Serie B: Il punto della 21^ giornata del campionato cadetto

SAMPDORIA- PARMA 0-3

Sampdoria a picco, Parma sugli scudi. Gli emiliani travolgono i blucerchiato al Luigi Ferraris con un netto 3-0 e si confermano più che mai in vetta alla classifica. Per loro è il quarto risultato utile esterno consecutivo. La squadra di Andrea Pirlo, invece, subisce il secondo stop di fila dopo quello rocambolesco con il Venezia e resta a ridosso della zona pericolante. La prima occasione della gara capita al Parma con Mihaila che al 7′ impegna Stankovic in una respinta, l’attaccante era però già stato pescato in fuorigioco. Al 13′ la Sampdoria risponde con un diagonale di Depaoli respinto dall’ex Spezia Chichizola. Al 14′ i doriani insistono con Verre che impegna il portiere ospite con una conclusione a giro. Lo stesso Verre, tre minuti dopo, ci riprova mandando alto con un tiro di controbalzo. La Sampdoria sembra averne di più in fase d’avvio e il Parma prova a prendere le contromisure, al 19′ Man si vede deviare in corner il suo tentativo. Sempre lui, al 30′, fa sibilare a pochi centimetri dalla porta di Stankovic un pericoloso tiro dal limite. Al 41′ il Parma beneficia di un penalty per un fallo di mano di Gonzales. Il direttore di gara Feliciani consulta il Var e poi dà il rigore agli emiliani, che Man trasforma. Tempo tre minuti e il Parma allarga il fossato con Mihaila che sfrutta alla perfezione un cross di Man. Al 3′ della ripresa la Sampdoria potrebbe rientrare in partita con Balogh che sfiora l’autorete per sventare un cross di Verre, Chichizola è però bravo a rimediare in corner. Al 14′ gli emiliani replicano con Sohm il cui tiro, dopo azione elaborata, è respinto da Giordano. Al 25′ il Parma prende ulteriormente il largo con Estevez che riceve da Charpentier e, di prima intenzione, fa secco Stankovic. La Sampdoria gioca la carta dell’orgoglio con Depaoli che, al 36′, si vede deviare in calcio d’angolo un diagonale. Al 47′ ci prova anche Ntanda di testa su cross di Depaoli ma mette fuori di un soffio. E il Parma può festeggiare.

BRESCIA- SUDTIROL 1-1

Pareggio all’andata , pareggio al ritorno. Anche al Rigamonti Brescia e Sudtirol non riescono a superarsi. Le rondinelle sono al secondo risultato utile di fila dopo la vittoria di Modena, gli altoatesini proseguono il loro discreto momento dopo l’affermazione interna con la Feralpi Salò. Al 4′ i padroni di casa ci provano con Bjarnason la cui conclusione è però larga. Il Sudtirol risponde al 6′ con una conclusione alta di Arrigoni. Gli altoatesini insistono al 12′ con Tait che però non trova lo specchio della porta sugli sviluppi di un corner. Al 25′ il Sudtirol ha un nuovo sussulto con Arrigoni ma il suo tiro termina altissimo. Gli ospiti, nella prima fase del match, si fanno preferire. Al 36′ Casiraghi propone un tema su calcio piazzato ma Andrenacci sventa prontamente. Al 10′ della ripresa i lombardi vanno a un soffio dal gol con un’incornata di Bisoli su cross di Bertagnoli salvata da Scaglia sulla linea di porta. All’11‘ Van De Looi conclude alto di poco con la complicità di una deviazione di Poluzzi, Avvio di ripresa arrembante da parte del Brescia. Al 15′ si vedono gli ospiti con un tiro dal limite di Pecorino a lato. Quest’ultimo non fallisce però al 20′ quando raccoglie un invito di Casiraghi e infila Andrenacci per il momentaneo vantaggio dei sudtirolesi. Il Brescia non sembra accusare il colpo e ci prova al 22′ con Bianchi ma Poluzzi fa buona guardia. Al 23′ ci prova Adorni che, di testa, mette fuori, Brescia a caccia del pareggio. Al 35′ i padroni di casa beneficiano di un calcio di rigore per un contatto tra Borrelli e Arrigoni. Dagli undici metri lo stesso Borrelli non sbaglia ripristinando la parità. Al 44′ Van De Looi cerca di capovolgere l’esito della contesa ma il suo tiro centrale è neutralizzato da Poluzzi. E’ l’ultimo atto della gara.

REGGIANA- COMO 2-2

Con lo stesso punteggio della sfida d’andata al Sinigaglia, Reggiana e Como si dividono la posta. I lariani, al quarto risultato utile di fila, restano a ridosso del Parma capolista. Anche gli emiliani sono al quarto turno utile consecutivo e stazionano a metà classifica. Al 2′ il Como si rende pericoloso con un corner di Da Cunha ma Marcandalli spazza la sfera sventando l’insidia. Sempre Da Cunha, all’8‘, ci prova ma il suo tiro è deviato in corner. All’11‘ Gabrielloni conclude centralmente su Bardi. Il Como sembra avere cominciato con il piglio giusto la gara. Alla sua prima occasione, però, la Reggiana passa con Gondo che sfrutta un filtrante di Antiste al 15′ e infila Semper. Al 33′ il Como tenta di riequilibrare le sorti con un tiro dal limite di Abildgaard ma Bardi respinge da par suo. Al 37′,. però, Gabrielloni non sbaglia raccogliendo un suggerimento da Da Cunha e infilando il portiere degli emiliani. Galvanizzato dal gol, il Como tenta il sorpasso ma il tiro di Da Cunha, il più attivo dei suoi, al 39′ è neutralizzato da Bardi, complice una deviazione di Marcandalli. Al 41′ Abildgaard conclude alto. Al 45′ il Como capovolge le sorti della sfida con Cutrone che riceve da Gabrielloni e sigla il 2-1. Al 7′ della ripresa la Reggiana fa tremare la porta lariana con una punizione di Cigarini alta di poco. Al 22′ è di nuovo pareggio con Girma che, su sponda di Marcandalli, non lascia scampo a Semper. Al 47’ la Reggiana potrebbe tornare in definitivo vantaggio ma Gondo, su lancio di Crnigoj, non riesce a sorprendere Semper.

TERNANA- CITTADELLA 3-1

Lo scorso campionato, al Liberati, perse per 2-1. Quest’anno, al Cittadella, la Ternana ha restituito lo “sgarbo” con gli interessi. Le Fere non vincevano da tre turni e, in casa , dal 9 dicembre. Il Cittadella interrompe una serie utile di ben nove giornate. Al 4′ il Cittadella crea subito un brivido per la porta umbra con un palo colpito da Pittarello dal limite. Al 6′ i granata provano ancora a pungere con un’incornata di Pandolfi, Iannarilli blocca però sicuro. Al 7′ Cassano, con un pallonetto, coglie la traversa. L’avvio di gara è favorevole nettamente agli ospiti con una Ternana che fatica a imporre le proprie idee. All’11‘ Pittarello prosegue il monologo dei veneti concludendo sull’esterno della rete. La Ternana riesce finalmente a concludere verso la porta ospite al 12′ con un’incornata di Carboni su cui Kastrati non ha però problemi. Al 17′ le Fere si rendono ancora pericolose con Raimondo che, su invito di De Boer, impegna il portiere ospite in calcio d’angolo. I rossoverdi provano ad alzare il ritmo della loro gara e al 18′ ci riprovano con un tiro dal limite di Pereiro parato da Kastrati. Al 22′ la Ternana passa in vantaggio con Carboni, bravo a intervenire di testa con ottima scelta di tempo su cross di Pereiro. Galvanizzati dal gol, gli umbri provano a prendere il largo, la conclusione di Casasola al 32′ è però neutralizzata da Kastrati. Al 40′ il Cittadella perviene al pareggio, Pittarello approfitta di un’indecisione di Sorensen e serve Pandolfi che infila Iannarilli. Tempo un minuto e le Fere potrebbero tornare in vantaggio, la conclusione di Pereiro vede però un Kastrati con i riflessi pronti. Al 1′ della ripresa Lucchesi raccoglie un tiro di Pereiro che si trasforma in assist e riporta i padroni di casa in vantaggio. Pereiro prova a entrare nel tabellino dei marcatori al 2′ ma la sua conclusione dal limite termina oltre la traversa. L’avvio di ripresa sorride decisamente agli umbri. Al 4’ il Cittadella risponde con una conclusione a giro di Carriero a lato. All’11‘ Carboni tenta la via del gol ma Kastrati respinge in tuffo il suo tiro. Al 14′ il Cittadella risponde con un’incornata a lato di Pavan. Al 15′ la Ternana dilaga con Pereiro che, a giro, trafigge Kastrati per il 3-1. La Ternana ci prende gusto e, al 19′ ,Pyythia sfiora il poker obbligando Kastrati a una deviazione in corner. Al 26′ il Cittadella tenta di rientrare in partita con l’ex Renate Maistrello ma senza fortuna. Al 39′ la Ternana punge ancora con Favilli che però spara a lato. Al 44′ è sempre lui ad andare in rete su assist di Distefano ma arriva l’annullamento per fuorigioco. Tre punti preziosissimi per la Ternana che sale al quintultimo posto e dà un po’ di respiro alla sua classifica. Il Cittadella rimane comunque nei quartieri nobili.

SPEZIA- CREMONESE 0-1

All’andata si impose per 3-0 allo Zini e al Picco si è ripetuta. La Cremonese lascia ancora una volta a secco di punti lo Spezia nella sfida tra due delle retrocesse dalla massima serie la scorsa stagione. Per i grigiorossi è il secondo acuto di fila che li mantiene stabilmente nella zona nobile della graduatoria, per lo Spezia continua la crisi nera con la terza sconfitta nelle ultime quattro gare e la seconda partita senza riuscire ad andare a bersaglio. La squadra di Luca D’Angelo si ritrova addirittura ultima con la Feralpi Salò e a concreto rischio della seconda retrocessione di fila. La prima conclusione degna di nota arriva al minuto 22 con Falletti che, da poco arrivato dalla Ternana, su assist di Collocolo rischia di battezzare subito bene con un tiro al volo il suo esordio ma conclude a lato. Al 28′ grigiorossi ancora temibili, questa volta con Coda che raccoglie da Vazquez e colpisce al volto Zoet, bravo a chiudergli lo specchio della porta. Al 40′ l’ex Juventus Zanimacchia riceve da Falletti e impegna il portiere spezzino in una deviazione in corner. Al 43′ ancora l’uruguagio Falletti dà lavoro all’estremo difensore di casa. Il primo tempo si chiude con l’assolo della Cremonese e uno Spezia non pervenuto. Al 1′ della ripresa, però, i liguri provano a scuotersi con l’ex Cagliari Kouda che riceve da Verde ma conclude fuori misura da buona posizione. Al 6′ la Cremonese risponde con un tiro a lato dal limite di Zanimacchia. Tempo tre minuti e la Cremonese passa in vantaggio per merito di Coda, bravo a infilare Zoet dopo avere intercettato un rinvio errato di Salvatore Esposito. Al 16′ Vazquez potrebbe raddoppiare ma spara in curva. Al 27′ lo Spezia prova a rientrare in partita con una conclusione di testa di Bandinelli, Jungdal neutralizza però senza problemi. Al 47′ Verde gioca la carta sorpresa con un tiro cross su cui però Jungdal è attento. E la Cremonese può festeggiare.

FERALPI SALO’- CATANZARO 3-0

La sconfitta con il Sudtirol esigeva un pronto riscatto. La matricola Feralpi Salò lo ha trovato strapazzando sul campo amico il Catanzaro. I gardesani sono sempre ultimi in classifica ma il successo dà loro la speranza di risalire la china. I calabresi sono alla terza sconfitta esterna consecutiva e non bissano il successo interno con il Lecco ma restano comunque in zona playoff. La squadra di Marco Zaffaroni va in vantaggio già al 5′ grazie a un tiro dal limite di Kourfalidis ben imbeccato da Di Molfetta. Al 9′ Felici potrebbe addirittura raddoppiare ma Fulignati devia in corner la sua conclusione. La Feralpi continua a dettare agli ospiti i propri ritmi e al 12′ ci prova con Di Molfetta il cui tiro si perde però a lato. Il Catanzaro si vede per la prima volta al 23′ con una conclusione a giro di Iemmello che termina alta. Al 25′, su opposto fronte, Di Molfetta pennella un tirocross ma Fulignati respinge con i pugni. La partita vive di continui sussulti, al 26′ Di Molfetta calcia fuori di poco. Il Catanzaro risponde con due occasioni in altrettanti minuti, al 31′ con l’ex Foggia Iemmello che impegna Pizzignacco, al 32′ con Vandeputte che si vede respingere il tiro dall’ex Renate. Al 45′ la Feralpi va vicinissima al raddoppio con una traversa colpita da Compagnon. Al 13′ della ripresa il Catanzaro prova a riportarsi in partita con Scognamillo ma Pizzignacco sventa in corner. Al 15′ i gardesani pervengono al raddoppio grazie a Kourfalidis che riceve la sfera da Compagnon, si disfa della marcatura di Brighenti e realizza. Al 36′ i gardesani potrebbero triplicare ma l’incornata di Butic è troppo debole per impensierire Fulignati. Il Catanzaro non molla sino al termine, al 43′ D’Andrea mette a lato con una conclusione a giro. Al 53′ Dubickas è fermato fallosamente da Fulignati ed è rigore per la Feralpi. Dal dischetto l’ex Spal La Mantia sigla il definitivo 3-0.

COSENZA- VENEZIA 4-2

Dopo sette turni, il Cosenza ritrova la posta piena sconfiggendo al San Vito Marulla l’ambizioso Venezia. I calabresi fanno così respirare la loro classifica tenendosi lontani dalla zona pericolante, i lagunari capitolano dopo tre turni utili ma restano in zona playoff. Al 4′ gli ospiti rischiano già di passare in vantaggio con Candela che, di piatto, su assist di Lella, si vede salvare la conclusione sulla linea di porta. Al 7′ il Cosenza risponde con un’incornata di Tutino su cross di Marras ma Joronen controlla agevolmente. All’8‘ il Venezia si rende pericoloso con un’incornata di Pohjanpalo che termina sul fondo. La partita riserva continui capovolgimenti di fronte e lo spettacolo ne beneficia. Al 10′ il Cosenza passa in vantaggio con un tiro dal limite di Tutino su assist di Marras. Al 18′ Venturi, di testa, sfiora il raddoppio sugli sviluppi di un corner. Al 19′ , invece, Marras non sbaglia sfruttando un cross di Frabotta e infilando Joronen con un tiro al volo per il 2-0 rossoblù. Il Venezia appare incapace di reagire e i padroni di casa ne approfittano segnando il 3-0 al 21′ con Tutino dopo che una conclusione di Forte si era stampata sulla traversa. Al 24′ il Venezia cerca di riportarsi in partita andando a bersaglio con Busio al termine di un’azione elaborata. Al 41′ i lagunari tentano di rimettere la partita in equilibrio con Tessmann ma il suo tiro di destro esce ampiamente. Al 47′ Tutino impegna Joronen con un tiro di piatto, Frabotta riprende la sfera ma il suo tiro è deviato in corner da Sverko. Al 4′ della ripresa Zampano manda sul fondo la palla del possibile 2-3 veneto. Non meglio va a Pohjanpalo che, il minuto successivo, colpisce malamente vanificando una ghiotta occasione. Al 10′, su cross di Candela, l’ex Monza Gytkjaer di testa mette fuori. Lagunari molto propositivi ma altrettanto a corto di precisione. Al 18′ Johnsen, ben pescato da Pierini, sciupa un’altra occasione per gli ospiti. Al 21′ è proprio Pierini a provare il colpo su punizione ma conclude sul fondo. Al 36′ Tutino approfitta di un rimpallo su tiro precedente e realizza il 4-1 dei padroni di casa e la tripletta personale. Al 42′ il Venezia cerca di rientrare in partita con Gytkjaer che conclude in rete su assist di Olivieri. Gli ospiti ci credono e , per poco, al 49’ non si avvicinano ulteriormente con il colpo di testa di Gytkjaer su punizione di Tessmann deviato in corner.

LECCO- PISA 1-3

Dopo il Catanzaro, il Pisa. Il Lecco incappa in un’altra giornata no perdendo anche con i toscani e restando al quartultimo posto. Il Pisa, dal canto suo, ritrova la posta piena dopo due turni e torna alla vittoria in trasferta che gli mancava dall’11 novembre quando superò il Sudtirol. La prima offensiva è dei padroni di casa al 3′ con Buso che calcia sull’esterno della rete da buona posizione. Il Pisa risponde con un tiro da distanza ravvicinata di Marin che Melgrati però sventa. Al 30′ , invece, Veloso non sbaglia infilando la porta lecchese con un calcio di punizione. Al 37′ Lepore potrebbe fare pareggiare il Lecco ma la sua rete è annullata per fuorigioco. Al 43′ è Crociata a mettere sul fondo dal limite. Al 2′ della ripresa Esteves sfiora il raddoppio su assist dell’ex Brescia Torregrossa trovando però un Melgrati pronto. All’8‘ il Lecco deve fare i conti con la sfortuna che gli si presenta con le sembianze di una traversa colpita da Buso su assist di Sersanti. Al 18′ Veloso manca il raddoppio pisano mettendo alta una punizione a giro. Al 29′, invece, Calabresi non sbaglia infilando Melgrati sugli sviluppi di un’azione di contropiede portata avanti con D’Alessandro. Al 32′ Salcedo, di testa, su cross di Ionita, colpisce male. Al 37′ il Lecco si riporta in scia con un rigore trasformato da Lepore e concesso per un fallo di mano di Calabresi. Al 40′ Mlakar, pescato da Tourè, sigla in diagonale il 3-1 ospite. Il Lecco cerca di riavvicinarsi ma la punizione di Lepore al 48’ termina alta.

PALERMO- MODENA 4-2

Lo scorso campionato vinse 5-2, quest’anno “solo”4-2. Ma la sostanza non cambia. Al Modena, quando viene al Barbera, il Palermo fa sempre vedere nero. Per i siciliani è la terza vittoria interna di fila dopo quelle con Pisa e Cremonese e il riscatto dalla sconfitta a Cittadella. I canarini, invece, incappano nel terzo stop nelle ultime quattro gare. Ambedue, comunque, stazionano in zona playoff. All’8‘ i rosanero si portano in vantaggio con un’incornata dell’ex Venezia Segre su invito di Henderson. Al 15′ l’ex Cesena e Robur Siena Gliozzi cerca di riequilibrare le sorti ma spedisce alto. Al 21′ si vedono ancora gli ospiti con un’incornata alta di Battistella su cross di Ponsi. Il Palermo risponde al 24′ con una conclusione sopra la traversa di Henderson. Al 29′ il batti e ribatti prosegue con il Modena in evidenza con una conclusione a lato di Gliozzi pescato da Tremolada. Al 31′, invece, Battistella non sbaglia infilando Pigliacelli di testa su cross di Ponsi. Al 34′ il Palermo potrebbe tornare in vantaggio con Di Francesco che, ben imbeccato da Brunori, spedisce però alto di poco. Un minuto dopo proprio quest’ultimo, su lancio di Ceccaroni e con un tiro al volo, beffa Gagno riportando i rosanero avanti. Il direttore di gara controlla il Var e alla fine decide di convalidare la rete. Al 47′ Zaro potrebbe fare ancora pareggiare il Modena ma il suo colpo di testa termina alto. Al 9′ della ripresa il Modena ci prova con una semirovesciata dell’ex Cittadella Strizzolo che termina fuori misura. Al 12′ Vasic, di testa, manca il 3-1 del Palermo spedendo alto. Al 14′, però, i canarini pervengono al pareggio con Abiuso che sbuca bene sulla ribattuta di Pigliacelli su precedente colpo di testa di Battistella. Gli emiliani provano ad andare allo scavalco con Riccio ma il suo tiro al 22′ termina sul fondo. Al 27′ è di nuovo Modena con un’incornata a lato di Manconi su corner di Bozhanaj. Al 27′ Battistella impegna Pigliacelli in una respinta rischiosa. Il Modena, in questa fase della gara, si fa preferire. Al 29′ il Palermo cerca di prendere le contromisure con Brunori che riceve da Di Francesco ma calcia largo. Al 33′ i padroni di casa sfiorano il nuovo vantaggio con un’incornata di Vasic che si stampa sulla traversa. Al 38′ Brunori, ancora di testa, impegna Gagno. Il Palermo spinge con decisione alla ricerca del nuovo vantaggio e lo trova al 43′ con Soleri su passaggio filtrante di Segre. Al 50′ il Modena va a un passo dal 3-3 con un colpo di testa di Abiuso a lato su assist di Bozhanaj. Il Palermo chiude però i conti al 51’ con Soleri che riceve da Mancuso e regala ai suoi il definitivo 4-2 e a se stesso una doppietta.

ASCOLI- BARI 2-2

Sotto di due reti, non si è scomposto ed è riuscito ad acciuffare il pareggio. L’Ascoli impone di rincorsa il segno ics al Bari. Al terzo pareggio di fila, i marchigiani non riescono ad abbandonare la zona critica e restano penultimi. Il Bari inanella il quarto risultato utile e resta a metà classifica. Al 4′ i padroni di casa ci provano con un tiro al volo di Rodriguez sventato da Brenno. All’8‘ il Bari beneficia di un penalty per fallo di Falasco su Edjouma. Ghersini di Genova consulta il Var e decide di assegnare ai pugliesi la massima punizione. Dal dischetto l’ex AlbinoLeffe Sibilli trasforma di potenza, Viviano intuisce la direzione ma non riesce a bloccare la sfera. Al 20′ è già raddoppio con lo stesso Edjouma che fredda Viviano su assist in profondità di Nasti. Al 23 l’ex Salernitana e Pisa Di Tacchio prova a riportare l’Ascoli in partita ma si vede deviare in corner il suo tiro. Al 9’ della ripresa Celia prova a fare rimontare i marchigiani ma Brenno sventa con il piede la sua conclusione. All’11‘ Nasti sfodera una temibile conclusione verso la porta ascolana, Viviano salva tutto deviando oltre la traversa. Al 24′ Pucino commette fallo su D’Uffizi e Ghersini assegna un rigore all’Ascoli. Mendes, dagli undici metri, non fallisce riaprendo la partita. I marchigiani ci credono e al 35’ impongono il segno ics al Bari con un tiro dal limite di Mendes che realizza la doppietta personale sfruttando un rimpallo favorevole per un contrasto tra Nestorowski e Vicari. Non accade altro di rilevante e le due squadre si portano a casa un punto a testa.