Serie B: Il Como stende il Brescia, prima gioia Vicenza, pari Benevento

La domenica di serie b si apre con la spettacolare vittoria del Como al Rigamonti nel derby lombardo la Brescia e Como. Primo tempo equilibrato con gli ospiti che si mostrano particolarmente coraggiosi nel primo quarto d’ora con una traversa colpita da Alberto Cerri e col vantaggio, giunto pochi minuti dopo firmato dallo stesso attaccante con un colpo di testa su calcio piazzato. I padroni di casa non demordono e raggiungono gli avversari allo scadere della prima frazione con una rete, sempre di testa del 39enne Rodrigo Palacio. Il pareggio subito poco prima del riposo non scoraggia i giocatori di Giacomo Gattuso, che tornano in vantaggio appena iniziata la ripresa con una deviazione al volo da distanza ravvicinata di La Gumina, al primo gol in campionato. Non succede granchè nel prosieguo della partita fino a che il match si infiamma negli ultimi 10 minuti. Il finale avvincente comincia con l’improvviso pareggio dei padroni di casa a 7 minuti dalla fine di Riad Bajic, che torna al gol dopo la doppietta contro la Ternana della prima giornata un minuto dopo essere entrato in campo.

Proprio quando l’inerzia sembra essere dalla parte degli uomini di Filippo Inzaghi, i lariani hanno un colpo di coda a un minuto dalla fine col un gol di testa su ribattuta del capitano Alessandro Bellemo. Nel recupero il Brescia rimane in 10 per un doppio giallo a Karacic, dopodichè il Como chiude la partita con un calcio di rigore trasformato da Ettore Gliozzi. Con questo successo inaspettato, con tanti gol all’attivo quanti sono stati complessivamente nelle prime 6 giornate, i lariani ottengono la loro prima vittoria in campionato e balzano a quota 6 superando in un colpo solo Alessandria e Crotone. Le Rondinelle invece, oltre a perdere l’imbattibilità stagionale, perdono una grande occasione di avvicinarsi alla vetta, pur restando sempre in piena zona promozione. I punti di ritardo dalla capolista Pisa sono 5 e i nerazzurri, col provvisorio +4 sulla Cremonese, scavano un primo solco tra sé e le altre.

Un altro derby da 2-4 caratterizza il pomeriggio di serie b ed è la stracittadina triveneta tra Pordenone e Vicenza, le squadre che occupano gli ultimi due posti in graduatoria. La partita è tutto sommato tranquilla nella prima mezz’ora dopodichè il finale di primo tempo si accende. Scoccata appunto la mezz’ora gli ospiti vanno in vantaggio col primo gol in campionato di Samuele Longo, che sfrutta un errore difensivo, per poi raddoppiare a due minuti dal riposo con un tiro di sinistro strepitoso di Di Pardo. I padroni di casa riescono ad accorciare le distanze prima dell’intervallo con Michele Camporese che sfrutta un disimpegno sbagliato degli avversari.

I neroverdi cominciano la ripresa ringalluzziti e raggiungono il pareggio dopo 10 minuti col primo gol in in campionato di Nicolò Cambiaghi, lesto sulla ribattuta dopo una parata di Grandi. La squadra di Brocchi però, smaltito il contraccolpo, ci crede e si fa rivedere davanti e a 10 minuti passa nuovamente in vantaggio dopo un calcio di rigore, assegnato dalla Var, trasformato da Riccardo Meggiorini. I padroni di casa reagiscono e sfiorano pochi minuti dopo il pareggio, ma sono i biancorossi a chiudere la pratica al terzo dei 5 minuti di recupero con un tap in a porta vuota di Taugordeau. Sconfitta pesante per il Pordenone che resta con un solo punto in attivo, mentre per il Vicenza si tratta del primo successo dopo 6 sconfitte consecutive.

Nel posticipo serale pareggio emozionante anche se privo di rete tra Benevento e Perugia. Meglio i padroni di casa nella prima parte del primo tempo, ma col passare dei minuti anche il Perugia si fa pericoloso. Stesso copione nel secondo tempo con i giallorossi tendenzialmente padroni del campo ma gli ospiti colpiscono il palo con Kouan. Nel finale il portiere dei campani Paleari salva miracolosamente il risultato. La partita finisce dopo un lungo recupero e con l’espulsione dopo il fischio finale di Foggia. Risultato che non soddisfa pienamente nessuna delle due squadre, soprattutto gli umbri che hanno sicuramente più da recriminare. Entrambe le squadre restano comunque nelle zone medio alte di classifica.