Serie B: Il punto della 13^ giornata del campionato cadetto

VENEZIA- CATANZARO 2-1

Pohjanpalo più Johnsen e il Venezia affonda il Catanzaro. I lagunari si impongono al Penzo per 2-1, si aggiudicano la terza vittoria di fila e terza interna consecutiva e consolidano il loro secondo posto alle spalle del Parma. Il Catanzaro tira invece il freno a mano per la terza giornata consecutiva. La prima occasione della gara è dei padroni di casa con un piatto di Busio al 12’ bloccato da Fulignati. Al 16’ il Catanzaro risponde con un tiro dal limite di Stoppa che Bertinato neutralizza senza problemi. Al 25’ arriva la prima svolta della gara ovvero il vantaggio del Venezia: Fulignati commette fallo su Ellertsson lanciato a rete ed è rigore, dagli undici metri Pohjanpalo non fallisce. Per lui si tratta della quarta rete stagionale. Al 27’ il Catanzaro prova a reagire con una punizione dell’ex Viterbese Vandeputte che termina sul fondo. Non fallisce invece al 40’ Ghion che pareggia con un gran tiro dal limite pescato dallo stesso Vandeputte. Al 44’ Pompetti potrebbe ribaltare l’esito della contesa ma il suo tiro si spegne sul fondo. Il Venezia torna avanti al 46’ grazie a Johnsen che raccoglie un assist di Pohjanpalo, ispirato anche in fase di rifinitura, e infila Fulignati. Al 5’ della ripresa il Catanzaro ha un’occasione per pareggiare di nuovo ma il tiro dal limite di Iemmello imbeccato da Vandeputte termina alto. Al 6’ Pohjanpalo , su opposto fronte, dà lavoro a Fulignati. I lagunari insistono al 15’ con Busio che, servito da Johnsen, conclude però debolmente. Il Venezia prova ancora ad allargare il bottino al 36’ con una conclusione di Tessmann che termina però alta. Al 49’ i lagunari restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Bjarkason per un brutto intervento su Ghion. Il direttore di gara opta inizialmente per la semplice ammonizione, poi però consulta il Var e opta per la soluzione estrema del cartellino rosso. Al 50’ il Catanzaro ha l’ultima occasione per prendersi la divisione della pota ma il tiro di Brignola è deviato in corner da Modolo.

SUDTIROL- PISA 1-2

Dopo tre turni a secco di vittorie, il Pisa rompe il digiuno superando al Druso il Sudtirol per 2-1. Per gli altoatesini è il secondo stop casalingo di fila dopo quello contro il Catanzaro. Per vedere la prima occasione della gara occorre attendere il minuto 29 con un tiro cross di Valoti neutralizzato da Cuomo. Al 32’ i toscani vanno a un soffio dal gol con Piccinini il cui tapin susseguente a una respinta di un pallonetto di Madeo è salvato da Morello. Al 45’ il Pisa passa in vantaggio con una conclusione da distanza ravvicinata di Valoti su cross di Mlakar. Al 47’ il Sudtirol potrebbe pareggiare ma il tiro di Odugwu non impensierisce Nicolas. Al 4’ della ripresa il Pisa va vicino al raddoppio con Marin che però spara alto. Un minuto dopo, invece, Valoti non sbaglia realizzando la sua doppietta personale su suggerimento di Piccinini. Per lui il bottino delle reti stagionali sale a cinque. Al 9’ il Sudtirol prova a rientrare in partita con una punizione di Casiraghi ma Nicolas fa buona guardia. Replica subito il Pisa al 15’ con un tiro alto di Vignato. Un minuto dopo il Sudtirol prova a riaprire i giochi con Pecorino che incorna di perfezione su cross di Davì e supera Nicolas. Gli altoatesini prendono coraggio ma il tiro di Lonardi al 18’ termina altissimo. Al 38’ Marin, di testa, sfiora il 3-1 ma Poluzzi blocca. Il Pisa si prende così la rivincita su un Sudtirol che, nella stagione 2022-23, lo aveva battuto sia all’andata sia al ritorno.

FERALPI SALO- BARI 3-3

Divisione della posta tra Feralpi Salò e Bari al termine di una sfida pirotecnica in cui prima gli ospiti poi i padroni di casa hanno cercato di prendere il volo ma si sono annullati a vicenda. Per i gardesani, sempre penultimi, è il secondo pareggio di fila, per i galletti, noni a ridosso della zona playoff, il sesto risultato utile di fila. Al 7’ gli ospiti vanno in vantaggio con un’incornata di Nasti su cross di Koustoupias. Al 10’ il Bari potrebbe raddoppiare con un rigore concesso per fallo di Pizzignacco su Diaw. Quest’ultimo, però, si fa parare dagli undici metri la conclusione dal portiere di casa. Al 15’ Diaw prova a farsi perdonare con un’incornata su cross di Ricci che termina però alta. Al 21’ arriva la prima occasione dei gardesani con Compagnon che mette a lato di poco. Al 29’ il Bari ci riprova con il solito Diaw che, di testa, su cross di Ricci, spara fuori misura. Al 4’ della ripresa i pugliesi allargano il fossato con una conclusione dal limite di Sibilli susseguente a una respinta della barriera su precedente punizione di Acampora. Al 6’ la Feralpi Salò la riapre con un’autorete di De Cesare nello sfortunato tentativo di neutralizzare un cross di Zennaro. Un minuto dopo la Feralpi prova ad azzerare il vantaggio barese con una conclusione a giro di Letizia parata da Brenno, Felici irrompe sulla respinta ma mette a lato. La Feralpi appare galvanizzata dal gol dell’1-2 e Compagnon prova a pareggiare ma al 12’ spedisce alto. Al 20’, invece, Zennaro non sbaglia realizzando il 2-2 sugli sviluppi di una punizione. Al 28’ i gardesani capovolgono l’esito della contesa a loro favore con Sau su cross di Felici. Al 34’ il Bari ripristina però la parità con Achik, bravo a sfruttare un rimpallo e a infilare Pizzignacco. Al 37’ la Feralpi prova a rimettersi in fuga con Felici che, dal limite, impegna Brenno. Non meglio va su fronte opposto a Diaw che, al 41’, si fa respingere il tiro da Pizzignacco. Al 45’ Nasti, di testa, prova a fare mettere la freccia al Bari ma trova il portiere di casa ex Renate ancora pronto all’intervento.

ASCOLI- COMO 0-1

Lo scorso anno conclusero con due pareggi, all’andata per 3-3 al Cino e Lillo Del Duca , al ritorno al Sinigaglia per 1-1. Questa volta, invece, l’equilibrio tra Ascoli e Como non è regnato e i lariani hanno intascato la loro terza posta piena esterna stagionale e seconda nelle ultime tre gare dopo l’1-0 al Catanzaro. La squadra di Moreno Longo continua a restare nel salotto buono della classifica con il quinto posto a ventuno punti. L’Ascoli prosegue il suo momento no incappando nel terzo stop di fila. Il Como mette la freccia già al 4’ con Cutrone che sfrutta un cross di Ioannou e segna in spaccata. All’11’ lo stesso Cutrone potrebbe raddoppiare ma la sua conclusione su invito di Verdi non ha esiti apprezzabili. Al 13’ si vede l’Ascoli con un traversone dell’ex Venezia Falzerano bloccato però da Semper. Al 36’ il Como riprende a essere insidioso con un tiro dal limite di Iovine che termina a lato di poco. Due minuti dopo l’Ascoli risponde con una punizione di Falasco bloccata da Semper. Al 15’ della ripresa i padroni di casa provano a riprenderla con una conclusione di piatto di Mendes che Curto respinge sulla linea di porta. Un minuto dopo l’Ascoli punge di nuovo con Rodriguez che sfodera una temibile conclusione all’incrocio dei pali ma trova ancora Semper pronto a sventare l’insidia. Il Como cerca di mettere la gara al sicuro e di allargare il fossato ma il tiro di Gabrielloni al 26’ termina a lato. Tre minuti dopo l’Ascoli si mangia l’ultima occasione della gara con l’ex Salernitana e Pisa Di Tacchio che, dal limite mette a lato di poco.

COSENZA- REGGIANA 2-0

Dopo tre partita a secco di vittorie, il Cosenza rompe il digiuno superando la Reggiana al San Vito Marulla. Per gli emiliani arriva una sconfitta dopo quattro turni utili. La prima occasione della gara è per gli ospiti con Marcandalli che incorna senza impensierire Micai. Al primo tentativo, al 23’, il Cosenza fa centro, Forte impegna Bardi con un forte sinistro, la sfera giunge a Tutino che crossa per Voca, quest’ultimo insacca con una conclusione a giro. Al 30’ la Reggiana cerca di riportarsi in carreggiata con Portanova su assist di Antiste, Micai para però a terra. Al 47’ il Cosenza prova a prendere il largo con D’Orazio che, dal limite, impegna Bardi. Al 49’ i calabresi ci riprovano con Forte che, servito da Tutino, conclude a lato. Al 5’ della ripresa la Reggiana beneficerebbe di un rigore per fallo di Voca su Bianco, la massima punizione è però revocata dopo consulto dell’arbitro con il Var. Al 17’ i calabresi, scampato il pericolo, provano ad allargare il fossato con Mazzocchi ma la sua conclusione è strozzata e non genera esiti apprezzabili. Al 21’ Praszelik conclude a giro ma Bardi sventa senza problemi. La Reggiana ci crede e lo dimostra con Pieragnolo che segna, ma la rete è annullata per un fuorigioco di Gondo. Al 39’ il Cosenza chiude i conti con un rigore trasformato da Tutino e concesso per fallo da lui stesso subito da parte di Kabashi. Al 42’ la Reggiana cerca almeno di segnare il gol della bandiera con un tiro dal limite di Portanova che però termina a lato.

MODENA- SAMPDORIA 0-2

Impresa della Sampdoria che coglie la seconda vittoria consecutiva dopo quella con il Palermo e seconda esterna stagionale dopo quella con la Ternana. A finire al tappeto è il Modena che interrompe una serie di tre vittorie di fila. I doriani sono alla seconda giornata di fila senza subire reti e, con questa posta piena, fanno respirare la loro classifica. I canarini restano comunque, nonostante la sconfitta, al quarto posto in piena zona playoff. Modena in dieci nell’ultimo quarto d’ora per l’espulsione per doppia ammonizione di Abiuso. L’avvio è favorevole agli emiliani che ci provano al 1’ con un tiro dal limite di Tremolada a lato. Al 6’ lo stesso Tremolada ci riprova su punizione ma Stankovic blocca. Al 25’ Oukhadda mette sul fondo. Alla sua prima occasione della gara, al 31’, la Sampdoria passa con Esposito che supera Gagno con un pallonetto su assist di De Luca. Al 35’ i doriani provano a raddoppiare ma Kasami conclude fuori di poco. Al 45’ il Modena replica con Ponsi, il suo tiro dal limite termina però a lato. Al 2’ della ripresa Bonfanti impegna Stankovic. La Sampdoria risponde al 4’ con un tiro alto di Vieira. Al 16’ il Modena sfiora il pareggio con un tiro dal limite di Palumbo, Stankovic fa però buona guardia. La Sampdoria prende il largo al 18’ con un tiro dalla lunga distanza di Kasami. Il Modena cerca di rientrare in partita con Bozhanaj ma il tiro è alto. I canarini terminano in dieci per l’espulsione al 32’ di Abiuso per doppia ammonizione.

BRESCIA- CREMONESE 0-3

Quarta vittoria di fila per la Cremonese, quinto stop consecutivo per il Brescia. Al Rigamonti i grigiorossi si impongono con un netto 3-0 in una partita dominata dall’inizio alla fine. La squadra di Stroppa è al secondo turno consecutivo senza subire reti mentre i bresciani non segnano da altrettante gare. La prima offensiva è dei padroni di casa con l’ex Spal, Cittadella e Benevento Moncini che, al 4’, mette fuori di poco con un destro a giro. La risposta della Cremonese giunge all’11’ con Sernicola il cui destro al volo è respinto. Al 16’ è nuovamente lui a provarci di testa, Lezzerini smanaccia ma neutralizza. Al 17’ i grigiorossi si portano in vantaggio con Ravanelli che ribadisce in rete una respinta della traversa su colpo di testa di Vazquez. Al 26’ Coda mette alto di testa. La Cremonese è padrona assoluta del campo con un Brescia che non riesce a pungere e al 32’ perviene al raddoppio con un’incornata di Coda su cross di Antov. Lo stesso Coda, molto attivo in fase di conclusione, al 39’riceve da Zanimacchia e calcia a fil di palo. Al 4’ della ripresa il Brescia prova a riprenderla ma il tiro di Olzer su punizione di Fogliata è da dimenticare. Al 7’ la Cremonese riprende il suo monologo, punizione di Buonaiuto e Lezzerini deve rifugiarsi in corner. Al 14’ Coda ci riprova e Papetti sventa in calcio d’angolo. La Cremonese continua a fare il bello e il cattivo tempo e al 19’ Sernicola mette a lato. Al 21’ i grigiorossi vanno a un passo dal 3-0 con Collocolo il cui tiro dal limite si stampa sulla traversa. La Cremonese sembra la sola squadra in campo e al 23’ Vazquez mette a lato di poco dal limite, stesso epilogo per una punizione di Buonaiuto due minuti dopo. Al 33’ Ghiglione realizzerebbe il 3-0 ma il suo gol è annullato per un fallo precedentemente commesso su Galazzi. Al 41’ Zanimacchia conclude sull’esterno della rete. Il 3-0 degli ospiti è però soltanto rimandato e giunge al 44’ con Okerekè che raccoglie un assist di Vazquez e fulmina Lezzerini. Al 47’ Mangraviti mette sul fondo di testa. Brescia in piena crisi, Cremonese in ripresa.

SPEZIA- TERNANA 2-2

Dopo tre stop di fila pregustava il ritorno alla vittoria. Nei minuti di recupero, però, la Ternana ha subito dallo Spezia il gol del 2-2 che lo ha obbligato alla divisione della posta. I liguri, che non vincono da sette turni, acciuffano così un punto in extremis che è il secondo pareggio di fila dopo quello a reti bianche ottenuto a Lecco. E’ della Ternana il primo sussulto della gara con Falletti che, al 1’, mette a lato dal limite. La replica dello Spezia giunge al 6’ con Francesco Esposito che, di testa, impegna l’ex Viterbese Iannarilli. All 8’ il batti e ribatti prosegue con Corrado che, di testa, impegna Dragowski facendo sfiorare la rete agli ospiti. Lo Spezia replica con un sinistro debole di Candelari al 20’ neutralizzato da Iannarilli senza problemi. Al 21’ la Ternana ci prova con Favilli, Dragowski para in tuffo. L’equilibrio continua a regnare sovrano tra le due formazioni in cerca di punti sicurezza, al 24’ Falletti con un destro a giro con la complicità di una deviazione di Amian conclude fuori di poco. Al 32’ gli umbri, che hanno alzato un po’ di giri del motore da qualche minuto, si portano in vantaggio con un’incornata di Casasola su corner del solito Falletti. Lo Spezia si riporta però in carreggiata al 36’ con Bertola che, da distanza ravvicinata, su corner di Antonucci, fulmina Iannarilli. I padroni di casa prendono coraggio e Francesco Esposito, di testa, al 41’ impegna Iannarilli. Sull’immediato capovolgimento di fronte Falletti, dal limite, mette a lato. L’attaccante delle Fere ci riprova subito dopo con un diagonale ma anche questa volta la mira non ha il biglietto d’invito. Al 48’ si rivede lo Spezia con un tiro dal limite di Antonucci bloccato da Iannarilli. E’ ligure anche la prima occasione della ripresa quando al 3’ Francesco Esposito, al volo, mette a lato. Al 6’ i padroni di casa ci riprovano con l’ex Cagliari Kouda ma il suo tiro è troppo debole per impensierire Iannarilli. Al 10’ Salvatore Esposito conclude a lato su punizione. Lo Spezia è in un momento favorevole e lo dimostra anche al 15’ con Kouda che però spara fuori misura. Al 18’ Salvatore Esposito dà nuovamente lavoro a Iannarilli. Nel momento migliore dei liguri la Ternana torna in vantaggio con un’incornata di Diakitè su cross di Falletti nella sua prima occasione dall’inizio della ripresa. Lo Spezia non ci sta e con Francesco Esposito prova a rimettersi in parità, il colpo di testa dell’attaccante è però deviato in corner da Iannarilli. Quando la Ternana si sta pregustando la posta piena, al 46’, arriva il 2-2 spezzino con un’autorete di Capuano su cross di Moro. Lo Spezia tira un sospiro di sollievo, la Ternana si rammarica.

LECCO- PARMA 3-2

Sono tre punti ma, per la squadra con cui sono stati ottenuti, ne valgono almeno il doppio. Il Lecco realizza l’impresa della giornata superando per 3-2 al Rigamonti-Ceppi la capolista Parma e condannandola al secondo stop stagionale. Il terzo successo nelle ultime cinque gare dopo quelli con Pisa e Palermo e primo sul campo amico proietta i manzoniani al quartultimo posto verso una classifica più tranquilla. Il Parma ha dovuto disputare poco più di un tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Hernani. Gli emiliani la sbloccano già al 13’ con un calcio di rigore trasformato da Benedyczak e concesso per un fallo di Lemmens su Bonny. Per lui è la settima rete stagionale e quinta realizzata dagli undici metri. Al 22’ il Lecco replica con un’incornata di Novakobich ma Chichizola è attento. Lo stesso attaccante serbo- statunitense non sbaglia invece un minuto dopo quando, su assist di testa di Ionita, infila Chichizola. Al 31’ il Parma resta in dieci per l’espulsione di Hernani per doppia ammonizione. Il Lecco prova subito ad approfittarne al 35’ con Buso prima e Novakovich poi ma Chichizola e Circati respingono. Al 42’, invece, i manzoniani capovolgono a loro favore l’esito della gara con Buso su cross di Lepore e suggerimento di Caporale. Al 12’ della ripresa i padroni di casa allungano con Lepore che incorna con perfetta scelta di tempo su cross di Buso. Al 25’ il Parma ritorna in scia con Charpentier che raccoglie un suggerimento di Bernabè e supera Melgrati. Al 35’ il Parma beneficia di un rigore per fallo di Lepore su Camarà, l’arbitro, però, consulta il Var e ritorna sulla sua decisione non concedendolo.

PALERMO- CITTADELLA 0-1

Vittoria in extremis. In pieno recupero il Cittadella agguanta al Barbera tre punti preziosissimi contro il Palermo. I rosanero non bissano la vittoria contro il Brescia del recupero della seconda giornata avvenuto in settimana, i granata, invece, colgono la seconda vittoria di fila dopo quella dello scorso turno contro le rondinelle. La prima occasione è degli ospiti con Amatucci che, al 18’, di testa, su punizione di Cassano, mette fuori di poco. Al 22’ il Palermo replica con Brunori che, dal limite, spedisce sopra la traversa. Al 25’ un tiro da fuori area di Salvi su opposto fronte ha il medesimo esito. Il Cittadella ci riprova al 40’ con un sinistro di Pittarello ma Pigliacelli fa buona guardia. Al 45’ il Palermo risponde con Coulibaly che mette alto di testa. L’avvio di ripresa è favorevole al Cittadella che ci prova due volte con il duo Cassano- Pittarello, al 3’ è il primo a servire il secondo che impegna Pigliacelli in una respinta. Al 24’ le parti si invertono e Cassano conclude alto. Al 52’, quando il pareggio sembra già scritto, il Cittadella la fa sua. Sugli sviluppi di un corner, Carissoni crossa per Pandolfi che, di testa, manda la sfera alle spalle di Pigliacelli.