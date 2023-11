Serie B: Il punto della 12° giornata del campionato cadetto

COSENZA-FERALPI SALO’ 1-1

Il Cosenza prova a scappare ma la Feralpi Salò lo raggiunge. Per i calabresi è il secondo pareggio di fila, i gardesani ritornano a muovere la classifica dopo due passi falsi. All’8’ il Cosenza si rende pericoloso con una punizione di Calò che termina a lato. Un minuto dopo gli ospiti replicano con Compagnon che, a giro, sfodera una conclusione deviata in corner. Al 19’ i calabresi passano in vantaggio con un’incornata di Venturi sugli sviluppi di una punizione di Calò. Al 23’ la Feralpi perverrebbe al pareggio con Compagnon, il più attivo dei suoi, ma la rete è annullata per fuorigioco. Due minuti dopo i gardesani ci provano ancora con l’ex Spal La Mantia il cui colpo di testa è deviato in corner. Al 28’ Florenzi cerca di colpire al volo e Pizzignacco respinge, sulla respinta Meroni conclude alto. Cosenza vicinissimo al gol. Al 31’ un diagonale di Forte termina a lato. Al 47’ la Feralpi risponde con un tiro di Martella che termina alto. Al 14’ della ripresa Butic, imbeccato da Felici, conclude sopra la traversa. La partita permane su buoni ritmi. Il Cosenza risponde subito con Forte il cui tacco su assist di Martino termina sul fondo. Al 17’ la Feralpi riequilibra le sorti con un’incornata di Butic su punizione di Tonetto. Galvanizzati da gol, i gardesani provano ad alzare i giri del motore con Felici ma il suo tiro dal limite è bloccato da Micai. Un minuto dopo Sau pesca Tonetto e Micai devia in calcio d’angolo. Al 34’ la Feralpi va a un soffio dal capovolgimento del match a suo favore con Hergheligiu che colpisce la traversa. Il Cosenza torna a farsi pericoloso con Zuccon al 40’ ma Pizzignacco fa buona guardia. La Feralpi Salò riprende però l’offensiva con una punizione di Martella al 44’ respinta da Micai. Un minuto dopo è Felici, dal limite, a impegnare il portiere ex Bari in tuffo. Al 48’ Fiordilino spreca l’ultima occasione per far prendere il largo agli ospiti spedendo alto.

PISA- COMO 1-1

Parità, come nelle due sfide dello scorso campionato. Allora terminò 2-2, stavolta è finita 1-1. Pisa e Como non riescono ancora una volta a superarsi. I nerazzurri fanno respirare la classifica, i lariani, al secondo risultato utile di fila, restano saldamente in zona playoff. I lariani recriminano per una traversa di Cutrone che avrebbe potuto regalare loro la vittoria. Il Pisa torna a muovere la classifica dopo due turni. Al 3’ i nerazzurri ci provano con un diagonale di Tramoni bloccato da Semper. Al 12’ il Como, al primo affondo, segna con un’acrobazia di Cutrone su traversone di Verdi. Al 40’ il Pisa cerca la via del pareggio con una torsione di Valoti che termina però oltre la traversa. Un minuto dopo i nerazzurri pungono ancora con una punizione di Veloso che termina sul fondo. Al 1’ della ripresa il Pisa perviene al pareggio con Valoti che , con una conclusione a giro su invito di Mlakar, pareggia. Al 6’ Cutrone impegna Nicolas. Il batti e ribatti prosegue con il Pisa a cercare di tornare in vantaggio con Valoti la cui conclusione a giro termina però sul fondo. Al 27’ il Como ha l’occasionissima per passare ma la conclusione di Cutrone si stampa sulla traversa. Al 40’ il Pisa tenta di giocarsi l’ultima carta con un rasoterra di Piccinini, Semper fa però buona guardia.

BARI- ASCOLI 1-0

La stagione scorsa, al San Nicola, l’Ascoli prevalse per 2-0. Questa volta il Bari si è preso la rivincita davanti al proprio pubblico superando i marchigiani con lo stesso 1-0 con cui li avevano superati nella sfida di ritorno dello scorso campionato. Per i pugliesi è la seconda vittoria consecutiva dopo quella con il Brescia. L’Ascoli incappa invece nel secondo stop di fila. Al 4’ il Bari sfiora il vantaggio con Quaranta che sfiora l’autorete impegnando il proprio portiere Barosi in un non facile intervento. Al 5’ il Bari ci prova con Dorval ma il suo tiro è deviato da Falasco. I padroni di casa mantengono il comando delle operazioni e all’8’ Pucino conclude alto. Al 18’ l’Ascoli ricama la prima occasione con l’ex Pisa Di Tacchio che, di testa, impegna Brenno. Il Bari riprende il suo monologo al 30’ con l’ex AlbinoLeffe Sibilli che spara a lato. Al 31’ i padroni di casa ci riprovano con Zuzek che spedisce però a lato di molto. Al 35’ l’Ascoli risponde con l’ex Udinese Nestorovski che spara alto. Il Bari replica al 39’ con un’incornata di Pucino alta. Il batti e ribatti continua al 41’ con Nestorovski che impegna Brenno. Al 48’ è sempre lui a trasformarsi in rifinitore pescando Falzerano, quest’ultimo conclude però a fil di palo. Al 19’ della ripresa il Bari ha una buona occasione con Acampora che spara sul fondo. Al 24’ i pugliesi ci riprovano con un diagonale di Nasti ma anche questa volta la mira non ha il biglietto d’invito. Tanta insistenza dei pugliesi è premiata con la loro rete del vantaggio che giunge al 35’ con Sibilli, bravo a disfarsi di due avversari e a infilare Barosi. Al 39’ l’Ascoli sfiora il pareggio , Pucino sfiora infatti l’autorete su cross di Falzerano. Al 48’ Acampora dal limite sfiora il raddoppio ma Barosi blocca il suo tiro.

TERNANA- VENEZIA 0-1

Ternana cappaò, Venezia sugli scudi, come la scorsa stagione in cui i lagunari si aggiudicarono entrambi gli incontri, 2-1 in riva alla laguna e 4-1 al Libero Liberati. I veneti sono alla seconda vittoria di fila e si confermano sempre più l’antiParma, le Fere confermano il loro momento di crisi con il terzo passo falso consecutivo. La prima occasione della gara è dei rossoverdi con il difensore ospite Altare che rischia l’autorete per sventare una conclusione di Raimondo. Al 16’ il Venezia replica con Pierini che conclude a lato malamente. Tre minuti dopo è Altare a spedire fuori misura di testa. Il Venezia tiene il pallino del gioco e al 35’ Busio, dal limite, impegna Iannarilli. Al 38’ gli umbri replicano con Raimondo che spara alto dal limite. Non meglio va a Diakitè che conclude a lato di testa al 41’. Al 7’ della ripresa la Ternana ci prova con un tiro dal limite di Favilli ma Bertinato para in due tempi. Al 10’ una punizione di Lucchesi è neutralizzata ancora dal portiere ospite. Il Venezia svolta al 29’ con Busio che riceve da Johnsen e infila Iannarilli. Al 38’ la Ternana cerca di rimettersi in carreggiata con Diakitè ma il tiro finisce sul fondo.

CATANZARO-MODENA 1-2

Vittoria in pieno recupero e sorpasso in classifica. Il Modena condanna il Catanzaro al secondo stop consecutivo e, con il terzo successo di fila, sale al terzo posto scavalcando proprio i calabresi. La prima occasione della partita è dei padroni di casa con Iemmello che al 10’ conclude debolmente su Seculin. Al 16’ è Ghion a impegnare il portiere emiliano con un cross. Al 19’ i calabresi passano il vantaggio con l’ex Viterbese Vandeputte che riceve un cross di Stroppa e insacca al volo. Lo stesso Stroppa tenta il raddoppio dal limite al 22’ ma spara alto. Il Modena riequilibra le sorti al 27’ con un’azione di contropiede cominciata da Tremolada e finalizzata in rete da Manconi. Al 31’ Tremolada conclude alto. Al 10’ della ripresa i canarini vanno vicini al raddoppio con una conclusione centrale di Manconi. Il Catanzaro replica al 16’ con un tiro dal limite di Uliveri ma Seculin blocca. Le due squadre continuano a sfidarsi a viso aperto. Al 31’ Ambrosini conclude alto su cross di Sounas. Al 44’ il Modena risponde con una punizione di Bozhana che Fulignati blocca. Al 49’ il Catanzaro potrebbe portarsi in vantaggio con Ambrosino il cui tiro si stampa però sulla traversa. La partita sembrerebbe incamminarsi sui binari del pareggio ma al 50’ il Modena la fa sua con Bozhana che, servito da Cotali, batte Fulignati.

CITTADELLA-BRESCIA 3-2

Dopo due sconfitte di fila, il Cittadella torna alla vittoria contro un Brescia che sembra essersi smarrito. I lombardi sono infatti al terzo stop consecutivo. Al 4’ le cose si mettono bene per gli ospiti che vanno in vantaggio con un’autorete di Frare su tiro al volo dell’ex di turno Moncini. All’8’ il Brescia potrebbe prendere il largo con lo stesso Moncini che conclude però debolmente. Al 13’ il Cittadella perviene al pareggio con un tiro cross di Carriero. Al 16’ i granata potrebbero realizzare la rete del sorpasso ma Danzi mette a lato dal limite. Non meglio va a Carissoni che, quattro minuti dopo, spedisce a lato in diagonale. Al 27’ il Brescia risponde con un tiro al volo dell’ex Novara e Spal Dickmann fuori misura. Il Cittadella capovolge le sorti della contesa al minuto 32 con Vita che riceve la sfera da Cassano e fulmina Lezzerini del limite. Al 3’ della ripresa il Brescia ha la possibilità di pareggiare ma Borrelli, di testa, su cross di Huard spara sull’esterno della rete. All’8’ il Cittadella replica con un colpo di testa a lato di Amatucci. I granata spingono e all’11’ ci riprovano con Carriero che impegna Lezzerini in una respinta con il piede. Al 16’ Pittarello conferma il momento migliore dei padroni di casa costringendo nuovamente il portiere ospite a un intervento in due tempi. Al 24’ il Brescia la riprende con un destro di Bertagnoli. Il Cittadella la fa sua nei minuti finali grazie all’ex Renate Maistrello su suggerimento di Pandolfi.

SAMPDORIA- PALERMO 1-0

Secondo acuto casalingo consecutivo della Sampdoria dopo quello con il Cosenza. Stavolta a finire al tappeto è il Palermo. I blucerchiati danno così un po’ di respiro alla loro classifica, rosanero al secondo stop di fila. Al 3’ la Sampdoria potrebbe già passare ma la conclusione di Kasami si stampa sul palo, Al 9’ ci prova Vieira ma Pigliacelli sventa la sua insidiosa conclusione dal limite. I blucerchiati proseguono il loro monologo al 18’ con due conclusioni in serie , una di Vieira, l’altra di Verre, in ambedue i casi però l’ex portiere del Trapani c’è. Al 24’ il Palermo crea la sua prima occasione con Di Francesco che conclude a lato. Al 33’ Ceccaroni, di testa, potrebbe pareggiare ma Depaoli salva sulla linea. Al 44’ arriva la svolta della gara, Lucioni ferma fallosamente Esposito ed è rigore per la Sampdoria. Dagli undici metri Borini non fallisce. All’11’ della ripresa Yepes, di testa, potrebbe far prendere il largo ai doriani ma Pigliacelli para. Al 16’ il Palermo reagisce con un’incornata di Lucioni che trova però attento Stankovic. Al 39’ Kasami, dal limite, spara a lato fallendo il raddoppio dei blucerchiati. Al 41’ il Palermo risponde con Soleri che però non inganna Stankovic. Quest’ultimo salva la vittoria dei suoi al minuto 46 quando neutralizza un tiro ravvicinato di Mancuso.

CREMONESE- SPEZIA 3-0

Il buon momento prosegue. Dopo avere superato il Cittadella sia in campionato sia in Coppa Italia la Cremonese rifila allo Zini un secco 3-0 allo Spezia. I liguri interrompono una serie utile di cinque turni e non riscattano l’eliminazione patita in Coppa Italia dopo i rigori per 4-5 contro il Sassuolo. Al 4’ i grigiorossi ci provano con Vazquez che spedisce a lato dal limite. Al 9’ Antonucci risponde per i liguri con un tiro di punta respinto da Sarr. All’11’ la Cremonese ci riprova con l’ex Genoa Coda ma il tiro è a lato. L’attaccante grigio rosso non ha fortuna anche il minuto successivo trovando la respinta di Dragowski. Subito dopo, però, Sernicola non sbaglia superando il portiere spezzino con una conclusione a fil di palo e portando i suoi in vantaggio. Al 18’ lo Spezia prova a rientrare in partita con un’incornata di Elia, Sarr è però attento. Al 23’ la Cremonese cerca il raddoppio con Vazquez che, servito da Sernicola, mette però a lato. Il raddoppio dei grigiorossi è però nell’aria e si materializza al minuto 29 con l’ex Juventus under 23 Zanimacchia su cross di Vazquez. Al 36’ Coda impegna Dragowski in un intervento in corner. Un minuto dopo è Vazquez al volo a impegnare il portiere ospite. Cremonese padrona della situazione con un altro sussulto di Coda al minuto 42 su cui il portiere spezzino interviene bene. Lo Spezia si mette in evidenza al 44’ con un tiro a lato di Antonucci. Al 6’ della ripresa i padroni di casa vanno a un soffio dal 3-0 con Esposito che rischia l’autorete su punizione di Buonaiuto. Al 7’, però, arriva il 3-0, Vazquez incorna e trova la respinta di Dragowski, Coda irrompe in tapin e insacca. Al 14’ Esposito, dal limite, si vede deviare la sfera in angolo. Un minuto dopo lo Spezia ci riprova con Amian su cross dell’ex Empoli Bandinelli ma spara a lato. Al 23’ Esposito realizza ma la sua rete è annullata per fuorigioco di Reca che lo aveva servito. Al 27’ lo Spezia insiste per cercare di riaprire una partita che pare ormai compromessa con Kouda, l’ex Cagliari trova però soltanto il calcio d’angolo. La Cremonese tenta di prendere ulteriormente il largo con Sernicola che prima mette a lato al 32’, poi spedisce alto di testa al 35’. Al 37’ lo Spezia risponde con una punizione di Esposito a giro bloccata da Sarr. Al 44’ Okereke spara a lato. Al 49’ Nikolaou lascia lo Spezia in dieci per un brutto intervento su Collocolo.

REGGIANA- LECCO 1-1

Divisione della posta tra Reggiana e Lecco. I granata colgono il quinto risultato utile di fila, i manzoniani confermano il loro buon momento con il terzo turno favorevole consecutivo dopo le due vittorie con Pisa e Palermo. Le due squadre si sfidano a viso aperto già in avvio con due conclusioni di Gondo al 2’ per i granata e Buso al 3’ per gli ospiti entrambe centrali e innocue. Al 16’ il Lecco ci prova con Sersanti ma Bardi respinge il suo insidioso cross. Al 26’ la Reggiana affonda la lama con un tiro al volo di Antiste su corner di Girma. Un minuto dopo Gondo raddoppierebbe ma la sua rete è annullata per fuorigioco. Al 40’ Sersanti impegna Bardi in una respinta. Anche nella ripresa le due compagini estraggono gli artigli. Al 2’ Girma calcia altissimo. Al 10’ un cross di Lepore prende una traiettoria velenosa ma Bardi lo controlla. Il Lecco perviene al pareggio al 21’ per merito di Buso su cross di Lepore. Al 33’ la Reggiana se la prende con la malasorte che le si presenta sottoforma di una conclusione di Portanova terminata sul palo. Al 41’ ci prova Crnigoj ma Guglielmotti, in scivolata, sventa l’insidia.

PARMA- SUDTIROL 2-0

E fanno tre. Il Parma supera per 2-0 al Tardini il Sudtirol e allunga la serie delle sue vittorie consecutive allargando il suo vantaggio in vetta sul Venezia secondo a cinque punti. Il Sudtirol crolla dopo due vittorie di fila. Al 3’ gli emiliani ci provano con Bernabè che spara però sul fondo. Il Sudtirol replica immediatamente con Rover il cui diagonale è deviato da Chichizola. Sarebbe corner ma l’arbitro concede una rimessa dal fondo agli emiliani. Al 9’ i padroni di casa passano in vantaggio con Bonny che approfitta di un errore a centrocampo di Broh e insacca alle spalle di Poluzzi. Al 12’ Man potrebbe raddoppiare ma la sua incornata termina a lato. Due minuti dopo è il Sudtirol a provarci con un tiro di Rover deviato in corner. Al 26’ i gialloblù cercano di prendere il largo ma il tiro dal limite di Begic è bloccato da Poluzzi. Tre minuti dopo arriva la replica altoatesina con Odugwu che, di testa, non impensierisce però Chichizola. Al 48’ Del Prato cerca il raddoppio parmense ma la sua conclusione a giro è fuori misura. Al 4’ della ripresa il Parma riprende da dove aveva interrotto con un tiro dal limite di Bernabè a lato. E’ il preambolo del raddoppio che giunge al minuto 11 per merito di Man che trasforma un rigore concesso per fallo di Davì su Bernabè dopo verifica al Var da parte del direttore di gara. Al 13’ il Parma potrebbe prendere ulteriormente il largo ma Hernani calcia a lato dal limite. Il Sudtirol sembra alle corde ma prova almeno ad accorciare le distanze con Odugwu il cui diagonale al 29’ termina di poco a lato. Al 38’ Pecorino, di testa, prova a sorprendere Chichizola senza riuscirci.