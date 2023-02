Serie B: Frosinone implacabile, il Sudtirol sogna in grande

Ci siamo lasciati alle spalle un weekend importante di Serie B, tra conferme, vecchi ritorni, sconfitte che hanno portato ad esoneri importanti e sorprese che ormai stanno diventando importanti realtà. La conferma è sicuramente il Frosinone di Fabio Grosso, che non vuole assolutamente interrompere la corsa verso la Serie A, vince in casa del Como per 2 a 0, conquista la quinta vittoria consecutiva e allunga a +11 sulla seconda della classe, dove troviamo il Genoa che, dopo il pareggio casalingo della scorsa settimana contro il Pisa, perde per 2 a 0 in casa del Parma, prima sconfitta sulla panchina rossoblu per Alberto Giardino e rincorsa al primo posto che adesso diventa sempre più difficile;

Altri punti importanti per strada li perde la Reggina, che viene sconfitta per 2 a 1 sul campo del Palermo, la squadra di Corini continua la sua clamorosa rincorsa verso i play off e si porta a -2 punti dal Bari quinto, mentre la squadra allenata da Inzaghi resta a quota 39, perde la seconda partita consecutiva e vede avvicinarsi sempre di più il Sud Tirol, adesso distante una sola lunghezza; la squadra di Bisoli ormai non è più una sorpresa, naviga a vele spiegate verso le prime della classe, mette pressione alle prime della classe, vince 1 a 0 sul campo del Pisa, sale a quota 38 punti e si posiziona al quarto posto a +2 sul Bari.

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Nainggolan con la maglia della Spal, il belga timbra il suo ritorno in Italia con un grande gol e un assist che però non bastano per rimontare la partita contro il Bari, i pugliesi vincono 4 a 3 e dopo due sconfitte consecutive, tornano a fare punti importanti per rimanere in zona playoff, la squadra di De Rossi invece rimane a quota 24 punti, in piena zona play out.

Continua il momento di crisi per Benevento e Brescia, entrambe perdono due scontri diretti, rispettivamente con Venezia e Perugia, al termine dei quali verranno esonerati entrambi gli allenatori, sulla panchina delle streghe (dove anche il ds Pasquale Foggia è stato esonerato) prenderà il posto di Cannavaro, Roberto Stellone, mentre per quanto riguarda la squadra di Cellino, sarà Possanzini a prendere il posto di Clotet; altra squadra che non sa più vincere è l’Ascoli, perde 3 a 0 sul campo del Cittadella, sconfitta che costerà la panchina a Bucchi, un punto nelle ultime quattro partite, il suo posto verrà preso da Roberto Breda.

Al di là del Frosinone, che sembra non ne voglia proprio sapere di fermarsi e che sembra stia facendo un campionato a parte, per il resto è tutto molto aperto, dal secondo posto che significherebbe promozione diretta in Serie A, passando per una zona play off affollatissima per arrivare a una zona play out e retrocessione nella quale troviamo tante squadre in pochi punti; ancora tutto può succedere, ancora la strada risulta essere tortuosa e piena di insidie, solamente chi riuscirà ad oltrepassare questi ostacoli, potrà cavalcare l’onda che potrà voler dire permanenza in Serie B oppure promozione in Serie A.