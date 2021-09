Serie B: Il Parma cala il poker, vittorie per Cosenza e Cremonese

La domenica che chiude la terza giornata del campionato si apre con la sfida tra Cosenza e Vicenza, due squadre ancora a quota zero in classifica generale. Dopo la pesante sconfitta di Brescia i calabresi affrontano i veneti ancora in cerca della prima rete dopo essere andati in bianco nelle precedenti uscite contro Cittadella e Frosinone. Nel gran caldo di Crotone i padroni di casa partono a spron battuto e colpiscono in apertura con la rete del suo centravanti Gabriele Gori. Stesso copione in avvio di ripresa col raddoppio della formazione rossoblu grazie allo scatto in velocità dell’altro attaccante Giuseppe Caso. Il Crotone controlla la partita e il Vicenza accorcia le distanze col suo primo gol in campionato solo nei minuti finali grazie a un rigore concesso dal Var per un tocco di mano in area calabrese. La partita termina così con una boccata di ossigeno per gli uomini di Zaffaroni.

La Cremonese, reduce dal convincente successo contro il Lecce seguito dalla battuta di arresto sul campo del Monza, ospita sul suo campo il Cittadella il quale, reduce da due vittorie, prova a raggiungere il terzetto di testa. La formazione granata è apparsa più vivace in avvio ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa con una bella azione finalizzata al meglio dall’ attaccante Cristian Bonaiuto. Nella ripresa padroni di casa in inferiorità numerica per doppia ammonizione a Baez, ma resistono e raddoppiano intorno alla mezz’ora sfruttando un errore della difesa veneta. La Cremonese grazie al meritato successo raggiunge gli avversari a 6 punti in classifica, mentre i rivali veneti, dopo aver fallito l’aggancio in vetta sono attesi dal derby triveneto col Pordenone.

La giornata si chiude col testacoda di Pordenone tra la squadra e locale il Parma, forse la principale candidata alla promozione diretta in serie A. Nonostante un impegno generoso da parte dei padroni di casa gli ospiti mettono in pratica la loro superiorità chiudendo la prima parte di gara con un doppio vantaggio grazie a un colpo di testa di El Mudo Vasquez e a una conclusione sotto porta da parte di Stanko Juric. I ducali incrementano il proprio bottino nella ripresa con le reti del bomber Roberto Inglese e con la prodezza finale del promettente romeno Dennis Man. La sfida tra i Davide e i Golia della serie B conferma i pronostici con i padroni di casa, attesi dal derby triveneto col Cittadella sono ancora in cerca della prima rete in campionato, mentre Buffon e compagni si candidano prepotentemente nelle zone alte della classifica.