Serie B: Il Como stende la Samp, il Parma batte il Bari 2-1

COMO – SAMPDORIA 1-0

Il poker è servito. Dopo avere steso Spezia, Ternana e Cittadella, il Como lascia a secco di punti anche una Sampdoria sempre più in crisi imponendosi di misura. I doriani sono al sesto turno senza poste piene e hanno sinora all’attivo soltanto la vittoria nella tana della Ternana del turno d’esordio. E la panchina di Andrea Pirlo torna a scottare. Il primo sussulto è di marca doriana con Girelli che, su cross di Esposito, mette a lato di testa. Non va a buon fine anche un’occasione di Pedrola al 15′ neutralizzata da Semper. I doriani sembrano tenere il comando delle operazioni e lo dimostrano al minuto 24 con un tiro di Stojanovic che è però centrale e agevolmente bloccato da Semper. Al 35′ il Como esce dal torpore e sfodera la prima occasione con Verde che, dal limite, impegna Stankovic. Al 43′ Cutrone colpisce debolmente di testa e il portiere doriano figlio d’arte (dell’ex allenatore Dejan) neutralizza bene. Al 9′ della ripresa i lariani affondano la lama con Ioannou che segna il terzo gol stagionale di testa su cross di Iovine. Seconda giornata consecutiva a bersaglio per lui. Al 12′ il Como potrebbe allargare il fossato ma Kone spara altissimo. La Sampdoria cerca di riorganizzarsi con Esposito ma il suo tiro in girata dal limite è parato da Semper. Al 37′ Como ancora in evidenza con Kone che impegna Stankovic in un intervento a terra. Un minuto dopo De Luca prova a sorprendere il portiere comasco con un pallonetto ma senza riuscire nell’intento. Al 44′ i lariani potrebbero raddoppiare ma Gabrielloni spara a lato di poco su cross di Chajia. L’ultima occasione della gara è dei liguri con l’ex Palermo La Gumina che mette a lato di testa al 50′.Secondo con tredici punti insieme con il Palermo e a quattro lunghezze dal Parma capolista, il Como comincia a sognare in grande.

CATANZARO- CITTADELLA 1-1

Uno aveva bisogno di ritrovare una vittoria che gli manca da tre turni, l’altra di riscattarsi dopo una debacle pesante in casa contro il Como. Catanzaro e Cittadella non si sono però fatte male e si sono divise la posta. I calabresi sono stati bravi a crederci dopo avere subito a freddo il gol dai granata. Questi ultimi, infatti, hanno bucato la porta di Fulignati già al 3′ con Carissoni che, dal limite, ha insaccato dopo avere raccolto una respinta di Katseris su cross di Vita. Il Catanzaro prova subito a reagire ma Vandeputte, al 16′ , manda alto. Cinque minuti dopo i padroni di casa ci riprovano con un tiro al volo di Brighenti ma Kastrati blocca. Al 22′ , per un contrasto tra Biasci e Vita, il direttore di gara assegna al Catanzaro la massima punizione. Dagli undici metri Donnarumma va a bersaglio ma l’esecuzione è da ripetere perché Kastrati non aveva entrambi i piedi sulla linea di porta. L’attaccante dei calabresi, però, fa centro anche nel bis ed è l’1-1. Il Catanzaro prova ad alzare i giri del motore galvanizzato dal ritrovato pareggio. Al 33′ Vandeputte ricama un insidioso corner che Kastrati deve alzare oltre la traversa. Al 38′ il Cittadella replica con Angeli che, di testa, non riesce però a superare Fulignati. Al 51′ Maistrello, su punizione di Branca, crea un’occasione per gli ospiti colpendo di testa ma senza centrare la porta. L’avvio di ripresa è dei locali con Verna che, dal limite, impegna Kastrati. Il portiere patavino deve intervenire anche al 22′ su una conclusione dell’ex Foggia e Perugia Iemmello . Un minuto dopo il Catanzaro conferma di essere in un buon momento di ispirazione con un tiro dal limite di Stoppa, Kastrati è però attento e para in due tempi. Il Cittadella si rivede al 35′ con un tiro al volo di Carissoni neutralizzato da Fulignati. Cinque minuti dopo è Danzi, su punizione, a cercare di impensierire il portiere giallorosso che però allontana con i pugni. L’ultimo sussulto è dei padroni di casa con il vivace Iemmello che, al 44′, prima colpisce il palo, poi spara alto.

PARMA- BARI 2-1

Nella memoria aveva forse ancora lo 0-4 subito nella stagione 2022-23 al “San Nicola”. Contro il Bari il Parma cercava la rivincita e l’ha trovata imponendosi per 2-1. La partita è stata molto tirata con i galletti determinati sino alla fine a portare a casa almeno un punto. Gli emiliani conservano la loro imbattibilità e confermano la leadership con 17 punti, quattro in più delle due inseguitrici Palermo e Como. Il Bari, invece, cade dopo quattro pareggi di fila e continua ad avere come unica vittoria al suo attivo finora quella sul terreno della Cremonese. Il Parma mostra intenzioni bellicose dopo soli quindici secondi con un tiro alto di Hernani. Al 2′ Colak insacca su tapin ma l’arbitro annulla per avere ravvisato un precedente fuorigioco. All’11’ è sempre lui a impegnare Brenno in una parata in due tempi. Il Parma rompe l’equilibrio al 14′ con un siluro dal limite di Partipilo. I pugliesi non si scoraggiano e , al 24′, sfiorano il pareggio con una conclusione alta di Nasti di testa. Al 27′ è l’esperto Aramu a impegnare Chichizola. Il Parma prova a prendere il largo al 32′ con Partipilo ma Brenno respinge a lato. Non va a buon fine neppure una punizione di Sohm al 35′ che termina alta. L’offensiva dei padroni di casa prosegue incessante con Colak che, al 37′, prova a fare male di testa ma conclude a lato. Al 43′ il Bari risponde con un’incornata di Koutsoupias alta. Il Bari rientra nella ripresa determinato a strappare almeno il segno ics e, al 1′, lo conferma con Nasti che gli regala il pareggio con un pallonetto. Al 15′ l’attaccante barese ci riprova sempre con un’incornata sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma questa volta trova Chichizola pronto all’intervento. Il Parma decide di prendere le contromisure per non correre rischi: al 24′ Bernabè impegna Brenno in corer, al 30′ Sohm conclude alto a giro. Il Bari prova a fare il colpaccio ma al 35′ Sibilli trova Chichizola pronto a bloccare in due tempi la sua conclusione. Un minuto dopo il Parma ritorna in orbita grazie a Benedyczak che insacca su cross di Estevez. Quarta rete stagionale per lui e prima su azione dopo tre rigori trasformati con Feralpi Salò, Cittadella e Catanzaro. Il Bari provaa riprenderla nel finale ma né Diaw al 43′ né Vicari al 47′, sempre di testa, riescono a bucare la porta parmense.

Cristiano Comelli