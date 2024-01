Serie B: Il punto della 22° giornata del campionato cadetto

CATANZARO- PALERMO 1-1

Dopo il pesante 0-3 subito dalla Feralpi Salò, il Catanzaro si riscatta parzialmente impattando per 1-1 contro un Palermo al secondo risultato utile di fila dopo la vittoria con il Modena. Ambedue le compagini restano saldamente in zona playoff. Il primo sussulto è dei rosanero che ci provano al 7’ con Soleri, il suo tiro è però sventato da Fulignati. Il Catanzaro replica al 10’ con Brighenti che, sugli sviluppi di un corner di Pompetti, si produce però in una conclusione improbabile e altissima. Il batti e ribatti prosegue al 22’ con il Palermo insidioso con Soleri la cui conclusione termina però sopra la traversa. Al 25’ il Catanzaro si rende pericoloso con un’incornata di Veroli su cross di Situm fuori misura. Al 29’, invece, Biasci non sbaglia porando in vantaggio i giallorossi su azione di mischia propiziata da Situm. Il primo tempo finisce in archivio con i calabresi avanti. Al 3’ della ripresa il Palermo perviene al pareggio con un’incornata di Segre. All’8’ il Palermo potrebbe passare in vantaggio ma il tiro di Ranocchia è deviato da Situm sul palo della propria porta. Al 19’ sono i calabresi a cercare di colpire con Scognamillo che, di testa e su corner dell’ex Viterbese Vandeputte, colpisce a botta sicura ma si vede salvare da Gomes sulla linea e con deviazione in corner la conclusione. Il Catanzaro cerca di spingere per ritornare alla posta piena, il colpo di testa di Ambrosino al 20’ termina però sul palo. Al 23’ la squadra di Vincenzo Vivarini si porta ancora pericolosamente dalle parti di Fulignati con Veroli che, servito da Biasci, conclude però fuori misura. Al 39’ i giallorossi provano ancora a sfondare la porta palermitana con Petriccione ma il suo tiro di sinistro non ha il dono della precisione. Non va meglio ad Ambrosino che spara alto al 40’. Il Catanzaro si fa decisamente preferire nella ripresa e il Palermo prova a prendere le contromisure con Insigne che, al 42’, spreca una ghiotta occasione facendosi respingere il tiro da Fulignati. Al 44’ i rosanero ci provano con Mancuso ma il tiro è alto. Le due compagini si dividono quindi la posta.

CREMONESE – BRESCIA 1-0

E con questo fanno tre. La Cremonese allunga la serie dei suoi successi di fila dopo quelli con Cosenza e Spezia. I grigiorossi restano così nella zona nobile della classifica in piena corsa per il ritorno immediato da quella massima serie da cui è sceso alla fine dello scorso campionato. Il Brescia subisce la terza sconfitta nelle ultime quattro gare ma resta al nono posto. Il primo sussulto è degli ospiti con un’incornata di Adorni al 12’ che Jungdal però neutralizza senza problemi. Al 15’ l’ex Spal e Cittadella Moncini impegna ancora il portiere grigiorosso in corner ma il direttore di gara aveva già fermato il gioco. Al 18’ la Cremonese risponde con l’ex Ternana Falletti che , su punizione, non riesce però a inquadrare lo specchio della porta. Al 19’ i padroni di casa ci riprovano con un’incornata dell’ex Genoa Coda che Andrenacci sventa. Al 30’ la Cremonese sblocca il risultato con Abrego che dialoga bene con Coda e fulmina il portiere ospite con una conclusione da distanza ravvicinata. I grigiorossi continuano a manovrare a piacimento dopo il vantaggio e il Brescia non punge, la partita si avvia così alla fine della prima frazione. Al 4’ della ripresa il Brescia ha un’occasionissima per pareggiare con Bianchi ma Jungdal si oppone alla sua conclusione ravvicinata con i piedi. Al 37’, su corner di Van De Looi, Adorni di testa sbuca bene ma conclude fuori misura. La partita cala d’intensità rispetto al primo tempo con la Cremonese che controlla e il Brescia che prova a pungere soltanto a sprazzi. Al 38’ Tsadjout cerca di chiudere il discorso a favore dei grigiorossi con un tiro dal limite ma spara alto. Sempre lui, al 42’, cerca di colpire da distanza ravvicinata ma mette a lato da buona posizione. Al 49’ l’ex Juventus Zanimacchia cerca il raddoppio con un gran tiro dalla lunga distanza ma Andrenacci è bravo a sventare in corner.

COMO- ASCOLI 0-2

Dopo quattro turni utili, il Como cede clamorosamente al Sinigaglia contro il pericolante Ascoli che non vinceva in trasferta dallo scorso ottobre. I lariani scivolano al quarto posto ma restano comunque in corsa per l’approdo diretto in massima serie, i marchigiani fanno rifiatare la loro classifica salendo al quintultimo posto. Il Como ha dovuto giocare parte della ripresa in dieci uomini a causa dell’espulsione di Odenthal. Al 2’ gli ospiti ci provano con Giovane su sponda dell’ex Pisa e Salernitana Di Tacchio ma il tiro è neutralizzato da Semper. La risposta del Como non tarda ad arrivare con una conclusione a lato di Gabrielloni al 4’. Al 5’ Di Tacchio, di testa, mette a lato. Le due squadre si sfidano a viso aperto senza risparmiarsi e per assecondare le rispettive ambizioni, la permanenza nell’elite della classifica per i lariani, l’affrancamento dalla zona calda per gli ospiti. Al 18’ il Como ha l’occasionissima per passare con Cutrone che, ben pescato da Da Cunha, spara però alto. Un minuto dopo l’attaccante lariano ci prova ancora di testa ma Viviano è attento. Cutrone conserva un conto aperto con il portiere marchigiano impegnandolo anche al 23’ con un colpo di testa. Sua anche la conclusione al volo al 29’ che esalta di nuovo le doti del portiere ospite. Al 41’l’ex Crotone Vaisanen spreca l’occasione per il nuovo vantaggio ascolano calciando altissimo. Al 45’ il Como beneficia inizialmente di un calcio di rigore per un fallo di mano di Bellusci. L’arbitro Collu, però, ha un dubbio e consulta il Var decidendo poi di non assegnare ai padroni di casa la massima punizione. Al 52’ Gabrielloni sta per colpire su suggerimento di Cutrone ma Viviano lo anticipa. All’11’ della ripresa Falzerano sciupa l’occasione del vantaggio ascolano concludendo a lato dal limite. Al 15’ il Como resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Odenthal, reo di avere commesso un intervento falloso su Rodriguez. I lariani provano a giocarsela ugualmente ma il tiro di Chajia al 31’ è impreciso. Al 37’ arriva la prima svolta della gara con il vantaggio ascolano per merito di Mendes, bravo a sbucare di testa con ottima scelta di tempo su corner di Falzerano. Al 41’il Como prova a rispondere con Abildgaard ma Viviano blocca la sfera. Al 44’ l’Ascoli allunga con un’autorete di Cassandro su punizione di Falzerano. L’Ascoli festeggia, il Como esce a mani vuote.

MODENA- PARMA 3-0

Dopo un 3-0 a favore con la Sampdoria, un 3-0 subito. Il Parma incamera la terza sconfitta stagionale in un sempre sentitissimo derby emiliano contro il Modena. I ducali conservano comunque la testa della classifica. I canarini, dal canto loro, riscattano due sconfitte consecutive e ristringono la mano a una vittoria che mancava loro dal 2 dicembre riproponendosi in zona playoff. Al 3’ gli ospiti ci provano con una punizione di Bernabè che non impensierisce però Seculin. Al 15’ Battistella porta il Modena in vantaggio su assist di Gerli, il suo potente tiro non lascia scampo all’ex Spezia Chichizola. Al 20’ il Parma cerca di riportarsi in carreggiata, Man pesca Estevez che esalta però i riflessi di Seculin non riuscendo a superarlo. Al 23’ Abiuso raccoglie un assist di Ponsi e infligge al Parma il secondo dispiacere della giornata. Al 33’ Bernabè prova a riportare il Parma in partita ma la sua conclusione termina alta. Al 2’ della ripresa il Modena cala il tris, Battistella effettua un ottimo filtrante per Ponsi che supera nuovamente Chichizola. Il Parma sembra avere il pungiglione spuntato ma al 31’ trova un’intuizione con Colak il cui tiro non supera comunque Seculin. Il Parma prova a spingere nei minuti finali per cercare almeno il gol della bandiera, al 40’ Di Chiara, dal limite, impegna Seculin in una parata con i pugni. Al 48’ Partipilo spara a lato fallendo così l’ultima occasione per il Parma di regalarsi almeno il gol della bandiera in una giornata storta.

SUDTIROL- COSENZA 0-1

Dopo il Venezia, il Sudtirol. Il Cosenza mette altro prezioso fieno in cascina andando a cogliere la posta piena sul terreno degli altoatesini. Questi ultimi subiscono la seconda sconfitta negli ultimi quattro turni. Al 5’ i calabresi si rendono pericolosi con Praszelik che impegna Poluzzi sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 13’ è Marras a spedire sul fondo. L’avvio delle ostilità parla decisamente la lingua del Cosenza. Al 26’ i calabresi ci provano ancora con un colpo di testa di Florenzi ma Poluzzi lo blocca agevolmente. Al 31’ il monologo cosentino prosegue con una conclusione centrale di Praszelik. Al 37’ il Sudtirol ha un sussulto con Cagnano, il cui tirocross termina però sul fondo. Ed è sempre lui a concludere fuori misura dal limite al 47’. Al 3’ della ripresa Kofler ferma la sfera con la mano e il Cosenza beneficia di un penalty. Dagli undici metri Forte si fa però parare l’esecuzione da Poluzzi. Al 9’ i padroni di casa sfiorano il vantaggio con un’incornata di Masiello che scheggia il palo. La reazione del Cosenza non si fa attendere con Praszelik che, al 13’, impegna Poluzzi con un tirocross. Al 16’ il Sudtirol ci prova con un’incornata di Merkaj ma Micai è bravo a deviare la conclusione in corner. I due si ritrovano l’uno di fronte all’altro al 17’ , questa volta Merkaj sfodera un tiro dal limite ma l’ex Bari è ancora attento. Al 19’ l’attaccante altoatesino si veste invece da rifinitore imbeccando Rauti, quest’ultimo, però, conclude sul fondo. Al 31’ arriva la replica cosentina con un tiro di Frabotta che termina alto di poco. E’ sempre lui, però, a riscattarsi dal limite al 33’ superando Poluzzi per l’1-0 degli ospiti. Al 37’ il Cosenza sfiora il raddoppio con Crespi che , di testa, mette fuori misura.

VENEZIA- TERNANA 1-0

Dopo la Sampdoria, la Ternana. Il Venezia riscatta la sconfitta contro il Cosenza e incamera la seconda vittoria interna di fila accompagnando la Cremonese al secondo posto alle spalle del Parma. Le Fere non bissano invece il successo interno con il Cittadella e cadono per la terza volta consecutiva lontano dal Libero Liberati. Al 2’ i lagunari potrebbero passare in vantaggio ma Johnsen, servito da Candela e sbilanciato da Lucchesi, spara alto. Al 5’ Pohjanpalo prova la conclusione a giro ma mette sul fondo. Il monologo dei veneti prosegue al 12’ con l’ex Monza Gytkjaer che, imbeccato da Busio, apre però troppo il suo tiro di piatto e conclude fuori misura. Non meglio va a Pohjanpalo che mette a lato di sinistro al 16’. La Ternana sembra prigioniera della manovra dei padroni di casa e incapace di organizzarsi. Al 20’ i lagunari vanno in rete con Gytkjaer ma il direttore di gara annulla ravvisando una posizione di fuorigioco. Al 25’ Busio spara alle stelle. Il Venezia meriterebbe il vantaggio per il costante predominio ma non riesce a stringere la mano alla precisione. Al 33’ la Ternana prova a uscire dal guscio ma Lucchesi, di testa, non riesce a inquadrare lo specchio della porta veneziana. Al 39’ Busio, pescato da Pohjanpalo, conclude alto. Al 7’ della ripresa la Ternana prova a colpire con un’incornata di Lucchesi su cross di Casasola che termina però alta. Al 21’ Zampano ci riprova ma spara fuori misura. Al 28’ Olivieri impegna dal limite Iannarilli. La gara sembra rispecchiare il copione della prima frazione con il Venezia ad attaccare e la Ternana in difficoltà. Al 29’ Tessmann, dal limite, spara a fil di palo. Al 37’ i lagunari devono farei conti anche con la sfortuna che si presenta loro sottoforma di una traversa colpita di testa da Altare sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Un minuto dopo, però, arriva il vantaggio dei padroni di casa con Busio la cui conclusione di rimbalzo inganna Iannarilli. Al 44’ il Venezia potrebbe raddoppiare, Gytkjaer , su assist di Busio, impegna Iannarilli a deviare con la punta delle dita. Al 46’ la Ternana resta in dieci per l’espulsione di Favilli a causa di una sgomitata su Sverko.

BARI- REGGIANA 0-2

Dopo quattro turni utili, il Bari mastica amaro contro la Reggiana, al quinto risultato utile di fila. Gli emiliani scavalcano così i galletti e si ripropongono a ridosso della zona playoff. Al 6’ il Bari prova a pungere con una punizione di Kallon ma Bardi blocca. Al 23’, al suo primo tentativo, la Reggiana passa in vantaggio con l’ex Frosinone Fiamozzi che buca la porta di Brenno su cross di Pieragnolo. Al 35’ Antiste potrebbe raddoppiare con un tirocross ma conclude sul fondo. Il primo tempo si conclude così con pochissime emozioni tra le quali figura però il gol del vantaggio degli emiliani. Al 10’ della ripresa Crnigoj ruba la sfera a Edjouma e conclude però a lato. Su fronte opposto, subito dopo, il Bari ci prova con Kallon ma la sfera termina in curva. I pugliesi provano a tenere alta l’offensiva ma i loro tentativi paiono sterili, lo dimostra una conclusione debole dell’ex AlbinoLeffe Sibilli al 20’ neutralizzata senza problemi da Bardi. Al 29’ Matino, su corner di Sibilli, conclude di testa oltre la traversa facendo ancora sfumare un’occasione da rete per il Bari. Al 38’ Bianco allarga il fossato a favore degli emiliani con un tiro dal limite. Al 41’ il Bari potrebbe riportarsi in partita ma il gol di Matino è annullato per un tocco del suo autore con il braccio. Al 47’ neppure Lulic riesce a riavvicinare i pugliesi trovando un Bardi attento sulla sua conclusione.

PISA- SPEZIA 2-3

Dopo quattro turni a secco di vittorie, lo Spezia ritrova la posta piena espugnando l’Arena Garibaldi con un 3-2 contro il Pisa. I liguri dell’ex di turno Luca D’Angelo fanno così leggermente rifiatare una classifica che permane critica. Il Pisa interrompe una serie utile di quattro giornate. Al 7’ i toscani ci provano con una conclusione dal limite dell’ex Brescia Torregrossa che termina a fil di palo. All’8’ Mlakar scambia bene con Calabresi ma trova uno Zoet reattivo. Il Pisa parte decisamente meglio degli ospiti. Al 12’ ancora Torregrossa tenta il colpo ma conclude centralmente. I padroni di casa fanno la partita ma a passare in vantaggio sono gli ospiti con l’ex Cagliari Kouda su cross di Vignali al 20’. Al 22’ l’ex Monza D’Alessandro prova a riportare il Pisa in carreggiata dal limite ma Zoet devia la sfera in corner. Al 24’ anche Arena impegna il portiere spezzino. Al 25’ Calabresi conclude centralmente. Il Pisa continua a condurre le danze ma è incapace di concretizzare. Al 28’ Veloso, su punizione, calcia oltre la traversa. Al 33’ Vignali commette fallo su Arena e il Pisa beneficia di un penalty. Dagli undici metri Torregrossa non sbaglia riequilibrando le sorti. Al 34’ lo Spezia potrebbe passare nuovamente in vantaggio con Vignali che, su sponda di Kouda, mette sull’esterno della rete. Al 36’ i liguri tornano in vantaggio con Verde che riceve da Falcinelli e infila Nicolas. Al 42’ Vignali conclude fuori di poco. Il direttore di gara Mariani va però a controllare al Var un contatto precedente e assegna il rigore allo Spezia. Dagli undici metri Verde supera con un’esecuzione a cucchiaio Nicolas. Al 10’ della ripresa il Pisa prova a riportarsi in carreggiata con Mlakar, Zoet è però attento. Al 14’ Bertola, dal limite, conclude alto fallendo il poker spezzino. Al 15’ Kouda sigla il 4-1 in contropiede ma si vede annullare la rete per fuorigioco. Il Pisa prova a riportarsi sotto ma il tiro di D’Alessandro al 21’ non crea problemi a Zoet. Sempre lui, al 23’, calcia a botta sicura ma si fa neutralizzare la conclusione da un salvataggio sulla linea di Mateju. Al 27’ Zoet neutralizza un tiro di D’Alessandro, riprende l’ex Modena Bonfanti che però manda alto. Il giocatore, però, si fa perdonare quattro minuti dopo deviando alle spalle di Zoet un cross del solito D’Alessandro. Al 45’ Bonfanti, di testa, potrebbe siglare il clamoroso 3-3 ma il portiere spezzino gli si oppone. Al 46’ Tourè ci prova di testa ma Zoet risponde ancora presente. Al 48’ Valoti calcia alto di poco vanificando l’ultima offensiva pisana.

FERALPI SALO’ – LECCO 5-1

Feralpi Salò sugli scudi, Lecco pesantemente a picco. I gardesani vincono con un largo 5-1 una sfida di capitale importanza per la sicurezza di classifica. Per la compagine del tecnico ex Hellas Verona Marco Zaffaroni è la seconda posta piena di fila e seconda interna dopo il 3-0 rifilato al Catanzaro. I manzoniani incappano invece nella terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Catanzaro e Pisa finendo, con i gardesani e lo Spezia, all’ultimo posto in classifica e con la peggiore difesa del campionato con 42 reti al passivo. Al 7’ Caporale, di testa, pescato da Lepore, impegna il portiere di casa Pizzignacco. Al 10’ la Feralpi Salò passa con un’incornata di Martella su corner di Di Molfetta. Al 13’ il Lecco prova a pareggiare ma Crociata, su assist di Lepore, calcia fuori misura. Al 14’ Butic, su assist di Dubickas, potrebbe portare i gardesani al raddoppio ma, dal limite, non impensierisce Melgrati. Al 18’ la Feralpi insiste con Di Molfetta che impegna Melgrati. Il Lecco prova a rispondere con Galli al 20’ ma Pizzignacco è attento. Non meglio va a Crociata al 26’ su suggerimento di Buso. Al 29’ è ancora lui a concludere alto di testa. Il Lecco ha diverse occasioni per tornare in partita ma spreca in continuazione. Al 39’ Felici, su assist di Di Molfetta, potrebbe far raddoppiare la Feralpi Salò ma conclude centralmente. Al 43’ Butic, dal limite, spara a lato. Al 46’ il Lecco risponde con Lepore su assist di Celjak, Melgrati fa però buona guardia. Al 12’ della ripresa il Lecco cerca la via del pareggio con Sersanti ma il suo tiro è respinto. Al 21’ Felici, dal limite, allarga il fossato per i gardesani firmando la rete del 2-0. Al 25’ è già 3-0 grazie a un tiro di Butic da distanza ravvicinata. Al 29’ Kourfalidis sfiora il poker con una conclusione da fuori area. Al 34’ il Lecco risponde con Sersanti su assist di testa di Ionita, la palla esce però abbondantemente a lato. Al 34’, però, Buso non sbaglia sbucando sul corner di Sersanti e superando Pizzignacco. Al 37’ la Feralpi potrebbe riallargare il fossato ma il tiro dal limite di Tonetto termina alto. Al 41’ la squadra di Zaffaroni cala il poker con un tiro da posizione decentrata su assist di Balestrero. Al 49’, su cross di Zennaro, Tonetto sigla di testa il definitivo 5-1.

CITTADELLA- SAMPDORIA 1-2

Dopo due stop di fila con Venezia e Parma, la Sampdoria rialza la testa espugnando il non facile campo del Cittadella con il punteggio di 2-1. I blucerchiati restituiscono così ai granata la sconfitta subita all’andata con identico punteggio al Luigi Ferraris e danno un po’ di ossigeno alla loro classifica. Il Cittadella subisce il secondo stop consecutivo dopo l’1-3 contro la Ternana ma si mantiene saldamente in zona playoff. La squadra di Pirlo è stata brava a credere nella rimonta dopo essere andata sotto di una rete. Al 6′ Branca prova a fare decollare i padroni di casa con una conclusione a giro ma non inquadra lo specchio della porta, Fourneau aveva però già fermato tutto per fuorigioco. Al 14′ i patavini pungono ancora con una girata di Salvi che termina però alta. Al 27′ si vede la Sampdoria con un’incornata di Benedetti su cross di Giordano ma la palla finisce a lato. Al 36′ Cittadella di nuovo in attacco con un cross di Salvi, Stankovic però gestisce di ordinaria amministrazione. Il primo tempo termina così con poche emozioni e una partita tutto sommato equilibrata. All’8′ della ripresa il Cittadella rompe l’equilibrio con Pandolfi che riceve un lancio da Branca , si sistema la sfera con uno stop e infila Stankovic. L’autore del gol si toglie la maglia per esultare ed è ingenuamente ammonito. Al 12′ Pandolfi sfiora il raddoppio con un destro a giro. La replica della Sampdoria non si fa attendere e giunge al 13′ con De Luca che però non è preciso. Al 15′ i doriani pareggiano con Giordano ben pescato da De Luca. La squadra di Pirlo ci crede e al 24′ capovolge le sorti del match con un’incornata di Ghilardi su punizione di Depaoli. Il direttore di gara si consulta con il Var e decide alla fine di convalidare la rete. Al 31′ Kasami potrebbe trovare il 3-1 ma il suo rasoterra si spegne sul fondo. Il Cittadella sfiora il pareggio in pieno recupero, prima con l’ex Renate Maistrello che al 49′ spara alto su invito di Pittarello, poi con Cassano che, al 52′, conclude a lato.