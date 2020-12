Serie B: E’ subito Super Mario Balotelli. Stop Empoli, Spal ko

Ultima giornata dell’anno solare 2020 per la Serie B. La sedicesima di campionato coincide con il debutto ufficiale con il Monza, di Mario Balotelli. L’ex enfant prodige del calcio italiano non poteva scegliere match migliore per indossare per la prima volta la nuova maglia. Il Monza infatti, ospita la Salernitana capolista, in una partita dal sapore di Serie A.

Bastano 4 minuti a Balotelli per mettere la firma e trasformarsi in SuperMario, portando avanti la squadra di Berlusconi. La reazione della Salernitana arriva al 25’, quando Anderson, sbaglia un gol clamoroso, a porta vuota. Questa occasione mancata dai granata è lo spartiacque della partita, perché poco prima dell’Intervallo, una grande giocata di Boateng libera Frattesi sulla fascia che tutto solo serve Barilla per il 2-0 Monza. Assolo della squadra allenata da Brocchi nel secondo tempo e a partita ormai finita, arriva il definitivo 3-0, targato Armellino.

Match spettacolo al Tombolato, tra Cittadella e Lecce. Partita molto divertente che finisce in parità. Ogunseye porta avanti la formazione di casa, con un colpo di testa arrivato dopo una splendida giocata di D’Urso, sempre più leader tecnico del Cittadella. Il Lecce non ci sta e dopo pochi minuti pareggia l’incontro con Coda, che batte il portiere avversario con una bella conclusione sul primo palo. Sul finire del primo tempo, la doppietta personale di Coda, manda i giallorossi a riposo in situazione di vantaggio. Il Cittadella non molla e per 25’ minuti mette alle corde il Lecce, trovando il pari al 65’, quando Tavernelli si beve i centrali avversari e imbuca per il definitivo 2-2.

Vittoria larga del Pordenone, in casa contro la Reggiana. Diaw porta avanti i neroverdi al 21’ e Zammarrini chiude virtualmente i giochi poco prima dell’intervallo. Ciurria firma il definitivo 3-0 al 52’. Piove sul bagnato per la Reggiana, quando al 80’, il portiere Cerofolini si fa espellere e costringe l’attaccante Mazzocchi, ad indossare i guantoni. Pari scialbo tra Pescara e Cosenza, in un match senza troppe emozioni. Gli abruzzesi, reduci dalla sconfitta contro la Virtus Entella, provano a riscattarsi senza riuscirci fino in fondo. Da segnalare la traversa di Guth, al 93’, che avrebbe regalato la vittoria al Pescara.

L’Empoli non approfitta della sconfitta della Salernitana e non va oltre il pari, contro l’Ascoli, rivitalizzato da Sottil. Al Castellani finisce 1-1. I bianconeri, fanno la partita, aiutati anche dall’immediato vantaggio firmato Bajic. L’Empoli non sembra in giornata e soffre per tutta la partita, riuscendo a pareggiare solo al 72’, grazie alla rete di Moreo. Aggancio in classifica alla Salernitana ma niente sorpasso.

Rimonta del Brescia in casa della Spal, che perde la prima partita stagionale tra le mura amiche. Valoti porta in vantaggio la formazione di Marino al 7’. Pari di Jagiello al 56’. Ancora Valoti, un minuto dopo, riporta in vantaggio la Spal. Il Brescia pareggia al 70’, su rigore, siglato da Donnarumma. Nelle battute finali del match, una scellerata uscita del portiere Thiam, regala un tap-in a porta vuota, che Bjarnason non può sbagliare. Finisce 3-2 con il Brescia che aggancia la zona playoff. Vince ancora la Virtus Entella. La squadra ligure si impone per 1-0, in casa del Vicenza. Decidono il match Koutsoupias, autore della rete decisiva, e il portere Russo, autore di una parata strepitosa nei minuti di recupero.