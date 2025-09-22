Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie B

Serie B: Il Frosinone frena, il Palermo va. Samp ko a Monza

Ciociari bloccati dalla rimonta del Südtirol, secondo successivo consecutivo per i rosanero. Prima vittoria in campionato per la Juve Stabia, pari a Reggio Emilia

Set 22, 20251 Lettura
Quarta giornata di andata in Serie B altamente scoppiettante, che vede il terzetto composto da Modena, Palermo e Cesena, tentare una fuga visto che entrambe tirano il gruppo con la bellezza di 10 punti a testa. Nessun problema per il Palermo che tra le mura amiche del Barbera con un secco 2-0 liquida la pratica Bari, stesso discorso per il Modena che in casa del Mantova riesce ad imporsi con un secco 3-1, non fa sconti neanche il Cesena che in casa del Venezia, espugna la laguna imponendosi per 2-1.

Sulla ruota delle tre battistrada resta ben saldo il Frosinone anche se bloccato tra le mura amiche sul 2-2 impostogli dal Sudtirol, di tale risultato ne approfitta il Monza che tra le mura amiche della Brianza riesce ad imporsi per 1-0 sulla Sampdoria. Si muove l’Avellino, la formazione irpina in casa della Carrarese non va per il sottile imponendosi per 4-3 al termine di un match tirato,risultato che consente alla formazione campana di agganciare in classifica il Monza portandosi ad una sola lunghezza dal Frosinone ed a sole tre dal trio in fuga.

Sorride anche l’altra campana ossia la Juve Stabia, che a sua volta strapazza lo Spezia per 3-, volando a quota 6 punti portandosi ad una sola lunghezza da Monza ed Avellino, il secondo pareggio di giornata giunge da Reggio Emilia, dove i padroni di casa vengono bloccati sul risultato di 2-2 dal Catanzaro, vittoria pesante quella centrata dal Pescara che tra le mura amiche dell’Adriatico supera con un pesante 4-0 l’Empoli, vittoria importante anche quella centrata dal Padova sempre in casa supera per 2-1 la Virtus Entella.

