Serie B: Il punto della 19° giornata del campionato cadetto

REGGIANA- CATANZARO 1-0

Dopo il Sudtirol, il Catanzaro. La Reggiana si regala la seconda vittoria consecutiva e sale al decimo posto con ventitrè punti fiutando il profumo di possibile zona playoff. I calabresi subiscono invece il terzo stop di fila dopo quelli con Ascoli e Brescia ma restano nella zona nobile della graduatoria. E’ il Catanzaro a pungere per primo con Sounas che, al 5′, si vede respingere la conclusione da Bardi, sulla ribattuta D’Andrea conclude a fil di palo con un diagonale. All’8′ arriva la replica della Reggiana con Gondo che, servito da Girma, impegna Fulignati in una respinta. Al 12′ si rivede il Catanzaro con D’Andrea ma Bardi sventa senza problemi l’insidia. La partita riserva un andamento vibrante sin dalle battute d’avvio ma le due porte restano inviolate. Al 36′ gli ospiti ci provano con un tiro dal limite di Pontisso ma Bardi non si lascia sorprendere. Al 41′ arriva la svolta della gara con il vantaggio della Reggiana: Kabashi pennella una buona punizione e Girma irrompe di testa superando Fulignati. Al 43′ Crnigoj potrebbe raddoppiare con un tiro al volo ma la difesa catanzarese respinge. Al 10′ della ripresa Ambrosino cerca di riportare in carreggiata il Catanzaro ma il suo tiro dal limite, complice una deviazione, termina tra le braccia di Bardi. Al 31′ una punizione di Ambrosino costringe Bardi a sventare in corner. Al 36′ la Reggiana risponde con un diagonale di Portanova a lato. Al 47′ il Catanzaro cerca di riprenderla in extremis con un’incornata di Biasci su cross di Stoppa ma la conclusione termina a lato.

SPEZIA- MODENA 1-1

Il Modena pregustava già il ritorno alla vittoria ma lo Spezia lo ha raggiunto in extremis. Finisce 1-1 al Picco e le due squadre tornano almeno a muovere la classifica dopo le pesanti sconfitte subite, rispettivamente, con Cittadella e Cremonese. Spezia sempre penultimo e in piena zona retrocessione, Modena nel quartiere playoff. Per vedere la prima occasione da rete occorre attendere il 22′: Kouda serve Candelari che non inquadra lo specchio della porta mancando il gol del vantaggio spezzino. Al 30′ un cross di Salvatore Esposito è neutralizzato con facilità da Gagno. Al 42′ il Modena si vede per la prima volta con un colpo di testa di Zaro sugli sviluppi di un corner ma Zoet blocca sicuro. Al 43′ lo Spezia ci prova con Elia che però spara fuori misura. Replica il Modena al 47′ con un tiro centrale di Manconi facile preda di Zoet. Al 10′ della ripresa Falcinelli conclude alto. All’11’arriva la replica spezzina con Kouda che impegna Zaro in una respinta. Al 17′ canarini in evidenza con un tiro dal limite di Duca, Zoet, però, devia in corner. Al 18′ gli ospiti beneficiano di un penalty per un contatto tra Falcinelli e Gelashvili, dal dischetto Palumbo non sbaglia. Al 25′ lo Spezia cerca di riequilibrare le sorti ma Antonucci, su sponda di Pio Esposito, spara a lato. Al 29′ il Modena cerca di prendere il largo ma il tiro di Oukhadda termina largo. Al 31′ lo Spezia risponde con un’incornata a lato di Mora su cross dell’ex Empoli Bandinelli. Al 38′ il Modena perde un’altra occasione per allungare con Battistella e Duca che non sono precisi in fase di conclusione. Al 41′ Duca riceve da Palumbo ma non riesce a superare Zoet. Lo Spezia ci crede sino al termine e, dopo un tiro sul palo di Moro al 46′, incamera l’insperato pareggio al 47′ con un’incornata di Gelashvili su cross di Salvatore Esposito.

ASCOLI- CITTADELLA 0-0

Finisce a reti bianche, esattamente come nella sfida d’andata al Del Duca nel 2022-23. Il Cittadella sale al quarto posto con 33 punti ed è sempre più in corsa per la promozione diretta in massima serie dopo l’ottavo risultato utile consecutivo , l’Ascoli continua a non decollare penultimo come è con soli diciassette punti. All’11’ il Cittadella prova a sfondare con Pittarello il cui tiro dal limite termina alto. Al 16’arriva la replica dell’Ascoli con Falasco che, servito da Mendes, dal limite, conclude alto. Al 17′ i veneti ci provano con Negro che, di testa, manda però sul fondo. Al 23′ i granata hanno un’ottima occasione per passare in vantaggio beneficiando di un rigore per un fallo di mano dell’ex Salernitana e Pisa Di Tacchio. Dal dischetto ,però, Pittarello si fa parare il rigore da Viviano calciando centralmente. L’arbitro fa però ripetere l’esecuzione per l’entrata in area di Falasco che si prende anche un’ammonizione. Ancora Pittarello, dagli undici metri, fallisce calciando sulla traversa. Al 32′ il Cittadella prova a rimediare con Vita ma il suo tiro dal limite è parato da Viviano. Al 34′ i granata cercano ancora di colpire con Carriero il cui tiro dal limite si spegne sul fondo di un nulla. L’Ascoli interrompe l’assedio degli ospiti al minuto 37 con una punizione a giro di Falasco parata da Kastrati. Un minuto dopo è Masini a impegnare il portiere dei veneti. Al 48′ l’Ascoli si mette ancora in evidenza con Bellusci che, servito da Falasco, conclude sul fondo. Per vedere la prima occasione della ripresa, di marca ascolana, occorre attendere il minuto 25 quando Rodriguez non impensierisce Kastrati. Al 29′ l’Ascoli resta in attacco con una punizione di Mendes che Kastrati devia in calcio d’angolo. Al 34′ si vede per la prima volta nella ripresa il Cittadella con Cassano che slalomeggia ma, alla fine, non riesce a superare Viviano. Al 35′ i veneti insistono con Kornvig che spara a lato dal limite e poi ci provano nuovamente al 39′ con un tiro a lato dell’ex Renate Maistrello. Le due squadre cercano di superarsi gettandosi generosamente all’offensiva ma la precisione è la grande assente. Al 42′ Cassano impegna Viviano con una conclusione a giro. E le due squadre finiscono per dividersi la posta.

TERNANA -PISA 1-1

Dopo lo stop contro il Parma, la Ternana torna a muovere una classifica che pure permane critica impattando contro il Pisa. Per i toscani è il secondo risultato utile di fila dopo la vittoria con l’Ascoli. Al 6′ gli umbri provano a pungere con una punizione di Celli che è però respinta dalla difesa ospite. Al 14′ Piccinini elabora la risposta pisana trovando Iannarilli a opporsi con il corpo, l’azione era però già stata fermata per un suo intervento irregolare su Diakitè. Al 16′ Luperini raccoglie bene un cross di Falletti ma manda alto di testa Al 18′ gli umbri si rendono ancora pericolosi con Celli che però conclude sul fondo. Termana più intraprendente nella prima parte della gara. Non sortisce esiti apprezzabili neppure un tiro cross di Falletti al 20′. Nel momento migliore delle Fere il Pisa affonda la lama con Tramoni che, servito da Piccinini, supera Iannarilli con la complicità di una deviazione di testa nella propria porta di Lucchesi. Al 30′ una punizione di Esteves è neutralizzata da Iannarilli. Al 36′ il Pisa manca ancora il raddoppio con un ‘incornata di Moreo su cross di Tramoni che si perde sul fondo. Al 45′ i toscani ci riprovano con Barbieri che, dal limite, spedisce però ampiamente lontano dalla porta di Iannarilli. Al 1′ della ripresa la Ternana ottiene il pareggio con Sorensen che, al volo, supera Nicolas dopo che quest’ultimo aveva respinto una conclusione di Raimondo. Al 10′ il Pisa incorna a rete con Canestrelli dopo una respinta della traversa su tiro di Moreo ma il direttore di gara annulla dopo avere consultato il var. Al 15′ la Ternana sfiora il pareggio con Distefano ben pescato da Casasola, Nicolas è però attento. Al 17′ è il Pisa ad avvicinarsi al raddoppio, Tramoni pesca bene Moreo che conclude di poco a lato. Al 20′ i toscani sfiorano ancora il 2-1 con un tirocross di Esteves su cui Iannarilli si supera per sventare. Il Pisa vuole tornare avanti e per poco non prende il largo al 21′ con Moreo che colpisce il palo con un tiro dal limite, complice anche una deviazione di Sorensen. Al 28′ si rivede la Ternana con un tiro al volo di Pyythia che però colpisce male e fa sfumare una buona opportunità. Al 29′ Distefano impegna Nicolas. Al 35′ il Pisa cerca nuovamente la via del nuovo vantaggio con Arena che, servito da Valoti, colpisce però malamente su Iannarilli. Al 40′ la Ternana risponde con Distefano che ottiene però soltanto una deviazione in corner.

LECCO – SUDTIROL 2-1

Dopo il pareggio contro il Venezia, il Lecco prosegue il suo buon momento liquidando sul campo amico il Sudtirol e mettendo punti preziosi in chiave di sicurezza di classifica. Per il Sudtirol è invece la seconda battuta d’arresto consecutiva dopo quella contro la Reggiana. Al 2′ il Lecco va vicino al vantaggio con Buso che approfitta di un errore di Vinetot ma conclude in modo impreciso. Al 28′ replica il Suditrol con Pecorino che, servito da Rauti, si vede però respingere la conclusione dalla difesa di casa. Al 36′ nuova offensiva degli altoatesini con Casiraghi che però, dal limite, conclude a lato. Al 4′ della ripresa il Lecco ci prova con Battistini ma Davì devia in corner. Al 5′ il Sudtirol beneficia di un penalty per un fallo di mano di Ionita. Dagli undici metri Casiraghi non sbaglia. Gli altoatesini, galvanizzati dal vantaggio, provano subito a prendere il largo ma il tiro di Rauti a giro al 9′ termina fuori misura. Al 15′ il Lecco cerca di rimetterla in equilibrio con un tiro dal limite di Novakovich che , dal limite, spara alto. L’attaccante lecchese non sbaglia però al 18′ quando, di testa, su cross di Lepore, infila Poluzzi per l’1-1. Al 22′ il Sudtirol fallisce il nuovo vantaggio con un’incornata alta di Peeters. Al 31′ è invece il Lecco a capovolgere l’esito della contesa con Novakovich che firma la doppietta personale inserendosi su un tiro dal limite di Degli Innocenti.

COSENZA- COMO 1-2

Il Como torna alla vittoria che gli mancava da due turni espugnando il San Vito Marulla. Grazie al 2-1 finale, i lariani sono solitari al terzo posto alle spalle di Parma e Venezia e sono in piena corsa per l’accesso diretto alla massima serie.Per il Cosenza i turni a secco di vittorie diventano sei. Il Como riscatta così l’1-3 che subì dai giallorossi nella sfida d’andata in terra calabrese lo scorso campionato. Al 3′ il Cosenza prova ad affondare la lama con una punizione di Calò ma Semper respinge con i pugni. Al 6′ il Como replica con Gabrielloni che , su punizione di Verdi, non impensierisce però Micai. Al 23′ il Cosenza passa in vantaggio con Tutino che, ben lanciato dalle retrovie, infila Semper. Al 27′ Cutrone potrebbe pareggiare su cross di Sala ma Micai si oppone con bravura. Al 39′ il Como perviene al pareggio con lo stesso Cutrone che raccoglie la sfera da Bellemo e supera Micai con un diagonale. Al 47′ i lariani potrebbero invertire l’esito della contesa ma il pallonetto di Gabrielloni non ha un buon esito. Al 5′ della ripresa il Como, però, non sbaglia con Verdi che riceve da Cutrone, stoppa la sfera e conclude alle spalle di Micai. All’11’potrebbe esserci un rigore per il Cosenza per un contatto tra Tutino e Odenthal, il direttore di gara, però, dopo avere consultato il var, non lo assegna. Al 18′ il Cosenza ci prova con una punizione di Calò che si perde però sul fondo. Al 28′ i calabresi si mettono ancora in evidenza con Forte, sul suo tiro però Semper interviene senza problemi. Al 32′ il Como potrebbe prendere il largo ma Mustapha, su cross di Cutrone, calcia alto. Un minuto dopo, e su opposto fronte, Calò impegna per due volte Semper. Partita molto accesa sino alle battute finali con il Como desideroso di chiuderla e il Cosenza di riprenderla. Al 49′ il Como fallisce il 3-1 con un’incornata di Barba che termina a lato di poco. Al 50′ Calò, su punizione, non riesce a superare Semper.

FERALPI SALO’- VENEZIA 2-2

Terzo risultato utile di fila per la Feralpi Salò dopo le vittorie con Cremonese e Sampdoria. I gardesani impattano per 2-2 con il Venezia ma restano fanalino di coda. I lagunari si fanno agganciare al secondo posto dalla Cremonese dopo la quarta partita senza vittorie. Al 5′ il Venezia ci prova con Bjarkason che, servito da Pohjanpalo, conclude altissimo. Al 12′ lagunari ancora in evidenza con una punizione di Pierini che termina sul fondo. Al 17′ la Feralpi Salò replica con Balestrero che, di testa, sugli sviluppi di un corner, spara sul fondo. Al 33′ i gardesani tentano il colpo con Compagnon ma il tiro è a lato. Non meglio va a Kourfalidis un minuto dopo con Joronen che sventa l’insidia facilmente. Al 38′ i padroni di casa insistono con una punizione di Balestrero, la palla però sfila a lato della porta di Joronen. Al 38′, invece, Compagnon non sbaglia spingendo la sfera in rete su assist di testa di Ceppitelli. Al 40′ potrebbe addirittura arrivare il 2-0 per i padroni di casa ma Butic, di testa, mette a lato su cross di Martella. Al 43′ il Venezia prova a riprenderla con Tessmann ma il suo tiro è centrale e non crea problemi a Pizzignacco. Al 45′, invece, i lagunari non sbagliano con un rigore trasformato da Pohjanpalo concesso per un fallo di mano di Ceppitelli. Al 6′ della ripresa il Venezia cerca di capovolgere le sorti della contesa ma l’incornata di Bjarkason è troppo debole per impensierire Pizzignacco. Al 9′ la Feralpi torna in vantaggio, Felici pesca Compagnon che, a giro, trafigge Joronen. Al 17′ il Venezia sfiora il nuovo pareggio con una punizione di Tessmann che si stampa sulla traversa. Al 28′ lagunari ancora pericolosi, punizione di Pierini e Pohjanpalo mette a lato di testa. Al 30′ il Venezia impatta di nuovo con un’incornata di Altare su corner di Pierini. Al 35′ la Feralpi cerca il terzo vantaggio ma Balestrero, servito da Zennaro, spara a lato. Al 37′ il Venezia risponde con Tessmann che conclude fuori non di molto.

BRESCIA- PARMA 0-2

Finisce 2-0 per il Parma, come nelle due sfide andate in scena lo scorso campionato. Superando il Brescia, gli emiliani ottengono la seconda vittoria consecutiva e tracciano tra loro e le immediate inseguitrici Venezia e Cremonese un solco di ben sei punti. Il Brescia si ferma dopo una serie utile di sei turni. All’8′ il Brescia segna con un’incornata dell’ex Benevento e Cittadella Moncini ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Al 13′ il Parma replica con un tiro alle stelle di Hernani. Al 18′ gli emiliani si portano in vantaggio con una conclusione dal limite di Bernabè su cui Andrenacci non può nulla. Al 20′ il Brescia potrebbe beneficiare di un rigore per un fallo di mano di Balogh. Il direttore di gara, però, consultato il var, non lo assegna ravvisando un tocco semplicemente con il petto del difensore parmense. Al 24′ il Parma perviene al raddoppio con Man, servito di tacco da Bernabè. Il Brescia tenta di rimettersi in carreggiata ma Bianchi, al 26′, su assist di Moncini, spara altissimo. Al 34′ i padroni di casa sfiorano l’accorciamento delle distanze con un tiro dal limite di Paghera che termina però a lato. Al 37′ Bianchi segna ancora per il Brescia ma la rete è nuovamente annullata per fuorigioco. Al 42′ Bernabè prova a far prendere il largo al Parma ma il suo tiro di piatto è ben neutralizzato da Andrenacci. Non meglio va a Mihaila al 46′ con una conclusione respinta con i pugni di Andrenacci. All’11’ della ripresa il Parma cerca il 3-0 con un tiro dal limite di Cyprien, Andrenacci si esalta ancora e respinge con i pugni. Al 13′ Circati, di testa, costringe il portiere bresciano a deviare sopra la traversa. Al 16′ il Parma otterrebbe il 3-0 con Mihaila servito da Man ma il direttore di gara annulla ravvisando una posizione di fuorigioco. Al 21′ Bernabè, servito dallo stesso Mihaila, ottiene soltanto una deviazione in corner. Parma deciso a chiuderla, Brescia in difficoltà nel riaprirla. Al 22′ Benedyczak, di testa, non inquadra lo specchio della porta. Al 32′ il Brescia potrebbe accorciare le distanze ma il giovane Ferro, servito da Bjarnason, spara alto. Al 33′ anche Paghera fallisce per una questione di millimetri. Al 47′ i padroni di casa cercano nuovamente il gol della bandiera con una conclusione a giro di Papetti che termina sopra la traversa. Al 48′ Fogliata, dal limite, non è preciso.

PALERMO – CREMONESE 3-2

Vittoria in extremis. In pieno recupero il Palermo intasca tre punti dorati contro una Cremonese che subisce il secondo stop esterno consecutivo dopo quello contro la Feralpi Salò ma resta nei quartieri nobili della graduatoria. Al 7′ i grigiorossi, dopo un discreto avvio dei padroni di casa, passano in vantaggio con Ghiglione su cross di Sernicola con la difesa rosanero distratta. Al 16′ il Palermo sfiora il pareggio con un tiro che è però deviato da Antov. Non sbaglia, invece, al 19′ Nedelcearu che raccoglie di testa un cross di Henderson e insacca. Al 21′ Majer potrebbe riportare avanti la Cremonese ma sul suo tiro trova un Pigliacelli attento. Al 24′ Bianchetti incorna bene ma il portiere palermitano si oppone ancora. Al 27′ Di Francesco pesca Henderson che, per pochi centimetri, non trova il vantaggio dei padroni di casa. Al 30′ è proprio Henderson a sfiorare con un potente tiro il 2-1 dei padroni di casa ma il suo tiro termina fuori misura. Al 32′ è però la Cremonese a passare in vantaggio con un tiro dal limite di Castagnetti ben imbeccato da Ghiglione, a suo agio anche in fase di rifinitura. Il Palermo prova subito a pareggiarla ma il tiro di Insigne al 34′ termina sull’esterno della rete. Al 4′ della ripresa Castagnetti cerca la doppietta personale ma, di piatto, mette a lato. Al 12′ la Cremonese va in rete con Coda ma il gol dell’ex Genoa è annullato per fuorigioco. Al 21′ i grigiorossi si rendono di nuovo pericolosi con un tiro dal limite di Sernicola che termina a lato di un soffio. Al 27′ il Palermo perviene al pareggio con Di Francesco dopo una bella azione di contropiede impostata con Insigne. Al 33′ la Cremonese tenta di acquisire il nuovo vantaggio con Collocolo ma il suo tiro ,complice una deviazione di Stulac, è facile preda di Pigliacelli. L’attaccante grigiorosso sfiora la segnatura anche il minuto successivo. Al 48′ la Cremonese ci prova con Sernicola il cui tiro dal limite è però murato da Lund, Quando la partita sembra incamminata verso il pareggio, al decimo minuto di recupero, una punizione dell’ex Venezia Stulac regala al Palermo l’inattesa vittoria.

SAMPDORIA- BARI 1-1

Pareggio in extremis. Sotto di una rete contro il Bari, la Sampdoria acciuffa l’1-1 nei minuti di recupero. I doriani restano al decimo posto e riscattano in parte la sconfitta contro la Feralpi Salò. Per il Bari è il secondo pareggio di fila dopo quello casalingo contro il Cosenza. Al 1′ la Sampdoria tenta subito il colpo con Giordano ma il tiro termina sul fondo. La replica del Bari arriva subito il minuto successivo con l’ex AlbinoLeffe Sibilli la cui prima conclusione è intercettata da Depaoli e la seconda termina alta. Al 4′ i blucerchiati si rendono pericolosi con Benedetti che manda alto di testa. Al 16′ Nasti, di testa, su cross di Sibilli, spedisce alto di poco. Il batti e ribatti prosegue al 20′ con un’occasione doriana con Verre il cui tiro termina alto di un nulla. Al 23′ è il Bari a provarci con un tiro al volo di Edjouma su cross di Sibilli, Stankovic, però, respinge bene. Al 27′ è sempre lui a spedire sul fondo di testa. Al 34′ si rivede la Sampdoria con Benedetti che, dal limite, impegna Brenno. Al 37′ ci prova Yepes che però colpisce De Luca, la sfera termina sul fondo. Occasioni a pioggia da una parte e dall’altra ma la rete non arriva. Al 48′ i padroni di casa vanno a un soffio dal vantaggio con una punizione di Esposito che si stampa sulla traversa. All’8′ della ripresa il Bari si produce in un’offensiva con il sempre attivissimo Sibilli, il suo tirocross è però neutralizzato da Stankovic. Al 10′ i pugliesi ci provano ancora con un colpo di testa di Di Cesare sugli sviluppi di una punizione che termina alto. All’11’ la Sampdoria risponde con Esposito che, servito da Yepes, lambisce il palo. Al 13′ De Luca prova a fare decollare i blucerchiati ma il suo tiro è debole e bloccato da Brenno. Al 14′, con un diagonale, impegna Stankovic. Al 15′ la Sampdoria va ancora a un soffio dal gol con una conclusione a giro di Esposito, il pallone termina fuori di poco. Al 33′ la Sampdoria sfiora il vantaggio con Depaoli che impegna Brenno. Al 34′ arriva il vantaggio dei pugliesi con Sibilli, abile a superare Stankovic al termine di un’azione di contropiede innescata da Menez. Il Bari sembra pregustare la vittoria ma al 47′ Esposito, su assist di Depaoli, regala il pareggio ai doriani. Al 50′ il Bari resta in dieci uomini per l’espulsione di Menez, incappato in una doppia ammonizione per avere applaudito ironicamente il direttore di gara.