Serie B: Il punto della 18° giornata del campionato cadetto

CITTADELLA- SPEZIA 4-1

E fanno sette. Il Cittadella strapazza lo Spezia al Piercesare Tombolato, allunga la serie dei suoi turni utili e si fa il regalo di Natale del quinto posto con 32 punti in piena zona playoff. I liguri fermano la loro serie positiva di due vittorie di fila e restano impantanati in zona retrocessione. Al 4′ il Cittadella ci prova con Pandolfi il cui tiro su assist di Vita è però murato da Hristov. All’8′ lo stesso Pandolfi riceve da Giraudo e mette a lato di poco. Sin dall’inizio i granata mettono alle corde gli avversari, decisi a continuare a respirare aria di alta classifica. Al 15′ il Cittadella passa con Carriero, bravo a sfruttare una sponda di Pandolfi e a superare Zoet. Lo Spezia cerca di reagire al minuto 19 con Francesco Esposito che dialoga bene con Moro e impegna Kastrati in un intervento in due tempi. Al 21′ il Cittadella riprende il suo monologo con Cassano, Hristov però si inserisce sul suo tiro e devia in calcio d’angolo. Al 25′ Vita ci prova dal limite ma conclude a lato. Al 28′ i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Pandolfi che, di testa, su cross di Giraudo, colpisce la traversa. Il Cittadella continua a spadroneggiare con uno Spezia che fatica a ordinare le idee. Al 45′ Mastrantonio, sugli sviluppi di un corner, sfiora il raddoppio dei veneti mandando alto. Al 48′ si vede lo Spezia con un’incornata di Nikolaou che però termina oltre la linea di fondo. Al 3′ della ripresa lo Spezia, deciso a riequilibrare le sorti, si rende pericoloso con un tiro di destro al volo di Moro su assist di Cassata, Kastrati in qualche modo sbroglia. Al 4′ i liguri si mettono ancora in evidenza con l’ex Cagliari Kouda che spara sul fondo. Al 7′ il Cittadella va vicino al raddoppio con Carissoni, il suo colpo di testa è però neutralizzato da Zoet. I granata spingono per il raddoppio e per poco non lo trovano al 9′ con il destro a giro di Cassano su cui però il portiere spezzino fa buona guardia. Al 12′ lo Spezia risponde con una conclusione a giro di Kouda sugli sviluppi di un corner che finisce alta. Al 16′ i liguri rimettono il risultato in discussione grazie a Moro che, su allontanamento della sfera di Pavan susseguente a un cross di Kouda, infila Kastrati. Al 29′ il Cittadella potrebbe tornare in vantaggio ma Kornvig, da buona posizione, sciupa tutto. Non sbaglia invece Pittarello che, alla mezz’ora, riporta il Cittadella avanti di testa su cross di Vita. La rete dei granata innervosisce un po’ il tecnico spezzino Luca D’Angelo che raggiunge anzitempo gli spogliatoi dopo un’espulsione per lui decretata dall’arbitro Ghersini di Genova per eccessive proteste. Al 36′ il Cittadella dilaga, è Pittarello, ancora di testa e questa volta su velo dell’ex Renate Maistrello, a infilare Zoet. Lo stesso Maistrello, al 41′, servito da Pittarello che gli rende il favore, sigla il 4-1. Con lo Spezia ci si mette anche la sfortuna che gli si presenta sottoforma di una traversa colpita da Krollis al 47′. Al 50′ Pittarello sfiora la tripletta concludendo sull’esterno della rete. Lo Spezia sfiora il 4-2 con Kouda al 51′, il suo tiro dal limite termina fuori misura.

PARMA- TERNANA 3-1

Lo scorso campionato la Ternana espugnò il Tardini imponendosi per 2-3. Questa volta il Parma si è preso la rivincita prevalendo per 3-1. Gli emiliani volano a più quattro sul Venezia e comandano sempre più la classifica. Le Fere interrompono invece una serie di cinque turni utili e restano nei bassifondi della classifica. L’avvio è favorevole agli umbri che vanno in vantaggio all’8′ con Raimondo ben pescato da un filtrante di Corrado. Al 10′ Man scambia con Bernabè e riporta subito il Parma in carreggiata. Al 13′ i padroni di casa sfiorano il ribaltamento del punteggio con Charpentier che, ben pescato da Man, non impensierisce però Iannarilli. Il Parma, dopo il pareggio, sembra recitare un monologo e ci riprova al 15′ con Man il cui tiro a giro termina a fil di palo. Al 24′ gli emiliani vanno ancora a un passo dal raddoppio con una punizione di Bernabè che termina a lato di un nulla. Al 29′ la Ternana cerca di riportarsi in vantaggio ma la punizione di Falletti termina oltre la traversa. Al 32′ il Parma sfiora per un’ennesima volta il raddoppio con Man che si disfa di due avversari, supera anche Iannarilli ma calcia sul fondo. Il predominio parmense prosegue con Sohm che, al 42′, sugli sviluppi di un corner, manda oltre la traversa. Parma con molte occasioni per prendere il largo ma protagonista di una fiera campionaria dello spreco. Al 7′ della ripresa il Parma va in vantaggio e lo fa con un rasoterra di Cyprien. Il vantaggio galvanizza il Parma che al 10′ allunga ulteriormente con Bernabè, bravo a sfruttare un cross di Man. Al 16′ il Parma reclama un rigore per un sospetto contatto tra Lucchesi e Bonny ma il direttore di gara, consultato il Var, non lo concede. Il Parma mette in archivio tre punti che lo confermano appieno come re della cadetteria.

COMO-PALERMO 3-3

Divisione della posta, come nei due incontri che caratterizzarono lo scorso campionato. Ancora una volta, Como e Palermo non riescono a superarsi. I lariani riscattano in parte lo stop di Brescia e restano nei quartieri nobili della classifica, i rosanero, che hanno chiuso con un uomo in meno la gara, sono al terzo risultato utile di fila e continuano a frequentare il condominio dei playoff. Partita entusiasmante con le due squadre che si sono costantemente rincorse nel punteggio superandosi a fasi alterne. Il primo sussulto è dei lariani che ci provano al 7′ con Abildgaard, il suo tiro è però rimpallato. Il Palermo non fa tardare la sua risposta con Insigne che, al 10′, spedisce alto. I rosanero ci riprovano due minuti dopo con Brunori il cui tiro è deviato in corner. Non meglio va a Segre che, sugli sviluppi del corner, manda alto di testa. Al 17′ gli ospiti passano in vantaggio con Di Francesco ben pescato da Brunori. Al 20′ il Como cerca la replica con un tirocross di Da Cunha ma Pigliacelli sventa senza problemi. Al 27′ Insigne crea un brivido alla porta comasca con una conclusione a giro, Semper è bravo ad alzare sopra la traversa. Al 1′ della ripresa il Como si rimette in carreggiata con un’incornata di Cutrone su cross di Curto. Al 4′ Di Francesco ha una buona occasione per riportare in orbita il Palermo ma si allunga troppo la sfera e consente a Semper di intervenire senza problemi. Il Como cerca di fare valere il fattore campo ma il tiro di Chajia al 7′ è bloccato da Pigliacelli. Al 10’Abildgaard ha un buono spunto di testa su corner di Da Cunha ma conclude centralmente. Al 12′ è Chajia a impegnare Pigliacelli in un intervento a terra su servizio di un sempre attivo Da Cunha. Al 13′ i lariani ribaltano l’esito della contesa a loro favore, su cross di Curto sbuca Gabrielloni che, in girata, realizza il 2-1. Al 18′ Di Francesco abbozza la reazione del Palermo ma conclude addosso a Semper. Al 18′ i rosanero la riprendono con un’incornata di Segre su cross di Brunori. Al 23′ i siciliani provano a fare la voce grossa con una punizione di Henderson ma Semper sventa senza problemi. Al 26′ Cutrone potrebbe riportare avanti il Como ma sul suo tiro Pigliacelli interviene bene. Al 36′ Da Cunha beneficia di una buona occasione su calcio di punizione per portare avanti i lariani ma conclude alto. Il Palermo si porta in vantaggio al 37′ con un colpo di testa di Graves susseguente a una punizione dell’ex Venezia Stulac. Le due compagini continuano a superarsi vicendevolmente dando vita a un match entusiasmante. Al 46′ il Palermo resta in dieci per un’espulsione ingenua di Marconi reo di avere rifilato un pugno a Curto dopo che quest’ultimo ha subito fallo. Il Como beneficia di un calcio di rigore che Verdi trasforma siglando il 3-3 al 47′. Il Como potrebbe persino farla sua al 47′ prima con Cerri sul cui colpo di testa Pigliacelli respinge bene, poi con Sala che spedisce fuori il tapin.

CREMONESE- MODENA 4-0

Vittoria e terzo posto in solitudine. La Cremonese sgretola il Modena allo Zini e coglie la quarta posta piena interna conseceutiva riscattando subito il clamoroso stop sul terreno della matricol Feralpi Salò. I canarini subiscono la seconda sconfitta nelle ultime tre gare ma restano in zona playoff. I grigiorossi vanno in vantaggio al 16ì per merito di Collocolo, ben imbeccato da Vazquez. Al 20′ i padroni di casa cercano di prendere il largo con Sernicola ma il suo tiro termina altissimo. Al 23′ è l’ex Spal Castagnetti, dal limite, a non inquadrare lo specchio della porta. La prima parte di gara è un assolo della Cremonese. Al 29′ arriva il raddoppio con Pickel che si disfa della marcatura di Guiebre e si invola verso la porta emiliana infilando Gagno. Due minuti dopo è già 3-0 per merito di Ghiglione che spinge la sfera in rete dopo una respinta del palo su precedente tiro di Coda. Al 33′ Strizzolo dà lavoro a Jungdal costringendolo alla deviazione in corner. Al 38′, però, la Cremonese prende ulteriormente il largo con Pickel di testa su cross di Sernicola dalla fascia sinistra. La Cremonese fa il bello e il cattivo tempo, al 45′ Castagnetti potrebbe calare il pokerissimo ma Gagno fa buona guardia. Nella ripresa, per vedere la prima occasione occorre attendere il 19′ quando Okerekè, dal limite, impegna Gagno mancando il 5-0 grigiorosso. Il Modena risponde al 21′ con un sinistro dal limite di Bonfanti che impegna Jungdal in corner. Al 29′ gli emiliani falliscono un’altra volta l’occasione per accorciare le distanze con una conclusione di Manconi sull’esterno della rete. Al 44′ è Falcinelli a non riuscire a superare Jungdal dal limite. La Cremonese può festeggiare.

VENEZIA- LECCO 2-2

Entrambe a secco di punti da due turni, Venezia e Lecco riprendono a muovere la classifica dividendosi la posta. Il 2-2 è l’esito finale di una sfida in cui le due formazioni si sono controllate sfuggendosi e riprendendosi. I lagunari sono sempre secondi in classifica alle spalle del Parma, il Lecco quartultimo e sempre nella zona pericolante. La prima occasione è dei veneti con Johnsen il cui tiro al 14′ è deviato da Bianconi e termina di poco a lato. Al 18′ arriva la prima svolta della gara, Sverko ferma fallosamente Sersanti e il Lecco beneficia di un penalty. Dagli undici metri Lepore non sbaglia. Al 28′ il Venezia va vicino al pareggio, l’ex Monza Gytkjaer serve Lella che impegna Melgrati in una respinta con la punta del piede. Al 44′ altra occasione per il Venezia, Pierini pesca Zampano che però si vede respingere la conclusione dal portiere lecchese. Al 47′ gli ospiti ci provano con Sersanti ma il tiro termina ampiamente fuori. Al 7′ della ripresa Gytkjaer cerca la via del pareggio ma conclude sul fondo. Al 12′, invece, Johnsen non fallisce ricevendo la sfera da Tessmann, avvicinandosi a Melgrati e superandolo. Galvanizzato dal vantaggio, tre minuti dopo il Venezia capovolge l’esito della contesa con un gran tiro dal limite di Tessmann su passaggio di Andersen. Al 26′, però, Ionita sfrutta un passaggio di testa di Novakovich e, con un tiro al volo, ripristina la parità. Al 47′ il Venezia potrebbe tornare in vantaggio ma l’incornata di Pohjanpalo su traversone di Johnsen termina fuori misura. Al 51′ il Lecco resta in dieci uomini a causa dell’espulsione di Lemmens per doppia ammonizione. Il Venezia tenta di sfruttare la superiorità numerica ma il colpo di testa di Altare un minuto dopo non sortisce esiti apprezzabili.

CATANZARO- BRESCIA 2-3

Terza vittoria nelle ultime quattro gare per un Brescia decisamente in ripresa e ora a ridosso dei playoff. A finire al tappeto, questa volta, è il Catanzaro che subisce il secondo cappaò consecutivo dopo quello contro l’Ascoli e il secondo stop interno stagionale dopo quello contro il Parma. Sotto di due reti, le rondinelle hanno avuto il merito di non scomporsi e hanno clamorosamente rimontato lo svantaggio. La parte iniziale del match è appannaggio dei padroni di casa che al 10′ si portano in vantaggio grazie a un’incornata di Ambrosino su cross dell’ex Viterbese Vandeputte. Al 13′ proprio quest’ultimo, con un diagonale e su assist di Biasci, raddoppia. Brescia tramortito dall’uno-due dei calabresi. Al 33′ Ambrosino tenta di ampliare il bottino ma sulla traiettoria Cistana respinge. Al 36′ il Brescia ha l’occasione per riportarsi in partita ma Bjarnason calcia addosso a Fulignati da posizione favorevole. Al 41′ il Brescia punge ancora con Borrelli su assist di Bjarnason, Fulignati però è ancora una volta attento. Al 2′ della ripresa gli ospiti dimostrano di essere rientrati con il giusto spirito, Bjarnason colpisce al volo e Fulignati devia in corner con un colpo di reni. Sempre lui, subito dopo, va in rete di testa ma l’arbitro Piccinini annulla per fuorigioco. All’11’ il Catanzaro potrebbe triplicare ma Andrenacci respinge la conclusione di Ambrosino e poi la ribattuta di Katseris. Al 13′ il Brescia azzera il vantaggio catanzarese con una gran botta dal limite del figlio d’arte Bisoli. L’arbitro, prima di convalidare il gol, consulta il Var e alla fine lo conferma. Al 18′ il Catanzaro ci prova con un tiro dalla lunga distanza di Sounas che termina però alto. Il pareggio bresciano rende particolarmente intenso il match aperto a qualunque soluzione. Al 30′ Cistana aggancia una punizione di Bjarnason ma non riesce a concludere in modo apprezzabile. Al 33′ il Catanzaro risponde con una punizione di Vandeputte deviata da Andrenacci in corner. Il Brescia spinge alla ricerca del vantaggio, al 44′ ci prova Moncini ma Fulignati devia il suo tiro in calcio d’angolo. Al 46′ il Brescia la fa clamorosamente sua con Bianchi che sfrutta un’ingenuità di Scognamillo in fase difensiva e infila Fulignati.

PISA- ASCOLI 1-0

Vittoria, come lo scorso campionato. Allora, all’Arena Garibaldi, il Pisa sconfisse l’Ascoli nel match d’andata per 2-0. Stavolta è stato solo 1-0 ma pur sempre posta piena. I toscani ottengono una vittoria interna che mancava loro dal 21 ottobre quando sconfissero per 2-1 il Cittadella e riscattano due sconfitte di fila. I marchigiani subiscono la terza sconfitta negli ultimi quattro turni e sono sempre in piena crisi al terzultimo posto. La prima occasione della gara è marchigiana con una punizione al 16′ di Mendes respinta da Nicolas. Al 40′ un traversone di Bayehe è neutralizzato dal portiere pisano. Al 44′, alla prima occasione della sua gara, il Pisa passa in vantaggio con Mlakar che riceve da Valoti e infila Viviano con una conclusione a giro. Al 13′ della ripresa i toscani cercano il raddoppio con Barbieri ma Viviano è attento. Al 30′ D’Alessandro sfodera una conclusione dal limite, Botteghin è sulla traiettoria e devia in corner. Al 34′ gli ospiti ci provano con il nuovo entrato Haveri ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Poche emozioni e Pisa che protegge il vantaggio. Al 43′ l’Ascoli cerca ancora la via del pareggio con una conclusione acrobatica di Manzari che termina però fuori misura.

BARI- COSENZA 0-0

Riscatto a metà per il Bari dopo la sconfitta contro lo Spezia. I pugliesi pareggiano a reti bianche al San Nicola contro un Cosenza al secondo pareggio di fila e alla terza gara consecutiva senza riuscire a segnare. Al 6′ i calabresi ci provano con una punizione di Praszelik, Brenno è però bravo a sventare in corner. Al 9′ il Bari replica con un tiro a lato di Di Cesare su punizione di Achik. Al 15′ Achik, lanciato da Nasti, impegna l’ex di turno Micai con un diagonale. Al 23′ i pugliesi vanno vicinissimi al gol con Benali che, dal limite, colpisce il palo. L’offensiva dei padroni di casa prosegue al minuto 38 con un’incornata di Nasti su cross di Achik neutralizzata da Micai. Al 47′ ancora Bari con l’ex AlbinoLeffe Sibilli il cui tiro dalla distanza è respinto. Al 4′ della ripresa il Bari riprende da dove aveva interrottor cannoneggiando la porta del Cosenza, il tiro di Dorval è però a lato. Al 7′ il Cosenza replica con un tiro dal limite di Mazzocchi, Brenno è bravo ad alzare oltre la traversa. Al 9′ è ancora lui a provarci su cross di Rispoli con una conclusione a giro ma senza esiti apprezzabili. Il Bari risponde al 14′ con un tiro alto di Achik. Al 19′ il Cosenza va vicino al vantaggio con un’incornata di Fontanarosa sugli sviluppi di un corner che attraversa tutto lo specchio della porta e si perde però a lato. Al 34′ il Bari cerca la soluzione vincente con Edjouma ma il tiro è alto. Al 37′ l’ex Venezia Aramu prova di testa ma conclude debolmente facendo così sfumare un’altra occasione per i padroni di casa. Al 44′ Mazzocchi, su opposto fronte, conclude a lato. La partita riserva interessanti capovolgimenti di fronte anche nelle battute finali. Al 46′ Vicari sbuca su angolo di Bellomo ma mette a lato. Al 48′ il Cosenza resta in dieci per l’espulsione di Praszelik per doppia ammonizione.

SUDTIROL- REGGIANA 2-3

Dopo sei partite a secco di poste piene, la Reggiana torna a intascare i tre punti sul campo della matricola Sudtirol pur con un uomo in meno. Gli altoatesini non bissano quindi la clamorosa vittoria ottenuta lo scorso turno sul campo del Venezia. La Reggiana parte subito con il piede giusto andando in vantaggio dopo soli due minuti con Bianco che raccoglie una respinta della difesa sudtirolese e infila Poluzzi con un gran tiro dal limite. Al 6′ il Sudtirol prova a reagire con Casiraghi ma il suo tiro è alto. Al 17′ i padroni di casa ci riprovano con un tiro dal limite di Rauti che termina non lontano dalla porta emiliana. Al 28′ gli altoatesini pervengono al pareggio per merito di Masiello che ribadisce in rete una respinta di Bardi su precedente incornata di Giorgini. Al 6′ la Reggiana ritorna avanti con un’incornata di Girma su cross dell’ex Frosinone Fiamozzi. All’8′ animi surriscaldati sulla panchina granata con l’espulsione di Cigarini. Al 32′ gli emiliani allungano e si portano sul 3-1 con un tiro dal limite di Gondo. Al 35′ il Sudtirol beneficia di un penalty per un fallo di Fiamozzi, dal dischetto Casiraghi non sbaglia. Non si registrano altre occasioni degne di nota e la Reggiana sale sul pullman del ritorno con tre punti in più in cassaforte.

SAMPDORIA- FERALPI SALO’ 2-3

Dopo due poste piene di fila, la Sampdoria crolla clamorosamente al Luigi Ferraris al cospetto della matricola Feralpi Salò che si regala così il secondo colpaccio consecutivo dopo l’1-0 rifilato in casa alla Cremonese. I doriani restano al decimo posto, i gardesani rimangono fanalino di coda. I gardesani provano a colpire all’8′ con un’incornata di Balestrero che termina però alta. Non sbaglia invece Bergonzi che al 13′, su cross di Martella, porta in vantaggio gli ospiti. Al 20′ la Sampdoria cerca di riequilibrare le sorti con un’incornata di Gonzalez ma la sfera termina fuori di poco. Al 22′ la Feralpi prende il largo con un’incornata di Butic su cross di Bergonzi. La Sampdoria prova a rimettersi in carreggiata ma il colpo di testa di Gonzalez al 26′ non impensierisce l’ex Renate Pizzignacco. Non sbaglia invece Esposito che al 27′ sigla il 2-1 raccogliendo un invito di De Luca. Al 32′ la Sampdoria si complica la vita restando in inferiorità numerica per l’espulsione di Kasami, reo di avere rifilato una gomitata a Kourfalidis. Al 34′ i doriani, nonostante l’uomo in meno, provano a pareggiarla con Murru che, dal limite, mette fuori di un nulla. Al 36′ la Feralpi prova a riprendere il largo ma Fiordilino conclude alto. Il batti e ribatti prosegue al minuto 38 con un’incornata di De Luca fuori di un nulla. Al 43′ Esposito impegna Pizzignacco. Gran lavoro della Sampdoria in fase offensiva ma il pareggio non si materializza. Al 44′ di Molfetta manca il 3-1 dei gardesani con una conclusione dal limite fuori di pochissimo. Al 49′ ancora Di Molfetta, in semirovesciata, impegna Stankovic in una deviazione. Al 9′ della ripresa la Sampdoria si porta sul 2-2 grazie a Murru che sfrutta una respinta imprecisa di Pizzignacco. Al 13′, galvanizzata dal pareggio, la formazione blucerchiata cerca il sorpasso con un diagonale di De Luca ben servito da Esposito ma Pizzignacco fa buona guardia. Al 14′ è la Feralpi Salò a rendersi temibile con un tiro dal limite di Compagnon che però Stankovic neutralizza. Al 25′ Kourfalidis crossa per Di Molfetta che conclude a lato mancando il nuovo vantaggio dei gardesani. Al 33′ Compagnon impegna nuovamente Stankovic. Al 36′, invece, Zennaro non fallisce ribadendo in rete una corta respinta di Stankovic su precedente cross di Parigini. Al 46′ la Sampdoria acciufferebbe il 3-3 con Esposito ma il direttore di gara annulla dopo avere constatato con il Var un fallo di Gonzalez su Martella.