Serie B: Il punto della 16° giornata del campionato cadetto

BARI – SUDTIROL 2-1

Vince il Bari, come nell’ultimo precedente nella stagione 2022-23 al Druso. Quella volta i pugliesi prevalsero per 1-0 sul Sudtirol, stavolta per 2-1.Gli ospiti hanno dovuto giocare tre quarti di partita in inferiorità numerica per l’espulsione di Cuomo. I padroni di casa rialzano la testa dopo due sconfitte consecutive, per il Sudtirol è la quinta sconfitta nelle ultime sei gare nelle quali ha raccolto un solo punto. All’8′ ci provano gli ospiti con un’incornata di Rauti su cui Brenno interviene prontamente. Al 15′ gli altoatesini si complicano la vita con l’espulsione di Cuomo , reo di un brutto intervento sull’ex AlbinoLeffe Sibilli. Il Bari prova subito a sfruttare la superiorità numerica, al 17′ una punizione dell’ex Venezia Aramu è deviata in corner da Poluzzi. Al 25′ i galletti beneficiano di un rigore per fallo di Lunetta su Ricci. Dagli undici metri Sibilli non sbaglia portando il Bari avanti. A 35’il Sudtirol sfiora il pareggio con Vinetot la cui conclusione è respinta sulla linea di porta. Un minuto dopo gli altoatesini ci provano con Ghiringhelli ma Brenno è bravo a sventare in corner. Al 36′, invece, Vinetot non sbaglia infilando la porta barese sugli sviluppi di un corner calciato da Casiraghi. Al 42′ Achik potrebbe riportare avanti il Bari ma il suo tiro su traversone di Benali termina fuori misura. Al 10′ della ripresa il Bari ha un’occasione per tornare in vantaggio ma il tiro dal limite di Dorval è deviato in corner. I padroni di casa alzano i giri del motore desiderosi di intascare l’intera posta: all’11’ Achik da fuori area mette a lato, stesso copione per un tiro di Sibilli un minuto dopo. Al 23′ Achik, servito da Sibilli, conclude alto. Tanta insistenza del Bari è premiata dal nuovo vantaggio che arriva al 26′ per merito di Di Cesare, bravo a sfruttare una corta respinta di Ghiringhelli. Al 28′ Sibili potrebbe fare allungare i pugliesi ma conclude a lato. Al 41′ il Bari insiste con Morachioli che, pescato dal solito Sibilli, conclude però alto. E’ l’ultimo atto di una sfida che consente ai padroni di casa di rilanciarsi in classifica. Debutto di segno negativo per Federico Valente, chiamato a sostituire sulla panchina del Sudtirol Pierpaolo Bisoli esonerato dopo lo stop al Druso contro il Como.

TERNANA – FERALPI SALO’ 2-1

Quarto risultato utile e seconda vittoria di fila per la Ternana che mette a sedere la sempre più inguaiata matricola Feralpi Salò, cui il passaggio di panchina da Stefano Vecchi e Marco Zaffaroni non sembra per ora avere dato benefici. Terzo giro a vuoto consecutivo dei gardesani dopo quelli con Como e Cittadella. La prima occasione è degli ospiti con un’incornata a lato di Compagnon al 2′ sugli sviluppi di un corner. All’11’ Di Molfetta, per i gardesani, prova a proporre un tema con un calcio di punizione che termina però alto e non crea alcun problema a Iannarilli. Al 13′ Ceppitelli, di testa e su punizione di Di Molfetta, manda a lato. Avvio decisamente favorevole ai gardesani. Al 21′ l’ex Como Parigini effettua un tirocross sul quale Iannarilli interviene però in presa sicura. Al 25′ si vede la Ternana con una conclusione alta di Corrado. Gli umbri sembrano prendere più confidenza con la gara e al 28′ si ripropongono con Lucchesi il cui colpo di testa è però bloccato dall’ex Renate Pizzignacco. Al 30′ Casasola pesca Di Stefano che però colpisce male di testa. Al 36′ Ternana ancora in evidenza con un diagonale a fil di palo di Diakitè. Tanta insistenza della Ternana sfocia nella rete del vantaggio che giunge al 42′ con una gran botta di Di Stefano ben imbeccato da Casasola. Al 45′ De Boer prova la deviazione a giro sempre su suggerimento di Casasola ma la conclusione è deviata in corner. Al 1′ della ripresa gli umbri pungono ancora con Falletti ma Pizzignacco sventa in due tempi. Risponde la Feralpi Salò al 2′ con una conclusione alta di Compagnon su assist di Tonetto. Su fronte opposto è Raimondo a calciare sopra la traversa al 3,. Le squadre si sfidano a viso aperto facendo capire che c’è ancora una partita. Al 7′ la Feralpi la riapre con un diagonale di Tonetto su lancio lungo di Ceppèitelli. La Ternana, subito il pareggio , si getta generosamente in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio. Al 17′ ci prova Diakitè che, dal limite, mette fuori di poco. Non ha migliore esito un destro di Falletti il minuto successivo. Al 23′ le Fere non sbagliano colpendo con Lucchesi che, ricevuta la sfera da Falletti, infila Pizzignacco facendogli passare la sfera sotto le gambe. La Feralpi cerca di mettersi di nuovo in carreggiata ma Felici, al 26′, spara alto. Al 27′ Compagnon sfiora la traversa e si ripete al 30′ calciando alto. Al 33′ Raimondo coglie in pieno la traversa ma il gioco era già stato fermato. La Feralpi si getta generosamente in attacco ma il tirocross di Da Cruz al 38′ non impensierisce Iannarilli. Al 41′ la Ternana ha la possibilità di allargare il fossato a suo favore ma il colpo di testa di Raimondo su corner di Falletti termina fuori misura. Al 47′ Di Stefano pesca Sorensen il cui piatto termina alto.

ASCOLI- SPEZIA 1-2

La sfida tutta in bianconero sorride allo Spezia che riassapora una vittoria dopo un’astinenza di ben otto turni ma resta in zona critica. L’Ascoli, pur con il passaggio di panchina dall’esonerato William Viali a Fabrizio Castori, continua a essere in netta crisi con il quinto stop nelle ultime sei gare nelle quali ha raccolto un punto soltanto contro la Reggiana. La prima occasione è dello Spezia con l’ex Cagliari Kouda che all’8′ impegna Viviano ad alzare sopra la traversa e a deviare in corner. Al 12′ arriva la replica dei marchigiani con Botteghin che però non inquadra lo specchio della porta. Squadre con estremo bisogno di punti vista la classifica deficitaria e, quindi, molto bellicose l’una con l’altra. Al 20′ Di Tacchio tocca la sfera con il braccio e lo Spezia beneficia di un rigore. Dagli undici metri Verde non fallisce. Al 25′ l’Ascoli ha una buona iniziativa con una punizione di Mendes che termina però fuori misura. Al 39′ Spezia pericoloso con un’incornata di Kouda su cross di Cassata, Viviano è però bravo a deviare in calcio d’angolo. Al 47′ i liguri pungono ancora con un tiro dal limite di Kouda, Viviano ci mette però ancora una pezza e devia in corner. Al 6′ l’Ascoli perviene al pareggio con Bellusci che arriva in corsa a infilare Zoet su sponda di Mendes. Al 23′ l’Ascoli ci prova di nuovo con D’Uffizi che sfrutta un errore di Nikolaou ma non riesce a superare Zoet. Al 26′ Pio Esposito conclude debolmente di testa verso la porta ascolana senza creare problemi a Viviano. La partita sembra incamminarsi verso il pareggio ma al 44′ lo Spezia torna avanti con un’incornata in tuffo di Hristov su punizione di Salvatore Esposito. Al 51′ Di Tacchio, con un sinistro al volo, sta per farsi perdonare il rigore concesso allo Spezia ma Zoet sventa in due tempi salvando la posta piena dei suoi.

SAMPDORIA- LECCO 2-0

Quarta vittoria interna di fila per la Sampdoria di Andrea Pirlo contro un Lecco reduce da due turni utili l’ultimo dei quali la vittoria con il Bari. I doriani sembrano avere risollevato decisamente le loro quotazioni di classifica dopo l’avvio di campionato stentato, i manzoniani sono invece sempre in bassa classifica al quintultimo posto. Al 7′ il Lecco prova a pungere con Ionita ma il suo tiro dal limite è deviato in corner da Stankovic. La replica doriana giunge al 13′ con Yepes che, imbeccato da Kasami, vede il suo tiro infrangersi contro la difesa lecchese. Al 15′ il Lecco va a un soffio dal vantaggio grazie a un tirocross di Lepore che Stankovic devia sulla traversa. Al 20′ la Sampdoria risponde con un tiro di Verre a lato. Non meglio va a Kasami che, al 24′, mette a lato di testa. Al 27′ la Sampdoria insiste con l’offensiva ma Murru, dopo avere colpito a botta sicura, vede Celjak negargli la gioia del gol con una deviazione con la gamba. Al 34′ il Lecco si rende temibile con Buso il cui tiro su assist di Novakovich prende una traiettoria strana e termina alto di poco. Al 35′ Crociata, servito da Lepore, non impensierisce Stankovic. Al 39′ i blucerchiati passano in vantaggio, Esposito vince un contrasto con Sersanti e supera Saracco. Al 2′ della ripresa una punizione di Verre è neutralizzata da Saracco. Al 4′ Esposito ha una buona occasione per raddoppiare ma spedisce a lato da ottima posizione. All’8′ il Lecco potrebbe pareggiare ma l’incornata di Caporale è sventata all’ultimo da Murru. Al 13′ Esposito si produce in una mezza rovesciata che termina però alta. Sampdoria impaziente di chiuderla. Al 16′ i doriani hanno un’altra buona occasione, prima un colpo di testa di Kasami è salvato da Bianconi sulla linea di porta, poi un bolide di Verre trova un Saracco prontissimo alla risposta. Al 26′ la Sampdoria va in mare aperto, Verre pesca Esposito che dribbla un avversario e , a giro, infila Saracco. Al 30′ il Lecco prova a riprenderla con Caporale ma il suo colpo di testa non impensierisce Stankovic. Ancora lui, al 37′, ci prova con un colpo di testa ma il portiere doriano interviene a sbrogliare la matassa con una parata in due tempi. Caporale sembra l’uomo in più del Lecco ma anche il suo mancino da distanza ravvicinata è sventato da Stankovic. Al 46′ Esposito, al volo, sfiora il 3-0 doriano e la tripletta personale. Al 50′ De Luca sfiora ancora il 3-0 con De Luca che scavalca Saracco ma si vede respingere la sfera sulla linea di porta da Lemmens.

CITTADELLA- COSENZA 2-0

La scorsa stagione sia l’andata sia il ritorno terminarono con un pareggio per 1-1. Questa volta, invece, l’equilibrio tra Cittadella e Cosenza non è affatto regnato con la vittoria dei granata per 2-0. Alla quinta vittoria consecutiva, Cassano e compagni si mantengono nel salotto buono della graduatoria. I rossoblù, invece, non riescono a scuotersi dalla crisi incappando nella terza sconfitta consecutiva. La prima occasione è degli ospiti che al 6′ ci provano con Forte, il suo tiro su passaggio di Tutino è però troppo debole per impensierire Kastrati. Al 12′ il Cittadella passa in vantaggio con un’ottima punizione calciata da Vita, Micai può solo raccogliere la sfera in fondo alla porta. Al 21′ è sempre lui a cercare il raddoppio e la doppietta personale ma il suo tiro dal limite termina fuori misura di pochissimo. Al 27′ il Cittadella perviene al raddoppio, su corner di Cassano Salvi interviene di testa con perfetta scelta di tempo e buca per la seconda volta la porta di Micai. Il Cosenza prova a reagire ma il tiro al volo di Tutino al 36′ termina sopra la traversa. Al 6′ della ripresa il Cosenza potrebbe riaprirla ma il tiro di Mazzocchi su errore di disimpegno di Negro è neutralizzato da Kastrati. Al 14′ i calabresi chiedono il rigore per un presunto fallo di mano dello stesso Negro in area granata, dopo avere consultato il Var, però, l’arbitro non lo concede. Al 20′, su rimessa laterale di Salvi, la sfera giunge a Carissoni che calcia fuori di un nulla fallendo il 3-0 dei padroni di casa. Al 24′ Tessiore pesca Maistrello la cui torsione non crea però problemi a Micai. La partita continua a essere governata senza problemi dal Cittadella. Non accade altro di rilevante e i padroni di casa si prendono la posta piena continuando a dimorare in zona playoff.

CREMONESE- VENEZIA 1-0

Pur con un uomo in meno, la Cremonese riesce ad avere la meglio sul Venezia di misura nel match d’alta quota della giornata. Sesto risultato utile di fila e terza vittoria interna consecutiva per i grigiorossi dopo quelle con Spezia e Lecco ottenute anche in quel caso senza subire reti. I lagunari capitolano dopo ben cinque poste piene in serie. Entrambe le squadre continuano a restare pienamente in corsa per la massima serie. All’8′ sono i grigiorosso a provarci con Majer sugli sviluppi di un corner, il tiro è però fuori misura. Al 12′, su corner dell’ex Spal Castagnetti, l’ex Genoa Coda di testa mette sul fondo. Avvio decisamente favorevole alla Cremonese. Al 13′ il Venezia risponde con una deviazione con il corpo di Johnsen sugli sviluppi di un corner ma Jungdal sventa senza problemi. Al 14′ Quagliata, al volo, potrebbe portare in vantaggio la Cremonese ma spedisce malamente in curva. Risponde il Venezia al quarto d’ora con l’ex Monza Gytkjaer la cui incornata termina alta. Al 16′ gli ospiti ci riprovano con Tessmann ma Jungdal fa sua la sfera con facilità. Al 22′ la Cremonese andrebbe in vantaggio con Coda che sfrutta un passaggio di Sernicola vittorioso su un contrasto su Busio e mette dentro. L’arbitro Giua di Olbia non è però convinto e si avvale del controllo del Var dopo il quale decide di non assegnare la rete per fallo di Sernicola su Busio. Al 38′ Castagnetti ci prova di sinistro ma spara a lato. Al 43′ Majer sfrutta un assist di Vazquez ma non riesce a superare Bertinato. Lo stesso Vazquez al 44′ ha un’ottima occasione ma spara altissimo. Al 48 ‘ si rivede il Venezia con un’incornata di Altare che Jungland sventa però senza troppi problemi. Al 6′ della ripresa la Cremonese resta in dieci uomini per l’espulsione di Antov che commette fallo su Johnsen lanciato a rete e prima si vede comminare il cartellino giallo poi, in seguito a controllo del direttore di gara con il Var, quello rosso. Al 7′ il Venezia prova ad approfittarne ma la punizione di Johnsen termina alta. Sempre lui, al 12′, pescato da Zampano, impegna Jungland. Al 14′ Gytkjaer serve Zampano che spedisce altissimo. Venezia molto propositivo ma impreciso. Al 21′ i lagunari si ripropongono con Tessmann che, su assist di Gytkjaer, non inquadra però la porta. Al 35′ arriva la svolta della gara a favore della Cremonese, sugli sviluppi di un corner Bertinato non interviene, la palla va a Vazquez che crossa per Ravanelli consentendogli di concludere in rete di testa. Dopo qualche minuto di sofferenza, quindi, la Cremonese reagisce e lo fa nel modo migliore. Il Venezia però non ci sta e al 43′ ci prova con un’incornata di Altare, la palla termina oltre la traversa. Al 48′ Johnsen, servito da Cheryshev, conclude a fil di palo. E’ l’ultima occasione della gara e l’intera posta va alla Cremonese.

CATANZARO – PISA 2-0

Terza vittoria consecutiva per il Catanzaro che continua a sognare in grande attestandosi al terzo posto dopo Parma e Venezia. A finire al tappeto è il Pisa che proveniva da due pareggi con Brescia e Cremonese e non riesce a fare decollare la sua stagione. Al 3′ il Pisa sfiora in vantaggio con l’ex Cesena Gliozzi che, servito da Piccinini, spara a lato di poco. All’11’ il Catanzaro replica con Biasci che impegna Nicolas in una deviazione in corner. Al 28′ i padroni di casa ci provano con l’ex Foggia Iemmello che colpisce un difensore, sulla ribattuta Sounas non impensierisce Nicolas. Al 41′ il Pisa prova a pungere con Gliozzi che, servito da Estevez, impegna Fulignati in un non semplice intervento. Il primo tempo finisce così in archivio senza particolari emozioni. All’8′ della ripresa il Catanzaro rompe l’equilibrio con Ambrosino che aggancia su cross di Vandeputte dopo che Biasci non era riuscito a intervenire e infila Nicolas. Al 14′ Valoti impegna Fulignati con un tiro dal limite, Pisa vicino al pareggio. Al 21′ è Piccinini ad avvicinare ancora i toscani al pareggio con un diagonale che esce di poco. Il Pisa mostra di non avere accusato il colpo del gol subito e ritenta al 24′ con Marin il cui tiro al volo termina a lato di poco. Al 33′ Moreo, su cross di Estevez, impegna Fulignati. Dopo il vantaggio catanzarese in campo sembra vedersi solo il Pisa. Al 37′, però, il Catanzaro raddoppia con un’autorete sfortunata di Marin colpito dal proprio portiere Nicolas nel tentativo di sbrogliare un’insidia di Katseris. Al 45′ Vignato a giro fallisce l’accorciamento delle distanze. Non va a buon fine neppure la sua conclusione al 49′.

COMO- MODENA 2-1

Settimo risultato utile di fila e terzo posto in solitudine. Pur con un uomo in meno, il Como riesce a superare il Modena e continua a sognare la serie A. I lariani superano così al Sinigaglia i canarini per il secondo campionato consecutivo. Il Modena non riesce a bissare il successo con la Reggiana.

Al 2′ il Modena ci prova con un lancio di Falcinelli ma Semper esce bene a neutralizzare. Un minuto dopo i canarini provano a pungere con un tiro dal limite di Manconi ma il portiere lariano fa buona guardia. Al 19′ vi è un tiro cross di Tremolada che termina alto. L’avvio di gara sorride decisamente agli ospiti mentre il Como fatica a proporre temi. Al 24′ Falcinelli ci prova con una conclusione a giro ma Semper è ancora una volta attento. Al 29′ canarini ancora pericolosi con Palumbo che mette oltre la traversa. Al 42′ il Como beneficia di un penalty per fallo di Gagno su Verdi. Dagli undici metri è proprio quest’ultimo a trasformare e regalare il vantaggio ai lariani. Al 45′ ancora Verdi potrebbe raddoppiare ma il suo calcio di punizione è neutralizzato da Gagno. Al 3′ della ripresa Da Cunha potrebbe raddoppiare ma il suo tiro termina oltre la traversa. Al 5′ il Modena risponde con Tremolada, Semper alza però oltre la traversa. All’8′ nuova offensiva del Como con una punizione di Verdi alta. All’11’ il batti e ribatti prosegue con un’occasione per il Modena con Bozhanaj che, dal limite, impegna Semper. Subito dopo, invece, Zaro insacca dopo avere sfruttato una deviazione conseguente a un cross di Cotali facendo pareggiare il Modena. Il gol, inizialmente non convalidato, è assegnato dopo consulto con il Var. Al 15′ il Modena prende coraggio galvanizzato dal pareggio ma la conclusione a giro di Manconi su assist di Falcinelli è respinta. Al 22′ il Como prova a reagire ma Da Cunha non riesce a superare Gagno. La partita si è decisamente riaperta. Al 30′ i canarini ci provano con un’incornata di Pergreffi ma la sfera termina a lato. Al 33′ il Como rimarrebbe in dieci , Odenthal commette fallo su Strizzolo ed è inizialmente espulso. Il Var, però, porta alla modifica del giudizio e il giocatore lariano può rimanere in campo. Al 42′ il Como torna avanti con Gabrielloni che supera Gagno dopo una respinta di quest’ultimo su precedente colpo di testa di Curto. Il Modena prova a crederci ma al 50′ Bozhanaj spedisce a lato. Al 51′ Semper è bravo a neutralizzare la conclusione di testa di Abiuso. Al 53′ il Como resta in dieci per l’espulsione di Barba, la partita però è ormai nella sua cassaforte.

PARMA- PALERMO 3-3

Sotto di due reti, non si è scomposto e ha finito per strappare il pareggio. Segno ics rocambolesco per il Parma contro il coriaceo Palermo. Gli emiliani restano in testa alla classifica e smaltiscono la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia a opera della Fiorentina, i rosanero fanno salire a quattro le loro giornate senza vittorie ma restano comunque in zona playoff. Il Palermo passa clamorosamente in vantaggio già al 3′ con un tiro di Brunori dalla lunga distanza che sorprende Chichizola. Al 5′ il Parma prova a rispondere con un’incornata di Hernani che esce di poco. Al 15′ Di Chiara serve Bonny che fallisce ancora una volta il pareggio parmense concludendo sull”esterno della rete. Al 18′ Brunori diventa protagonista della giornata regalando ai suoi il raddoppio e a se stesso la doppietta personale con una conclusione a giro dal limite. Palermo doppiamente avanti ed emiliani frastornati. Al 33′ il Parma prova a riaprirla con una conclusione dalla lunga distanza di Di Chiara che termina però oltre la traversa. Al 40′ Estevez sfiora l’accorciamento delle distanze ma il suo tiro si spegne a lato. Al 6′ della ripresa, invece, sempre lui non sbaglia infilando Pigliacelli su assist di Bonny e con la complicità di una deviazione di Lund. Al 18′ lo stesso Bonny prova a pareggiare di testa ma conclude alto. Il Parma spinge deciso a risalire la china, al 35′ Mihaila conclude a lato di un soffio. Il Palermo prova ad allungare al 34′ ma il tiro dell’ex Lecce Lucioni termina alto. Al 40′, però, i rosanero ritracciano il fossato con Segre che, pescato da Botteri, non lascia scampo a Chichizola. Tutto finito? Neppure per idea. Il Parma ci crede e al 46′ Mihaila, servito involontariamente da Charpentier, lo riavvicina agli avversari con una conclusione a giro su cui Pigliacelli nulla può. Al 50′ il Parma ottiene l’ormai insperato pareggio con un’incornata di Charpentier su cross di Bernabè. Parma determinatissimo sino alla fine, Palermo ingenuo nel non sapere proteggere il risultato a favore.

REGGIANA- BRESCIA 1-1

Settimo risultato interno utile consecutivo per la Reggiana che impone il pareggio a un Brescia al quarto risultato utile di fila e a cui la classifica comincia ora già a sorridere di più con il decimo posto. All’8′ le rondinelle si rendono pericolose con un tiro dal limite di Galazzi, Bardi respinge con i pugni. Al 16′ la Reggiana risponde con Bianco, Cistana però mura due volte il tiro. Avvio arrembante da una parte e dall’altra. Al 19′ il Brescia si fa vedere con una punizione di Galazzi che termina però oltre la traversa. Al 33′ gli ospiti ci riprovano con un tiro dal limite di Jallow ma la sfera termina alta. Va così in archivio una prima frazione abbastanza orfana di emozioni. Al 2′ della ripresa la Reggiana va a un soffio dal vantaggio con un tiro di Girma che si stampa sul palo. Al 17′ il Brescia prova a fare paura con Adorni il cui colpo di testa su cross di Dickmann è però impreciso. Al 27′ la Reggiana cerca il colpo risolutivo con una punizione di Portanova, Lezzerini è però bravo a deviare. Al 31′ i padroni di casa passano in vantaggio con Girma, bravo a sfruttare un cross di Djamanca. L’autore del gol si rende protagonista, questa volta però nel male, al 39′ lasciando i suoi in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione susseguente al fallo su Cistana. Al 44′ gli ospiti beneficiano di un penalty per fallo di Antiste su Bianchi. Dagli undici metri l’ex Spal, Benevento e Cittadella Moncini non sbaglia. Al 51′ il Brescia cerca di farla sua ma il tiro di Bianchi è respinto.