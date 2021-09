Serie B: Il Pisa non si ferma più, vittorie per Benevento e Lecce

La quinta giornata di serie b si apre con lo scontro di alta classifica tra Frosinone e Brescia, con i lombardi che hanno la possibilità di balzare in testa in attesa dei risultati delle altre squadre. I biancoazzurri partono meglio e dopo dieci minuti passa in vantaggio con l’appoggio in rete del centrocampista Massimo Bertagnoli. Gli uomini di Fabio Grosso reagiscono e, dopo una rete annullata dal Var per fuorigioco, piazzano entro la fine del primo tempo un uno-due con Zampano e Canotto. Nel secondo tempo i padroni di casa sembrano in pieno controllo del match ma la partita si infiamma proprio sul finale di partita quando il Brescia raggiunge il pareggio allo scadere con Moreo e in pieno di recupero proprio gli uomini di Pippo Inzaghi reclamano un fallo da rigore ai danni dello stesso attaccante autore del pareggio, il che scatena battibecchi in campo e anche tra i tecnici campioni del mondo. Per Inzaghi è ancora fresco l’episodio del finale della scorsa stagione, quando, alla guida del Benevento contro il Cagliari, gli fu fatale un episodio analogo che compromise la permanenza della sua squadra nella massima serie. La squadra del Lazio mantiene l’imbattibilità stagionale in campionato, mentre le Rondinelle falliscono la missione” primi per una notte”.

Strepitoso successo casalingo del Benevento sul Cittadella, che interrompe la serie di due vittorie consecutive dei veneti e rilancia i campani, che confermano il successo esterno di Ascoli, nelle zone nobili della classifica. Primo tempo avvincente coi giallorossi in vantaggio in avvio con un sinistro beffardo dal limite di Gennaro Acampora, ma i granata pareggiano del giro di una decina di minuti col nigeriano Okwonkwo, ancora una volta a segno. Nel prosieguo della prima frazione ospiti più pericolosi ma sena riuscire a colpire nuovamente. Equilibrio che permane a inizio ripresa fino alla rete di opportunismo del neo entrato Gianluca Lapadula, al primo gol stagionale, che premia la mossa di mister Caserta. Lo stesso attaccante ex milanista incrementa il vantaggio dei padroni di casa a una manciata di minuti dalla fine con un tiro deviato all’interno dell’area di rigore avversaria e firma la sua personale tripletta con una finalizzazione di pancia di una bella azione corale due minuti dopo.

Importante conferma della rivelazione Ascoli sul campo della pericolante Alessandria. Bianconeri in vantaggio di due gol al termine del primo tempo, sfruttando la perforabilità della difesa dei padroni di casa. Di Federico Dionisi, al terzo centro in campionato, e del difensore Eric Botteghin le marcature. Padroni casa poco incisivi in attacco e puniti al di là dei proprio demeriti. In avvio di ripresa i piemontesi sprecano altre occasioni da gol per rientrare in partita e a colpire sono nuovamente gli ascolani col centrocampista Michele Collocolo. L’Alessandria segna intorno a metà ripresa il gol della bandiera con Simone Palombi su azione di corner. Dopo qualche sporadica occasione da parte di entrambe le squadre la partita termina con la quarta vittoria dei marchigiani, che raggiungono provvisoriamente il Pisa in vetta mente per l’Alessandria, peggior difesa con 15 gol subiti, si tratta della quinta sconfitta in altrettante giornate.

Sofferto ma meritato successo del Pisa nel big match contro il Monza. Molto avvincente il primo tempo con i padroni di casa che partono fortissimo e vanno in vantaggio in apertura con un destro a giro di Sibilli. Gli ospiti si scuotono senza però riuscire a raggiungere gli avversari. A inizio ripresa gli uomini di Stroppa restano subito in dieci per l’espulsione di Caldirola e i nerazzurri ne approfittano raddoppiando poco dopo con un gran destro di Lorenzo Lucca. Gli uomini di Stroppa accorciano le distanze con Dany Motha intorno a metà ripresa. I lombardi si lanciano in attacco alla ricerca del pareggio ma l’occasione per chiudere la partita ce l’hanno i padroni di casa avendo a favore un calcio di rigore parato dal portiere monzese Di Gregorio. Il Monza non riesce a dare una svolta alla propria classifica mentre i nerazzurri con la quinta vittoria in altrettante partite mantengono la prima posizione.

Più che convincente il netto successo del Lecce sul campo del Crotone. Pugliesi molto cinici nel primo tempo e a riposo col doppio vantaggio grazie a una doppietta di Francesco Di Mariano nei primi 20 minuti. I padroni di casa offrono una solo timida reazione. Controllo del match da parte dei giallorossi a inizio ripresa e terzo gol che arriva a venti minuti dalla fine ad opera del centrocampista Strefezza. Rimane piuttosto carente la classifica dei calabresi, ancora a secco di vittorie, mentre prosegue la sterzata in graduatoria da parte dei pugliesi, alla seconda vittoria consecutiva dopo quella casalinga con l’Alessandria.

Successo di vitale importanza per il Cosenza nello scontro di bassa classifica contro il Como. Equilibrato il primo tempo con calabresi in vantaggio grazie a un autentica prodezza di Gabriele Gori. Ripresa generosa dei comaschi ma raddoppio dei padroni di casa allo scadere con Vincenzo Millico. Seconda vittoria nelle ultime 3 partite per il Cosenza, mentre il Como, alla sua terza sconfitta consecutiva e con soli 2 punti in classifica, comincia a trovarsi in una situazione davvero poco piacevole.

Pareggio abbastanza anonimo tra Pordenone e Reggina. Nessuna grossa occasione da segnalare nel primo tempo fino alla rete dei padroni di casa (la prima in campionato dei triveneti) in chiusura di prima frazione firmato Luca Magnino. I triveneti non riescono a chiudere la partita , infatti si fanno raggiungere dal finale da una rete del solito Galabinov. Parecchio nervosismo negli ultimi minuti con espulsione diretta di Chrzanowsk per un’entrata scomposta. Calabresi che restano nelle zone medio alte di classifica, mentre da segnalare il primo punto e la prima rete segnata dai triveneti.

Prezioso successo della Spal sul Vicenza. Gli emiliani interpretano meglio la prima mezz’ora e vanno in vantaggio con una gran conclusione al volo del senegalese Demba Seck, ma i veneti reagiscono prontamente e giungono al pareggio per un’autorete di Capradossi. I biancoazzurri tornano in vantaggio in avvio di ripresa con una magistrale punizione di Viviani. Un’altra prodezza, questa volta dell’attaccante scuola Milan Lorenzo Colombo a incrementare il vantaggio dei ferraresi. Il gol che accorcia le distanze arriva in pieno recupero senza mettere in discussione la vittoria dei padroni di casa. Spal che sale a metà classifica mentre slitta per l’ennesima volta l’appuntamento con i primi punti dei vicentini.