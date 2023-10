Serie B: Il punto della 11^ giornata del campionato cadetto

CITTADELLA- CREMONESE 1-2

La partita sembrava incamminata verso la divisione della posta. In pieno recupero, invece, la Cremonese ha avuto la meglio sul Cittadella imponendosi per 2-1 , conservando l’imbattibilità esterna e cogliendo la quarta vittoria stagionale e terza consecutiva lontano dallo Zini. Per il Cittadella si tratta del secondo passo falso di fila dopo quello contro il Pisa. La prima parte di gara è decisamente appannaggio dei grigio rossi, al 2’ l’ex Juventus under 23 Zanimacchia spara oltre la traversa, lo stesso accade a Buonaiuto al 9’. Al 12’ quest’ultimo pesca ancora Zanimacchia che impegna Kastrati. Al 16’ Zanimacchia conferma la sua buona ispirazione provandoci di nuovo, ma stavolta con una conclusione a giro, e concludendo alto. La prima occasione del Cittadella giunge al minuto 17 con Vita che, dal limite, impegna Sarr. La Cremonese riprende l’offensiva prima con Okerekè che, al 17’, dà lavoro a Kastati, poi con Coda che al 31’ mette a lato. Il Cittadella prova ad affondare la lama con Vita ma il suo colpo di testa al 34’ trova la respinta di Sarr. Al 38’ Okerekè conclude alto. Al 1’ della ripresa il Cittadella ci prova con Branca che conclude a lato, due minuti dopo è Magrassi a sparare alto. I padroni di casa appaiono più ispirati rispetto alla prima frazione e ritentano il colpo al 20’ con l’ex Renate Maistrello, il tiro è però alto di poco. La Cremonese riesce a uscire dal guscio e ci prova con Buonaiuto che spara alto al 27’ e mette a lato in rovesciata due minuti dopo. Al 30’ è sempre lui a colpire di testa su cross di Vazquez mettendo fuori di un soffio. Al 34’ arriva la prima svolta della gara con il vantaggio grigiorosso, Ravanelli, sugli sviluppi di un corner, batte Kastrati. Al 37’ il Cittadella pareggia con Vita che controlla di petto e supera Sarr. Tutto finito? Nemmeno per idea, perché Vazquez al 48’ , di testa, regala agli ospiti la vittoria su cross di Quagliata.

SUDTIROL-SAMPDORIA 3-1

Sotto di una rete, non si è scomposto e prima l’ha pareggiata, poi l’ha fatta sua nei minuti di recupero. Il Sudtirol bissa la vittoria contro la Cremonese piegando per 3-1 una Sampdoria che non riesce a fare decollare il proprio campionato. I blucerchiati non bissano l’acuto con il Cosenza e restano nella parte bassa della graduatoria. Contestazione dei tifosi blucerchiati a fine gara con la richiesta dell’esonero di Andrea Pirlo. La prima occasione della gara è degli ospiti che al 4’ ci provano con Verre, il tiro termina però alto. Al 13’ i blucerchiati insistono con Borini ma il suo tiro dal limite è neutralizzato da Poluzzi. Al 22’ Kasami, dal limite, calcia male. La Sampdoria continua a dettare legge ma il tiro di Esposito al 43’ dal limite è parato da Poluzzi. All’8’ della ripresa la squadra di Pirlo passa in vantaggio con un’incornata di Gonzalez su corner di Giordano. Il Sudtirol, entrato in campo con piglio diverso rispetto alla prima frazione, non si scompone e si getta generosamente in avanti. Al 12’ Casiraghi spara alto, al 17’ Tait colpisce di testa facendo però terminare la sfera oltre la traversa. La Sampdoria prova a prendere il largo con una punizione dal limite di Kasami al 19’ ma il tiro termina a lato. Al 23’ arriva la risposta del Sudtirol con un calcio piazzato senza esiti apprezzabili di Casiraghi. Gli altoatesini ci credono e al 32’ pervengono al pareggio con una conclusione a giro di Odugwu. La Sampdoria cerca il nuovo vantaggio ma sia De Luca con un colpo di testa a lato al 37’, sia Borini con un tiro parato da Poluzzi al 44’ non riescono a colpire. La partita sembra incamminata verso la divisione della posta ma, nei minuti di recupero, i padroni di casa agguantano i tre punti. Al 50’ Ghilardi commette fallo su Merkaj ed è rigore. Dagli undici metri Casiraghi trasforma. Al 53’ il Sudtirol chiude i conti con Pecorino che supera Stankovic al termine di un’azione di contropiede.

SPEZIA- COSENZA 0-0

Molte occasioni ma nessuna rete. Spezia e Cosenza finiscono per dividersi la posta. I calabresi recriminano per un palo colpito da Venturi in pieno recupero. L’avvio è favorevole agli ospiti di Fabio Caserta con due conclusioni di Forte, la prima al 2’ dal limite sul fondo, la seconda al 13’ di testa a fil di palo su cross di Canotto. Al 15’ è Marras dal limite a impegnare Dragowski. Il Cosenza mantiene il pallino dell’iniziativa e al 20’ è Forte a dare ancora lavoro al portiere spezzino. Al 25’ arriva la prima occasione dei liguri con un’incornata di Gelashvili su cross di Salvatore Esposito a lato. Al 28’ Antonucci riceve dall’ex Empoli Bandinelli di testa e conclude però centralmente. La seconda parte della frazione continua a essere favorevole ai liguri che ci riprovano al 33’ con un cross di Elia su cui Marras devia rischiando l’autogol. Al 36’ Antonucci spedisce a lato di poco. Il Cosenza torna a pungere al 40’ con una rovesciata di Forte che Dragowski però neutralizza senza difficoltà. Lo Spezia replica con una conclusione alta di Reca al 45’. All’8’ della ripresa lo Spezia prova a colpire con Zurkowski ma Micai devia in corner. Al 14’ il Cosenza risponde con Forte ma Dragowski è attento. I ritmi della partita continuano a essere elevati con occasioni da ambo le parti. Al 22’ Praszelik impegna il portiere spezzino in un intervento in due tempi. Al 42’ lo Spezia tenta con Serpe che conclude alto dal limite. Al 46’ il Cosenza deve fare i conti con la iella sottoforma di un palo colpito da Venturi. L’ultima occasione è di marca spezzina con Amian che conclude alto al 50’. Per il Cosenza è il terzo pareggio stagionale.

FERALPI SALO’- REGGIANA 0-3

Dopo il Venezia, la Feralpi Salò. Secondo successo di fila per la Reggiana che coglie anche il terzo risultato utile di fila. La matricola gardesana, che in settimana ha esonerato il tecnico Stefano Vecchi sostituendolo con l’ex Hellas Verona Marco Zaffaroni, subisce il secondo 0-3 consecutivo dopo quello con il Catanzaro e, con la terza sconfitta nelle ultime quattro gare, resta nella parte critica della graduatoria. Il primo sussulto è dei padroni di casa al 2’ con Parigini ma Bardi neutralizza. All’8’ la Reggiana passa in vantaggio con Antiste che riceve da Portanova e supera l’ex Renate Pizzignacco. La Feralpi non si scompone e al 20’ ci prova con Compagnon che, servito dall’ex Spal La Mantia, calcia a lato. Al 32’i padroni di casa provano ancora a graffiare con Ceppitelli ma Bardi para in due tempi. Al 43’ la Reggiana allunga, un fallo su Portanova porta alla concessione di un calcio di rigore. Dagli undici metri Cigarini trasforma. Al 7’ della ripresa i gardesani potrebbero riaprire i giochi ma la conclusione di Compagnon si stampa sulla traversa. E’ invece la Reggiana ad allungare ulteriormente al 10’ con Pieragnolo, bravo a ribadire in rete una respinta di Pizzignacco su precedente diagonale di Antiste. Al 15’ Gondo trova il portiere gardesano pronto a negare loro il 4-0. Al 35’ gli emiliani potrebbero calare il poker ma la conclusione in rete a giro di Girma è annullata per fuorigioco. Al 40’ la Feralpi tenta almeno di ottenere il gol della bandiera ma Butic, al volo, calcia alto.

COMO- CATANZARO 1-0

Dopo due stop con Cremonese e Parma, il Como rialza la testa sconfiggendo con pieno merito il Catanzaro per 1-0 nel match d’alta quota della giornata. I calabresi interrompono una serie positiva di cinque turni gli ultimi tre dei quali sfociati in vittorie. Il punteggio va persino stretto ai lariani parsi superiori sia nella prima frazione sia nella ripresa. Al 6’ il Como passa in vantaggio con un rigore trasformato da Verdi e concesso per un intervento con il braccio di Katseris. All’8’ Cutrone potrebbe raddoppiare ma il suo tirocross si perde a lato. All’11’ Verdi calcia alto su punizione. Il monologo dei padroni di casa prosegue al 12’ con una traversa colpita da Curto. Al 16’ è Cutrone a colpire alto. Il Como potrebbe dilagare ma la grande assente è la precisione. Al 18’ ci prova Cassandro ma conclude sul fondo. Al 35’ è Kone a provare a entrare nel tabellino dei marcatori ma il suo tiro dal limite non impensierisce Fulignati. Al 38’ Gabrielloni pesca Cutrone che conclude però sul fondo. Al 43’ Kone serve Gabrielloni che conclude a lato di testa. La prima conclusione dei calabresi giunge subito dopo con Vandeputte ma Semper è attento. Al 7’ della ripresa il Como prosegue il suo predominio con Gabrielloni che, pescato da Cassandro, mette a lato di testa. All’8’ Ioannou non sfrutta a dovere un errore di Vandeputte concludendo fuori misura. Al 15’ il Catanzaro cerca di scuotersi con Katsidis ma il suo tiro termina sull’esterno della rete. Al 18’ il Como potrebbe raddoppiare ma la rete di Cutrone è annullata per fuorigioco. Al 26’ il Catanzaro sfiora il pareggio con una punizione di Pompetti che si stampa sulla traversa. Un minuto dopo è Brighenti a impegnare Semper di testa. Al 32’ il portiere ospite interviene per bloccare un tiro dal limite di Scognamillo.

ASCOLI- PARMA 1-3

Finisce 3-1 per il Parma, come nella stagione 2022-23. Gli emiliani conservano saldamente la testa della classifica, i marchigiani capitolano dopo cinque turni utili di fila. Gli ospiti passano in vantaggio già al 7’ con Man che riceve da Bonny e infila Viviano. L’Ascoli non accusa il colpo e, anzi, al 13’ perviene al pareggio con Caligara su assist di Mendes. Un minuto dopo i padroni di casa potrebbero addirittura capovolgere l’esito della contesa ma Nestorovski si vede respingere il tiro dall’ex Spezia Chichizola. Al 21’ è Caligara a impegnare il portiere parmense in una deviazione in corner. Non sbaglia, invece, su fronte opposto Man che si regala la doppietta personale al 34’ su lancio dalle retrovie. Al 45’ Del Prato, di testa, conclude alto sfiorando il 3-1 parmense. Al 3’ della ripresa l’Ascoli si rende pericoloso con un cross di Adjapong ma Chichizola devia in corner. Al 9’ il Parma allunga con una punizione di Bernabè. Al 19’ l’Ascoli, già sotto per 1-3, si complica ulteriormente la vita con l’espulsione di Viviano per proteste. Nonostante l’uomo in meno i marchigiani ci provano. Al 46’ Camara commette fallo su Rodriguez. In un primo momento il direttore di gara assegna all’Ascoli il calcio di rigore, poi lo revoca in seguito a consulto con il Var.

PALERMO- LECCO 1-2

Il bis è servito. Dopo avere steso il Pisa, il Lecco si ripete con il Palermo imponendosi per 2-1 al Barbera e cominciando a prendere le misure al suo campionato per lunghi tratti critico. I rosanero masticano amaro dopo quattro turni utili e sono quarti con dieci punti. Partita ricca di occasioni sin dalle prime battute. Al 2’ Mancuso, servito in profondità da Lund, sfodera un diagonale che però Melgrati para. Al 3’ è Soleri a provarci di testa sugli sviluppi di un corner ma la sfera termina sul fondo. All’8’, al primo affondo, il Lecco passa in vantaggio con Crociata su cross di Lepore. All’11’ il Palermo cerca di riprenderla con l’ex Venezia Stulac che, dal limite, impegna Melgrati. I padroni di casa non sembrano accusare il colpo del gol dello svantaggio e ci riprovano al 14’ con Soleri il cui colpo di tacco è però sventato dal portiere lecchese. Al 20’ Mancuso conclude debolmente. Il Palermo continua a spadroneggiare in fase offensiva e al 31’ ritenta ancora con Mancuso, la mira non è però invitata. Al 32’ si rivedono gli ospiti con un tirocross di Buso che costringe Pigliacelli a deviare la sfera in corner. Un minuto dopo, sugli sviluppi di quest’ultimo, Caporale spedisce alto di testa. Il Palermo riprende l’offensiva al minuto 34 con Vasic che, dal limite, manda a lato. Al 37’ Soleri calcia a botta sicura ma Crociata salva sulla linea di porta. Sul capovolgimento di fronte il Lecco affonda ancora la lama con Sersanti ben servito da Ionita. Al 44’ Stulac impegna Melgrati con un tiro che il portiere lecchese devia sulla traversa. Al 48’ è l’ex Benevento Lucioni a dare lavoro al portiere lecchese. Al 4’ della ripresa Buso, con un tiro angolato, impegna Pigliacelli in un non semplice intervento. Due minuti dopo il Palermo risponde con Mancuso che spara sul fondo su invito di Lucioni. All’8’ , su cross di Di Francesco, il Palermo va vicino all’accorciamento delle distanze ma il colpo di testa di Soleri si stampa sulla traversa. Al 14’ è Brunori a calciare sull’esterno della rete. Il Palermo insiste per cercare di riaprire i giochi. Al 37’ e al 38’, però, Insigne non ha la mira ben impostata. Al 46’ Brunori va a bersaglio ma lo fa aiutandosi con il braccio, la rete è così annullata. Al 51’ i rosanero beneficiano di un penalty per un fallo di mano di Celjak. Dal dischetto Brunori non sbaglia ma, per il Palermo, ormai è tardi.

BRESCIA- BARI 1-2

Quando vede Bari vede nero. Fu così nel 2022-23 quando perse all’andata al San Nicola per 2-6 e poi riperse al Rigamonti per 2-0. Contro i pugliesi, il Brescia paga ancora una volta dazio, stavolta per 1-2 subendo così il secondo stop di fila e secondo interno consecutivo dopo quello con il Modena. Al 7’ i padroni di casa ci provano con Fogliata che conclude altissimo. Due minuti dopo, invece, Moncini non sbaglia trasformando un penalty concesso per un fallo di Di Cesare su Bianchi. Al 16’ il Bari prova a riprenderla ma la punizione di Pucino termina a lato. Al 18’ è Acampora a concludere alto, sempre su calcio piazzato. Il Brescia prova a riprendere in mano il gioco con Jallow che, al 26’, spara alto dal limite. La risposta degli ospiti arriva al 40’ con l’ex Monza Diaw che impegna Lezzerini. Al 46’ Nasti mette alto di testa. L’attaccante barese ci prova con la stessa soluzione anche al 48’ ma Lezzerini devia in corner. Al 3’ della ripresa il Brescia cerca di prendere il largo ma l’ex Spal e Cittadella Moncini mette a fil di palo. Al 7’ il Bari risponde con Pucino che, pescato dall’ex Albinoleffe Sibilli, si vede deviare il tiro in corner. Al 9’ il Brescia ci prova con un’incornata di Paghera che Brenno devia in corner. Al 13’ il Bari azzera il vantaggio bresciano con Diaw che si invola da centrocampo, pianta in asso Mangraviti e batte Lezzerini. I pugliesi prendono coraggio dopo l’acquisito pareggio e al 17’, per poco, non capovolgono l’esito della contesa con un tiro alto di Nasti. Al 25’ è Di Cesare a costringere Lezzerini a una deviazione in corner. Il Brescia tenta di passare ancora in vantaggio al 26’ con Bjarnason la cui incornata si spegne però a lato. Il Bari ci crede e al 31’ intasca l’intera posta con un colpo di testa di Vicari.

MODENA- TERNANA 2-1

Lo scorso campionato, al Braglia, prevalse per 4-1. Stavolta con un più modesto 2-1 ma la sostanza non cambia. Sul campo amico, alla Ternana, il Modena non lascia neppure le briciole. I canarini non vincevano davanti al loro pubblico dal 2 settembre quando sconfissero il Pisa. La Ternana è invece al secondo stop di fila dopo quello contro il Brescia al Liberati. Al 4’ il Modena segna con Duca ma la rete è annullata dopo consulto con il Var. Al 17’, invece, gli emiliani possono esultare grazie a Palumbo che infila Iannarilli dopo una prima ribattuta di quest’ultimo su tiro precedente. Al 23’ Oukhadda , sugli sviluppi di un corner, impegna di nuovo il portiere ospite. Al 27’ Strizzolo, pescato da Palumbo, manda a lato. Il Modena sembra avere il predominio della manovra e al 38’ ci riprova con Duca, il tiro è però a lato. Al 46’ Strizzolo manda a fil di traversa. Al 9’ della ripresa i canarini riprendono da dove avevano terminato, al 9’ Falcinelli, pescato da Tremolada, manda la palla di poco oltre la traversa. All’11’ il Modena corona la sua superiorità con la rete del raddoppio che giunge con un tapin di Falcinelli su precedente respinta di Iannarilli su tiro di Magnino. Al 17’ Tremolada tenta di ottenere il 3-0 con un’improbabile conclusione da centrocampo che si spegne a lato. Al 19’ la Ternana potrebbe rientrare in partita ma l’incornata di Lucchesi da posizione favorevole finisce fuori misura. Il Modena, non pago del 2-0, cerca di prendere il largo, al 31’ Manconi impegna Iannarilli dal limite. Al 44’ la Ternana risponde con una rovesciata di Raimondo ma Seculin è attento. Al 47’ il Modena potrebbe prendere ulteriormente il largo ma il tiro di Oukhadda termina alto. Al 49’ la Ternana accorcia le distanze con Dionisi che sfrutta bene un cross di Casasola ma ormai, per gli umbri, è tardi.

VENEZIA- PISA 2-1

Sotto di una rete, non si è scomposto ed è riuscito a farla sua. Il Venezia supera per 2-1 il Pisa nella sfida tra le due repubbliche marinare di un tempo, riscatta la sconfitta contro la Reggiana e ottiene il secondo successo interno di fila dopo quello con il Parma. Il Pisa subisce il secondo stop di fila dopo quello all’Arena Garibaldi con il Lecco. Al 3’ Bertinato commette fallo su Barbieri in uscita e il Pisa beneficia di un penalty. Dagli undici metri Valoti non fallisce. Il gol subito a freddo non taglia le gambe al Venezia che prova a raddrizzarla al 10’ con Pohjanpalo, il suo destro è però sul fondo. Al 20’ Valoti cerca la doppietta personale e il raddoppio pisano ma conclude a lato. Al 24’ Esteves, al volo, colpisce male, Bertinato devia. Il Venezia pareggia al 31’ con Pierini che, con un sinistro al volo, non lascia scampo a Nicolas. Al 39’ Busio riceve da Candela , la sua deviazione di testa termina però alta. Al 42’ il Venezia prova di nuovo la soluzione vincente con Pierini che, di destro, manda sul fondo. Al 48’ si rivede il Pisa con Marin che impegna Bertinato dalla lunga distanza. Al 2’ della ripresa il Venezia cerca di capovolgere l’esito della contesa con Ellertsson che, pescato da Busio, spara fuori di un soffio. Al 3’ il Pisa replica con Mlakar che, su cross di Valoti, manda fuori di testa. Al 18’ il batti e ribatti prosegue con Johnsen che, lanciato dalle retrovie, impegna Nicolas. Al 21’ il Venezia insiste con Lella il cui colpo di testa termina a lato. Non sbaglia invece Johnsen che al 29’ porta in vantaggio i lagunari di piatto su assist di Tessmann. Al 34’ il Pisa cerca di rimettersi in carreggiata con un’incornata di Moreo che termina però alta. Al 36’ Dembele conclude debolmente su Nicolas fallendo il 3-1. Gli ultimi due sussulti della gara sono di marca ospite con Piccinini che conclude a fil di palo al 46’ e spara alto due minuti dopo.