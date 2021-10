Serie B: Il Pisa non sbaglia, Cremonese seconda, pari Parma

La settima giornata si apre col netto e importantissimo successo interno del Lecce nello scontro diretto col Monza, che denota ancora di più il difficile inizio di campionato dei lombardi. Primo tempo spigoloso e privo di emozioni, ma i pugliesi riescono a sbloccare la partita proprio allo scadere della prima frazione con una rete in mischia del centrocampista brasiliano Strefezza. Dopo un avvio di ripresa più avvincente i giallorossi raddoppiano col sinistro di Di Mariano. Lo stesso numero 10 del Lecce poco dopo metà ripresa propizia il terzo gol con un tiro che Di Gregorio respinge ma che resta alla portata del bomber Massimo Coda che sigla il suo quinto gol in campionato e chiude la partita. La partita ha ben poco altro da dire con i padroni di casa vicini anche al quarto gol ma che ottengono così la loro quarta vittoria consecutiva e un balzo nelle zone alte della classifica, mentre il Monza rimane relegato in una posizione anonima e si mostra ancora incapace di dare una svolta al suo addio balbettante.

Nonostante un avvio promettente degli ospiti sono i padroni di casa a passare in vantaggio dopo 8 minuti con una rete di opportunismo di Canestrelli. Lo stesso difensore raddoppia dopo una decina di minuti su colpo di testa da calcio d’angolo. I bianconeri non si abbattono e riaprono la partita dopo pochi minuti con un gol di testa in pallonetto del solito Federico Dionisi, al suo quinto gol in campionato. Dopo i due gol realizzati, a inizio secondo tempo Canestrelli commette una clamorosa ingenuità, con un fallo da ultimo uomo dopo una palla persa stupidamente, che costringe i rossoblù a proseguire la gara in inferiorità numerica. Secondo tempo di sofferenza per quindi i calabresi, ma quando sembrano avere portato a termine la vittoria, i bianconeri proprio negli ultimi secondi del quarto e ultimo minuto di recupero pareggiano in occasione dell’ultimo calcio d’angolo col secondo gol in campionato del marocchino Soufiane Bidaoui. Salta così in maniera clamorosa l’appuntamento con la prima vittoria in campionato del Crotone, ancorato nei bassifondi della classifica con soli 4 punti all’attivo, mentre i marchigiani riscattano parzialmente la rimonta subita settimana scorsa contro il Brescia e si mantengono a contatto con le zone alte.

Grande balzo in avanti della Cremonese grazie il successo interno sulla Ternana. I padroni di casa giocano un buon primo tempo e vanno giustamente in vantaggio a fine primo tempo grazie a una botta terrificante dal limite dell’area di Luca Zanimacchia, al suo primo gol in serie b. A inizio secondo tempo i rossoverdi pareggiano ma l’esultanza è resa vana dall’intervento del Var che rileva un netto fallo nell’azione che avrebbe portato al pareggio. Verso metà ripresa il pareggio degli ospiti sembra essere nell’aria ma sono i lombardi a raddoppiare grazie al gol numero 70 in serie b di Di Carmine. Gli umbri hanno un paio di ghiotte opportunità per accorciare le distanze ma non le sfruttano. Si interrompe così la serie di due vittorie consecutive della Ternana, che resta così ferma a 7 punti, mentre i grigiorossi salgono al secondo posto.

Primo tempo piuttosto scialbo ravvivato solamente dalla prodezza di Pisseri nel finale che impedisce ai calabresi di passare in vantaggio. I piemontesi interpretano meglio la ripresa e poco dopo metà frazione, dopo aver colpito una traversa, passano in vantaggio col primo gol in in campionato del Storico successo dell’Alessandria in casa contro il Cosenza nel settimo confronto tra le due squadre, dopo due vittorie a testa e altrettanti Frosinone nell’incontro casalingo col Cittadella. Prima frazione molto equilibrata con campionato di Matteo Di Gennaro, lesto a insaccare un’azione convulsa di calcio d’angolo. Dopo due vittorie si ferma il Cosenza, fermo in zona metà graduatoria, mentre per l’ Alessandria si tratta della prima vittoria nella serie cadetta dopo 46 anni, dal 2-0 casalingo sulla Sambenedettese del 22 giugno 1975 che precedette lo spareggio perso con la Reggiana.

Prima sconfitta le due squadre che si sono affacciate in avanti in qualche occasione solo verso fine primo tempo. A inizio ripresa una rete del solito Okwonkwo, che dopo aver fallito un’occasione va a segno per la quarta partita di fila, sblocca il risultato a vantaggio degli ospiti. I padroni di casa reagiscono, infatti è il portiere Kastrati a salvare il vantaggio con una prodezza. Nel finale lo stesso bomber nigeriano fallisce per due volte il colpo del KO ma ciò non impedisce ai veneti di riscattare le due sconfitte consecutive e di salire a quota 12, superando così proprio gli uomini di Fabio Grosso.

Sicuro e consapevole del primo posto il Pisa che regola la Reggina con un gol per tempo. Molto divertente il primo tempo dell’Arena Garibaldi. I nerazzurri partono forte e vanno in vantaggio in avvio di partita con un un’autorete di Thiago Cionek. I calabresi reagiscono e sfiorano più volte il pareggio, prima con un miracolo del portiere Nicolas su Cortinovis, e poi con Galabinov in più circostanze. I nerazzurri raddoppiano intorno a metà ripresa con un calcio di rigore trasformato da Lorenzo Lucca, al suo sesto gol in campionato e ormai capocannoniere, dopo che il portiere dei calabresi Macai si era guadagnato in anticipo gli spogliatoi per aver colpito Birindelli. I toscani a quel punto hanno in pugno la partita e vanno vicini al terzo gol. Amaranto che restano nel limbo di centro classifica, mentre i nerazzurri fanno il primo tentativo di allungo dopo il pareggio di Parma con la sesta vittoria in 7 partite. In attesa del match del Brescia sono 4 i punti di vantaggio sulla seconda, attualmente la Cremonese.

Il sabato di serie b si chiude col combattutissimo pareggio nel match di cartello del Mazza tra Spal e Parma. Primo tempo combattuto con i padroni di casa che si mostrano aggressivi anche se a passare per primi sono gli ospiti con un gol di opportunismo di Gennaro Tutino. Parma che si dimostra più pratico di una Spal propositiva ma poco incisiva. Stesso copione nella ripresa con i ducali che ottengono il raddoppio a metà frazione con un bel tiro rasoterra del centrocampista Vasquez. Rabbiosa reazione dei padroni di casa che negli ultimi dieci minuti, prima riaprono la sfida con un potente calcio di punizione di Viviani, e infine riesco a raggiungere gli avversari in pieno recupero con un gran gol del “milanista” Colombo. I giocatori del Parma perdono la testa e El Mudo Vasquez si fa cacciare per un applauso plateale all’arbitro. Il risultato in realtà serve a poco a due squadre che finora non sono riuscite a rispettare le attese, anche se la non vittoria pesa anche per l’andamento della partita soprattutto i gialloblu, a secco di vittorie da ormai 4 giornate, con due soli punti in questo triste ciclo di partite.