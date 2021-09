Serie B: Il Brescia vince in rimonta, Lecce corsaro a Cittadella

Eccezionale la vittoria in rimonta del Brescia sul campo dell’ Ascoli. Molto divertente il primo tempo del Del Duca. Avvio bruciante dei padroni di casa che colpiscono due volte nella prima metà di tempo con una prodezza del capitano Federico Dionisi, che raggiunge Calaiò a quota 107 gol segnati nella serie cadetta e con una grande azione finalizzata da Felicioli. Il Brescia torna in partita nel finale di tempo con un tiro dal limite su azione di calcio d’angolo del difensore Cistana. Le Rondinelle pareggiano dopo un quarto d’ora dall’inizio della ripresa con un gol su azione da flipper da calcio d’angolo del difensore venezuelano Jhon Chancellor, per poi passare addirittura in vantaggio a 20 dalla fine su un rigore trasformato di forza da Pajac. I bianconeri non ci stanno e nei minuti finali vanno vicini al pareggio ma la rimonta lancia i lombardi reduci da due pareggi a 14 punti in classifica, che superano così i rivali bianconeri nella corsa alla promozione.

Molto rilevante anche il successo in rimonta del Lecce in casa della Cittadella. I padroni di casa fanno inizialmente la partita alla ricerca del vantaggio, ma sono gli ospiti a passare in vantaggio a sorpresa con una splendida azione conclusa in rete da Massimo Coda. Ruggito dei veneti nel recupero del primo tempo, infatti nel giro di un minuto si vedono annullare dalla Var una rete di Okwonkwo perchè la palla era uscita al momento del cross destinato all’attaccante nigeriano, per poi pareggiare nell’azione successiva con un diagonale imparabile dello stesso giocatore, al terzo gol consecutivo dopo quelli contro Pordenone e Benevento. Il primo squillo della ripresa è degli ospiti e sempre di Coda, con un tiro a fil di palo. A un quarto d’ora dalla fine i pugliesi passano in vantaggio con una rete dell’attaccante Di Mariano. Balzo importante dei pugliesi nelle zone alte di classifica, mentre il Cittadella resta in una sorta di limbo.

Pareggio equo tra Como e Benevento. Inizio di partita sicuramente favorevole ai lombardi che prima sono avvantaggiati dall’espulsione dello stopper dei campani Glik per fallo da ultimo uomo, poi passano in vantaggio su calcio di rigore realizzato da Cerri che realizza la prima del Como dopo 351 minuti di digiuno. Nel finale di tempo, alla prima occasione utile, il solito Lapadula, al quarto gol nelle ultime 2 partite, fulmina il portiere comasco. Secondo tempo senza grandi occasioni e pareggio tranquillo alla fine con i giallorossi che si mantengono nelle zone alte della classifica, mentre i comaschi dopo 3 sconfitte consecutive muovono molto lentamente a loro mediocre classifica.

Inizio scoppiettante nel match dell’U-Power Stadium tra Monza e Pordenone. Succede tutto nel primo quarto d’ora: nei primissimi minuti un’ingenuità della difesa biancorossa provoca un calcio di rigore per gli ospiti trasformato dall’attaccante nato a Perugia Tsadjout, al suo primo gol in campionato, ma dopo un quarto d’ora il centrocampista dei padroni di casa Josè Machin firma il pareggio. Occasioni da entrambi le parti ma il risultato con cui le due squadre vanno a riposo è giusto. I lombardi partono meglio nella ripresa e operano il sorpasso poco dopo metà tempo grazie a Samprisi che finalizza una splendida azione di Dany Mota. Nel finale di partita i neroverdi sfiorano il pari ma vengono da fermati da un grande intervento del portiere lombardo Di Gregorio. I biancorossi chiudono la partita al primo minuto di recupero col primo gol tra i professionisti di Samuel Vignato. Importante quindi il successo dei lombardi che riscattano la sconfitta di settimana scorsa di Pisa e salgono a quota 9 in classifica, mentre i triveneti incappano nella quinta sconfitta in sei partite.

Mediocre pareggio a reti inviolate tra Reggina e Frosinone. Primo tempo molto contratto con le due squadre che hanno mostrato più che altro paura di subire piuttosto che creare azioni pericolose. Anche nel secondo tempo qualche azioni sporadica da entrambe le parti ma è il portiere degli ospiti Ravaglia che in pieno recupero salva il risultato. Risultato che va bene ad entrambe e che consente loro di mantenere a contatto la zona nobile.

Importante successo del Cosenza sul Crotone nel derby calabrese che lo avvicina alle zone alte di classifica. Partita priva di grandi occasioni nel primo tempo con gli ospiti che si fanno preferire. Ripresa equilibrata ma i padroni la casa la spuntano a un quarto d’ora dalla fine con una punizione morbida di Carraro. Il Crotone resta una delle 5 squadre a non aver ancor vinto una partita.