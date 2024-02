Serie B: Il punto della 26° giornata del campionato cadetto

COSENZA- SAMPDORIA 1-2

Dopo tre turni di assenza, riecco la vittoria. La Sampdoria soffia la posta piena a un Cosenza che era in serie utile da cinque turni e fa respirare un po’ la sua classifica salendo a 31 punti. I calabresi, nonostante lo stop, continuano a sopravanzarla restando a quota 32. Il Cosenza non perdeva al San Vito Marulla dal 26 dicembre quando capitolò per 1-2 contro il Como. Al 4′ i doriani ci provano con Barreca che però conclude a lato. Il Cosenza replica al 13′ con un’incornata di Tutino che termina sull’esterno della rete. Al 16′ i doriani ci provano con un calcio di punizione di Alvarez, l’ex Bari e Salernitana Micai fa però buona guardia. Al 21′ Tutino, servito da Frabotta, impegna il portiere doriano Stankovic in una deviazione in corner. Al 23′ i blucerchiati passano in vantaggio grazie a una potente conclusione dal limite di Darboe, gambiano ex Roma e Lask. Al 26′ la squadra di Andrea Pirlo allunga grazie a De Luca che riceve la sfera da Kasami e fulmina Micai. Al 44′ il Cosenza prova a riprenderla con Tutino ma Stankovic neutralizza bene. Al 7′ della ripresa Kasami potrebbe fare riprendere il largo alla Sampdoria ma il suo tiro dal limite termina fuori misura. Al 30′ il Cosenza accorcia le distanze con un’incornata di Frabotta sugli sviluppi di un corner. I calabresi ci credono e al 32′ sfiorano il 2-2 con Zuccon sul cui potente tiro Stankovic è però attento. E’ l’ultimo sussulto della partita.

FERALPI SALO’- ASCOLI 0-1

E sono tre. Dopo avere masticato amaro con Palermo e Bari, la Feralpi Salò incappa nella terza sconfitta di fila in una sfida preziosa in chiave salvezza contro l’Ascoli. I marchigiani, dal canto loro, ritrovano una vittoria che mancava loro da tre turni e danno un po’ di respiro alla loro classifica che permane comunque critica. La Feralpi Salò potrebbe passare già al 3′ con Manzaro che, servito da Butic, spara però altissimo da buona posizione. La partita si presenta avara di occasioni con i gardesani che si fanno però preferire in fase offensiva. Al 26′ Felici, servito da Di Molfetta, conclude debolmente su Viviano. Al 28′ è Butic a provarci ma il portiere ascolano è ancora una volta attento. Al 32′ l’Ascoli, alla sua prima occasione della gara, passa in vantaggio, su cross di Pablo Rodriguez Pizzignacco controlla male la sfera, la palla termina a Masini che infila la porta gardesana. Al 47′ Di Molfetta potrebbe pareggiare ma la sua punizione termina sul fondo. All’11’ della ripresa l’ex Venezia Falzerano riceve palla da Valzania ma conclude troppo centralmente su Pizzignacco mancando il raddoppio dei marchigiani. Al 26′ la Feralpi Salò prova a pareggiare con Kourfalidis che, servito dall’ex Spal La Mantia, conclude di tacco su Viviano. Al 30′ i gardesani ci provano ancora con Letizia che si vede respingere per tre volte la sfera, la prima volta da Viviano, le altre due da Mantovani. Al 35′ l’Ascoli prova a reagire con l’ex Spal e Crotone Vaisanen che, su suggerimento di Mantovani, non impensierisce Pizzignacco. Al 46′ D’ Uffizi, solo davanti a Pizzignacco, si divora la palla del possibile raddoppio. Al 50′ i gardesani coglierebbero il pareggio con una rovesciata di Manzari la cui rete è però annullata. Nel finale è espulso il tecnico dei marchigiani Fabrizio Castori.

BRESCIA- REGGIANA 0-0

Divisione della posta tra Brescia e Reggiana al termine di una partita di grande intensità. La squadra lombarda è al secondo pareggio di fila e resta lontana dalla zona playoff, gli emiliani tornano a muovere la classifica dopo lo stop dello scorso turno con la Ternana. La Reggiana propone un tema al 3′ con Pieragnolo il cui cross è però totalmente fuori misura. Il Brescia replica con l’ex Cittadella, Benevento e Spal Moncini che impegna Bardi al 9′. successivo. Avvio tambureggiante da ambo le parti. All’11’ i bresciani si rendono pericolosi con Jallow che riceve la sfera da Paghera ma conclude alto. Lo stesso fa , su opposto fronte, Gondo al 18′. Partita che vive di batti e ribatti con le due squadre che giocano a viso aperto. Sugli sviluppi di un corner, al 19′, gli emiliani provano a sbloccare il risultato con Pieragnolo ma il suo tiro termina oltre la traversa. Al 31′ il Brescia prova a pungere con una punizione di Besaggio che finisce alta di poco. Al 42′ un sinistro di Olzer è deviato sul fondo da Jallow, Brescia ancora vicino al vantaggio. Al 9′ della ripresa la Reggiana ci prova con l’ex Pescara Melegoni che impegna il portiere bresciano Avella, entrato a inizio ripresa al posto di Andrenacci, con un tiro dal limite. Al 24′ Reggiana pericolosa con Bianco il cui tiro è però alto. Al 28′ la Reggiana si fa vedere con un tiro dal limite di Portanova che impegna Avella. Al 36′ è sempre lui a raccogliere di testa una punizione di Cigarini e a dare lavoro al portiere bresciano. Al 41′ il Brescia prova a colpire con Van De Looi che spara a lato dopo un batti e ribatti. Al 44′ la Reggiana risponde con una punizione di Cigarini che però Avella non ha difficoltà a bloccare. Al 46′ Girma, di testa, conclude fuori di pochissimo. Al 49′ il Brescia spreca l’ultima occasione della gara con Galazzi la cui punizione termina sul fondo.

CREMONESE- PALERMO 2-2

Un punto per parte tra Cremonese e Palermo nel big match della giornata in cui ci si giocano sia la promozione diretta in massima serie sia i playoff. Settimo risultato utile di fila per i grigiorossi la cui ultima sconfitta era stata proprio all’andata con il Palermo (2-3). Per i rosanero, che non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica, è invece il sesto risultato utile consecutivo. Al 1′ la Cremonese ci prova con Coda che impegna Pigliacelli in corner, l’attaccante ex Genoa, però, ha toccato la sfera con la mano ed è quindi concessa una punizione ai rosanero. Al 6′ i grigiorossi ci riprovano con l’ex Juventus Zanimacchia che si vede respingere il tiro da Nedelcearu. Ancora Zanimacchia ci prova al 12′ ma anche in quest’occasione Pigliacelli non si fa sorprendere. Al 16′ la Cremonese si complica la vita per l’espulsione con rosso diretto di Sernicola che aveva preso la sfera con la mano causando anche un calcio di rigore a favore del Palermo. Dagli undici metri Brunori trasforma. Al 30′ Pickel tenta la soluzione del pareggio ma Pigliacelli capisce tutto e neutralizza. Al 36′ il Palermo si avvicina al raddoppio con Segre la cui conclusione è però neutralizzata d’istinto da Jungdal. Al 39′ è ancora Palermo con Di Francesco che, servito da Ranocchia, conclude però a lato. Al 43′ la Cremonese si mangia una ghiotta occasione per pareggiare con Pickel che, a porta vuota, spara alto. Al 45′ arriva il raddoppio degli ospiti con Ranocchia che finalizza nel modo migliore un’azione di contropiede avviata da Diakitè. Al 4′ della ripresa la Cremonese accorcia le distanze con Castagnetti che riceve la sfera da Pickel e realizza il 2-1. Il gol galvanizza i grigiorossi che al 5′ azzerano lo svantaggio con l’ex Genoa Coda, bravo ad approfittare di una marcatura un po’ approssimativa di Ceccaroni. La Cremonese, peraltro in inferiorità numerica, rischia persino di capovolgere l’esito della contesa al 17′ con Antov la cui conclusione è deviata in corner da Diakitè. Al 38′ la Cremonese cerca di farla sua con un tiro al volo di Pickel ma Pigliacelli neutralizza. Al 41′ è l’ex Ternana Falletti a provarci per i grigiorossi concludendo alto. Al 44′ il Palermo si rende pericoloso con un tiro dal limite di Traorè che termina a fil di palo. E’ l’ultima occasione della gara e le due squadre si spartiscono la posta in palio.

CITTADELLA- CATANZARO 1-2

Seconda vittoria nelle ultime tre gare e quinto risultato utile per il Catanzaro che va a prendersi la posta piena al Piercesare Tombolato contro il Cittadella. I granata sono in caduta libera con la sesta sconfitta di fila dopo quelle con Ternana, Sampdoria, Brescia, Parma e Spezia. Al 3′ il Cittadella ha la possibilità di passare in vantaggio ma la conclusione ravvicinata di Pandolfi è neutralizzata da Fulignati. Al 9′ è ancora lui ad andare vicino al vantaggio dei granata con un’incornata su cross di Vita che scheggia la parte alta della traversa. La reazione del Catanzaro arriva al 14′ con Ambrosino che conclude debolmente tra le braccia di Kastrati. Al 19′ i calabresi, invece, non falliscono con l’ex Foggia e Perugia Iemmello il cui tiro dal limite si insacca alle spalle di Kastrati. Al 22′ Ambrosino potrebbe raddoppiare su calcio di punizione ma Kastrati sventa da par suo. Al 29′ Situm ferma la sfera con la mano nella propria area e il Cittadella beneficia di un penalty. Dal dischetto Baldini non sbaglia ed è l’1-1. Il Cittadella prova a capovolgere l’esito della gara ma al 37′ Pandolfi non riesce a sorprendere Fulignati. Al 43′ Situm pennella un cross per Ambrosino che però conclude debolmente di testa su Kastrati. All’11’ della ripresa il Catanzaro torna avanti sempre con Iemmello, autore di un’incornata vincente su corner dell’ex Viterbese Vandeputte. Al 16′ il Cittadella prova a riequilibrare le sorti con Amatucci servito da Salvi ma Situm sventa. Al 30′ lo stesso Salvi, da fuori area, impegna Fulignati in un non semplice intervento. Al 34′ il Catanzaro ha una buona occasione con Brignola che, lanciato da D’Andrea, si fa rimontare da Frare e non riesce a concludere. Al 39′ il Cittadella ha l’occasionissima per pareggiare ma l’ex Renate Maistrello calcia alto da posizione favorevole. Al 43′ il Catanzaro manca il 3-1 con D’Andrea che conclude altissimo.

SUDTIROL- BARI 1-0

La vittoria casalinga non arrivata dal 13 gennaio. Il Sudtirol ha colmato la lacuna piegando il Bari di misura e portandosi a centroclassifica. I pugliesi interrompono una serie positiva di due turni che erano culminati con altrettante vittorie con Lecco e Feralpi Salò. Al 2′ il Sudtirol si rende pericoloso con Pecorino che, in sospetta posizione di fuorigioco, conclude alto. Al 4′ il Bari propone un tema con Kallon il cui cross è però sventato da Poluzzi. Al 14′ altoatesini di nuovo in evidenza, cross di Molina per l’incornata di Kurtic che non ha però esiti apprezzabili. Al 24′ lo stesso Kurtic si trasforma in rifinitore appoggiando per Tait il cui tiro è alto di poco. Al 39′ il Bari ci prova con Benali ma il tiro è alto e comunque non impensierisce Poluzzi. Due minuti dopo il Sudtirol replica con un’incornata di Pecorino sul fondo. Al 15′ della ripresa gli altoatesini beneficiano di un penalty per un intervento falloso di Brenno su Pecorino. Dagli undici metri Casiraghi trasforma mettendo così a segno la sua tredicesima rete stagionale e la nona su rigore. Al 27′ Puscas prova a sorprendere di testa Poluzzi senza riuscirci. Al 36′ Merkaj potrebbe fare raddoppiare i sudtirolesi ma trova un Brenno pronto a sventare l’insidia. Non meglio va a Davì che al 38′ spreca un’altra occasione per i padroni di casa calciando alto. Al 42′ il Bari ci prova con l’ex Albinoleffe Sibilli ma il suo diagonale termina fuori misura.

COMO- PARMA 1-1

La capolista Parma prova a scappare ma il Como la riacciuffa. Ne scaturisce così un pareggio per 1-1 che mantiene gli emiliani nettamente in testa alla classifica dopo il quarto risultato utile di fila. Per i lariani, invece, arriva un parziale riscatto dopo la pesante sconfitta con il Palermo e la conferma di un posto nei quartieri nobili della classifica dove ci si gioca i playoff. Al 3′ il Parma si porta in vantaggio grazie a Benedyczak su assist di Mihaila, bravo a liberarsi della marcatura dell’ex Cagliari Goldaniga e a servire il compagno di squadra. Al 9′ Di Chiara riceve da Bernabè e si produce in un tiro deviato in corner. Al 12′ il Como prova a reagire, Goldaniga lancia Gabrielloni ma Chichizola esce bene d’anticipo. Al 14′ lo stesso Gabrielloni, su cross di Ioannou, conclude alto di testa. Dopo un’iniziale supremazia degli emiliani, il Como sembra prendere le misure alla gara. Al 16′ il Parma va vicino al raddoppio con una conclusione a giro di Man a lato. Subito dopo è Strefezza a impegnare Chichizola. La partita riserva continue emozioni e al 21′ Sohm spedisce alto di poco. Al 24′ i lariani pervengono al pareggio, Da Cunha serve Verdi che insacca per l’1-1. Al 45′ il Parma ha una buona occasione con Del Prato che sbaglia il tapin e la fa sfumare. Al 48′ Man, dal limite, impegna Semper in un intervento in tuffo. Al 3′ della ripresa Hernani prova a bucare la porta lariana su calcio di punizione, Semper fa però buona guardia. Al 6′ Partipilo ci prova sottoporta ma conclude a lato. Il Parma si fa preferire in avvio di ripresa. All’8′ Sohm colpisce di controbalzo ma conclude fuori misura. All’11’ si vede il Como con un tiro dal limite di Abildgaard che termina oltre la traversa. Al 24′ Gabrielloni cerca di ritagliarsi un’occasione ma il portiere ex Spezia Chichizola lo anticipa. Al 28′ il Como prova a colpire con Verdi che, su cross di Da Cunha, è però anticipato al momento di concludere. Al 30′ il Parma va vicino al nuovo vantaggio, su punizione di Mihaila Circati sbuca benissimo di testa ma manda a lato. Al 38′ il Como prova a penetrare nell’area parmense con un cross di Sala, Circati allontana sventando l’insidia. Al 48′ l’ex Giana Erminio Tommaso Fumagalli prova a impensierire Chichizola senza riuscirci.

PISA- VENEZIA 1-2

Vittoria in extremis. Grazie a un sigillo di Olivieri nel finale, il Venezia espugna l’Arena Garibaldi mettendo a sedere il Pisa. Seconda vittoria esterna di fila per i lagunari che mantengono il secondo posto in graduatoria alle spalle del Parma. Il Pisa è al secondo passo falso consecutivo dopo quello con il Parma. Al 9′ il Venezia ci prova con Zampano che dialoga bene con Pierini ma si fa neutralizzare la conclusione da Nicolas. Al 18′ Bjarkason tenta la soluzione a effetto al volo ma spara a lato. Al 22′ si vede il Pisa, su punizione di Veloso Canestrelli interviene di testa ma Svoboda alza in corner la sua conclusione. Sugli sviluppi di quest’ultimo, al 23′, Veloso calcia oltre la traversa. Al 39′ ci prova per gli ospiti Tessmann ma colpisce dal limite troppo debolmente per impensierire Nicolas. Il Pisa prova a spingere e ha due occasioni per passare ma né l’ex Modena Bonfanti al 41′ né Valoti il minuto successivo riescono a centrare lo specchio della porta. Il primo tempo va così in archivio senza vinti né vincitori. Al 1′ della ripresa il Pisa ci prova con un tiro dal limite di Valoti ma la conclusione non è precisa. Al 13′ ci prova Bonfanti ma il suo tiro è smorzato da Idzes e giunge innocuo tra le braccia di Joronen. Al 17′ il Venezia passa in vantaggio, sugli sviluppi di una punizione di Bjarkason, Idzes stoppa il tiro di Sverko, vi è un corto rinvio dell’ex Como Canestrelli su cui si avventa Pohjanpalo infilando la palla dell’1-0. Al 23′ il Pisa perviene al pareggio con Bonfanti ben servito da Arena. Quest’ultimo prova di testa al 27′ a fare mettere la freccia ai toscani ma conclude a lato. Al 38′ il Pisa prova a passare in vantaggio con una punizione di Veloso che però non si abbassa a sufficienza. Al 43′ i nerazzurri hanno un’altra occasione per realizzare il 2-1 con un’incornata di Mlakar che però termina a lato su cross di Barbieri. Al 44′ è il Venezia ad avere una buona occasione con Candela che però spara alle stelle il possibile 2-1 dei lagunari. Quando la partita sembra incamminata verso la divisione della posta, il Venezia segna il 2-1 al 47′ con una sforbiciata di Olivieri su cross di Busio. Al 51′ lo stesso Olivieri si divora il 3-1 concludendo a lato di poco.

TERNANA-LECCO 0-0

Ad ambedue, vista la precaria posizione di classifica, serviva una vittoria. Tra Ternana e Lecco è invece emerso un pareggio per 0-0. Le Fere, al terzo risultato utile di fila, restano al quintultimo posto, i manzoniani tornano a muovere la classifica dopo ben sei sconfitte di fila ma restano fanalino di coda. Al 10′ il Lecco ci prova con un tiro al volo di Lepore, Amatucci però sbroglia. Al 21′ lo stesso Lepore pennella un corner raccolto dalla testa di Novakovich, quest’ultimo però conclude in modo impreciso. Al 22′ i manzoniani confermano il loro buon avvio con un’incornata a lato di Guglielmotti su cross di Caporale. Al 28′ la Ternana, alla prima occasione, sfiora il vantaggio, sulla respinta di Saracco su precedente tiro di Pereiro ,De Boer colpisce il palo esterno. Al 31′ il Lecco replica con un’incornata di Celjak oltre la traversa su cross di Lepore. Al 35′ Lecco ancora in evidenza con Listkowski che, dal limite, calcia altissimo. Al 12′ della ripresa la Ternana ha un’occasione per passare in vantaggio, su cross di Carboni Favilli irrompe di testa in tuffo e impegna Saracco in una deviazione in corner. Al 19′ il Lecco replica con un’incornata di Caporale alta di poco su corner di Lepore. Al 28′ il Lecco prova a sfondare con Buso che, su assist di Degli Innocenti, si vede però chiudere da Iannarilli lo specchio della porta. Il portiere ex Viterbese interviene a sventare bene anche un’incornata di Celjak al 29′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo.Al 32′ la Ternana prova a proporre un tema con Casasola ma il suo cross è impreciso. Al 47′ il Lecco sfiora il clamoroso vantaggio con un tiro dal limite di Guglielmotti fuori di poco. Le due squadre finiscono per dividersi la posta con un pareggio più utile alle Fere che ai manzoniani.

MODENA-SPEZIA 0-0

Nè vinti né vincitori tra Modena e Spezia. Il risultato sta decisamente stretto agli emiliani che hanno comandato la gara per ampi tratti tentando ogni soluzione per bucare la porta ligure. Per i canarini si tratta del quarto pareggio e del quinto risultato utile consecutivo. Lo Spezia ottiene il quinto risultato utile consecutivo ma resta comunque nei bassifondi della graduatoria. La prima occasione è dei padroni di casa con l’ex Robur Siena, Cesena e Como Gliozzi che , al 9′, incorna a lato. All’11’ Modena ancora pericoloso con Ponsi che riceve la sfera da Gerli ma trova un Nikolaou attento. Al 17′ lo Spezia prova a replicare con Di Serio ma Seculin fa buona guardia. Al 24′ i liguri vanno vicinissimi al gol colpendo due traverse prima con una punizione di Esposito, poi con la ribattuta di Nagy. Al 31′ il Modena si rende pericoloso con Palumbo il cui tiro termina alto di poco. Un minuto dopo è ancora la squadra di casa a pungere con Gliozzi che, di testa, impegna Zoet. Al 35′ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Gelashvili per doppia ammonizione, fatale gli è un intervento falloso su Gliozzi. Al 38′ Corrado pennella un cross su cui Zoet interviene senza problemi. Al 43′ Gerli cerca di far decollare il Modena con un tiro dal limite ma il portiere ospite fa buona guardia. Al 46′ Cauz, servito da Ponsi, conclude a lato di testa. Il primo tempo va in archivio con una marcata supremazia del campo del Modena ma con il risultato a reti bianche. Al 2′ della ripresa Gliozzi sta per rendersi pericoloso ma il nuovo entrato Hristov gli manda a monte i piani. Al 10′ il Modena ci riprova con Corrado che colpisce al volo su suggerimento di Santoro ma spara ampiamente fuori misura. Al 14′ Gerli serve Santoro che però si fa neutralizzare la conclusione da Zoet. Il Modena continua ad avere il pallino del gioco ma il risultato non si sblocca. Al 22′ Manconi mette a lato di poco. Al 28′ Gerli serve Ponsi il cui tentativo di traversone è però sventato da Nikolaou. Al 33′ il Modena punge ancora con il neoentrato Oukhadda che impegna Zoet in una deviazione aerea. Al 36′ Abiuso, su cross di Magnino, mette oltre la traversa di testa. Due minuti dopo è sempre lui a provarci dal limite ma concludendo fuori misura. Abiuso appare particolarmente ispirato, suo anche il colpo di testa che al 41′ impegna severamente Zoet. Al 50′ Cauz impegna Zoet dalla distanza e finisce qui.