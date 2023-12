Serie B: Il punto della 17° giornata del campionato cadetto

SPEZIA- BARI 1-0

Secondo acuto consecutivo e primo interno stagionale per lo Spezia che ha la meglio di misura sul Bari. La partita si è infatti decisa nei minuti finali quando il punteggio sembrava incamminato verso lo 0-0. I pugliesi non bissano il successo contro il Sudtirol e incassano il secondo stop esterno consecutivo dopo quello contro il Lecco. Il Bari ci prova al 6’ con un tiro dal limite dell’ex Venezia Aramu ma Zoet blocca sicuro. Al 12’ lo Spezia risponde con Antonucci il cui tiro non inquadra però lo specchio della porta. Al 16’ nuova offensiva del Bari con Achik il cui tiro costringe Zoet alla deviazione in corner. Partita vibrante da una parte e dall’altra. Al 17’ i galletti ci riprovano con un’incornata di Vicari ma Zoet neutralizza il tentativo dell’ex Spal. Il Bari prova ad alzare i giri del motore ma né il tiro di Ricci al 26’ sopra la traversa né la conclusione centrale di Achik un minuto dopo sortiscono effetti apprezzabili. Al 32’ è lo Spezia a rendersi temibile con un’incornata di Francesco Esposito su corner di Salvatore Esposito che termina oltre la traversa. Al 39’ , su opposto fronte, Koutsoupias ci prova di testa ma senza creare problemi a Zoet. L’ultima occasione della prima frazione è spezzina con un tiro dal limite di Antonucci che termina alto. Al 2’ della ripresa i padroni di casa pungono ancora con un’incornata di Hristov su punizione di Salvatore Esposito su cui Brenno si oppone però prontamente. Al 5’ il Bari risponde con una conclusione a lato di Achik. Al 12’ Bandinelli pennella un traversone insidioso che però termina sull’esterno della rete creando un brivido alla porta barese. L’ex Empoli ci riprova al 14’ con un tiro che termina alto di poco. Lo Spezia cerca di tenere il pallino del gioco e ritenta il colpo al 25’ con un’incornata di Francesco Esposito su cross di Verde che termina a lato. Il Bari ci prova al 33’ con Morachioli ma il tiro è respinto dalla difesa spezzina. Al 39’ lo Spezia blocca il risultato con Verde che spinge la sfera in rete dopo una corta respinta di Di Cesare su precedente tiro di Cassata. Al 47’ Krollis tenta la soluzione d’accademia con un colpo di tacco su assist di Zurkowski ma conclude fuori misura. Al 47’ lo Spezia resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Zurkowski per somma di ammonizioni in seguito a un fallo su Nasti. Al 50’ Di Cesare, con una conclusione al giro , sfiora il clamoroso pareggio.

FERALPI SALO’- CREMONESE 1-0

Prima clamorosa vittoria stagionale interna per la matricola Feralpi Salò contro la ben più esperta Cremonese. I grigiorossi interrompono così una serie utile di sei turni ma restano nel salotto buono della graduatoria laddove si sente profumo di massima serie. L’avvio di gara vede i gardesani manovrare con maggiore disinvoltura ma la prima occasione della gara è ospite con Sernicola che all’11’ costringe con un diagonale Pizzignacco a sventare in corner. Al 25’ la Feralpi ha una buona occasione con Di Molfetta che però calcia assai male e conclude lontano dallo specchio della porta. Al 28’ i gardesani rompono l’equilibrio a loro favore, Felici crossa e Ravanelli respinge, irrompe Kourfalidis e realizza. La porta della Cremonese torna a essere così violata dopo cinque turni di imbattibilità. Al 32’ Ravanelli, di testa, non sorprende l’ex Renate Pizzignacco. Al 37’, ancora con un’incornata, ci prova Majer su cross di Sernicola ma Pizzignacco neutralizza di nuovo. Al 42’ il portiere di casa è ancora provvidenziale nel neutralizzare una conclusione ravvicinata di Ravanelli su punizione di Majer. Al 3’ della ripresa i grigiorossi provano ancora a fare male con l’ex Genoa Coda che, su cross di Sernicola, in mezza rovesciata colpisce però male. Al 15’ i grigiorossi tentano di colpire con Quagliata ma Pizzignacco esce bene. Al 16’ Sernicola, servito da Coda, esalta ancora una volta le doti di portiere di Pizzignacco. Il portiere dei gardesani protegge il vantaggio dei suoi a fronte della costante offensiva ospite. Al 23’ , su punizione di Lochoshvili, Castagnetti mette a lato di testa. Al 24’ la Feralpi esce dal guscio e ha una buona occasione per raddoppiare, Felici spedisce però sull’esterno della rete. Al 25’ ci prova Butic dal limite ma Jungdal è bravo a bloccare. Al 32’ Di Molfetta fallisce un’altra occasione di raddoppio per i gardesani con un tiro sventato da Jungdal. Al 33’ la Cremonese tenta di pareggiare con un’incornata di Arena Gyan che si perde però fuori dallo specchio della porta. I grigiorossi ci credono sino alla fine e al 44’ Sernicola, a giro, spara a lato. La Cremonese continua a spingere nel finale: al 48’ Pizzignacco blocca una conclusione di Ciofani, al 49’ una punizione di Buonaiuto sfiora la traversa. Non va a bersaglio neppure un tentativo dal limite di Vazquez al 50’ che termina alto. La Feralpi Salò si gode così la clamorosa posta piena conquistata soffrendo e con un Pizzignacco in giornata di grazia.

BRESCIA- COMO 2-0

Il derby lombardo finisce nelle mani del Brescia che, superando per 2-0 un Como reduce da sette turni utili e due vittorie di fila, ottiene la seconda vittoria interna consecutiva dopo quella contro la Sampdoria e mette in cascina il quinto risultato utile in serie. Al 6’ il Como ci prova con Cutrone ma il suo tiro è alto. Risponde immediatamente il Brescia con un’incornata di Borrelli il minuto successivo neutralizzata da Semper. La partita riserva molta polpa sin dalle battute iniziali e all’8’ ancora Cutrone ci prova per i lariani impegnando Lezzerini in corner. Al 12’ vi è la nuova risposta bresciana con l’ex Spal Dickmann che non impensierisce Semper. Al 17’ i lariani rispondono con Verdi la cui conclusione è sventata in corner. Al 24’ il Brescia ha una doppia occasione per passare, prima Jallow impegna Semper, poi, sulla ribattuta, ci prova Bisoli ma il portiere lariano si fa trovare ancora pronto. Al 27’ il Como va vicinissimo al gol con un tiro di Verdi che scheggia la traversa. Gli ospiti tornano a farsi vedere dalle parti di Lezzerini al 31’ con un’incornata di Sala su cross di Vignali che finisce alta di poco. Al 43’ il Brescia ci prova con Jallow che però non si mette d’accordo con la mira e conclude alto. Al 9’ della ripresa Sala spreca l’occasione del vantaggio lariano spedendo alto da posizione favorevole. Al 10’ Bellemo conclude debolmente sul fondo. Al 15’ il Brescia passa in vantaggio con una staffilata dal limite di Borrelli servito da Galazzi. Al 23’ il Como tenta di pareggiare con Abildgaard ma il suo tiro trova la pronta deviazione di Lezzerini. Il portiere bresciano è provvidenziale nel salvare il vantaggio dei suoi anche un minuto dopo quando respinge nell’ordine i tentativi di Gabrielloni, Odenthal (deviazione sulla traversa), il tentativo successivo di Blanco termina alto. Al 27’ il Brescia raddoppia con l’ex Benevento Moncini che ribadisce in rete una respinta di Semper su precedente tiro di Olzer. L’arbitro Doveri ha un iniziale tentennamento e chiede conferma al Var ma poi convalida la rete. Il Como non ci sta e al 38’ cerca di riportarsi sotto con Blanco la cui deviazione non è però precisa. Al 45’, su corner di Chajia, Gabrielloni di testa mette fuori di poco. Al 47’ Lezzerini si infortuna, il Brescia non ha più cambi e così è Moncini a difendere la porta dei padroni di casa. A lui dà subito lavoro, al 49’, Gabrielloni costringendolo a un intervento. Il Brescia può così festeggiare. Prima sconfitta per Cesc Fabregas da quando è sulla panchina dei lariani.

VENEZIA –SUDTIROL 2-3

Vittoria, come lo scorso campionato. Allora finì 1-0, questa volta 3-2. Ancora una volta il Sudtirol fa uno sgambetto al Venezia secondo in classifica e lo condanna al secondo stop di fila dopo quello contro la Cremonese. Prima vittoria per Federico Valente da quando siede sulla panchina degli altoatesini in sostituzione dell’esonerato Pierpaolo Bisoli. Alla prima occasione della gara , al 9’, il Sudtirol passa con un tiro dal limite di Rauti che inganna Bertinato. Al 13’, però, il Venezia si rimette già in carreggiata grazie all’ex Monza Gytkjaer su corner di Pierini. Dopo neppure un quarto d’ora la partita ha già regalato ben due reti. Al 25’ gli ospiti provano a tornare avanti con Casiraghi ma il suo tiro dal limite è respinto da Sverko. Al 30’ si rivede il Venezia con Tessmann che riceve da Johnsen ma spara in curva. Al 41’ Casiraghi spara a lato facendo sfumare un’occasione per il Sudtirol per tornare in vantaggio. Al 50’ il Venezia ribalta l’esito della contesa, Masiello commette fallo su Pierini ed è rigore, dal dischetto Gytkjaer non sbaglia regalandosi la doppietta personale. Al 3’ della ripresa i lagunari cercano di prendere il largo ma l’incornata di Sverko sugli sviluppi di un corner non dà problemi a Poluzzi. Al 7’ il Sudtirol pareggia di nuovo, Modolo effettua un retropassaggio errato e Merkaj ne approfitta per impossessarsi della sfera e infilare Bertinato. Al 21’ lo stesso Merkaj, imbeccato da Cisco, sfiora di testa il 3-2 degli altoatesini. Al 30’ vi è un contatto tra Busato e Merkaj, Tremolada consulta il Var e stabilisce che sia rigore per gli altoatesini, dal dischetto Casiraghi non sbaglia siglando il 3-2 ospite. Al 42’ Merkaj, smarcato bene da Casiraghi, mette a lato da posizione molto favorevole. Al 46’ il Venezia resta in dieci uomini per l’espulsione di Olivieri per proteste. Al 52’ Pecorino mette a lato fallendo il 4-2 dei sudtirolesi.

REGGIANA- SAMPDORIA 1-2

Seconda sconfitta nelle ultime tre gare per la Reggiana contro una Sampdoria che sembra essersi ritrovata dopo un avvio di campionato stentato. Per i blucerchiati di Andrea Pirlo è il secondo successo di fila che li proietta al nono posto in odore di playoff. La prima occasione è degli ospiti che ci provano al 13’ con un tiro dal limite di Kasami, Bardi respinge però con il ginocchio. Al 22’ lo stesso Kasami prova a proporre un tema con un cross ma Bardi fa buona guardia. Al 33’ i blucerchiati ci provano ancora con Esposito che conclude però oltre la traversa. Al 42’ è la Reggiana a sfiorare il vantaggio con Bianco che costringe con un forte tiro Stankovic alla deviazione in corner. Al 44’ la Sampdoria passa con un diagonale di Kasami ben servito da Esposito. Rete del vantaggio meritata per i doriani che hanno tenuto fino a quel momento il pallino del gioco. Al 1’ della ripresa la Sampdoria raddoppia con De Luca che sfrutta una respinta di Bardi su precedente conclusione di Verre. Al 10’ la Reggiana prova a rimettersi in carreggiata con un’incornata di Szyminski ma la sua incornata non inquadra lo specchio della porta. Al 41’ Varela ha una buona occasione per fare ritornare in gioco la Reggiana ma il suo tiro termina sull’esterno della rete. Al 46’ gli emiliani ottengono almeno la soddisfazione di accorciare le distanze con una conclusione a giro di Portanova su cross di Fiamozzi.

MODENA- CITTADELLA 1-1

Dopo il doppio pareggio a reti bianche dello scorso campionato, prosegue la tradizione dei pareggi tra Modena e Cittadella. Stavolta, però, tra le due squadre termina con una rete per parte. Al sesto risultato utile consecutivo, il Cittadella resta stabilmente in zona playoff. I canarini riscattano in parte la sconfitta subita contro il Como. Il Modena si trova avanti già al 3’ con un gran tiro di Duca susseguente a un’azione di contropiede. Al 5’ i padroni di casa si rendono ancora pericolosi con un tiro di Falcinelli su cross dello stesso Duca murato dalla difesa granata. Al 7’ Manconi impegna Kastrati dal limite. Modena padrone della gara in fase d’avvio. Al 26’ vi è la prima iniziativa ospite con Pandolfi che però, su cross di Salvi, spara alto il suo tiro al volo. Non sbaglia invece tre minuti dopo Cassano regalando al Cittadella il pareggio su cross di Mastrantonio che si era liberato di un avversario con una finta di corpo. Al 37’ Bozhanaj, dal limite, cerca di fare decollare di nuovo il Modena ma ottiene soltanto una conclusione oltre la traversa. Al 3’ della ripresa i granata provano a capovolgere l’esito della contesa con Cassano il cui tiro è però murato dalla difesa. All’8’ un altro sussulto ospite con un tiro dal limite di Amatucci, Gagno però blocca sicuro. Al 16’ il Cittadella conferma il suo buon momento di ispirazione con Carissoni il cui tiro è deviato da Gagno in corner. Al 20’ Branca batte un angolo a pescare Vita che, di testa, mette però a lato. Al 44’ il Modena ci prova con un tiro potente di Palumbo sulla cui traiettoria si inserisce Strizzolo, il colpo di testa di quest’ultimo è però debole e non dà problemi a Kastrati. Al 49’ Vita sfiora il vantaggio granata con un tiro che Gagno neutralizza.

COSENZA- PARMA 0-0

Dopo essersi aggiudicate lo scorso anno una vittoria per parte, Cosenza e Parma stavolta si dividono la posta. Per gli emiliani è il secondo pareggio di fila dopo il pirotecnico 3-3 contro il Palermo. I rossoblù calabresi tornano a muovere la classifica dopo tre stop consecutivi. Al 6’ la gara del Parma si fa in salita con l’espulsione di Hainaut per un fallo in ritardo. Al 20’ il Cosenza prova a sfruttare la superiorità numerica con Rispoli che però conclude alto. Non va meglio a Voca il cui tiro dal limite un minuto dopo sfiora la traversa. Al 22’ il Parma risponde con Man che impegna Micai. Al 26’ è Estevez a cercare di pungere per gli emiliani ma il suo tiro termina sopra la traversa. Il Parma sembra reggere bene anche con un uomo in meno. Al 28’ gli ospiti pungono ancora con un tiro dal limite di Sohm respinto da Micai, la sfera è ripresa da Man che, di testa, si vede deviare in angolo la conclusione da Martino. Al 41’ il Cosenza sfiora il vantaggio con un tiro dal limite di Zuccon che si stampa sul palo. Al 45’ Mazzocchi conclude alto di testa, Cosenza molto propositivo nel finale di frazione. Al 6’ della ripresa il Cosenza va ancora vicino al vantaggio con Florenzi il cui tiro dal limite scheggia la traversa. Al 20’ il Parma risponde con un’incornata a fil di palo di Mihaila. Al 42’ i calabresi vanno a bersaglio con Tutino la cui rete è però annullata per fuorigioco di Zuccon. Al 45’ Hernani , su punizione, mette però largo e fa sfumare una ghiotta occasione.

ASCOLI- CATANZARO 1-0

Dopo due passi falsi di fila, l’Ascoli riassapora la gioia della vittoria superando di misura il Catanzaro, reduce da ben tre successi consecutivi. I marchigiani fanno respirare un po’ la loro classifica che permane comunque deficitaria. Al 4’ i padroni di casa ci provano con una punizione di Botteghin che termina però fuori misura. Al 14’ non sbaglia invece Mendes che, su cross di Rodriguez, supera Fulignati. Al 21’ il Catanzaro cerca di rimettersi in carreggiata con Katseris che, pescato da Ambrosino, impegna VIviano in una respinta. Al 27’ l’Ascoli ha due occasioni ghiotte per passare in vantaggio, prima con Giovane che dal limite impegna Fulignati, poi con Rodriguez il cui tiro su cross di Bayeye finisce sulla traversa. La prima frazione va in archivio a reti bianche ma con l’Ascoli che si fa preferire. Al 14’ della ripresa l’Ascoli prova a sfondare di nuovo con Mendes che dal limite, però, spara sul fondo. Al 23’ il Catanzaro sfiora il pareggio con Scognamillo sugli sviluppi di una punizione, il tiro è però alto. Al 46’ Falasco manca il raddoppio ascolano vedendosi deviare in corner il tiro da Fulignati.

PALERMO- PISA 3-2

Dopo quattro turni a secco di vittorie, il Palermo ritrova la posta piena imponendosi contro il Pisa. Per i toscani è il secondo passo falso di fila dopo quello contro il Catanzaro. Al 4’ il Pisa ci prova con un tiro dal limite di Esteves, Pigliacelli però respinge. Al 5’ Vignato, sugli sviluppi di un corner, mette a lato. Avvio decisamente favorevole ai toscani. Al 17’ ci prova Marin, Pigliacelli, però, è pronto a sventare. Al 21’ ancora Marin infila Pigliacelli di testa ma la rete è annullata per fuorigioco. Al 25’ Vignato spedisce alto su sponda dell’ex di turno Moreo. Subito dopo arriva la prima occasione del Palermo con Di Francesco che conclude a fil di palo. E’ il preludio della rete rosanero che giunge al 29’ con Insigne su assist di Gomes. Al 31’ Barbieri sfiora il pareggio pisano su cross di Esteves. Al 36’ il Palermo ci prova con Brunori ma Nicolas sventa. Al 42’ Insigne pesca Brunori mettendolo in condizione di siglare il raddoppio dei padroni di casa. Al 47’ Gomes supera ben tre avversari e sfiora il 3-0. Al 3’ della ripresa Vignato prova a riportare il Pisa in carreggiata ma il suo tiro al volo è neutralizzato da Pigliacelli. Un minuto dopo, invece, Marin, su assist di Esteves di testa, non sbaglia trafiggendo Pigliacelli. Al 9’ Valoti, al volo, su cross dell’ex Monza D’Alessandro, pareggia i conti. Al 12’ il Palermo cerca di tornare in vantaggio con Brunori ma Nicolas è attento. Al 16’ il Pisa si complica la vita rimanendo in dieci per l’espulsione di Marin dopo un fallo su Coulibaly. Al 20’ Marconi, di testa, su punizione di Insigne, fallisce il nuovo vantaggio palermitano. Al 23’ Di Francesco coglie la traversa con una rovesciata, Palermo deciso a tornare avanti. Al 24’ ancora lui di testa impegna Nicolas. Il Pisa sembra alle corde ma al 29’ prova a uscire dal guscio con Piccinini che impegna Pigliacelli. Al 35’ il Palermo torna in vantaggio con un’incornata dell’ex Venezia Segre su cross di Insigne. Al 39’ Di Mariano fallisce il 4-2 sparando a lato. Al 49’ Brunori sta per colpire ma Nicolas capisce tutto e sventa.

LECCO- TERNANA 2-3

Seconda sconfitta di fila per il Lecco, terzo acuto consecutivo per la Ternana. Le Fere fanno respirare un po’ la classifica, i manzoniani restano invece al penultimo posto con 16 punti. Il primo sussulto è degli umbri con Corrado che impegna Saracco in una respinta con i pugni. Su opposto fronte, Buso mette a lato di poco. All’11’ Distefano conclude alto facendo sfumare un’occasione ghiotta per gli ospiti. Il batti e ribatti prosegue con un tiro dal limite di Lepore al 14′ ma Iannarilli sventa in corner. Al 15′ Caporale mette sul fondo Al 21′ il Lecco passa in vantaggio per merito di Ionita, bravo a sfruttare un assist di Di Stefano. L’altro Distefano, quello della Ternana, prova a pareggiare al 30′ ma trova la pronta respinta di Saracco. Al 31′ Buso sfiora il raddoppio mettendo a lato di pochissimo il suo diagonale. Al 32′ ancora Lecco con Di Stefano che sfrutta bene un cross di Buso ma conclude sul fondo, Non vanno a buon fine per il raddoppio neppure due tentativi di Crociata al 34′ e Novakovich al 36′. Al 38′, invece, Buso non sbaglia deviando di tacco alle spalle di Iannarilli un cross rasoterra. Al 44′ il Lecco sfiora il 3-0 con Novakovich. I manzoniani sembrano tenere saldamente le fila della partita e la Ternana è in difficoltà. Al 49′ Iannarilli deve intervenire per sventare un tiro di Lepore. Al 50′ è Di Stefano a dare lavoro al portiere ospite. Il Lecco comincia bene anche la ripresa con un tiro di Crociata al 2′ che termina però fuori misura. La Ternana ci crede e al 6′ si riporta in partita con una conclusione al volo di Raimondo che le consente di accorciare le distanze. All’8′ Buso cerca di riallargare il fossato ma il suo tiro termina fuori misura. Al 19′ la Ternana va a un soffio dal pareggio con un diagonale di Casasola parato da Saracco. Al 24′ la Ternana azzera lo svantaggio, Distefano ruba palla ad Agostinelli e serve Corrado che supera Saracco garantendosi così la doppietta personale. Al 31′ la Ternana capovolge completamente l’esito del match grazie a Luperini che la porta in vantaggio sfruttando un rimpallo favorevole. Al 43′ la Ternana resta in dieci per l’espulsione di De Boer per proteste. Vince la Ternana di recupero e il Lecco si mangia le mani per una vittoria gettata alle ortiche.