10 minuti mettono alla frusta i padroni di casa con 3 occasioni da gol non concretizzate da Massimo Coda e si fanno di gran lunga preferire agli avversari per quanto riguarda la tenuta atletica e del campo. Successivamente, in seguito a un risveglio della formazione di Caserta, sale in cattedra il portiere Gabriel, chiamato a sventare alcune situazioni intricate nell’area del Benevento.

Ripresa sulla falsa riga del primo tempo, con gli uomini di Baroni pericolosi in avvio(tra le occasioni a favore un rigore fischiato e poi tolto dalla Var per un inesistente fallo di mano del centrocampista Calò su azione d calcio d’angolo e un palo interno dell’italo-brasiliano Strefezza) e i padroni di casa, venuti fuori alla distanza, che rimpiangono nel finale alcune clamorose fallite che non consentono di portare a casa i 3 punti. Pareggio tutto sommato giusto e terzo pareggio nella terza sfida nella storia del campionato cadetto tra pugliesi e campani. Occasione persa per entrambe le squadre che non sono riuscite nello scontro diretto a dare la svolta dopo un avvio in chiaroscuro, soprattutto dei pugliesi che allungano la loro serie di non vittorie.

Il sabato di campionato si apre con gli importanti successi esterni di Ascoli e Brescia che si confermano in testa a punteggio pieno e con due pareggi, uno a reti inviolate tra Spal e Monza e un combattuto 1-1 tra Spal e Monza.

Convincente è stato il successo delle “ Rondinelle” nel testa-coda sul campo dell’Alessandria. Dopo un ottimo primo tempo dei padroni di casa nella ripresa gli uomini di Pippo Inzaghi prendono il comando della partita e in circa 20 minuti mettono un’ipoteca sulla partita con i gol di Lèris e Jagello. I padroni di casa non si danno per vinti e nel giro di 5 minuti accorciano le distanze grazie al bomber Simone Corazza, in testa alla classifica marcatori grazie al suo quarto centro in 3 gare di campionato. I bianco azzurri non si fanno intimorire dalle velleità di rimonta dei piemontesi e nel recupero, sfruttando uno dei tanti errori di impostazione in difesa degli avversari, chiudono la sfida del “Moccagatta” con la rete dell’ex interista Rodrigo Palacio, al suo primo centro in serie b, e decimo gol in 3 giornate del Brescia, che si conferma la squadra più prolifica in zona gol di questo avvio di stagione mentre i padroni di casa restano ancorati a quota zero in classifica e col maggior numero di gol (9) al passivo.

Resta in attesa della prima vittoria anche il Como. Buona prova nella prima frazione da parte del Como che però, data la tempestività del portiere bianconero Leali, non riesce a passare in vantaggio. Crescono gli ospiti nella ripresa fino a passare in vantaggio verso metà del secondo tempo su un calcio di rigore, giustamente concesso dall’arbitro Giua per fallo sul neo entrato Maistro, trasformato da Federico Dionisi al suo secondo centro in campionato. I lariani non si abbattono e fino all’ultimo creano pericoli alla porta difesa da Leali, che però non bastano ad evitare l’immeritata sconfitta, dopo due pareggi in altrettante giornate. Allo stesso l’Ascoli, con la miglior partenza della sua storia si conferma una realtà più solide ed interessanti del campionato.

Gara equilibrata anche a Frosinone nonostante il Perugia, soprattutto nel primo tempo si è fatto preferire sul piano del gioco e delle occasioni da gol, mentre nel secondo tempo crescono i padroni di casa pur senza impensierire seriamente il portiere degli ospiti Chichizola. I giallazzurri proseguono la loro striscia positiva e salgono a quota 5 in campionato, mentre gli umbri riescono pure loro a muovere la classifica dopo il 2-3 casalingo subito dall’Ascoli.

Match combattuto anche a Ferrara nella sfida tra Spal e Monza con i padroni di casa che partono forte e vanno a riposo giustamente in vantaggio grazie alla seconda rete in campionato di Lorenzo Colomba. Gli uomini di Stroppa si scuotono in avvio di ripresa e giungono al pareggio con uno stacco imperioso del brasiliano Carlos Augusto. La gara si trascina su un pareggio tutto sommato giusto(quarto consecutivo tra le due squadre) col Monza che sale a 5 punti in classifica mentre i padroni di casa non riescono a dare seguito alla netta vittori col Pordenone.

Molto significativa anche il successo in goleada del Pisa in trasferta sul campo della Ternana. La partita è appassionante nel primo tempo con gli ospiti in vantaggio in avvio di partita grazie alla zampata del centrocampista De Vitis su azione di calcio d’angolo e pareggio degli uomini di Cristiano Lucarelli alla mezz’ora con rigore trasformato da Alfredo Donnarumma. I nerazzurri toscani, dopo aver incassato il primo gol nel torneo, tornano immediatamente in vantaggio per una deviazione tanto sfortunata quanto rocambolesca del difensore degli umbri Sorensen. In avvio di ripresa un altro errore grossolano, disimpegno errato a centrocampo da parte di Salzano sfruttato dal centravanti Lorenzo Lucca , al suo terzo centro in altrettante gare di campionato, che porta a 3 le reti della formazione di Luca D’Angelo. Nel finale Cohen col suo primo gol in campionato chiude definitivamente i coni sul 4-1. Il Pisa sale così a 9 punti in classifica in coabitazione con Brescia e Pisa e lascia gli umbri a tener compagnia all’Alessandria a quota zero in fondo alla classifica.

Molto atteso anche il derby calabrese tra Crotone e Reggina. Prima mezz’ora molto bloccata senza vere occasioni da gol da parte di entrambe le squadre, dopodichè il Crotone comincia a farsi pericoloso anche se a passare è sul finale di tempo la formazione calabrese grazie a un colpo di testa di Galabinov su azione di calcio piazzato. In avvio di ripresa dopo una ghiotta occasione della Reggina di raddoppiare la formazione rossoblu giunge al pareggio con un gran tiro dal limite di Ahmad Benali. Non accade più nulla di rilevante quindi pareggio conseguenza più naturale di quanto visto in campo. Secondo punto in classifica per il Crotone dopo la netta sconfitta sul campo del Cittadella, mentre per i cugini amaranto il pareggio li colloca a quota 5 con vista sulle posizioni più nobili di classifica.

di Davide Carrieri