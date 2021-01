Serie B: Il Monza butta la vittoria, Cittadella al secondo posto

La diciottesima giornata di Serie B, fa felici i tifosi del Cittadella. Gli uomini di Venturato infatti, superano 1-0 l’Ascoli e salgono al secondo posto in classifica. Gran bella partita tra le due formazioni, che confermano il buono stato di forma. Il primo tempo, nonostante lo 0-0, è molto divertente, e il match si gioca su ritmi molto alti, con occasioni da ambo le parti. La seconda frazione di gioco prosegue con lo stesso copione, con le contendenti che provano a piazzare il colpo del K.O. senza paura di prenderlo. L’episodio che decide il match arriva al 79’, quando dagli sviluppi di una punizione di Donnarumma, arriva il gol di Tavernelli che regala la vittoria ai suoi. Il Cittadella fa festa ma Delio Rossi può essere soddisfatto della prova della sua squadra.

Il Monza butta via la vittoria e pareggia 2-2 in casa, contro il Cosenza. Parte forte la formazione di Brocchi, che passa in vantaggio al 8’, con la rete di Antonino Barillà. Il Monza è padrone del campo e al 26’ raddoppia con Gytkjaer, che realizza un bel gol dal limite dell’area. Partita chiusa, anzi no. Perché nonostante il monologo dei padroni di casa, un autogol di Paletta, riporta in partita gli ospiti. Il Monza non si scompone e macina gioco, domina l’incontro e sfiora più volte il gol della sicurezza. Al 67’ succede l’inaspettato. Un errore in fase di impostazione di Bettella, lancia Tremolada, che con un bel sinistro a giro sigla la rete del pari. Finisce con il risultato di 2-2 con tanti rammarichi per la squadra del Presidente Berlusconi.

Vince il Lecce, che espugna l’Oreste Granillo. Parte meglio la Reggina che prova a sorprendere i pugliesi ma al 28’, Stepinski porta in vantaggio gli ospiti, alla prima vera occasione della partita. Nonostante la buona la reazione granata, la prima frazione si chiude 0-1. Al 51’ l’occasione più grande della partita dei calabresi, quando Menez si presenta dal dischetto per un fallo di mani di Lucioni in area di rigore. L’ex Milan si fa ipnotizzare da Gabriel e fallisce il pari. Finisce 1-0 per il Lecce, che si rilancia in classifica, inguaiando la Reggina, ora molto vicina alla zona play-out.

Il Pisa batte 1-0 il Brescia. I toscani continuano il grande momento di forma, portando ad 8 il numero di gare senza sconfitte. Decide il match il gol di Lisi al 21’. Delude il Brescia, orfano di Torregrossa, alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Vince il Pordenone che sale momentaneamente in zona play-off. Vittima di giornata il Venezia. Il solito Diaw porta in vantaggio i neroverdi, grazie ad un rigore concesso dopo un fallo del portiere Lezzerini. Raddoppia per il definitivo 2-0 Ciurria, dopo un altro pasticcio del portiere del Venezia.