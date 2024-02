Serie B: Il punto della 27° giornata del campionato cadetto

REGGIANA- SUDTIROL 1-1

La Reggiana prova a mettersi in fuga ma il Sudtirol la raggiunge. Il numero di giornate senza vittorie degli emiliani sale così a cinque. Il Sudtirol, invece, incamera il terzo risultato utile dopo il pareggio a Catanzaro e la vittoria casalinga con il Bari. Entrambe le compagini, con i loro trentadue punti, sono per ora lontane dalla zona pericolante. All’8 Pieragnolo effettua un cross dalla sinistra che Poluzzi sventa. La prima occasione della gara parla la lingua della Reggiana. Al 15′ il Sudtiroli replica con El Kaouakibi che però colpisce malissimo su invito di Casiraghi. Al 20′ i padroni di casa vanno a un soffio dal vantaggio, Cigarini pesca Portanova che, con la complicità di una deviazione di Cagnano, scheggia il palo. Al 29′ il Sudtirol ci prova con l’ex Spal Kurtic che spara però alto dal limite. La prima frazione va in archivio in sostanziale equilibrio e senza troppe emozioni. Al 4′ della ripresa gli altoatesini ci provano con Arrigoni che conclude però alto. Non meglio va a Odogwu la cui conclusione un minuto dopo è deviata in corner da Mercandalli. Inizio ripresa più favorevole agli ospiti. Ancora lui, al 13′, ci riprova di sinistro ma conclude alto. Al 18′, alla sua prima azione della ripresa, la Reggiana passa in vantaggio, Blanco effettua un cross, Girma non riesce a intervenire, sbuca Pieragnolo e infila Poluzzi. Al 23′ Girma potrebbe raddoppiare su calcio di punizione ma conclude alto. Il Sudtirol ci crede e al 27′ acciuffa il pareggio per merito del sempre incisivo Odogwu che, al suo terzo tentativo nella ripresa, non fallisce ribadendo in rete una respinta di Bardi su precedente tiro di Casiraghi. Al 31′ la Reggiana potrebbe tornare avanti ma Blanco calcia alto sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 36′ Pieragnolo effettua un cross insidioso che Poluzzi respinge con il pugno. Al 42′ il Sudtirol cerca lo scavalco con Cagnano ma il suo tiro dal limite è respinto da Bardi.

ASCOLI-BRESCIA 1-1

Pareggio all’andata, pareggio al ritorno. Con lo stesso risultato della sfida del Rigamonti, Ascoli e Brescia si dividono la posta. I lombardi, al terzo segno ics consecutivo, restano a ridosso della zona playoff. I marchigiani sono al terzo risultato utile di fila ma restano nella zona scomoda della graduatoria. Al 1′ il Brescia ci prova già con Bertagnoli che, dal limite, calcia alto. La risposta dell’Ascoli arriva al minuto 20 con una traversa colpita da Botteghin sugli sviluppi di una respinta di Avella su precedente conclusione dell’ex Pisa e Salernitana Di Tacchio. Al 27′ i marchigiani si rendono ancora pericolosi con Valzania il cui tiro dal limite termina però fuori misura. L’Ascoli sembra avere il predominio della manovra e ci riprova al 30’con Pablo Rodrigues che conclude sull’esterno della rete. Il Brescia reagisce al minuto 33, l’intuizione di Galazzi è buona ma il tiro dal limite termina ampiamente lontano dalla porta di Viviano. Al 35′ l’Ascoli mette la freccia, Papetti ferma con la mano una conclusione di Pedro Mendes ed è rigore. E’ lo stesso Mendes a incaricarsi dell’esecuzione superando Avella per l’1-0 dei marchigiani. Al 43′ Pablo Rodriguez potrebbe raddoppiare ma conclude sul palo, l’azione era stata già però fermata per fuorigioco. Un minuto dopo il Brescia si riporta in carreggiata, Papetti si fa perdonare l’intervento di mano che ha causato il rigore a favore dell’Ascoli e serve l’ex Spal Dickmann che, dal limite, insacca per l’1-1. Il primo tempo termina quindi con una rete per parte con il Brescia bravo a non scomporsi dopo l’iniziale vantaggio dei bianconeri. Al 5′ della ripresa Valzania conclude a lato vanamente sprecando una buona occasione per i marchigiani di passare in vantaggio. Al 7’Celia crossa per Mantovani che, di testa, impegna Avella. Al 10′ il portiere bresciano è chiamato ancora all’intervento per sventare un insidioso cross dell’ex Venezia Falzerano. Il Brescia prova a scuotersi ma non è la conclusione ampiamente fuori misura dell’ex Spal e Cittadella Moncini che gli possa consentire di farlo al 13′. Al 14′ l’Ascoli potrebbe tornare in vantaggio con una gran botta di Pedro Mendes ma Avella respinge in tuffo. Al 16′ Celia crossa per Pablo Rodriguez che conclude però sull’esterno della rete. Più Ascoli che Brescia nella ripresa ma il risultato non si schioda dall’1-1. Al 19′ ancora marchigiani in evidenza con Di Tacchio che, servito da Falzerano, non riesce però a impensierire Avella. Al 39′ Bellusci tenta la soluzione vincente dalla distanza per i bianconeri ma calcia oltre la traversa. Al 50′ un cross di Bayehe è bloccato da Avella in presa alta.

CATANZARO- BARI 2-0

Sesto risultato e secondo acuto di fila per il Catanzaro contro un pur valido Bari che, specialmente per quanto fatto vedere nella ripresa, avrebbe forse meritato di più. Il Catanzaro resta in zona playoff, i pugliesi, invece, dopo il secondo stop di fila, restano lontani dalla classifica che conta. Al 4′ il Catanzaro la sblocca con un calcio di punizione dell’ex Viterbese Vandeputte. All’11’ l’ex Foggia e Perugia Iemmello potrebbe raddoppiare ma colpisce il palo. Al 20′ il Bari tenta la reazione con Nasti che, di testa, mette però a lato. Al 24′ pugliesi ancora insidiosi con Matino che conclude alto. Al 28′ il Catanzaro risponde con Sounas che, su cross di Ambrosino, sciupa però tutto da ottima posizione. Al 32′ Iemmello riceve da Vandeputte ma Brenno sventa l’insidia. Il primo tempo termina con il Catanzaro avanti in una sfida avara di occasioni. Al 10′ della ripresa il Bari prova a riprenderla con una punizione di Pucino che termina alta. Quattro minuti dopo gli ospiti si mettono ancora in evidenza con l’ex AlbinoLeffe Sibilli che, dalla distanza, impegna Fulignati. Al 17′ il Bari prosegue l’offensiva con un tiro al volo di Menez, Fulignati è però ancora attento. Meglio i pugliesi dall’avvio della ripresa. Al 25′ il Bari sfiora per l’ennesima volta l’1-1 con un tiro di Di Cesare che si stampa sulla traversa. Il Catanzaro, fin qui in balia della manovra ospite, riesce a raddoppiare alla prima occasione della ripresa al 33′ con Iemmello che sfrutta nel modo migliore un passaggio di Pompetti.

SAMPDORIA-CREMONESE 1-2

Dopo due turni utili, la Sampdoria ripiomba nella crisi capitolando sul campo amico contro la volitiva e ambiziosa Cremonese, I grigiorossi sono all’ottavo turno utile di fila e continuano a essere secondi alle spalle dell’inossidabile Parma. La Cremonese si porta in vantaggio già al 5′ grazie a Johnsen che si disfa della marcatura di Ghilardi e beffa Stankovic. All’11’ l’ex Juventus Zanimacchia potrebbe già raddoppiare ma conclude sul fondo. Al 13′, però, i doriani pervengono al pareggio grazie a Ghilardi che riceve di testa da Facundo Gonzalez e realizza l’1-1. Al 17′ i grigiorossi sfiorano il nuovo vantaggio con Antov che, su passaggio di Zanimacchia, conclude alto. Due minuti dopo Zanimacchia pennella un tirocross pericoloso che non dà però esiti apprezzabili. Al 23′ la Cremonese ha un’altra occasione con l’ex Ternana Falletti che conclude però fuori misura. Al 27′ la Sampdoria ci prova con un tiro dal limite di Alvarez ma la mira non è precisa. Tre minuti dopo è Yepes a impegnare Jungdal in corner. Al 35′ si rivede la Cremonese con un’incornata di Tsadjout fuori misura. Partita piacevole con continui capovolgimenti di fronte. Al 3′ della ripresa, sugli sviluppi di un corner, la Cremonese prova a sfondare con Lochoshvili ma il suo tiro termina fuori misura. Al 7′ Falletti conclude largo a giro. Al 9′, su cross di Quagliata, Tsadjout in elevazione mette oltre la traversa. La Cremonese ha cominciato decisamente meglio la ripresa. Al 10′ la Cremonese cerca di nuovo la soluzione vincente con Zanimacchia il cui tiro è neutralizzato da Stankovic. Al 25′ il forcing continuo della Cremonese è premiato con il nuovo vantaggio a opera di Falletti, bravo a sfruttare una corta ribattuta di Depaoli su tirocross di Johnsen. Al 31′ Lochoshvili di testa sfiora il 3-1 mettendo alto sulla traversa su corner di Zanimacchia. La Cremonese sembra tenere la padronanza del gioco con una Sampdoria che non riesce a pungere. Al 43′ la Sampdoria prova a proporre un tema con Barreca ma Jungdal intercetta bene. Al 45′ la Sampdoria va a un soffio dal pareggio con un’incornata dello stesso Barreca fuori di poco. Quest’ultimo ci riprova al 47′ su cross di Girelli ma calcia alto.

LECCO- COMO 0-3

Poco Lecco, tanto Como. Il derby tra manzoniani e lariani si risolve a favore dei secondi che tornano alla posta piena dopo due turni a secco e sono terzi in classifica alle spalle di Parma e Cremonese. Notte fonda per il Lecco che non prosegue il discorso avviato con il pareggio a reti bianche sul campo della Ternana e resta ultimo in classifica. Dopo soli tre minuti di gioco il Como sblocca già il risultato grazie a Goldaniga che approfitta di un passaggio di Iovine sugli sviluppi di un corner e infila Saracco. Al 14′ di testa l’ex Young Boys Nsame sfiora il raddoppio concludendo a lato. Il Lecco va vicino al pareggio al 15′ con Novakovich che riceve la sfera da Buso e, di sinistro, mette fuori di poco. Al 21′ Bellemo fa allungare il Como ricevendo la sfera da Nsame e infilando di nuovo Saracco di sinistro. Al 25′ lo stesso Nsame riceve da Verdi e conclude a giro ma la palla termina a lato. Un minuto dopo Verdi ci prova dal limite ma il tiro è deviato in corner. Como padrone della gara con un Lecco molto contratto. Al 28′ ancora Verdi impegna Saracco. Al 32′ Verdi ci prova nuovamente ma Saracco è attento. Lecco incapace di imporre il proprio gioco contro un Como molto determinato. Al 46′ Nsame fallisce il raddoppio lariano mettendo alto su cross dell’ex Lecce Strefezza. Al 4′ della ripresa Abildgaard dal limite segnerebbe il 3-0 ma la rete è annullata per un fuorigioco di Nsame. Al 24′ Strefezza riceve da Gabrielloni e impegna Saracco in un non semplice intervento. Al 26′ un tirocross di Buso è deviato in corner, timido segnale di risposta del Lecco. Al 37′ Inglese potrebbe colpire su cross di Buso ma è anticipato. Al 45′ Strefezza ricama un cross su cui Saracco esce senza problemi. Sempre lui, due minuti dopo, impegna il portiere lecchese su calcio di punizione. Al 48′ Abildgaard fa mettere al Como la ciliegina sulla torta siglando il 3-0 con un sinistro al volo.

PALERMO- TERNANA 2-3

Seconda vittoria di fila in trasferta e quarto risultato utile consecutivo per la Ternana che, superando il Palermo, riesce a dare un po’ d’ossigeno alla sua classifica. In vantaggio , le Fere si sono poi fatte raggiungere per rimettere la freccia nella ripresa. Il Palermo interrompe una serie utile di sei turni ma resta nei quartieri nobili della graduatoria. Al 3′ il Palermo beneficia di una punizione, Ranocchia calcia ma Iannarilli respinge. Al 6′, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Brunori coglie la traversa. Al 10′, alla prima occasione, la Ternana riesce a passare in vantaggio con un tiro di Pereiro all’incrocio dei pali. Al 13′ Pyythia potrebbe raddoppiare ma conclude centralmente. Il Palermo rischia il vantaggio al 17′ con Capuano che per poco non fa autorete su cross di Traorè. Al 19′ i rosanero pareggiano con un tiro dal limite di Lund. Al 22′ la Ternana sfiora il pareggio con un tiro di Pereiro che termina alto. Al 28′ il Palermo sfiora il raddoppio con Ranocchia, Iannarilli ci arriva con la punta delle dita. Al 32′ i rosanero ci provano di nuovo con Ranocchia che conclude però oltre la traversa. Replica la Ternana al minuto 35 con Raimondo che, a giro, conclude alto. Al 44′ le Fere sfiorano il vantaggio con Raimondo che riceve da Luperini ma non si mette d’accordo con la mira. Al 4′ della ripresa la Ternana cerca di passare in vantaggio con Raimondo ma la sua conclusione è debole e fuori misura. Al 19′ gli umbri tornano in vantaggio con Pyythia che sfrutta alla perfezione un cross di Luperini. Al 29′ la Ternana allunga, Luperini serve di testa Raimondo che insacca con un diagonale. Al 50′ Brunori, con un tirocross, riesce a ingannare la difesa ternana e a infilare il clamoroso, seppur insufficiente per i rosanero, 2-3.

PARMA- COSENZA 1-1

Il Parma capolista prova a scappare ma il Cosenza la riprende. Finisce così con il verdetto di 1-1 la sfida tra emiliani e calabresi e il risultato si può considerare equo. Parma al secondo segno ics di fila dopo l’1-1 con il Como, Cosenza che riscatta parzialmente lo stop casalingo con la Sampdoria. Il Parma riesce a sbloccare il risultato già al 2′ con un tiro al volo di Cyprien dal limite. Al 4′ il Cosenza sfiora il pareggio con un pallonetto di Tutino che esce di pochissimo. Al 5′ i calabresi ci provano ancora con Marras ma il tiro finisce ampiamente lontano dallo specchio della porta. Al 12′ gli emiliani cercano la via del raddoppio con Man che conclude però molto distante dalla porta. Al 19′ il Cosenza ha un’occasione per pareggiare con Antonucci ma il tiro è troppo strozzato. Sempre lui, al 20′, ritenta il colpo ma conclude di poco a lato. Al 29′ il Parma tenta di raddoppiare con Benedyczak che, pescato da Man, conclude di controbalzo ma è murato. Al 41’il Cosenza perviene al pareggio grazie a un’incornata di Camporese sugli sviluppi di un corner calciato da Calò. Al 43′ i calabresi rischiano di capovolgere a loro favore l’esito della gara con un’incornata di Tutino che si stampa sul palo su cross di Frabotta, tra i migliori dei suoi. Il primo tempo termina sull’1-1, dopo un’iniziale supremazia parmense il Cosenza è riuscito a scuotersi e a pareggiarla. Al 9′ della ripresa il Cosenza sfiora il 2-1 con una punizione di Calò che si stampa sul palo. Al 12′ Chichizola salva la porta parmense intervenendo prima su Tutino e poi su Voca. Al 16′ il Parma ci prova con un colpo di tacco di Bonny su cross di Hernani ma il tiro è neutralizzato da Calò in corner. Al 17′ emiliani ancora in evidenza con Cyprien che, dalla lunga distanza e sugli sviluppi di un corner, impegna l’ex Salernitana e Bari Micai. Al 28′ il Parma resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Balogh per doppia ammonizione. Al 35′ i padroni di casa vanno vicini al vantaggio, Hernani serve Man che, dalla lunga distanza, colpisce la traversa.Al 51′ Tutino ha un’ottima occasiona da distanza ravvicinata ma spreca tutto.

VENEZIA- CITTADELLA 2-0

Terza vittoria nelle ultime quattro gare per il Venezia che bissa il successo sul terreno del Pisa e sale al secondo posto solitario a cinque punti dal Parma capolista. Cittadella in caduta libera con la settima sconfitta consecutiva che lo lascia comunque in zona playoff all’ottavo posto. Venezia subito in evidenza al 2′ con Ellertsson che, servito da Andersen, non riesce però a superare Kastrati. Un minuto dopo, però, i lagunari non falliscono andando a bersaglio con l’ex Monza Gytkjaer che, di piatto, infila il portiere granata sfruttando un passaggio di Altare. Il Cittadella prova a reagire con una conclusione dalla lunga distanza di Tessiore, Joronen non si fa però sorprendere. Al 12′ i granata devono fare i conti con la sfortuna che si presenta loro sottoforma di una traversa colpita di testa da Pittarello su punizione di Cassano. Al 19′ secondo palo dei granata con un tiro dal limite di Pittarello. Al 21′ gli ospiti ci provano con Tessiore ma il suo tiro è debole e facile preda di Joronen. Al 23′ il Venezia ci prova con un’incornata di Negro che non ha però esiti apprezzabili. Non meglio va ad Altare che, due minuti dopo, fallisce il raddoppio veneto mandando alto di testa. Al 37′ Magrassi, servito da Cassano, ha una buona occasione ma spara alle stelle. Al 46′ il Venezia ha l’occasione per raddoppiare con Pohjanpalo servito da Ellertsson ma Kastrati respinge con i pugni. Al 47′ lagunari ancora insidiosi con un’incornata di Gytkjaer a lato sugli sviluppi di un corner. Il primo tempo va in archivio con il Venezia in vantaggio con merito. Al 2′ della ripresa Tessiore ha una buona occasione per fare pareggiare il Cittadella ma Joronen è bravo ad alzare in corner. Al 7′ Tessmann cerca di portare il Venezia in fuga ma conclude altissimo. Su opposto fronte, un minuto dopo, Tessiore manda sul fondo. Al 13′ Negro impegna Joronen da calcio d’angolo. Al 19′ Pierini prova a raddoppiare su punizione ma Kastrati è attento. Al 29′ i lagunari raddoppiano con Bjarkason che è servito da Svoboda e non lascia scampo a Kastrati. Il Cittadella sembra ormai stanco e rassegnato, lo dimostra il tiro di Tessiore al 39′ fuori misura. Al 48′ il Cittadella chiede un rigore per un presunto fallo di Joronen su Pandolfi, l’arbitro consulta il Var e alla fine non ritiene ci siano gli estremi per concederlo.

PISA- MODENA 2-2

Finisce in parità tra Pisa e Modena al termine di un incontro in cui le due compagini hanno giocato a rincorrersi. I toscani hanno dovuto fare di necessità virtù dopo essere rimasti in inferiorità numerica ma hanno creduto al fatto di poterla raddrizzare sino al termine. I canarini recriminano invece per una rete annullata nel finale che avrebbe potuto regalare loro la posta piena. Il Pisa torna a muovere la classifica dopo due passi falsi con Parma e Venezia, il Modena si dimostra ammalato di pareggite con la quinta divisione della posta di fila che lo mantiene comunque in zona playoff. Il Modena si rende subito pericoloso al 2′ con Abiuso che, su sponda dell’ex Como Gliozzi, costringe Loria a sventare in corner. Al 21′ ancora Gliozzi, in spaccata, impegna Loria in una non semplice deviazione. Al 27′ cross di Corrado che impegna Loria in una presa alta. Al 31′ il Pisa ricama la prima occasione della gara con Mlakar ma Seculin neutralizza senza problemi. Partita avara di occasioni con le due squadre impegnate a controllarsi. Al 38′ il Pisa prova a proporre un tema con un corner di Veloso ma Seculin è attento e neutralizza. Al 42′ i toscani si portano in vantaggio con Mlakar, bravo a sfruttare un lancio di Caracciolo e a superare Seculin. Al 3′ della ripresa Abiuso fa pareggiare i canarini sfuggendo a Canestrelli e superando Loria. Al 15′ il Pisa resta in inferiorità numerica per l’espulsione per doppia ammonizione di Valoti, reo di avere commesso un fallo su Zaro. Al 17′ il Modena prova ad approfittarne con Ponsi che colpisce il palo , ma il direttore di gara aveva già fermato il gioco. Al 27′ i canarini sfiorano il vantaggio con Riccio su cross di Palumbo ma il tiro è a lato. Non sbaglia invece Strizzolo che, al 29′, su azione di mischia, porta gli emiliani in vantaggio. Il gol è confermato dal direttore di gara dopo una consultazione con il Var per un presunto intervento falloso dell’autore del gol.Il Pisa ci crede e al 39′ agguanta il pareggio con un’incornata di Canestrelli sugli sviluppi di un corner. Al 51′ il Modena va in rete con Riccio su assist di Gerli ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Le due squadre finiscono per dividersi la posta.

SPEZIA- FERALPI SALO’ 0-2

Preziosissimo successo in chiave sicurezza per la Feralpi Salò sul campo di uno Spezia altrettanto pericolante. I gardesani tornano a muovere la classifica dopo tre sconfitte di fila con Palermo, Bari e Ascoli e lasciano il Lecco all’ultimo posto. Gli aquilotti continuano a essere in situazione critica con il terzultimo posto e interrompono una serie di cinque turni utili di fila. Al 3′ lo Spezia prova ad allungare con un tiro da fuori area di Vignali che non inquadra però lo specchio della porta. Al 6′ gli aquilotti ci riprovano con un colpo di testa di Jagiello fuori bersaglio su cross di Moro. Due minuti dopo lo Spezia va ancora all’offensiva con Cassata, il suo tiro è però respinto. I padroni di casa sembrano avere messo le mani sulla gara, al 9′ Jagiello, dal limite , conclude fuori misura, All’11’ Verde sfrutta un passaggio di Salvatore Esposito ma conclude oltre la traversa. Al 13′, alla prima azione della sua partita, la Feralpi Salò va a bersaglio con Manzari che però si vede annullare la rete per fuorigioco in seguito alla consultazione del direttore di gara con il Var. Al 19′ lo Spezia si rende insidioso con Salvatore Esposito che impegna l’ex Renate Pizzignacco in una deviazione in corner. Al 26′ lo Spezia ha un’altra intuizione con Vignali ma il suo tiro è deviato in corner. Al 28′ la Feralpi Salò prova a rendersi pericolosa, su calcio d’angolo di Fiordilino sbuca La Mantia ma il tiro dell’ex Spal termina fuori di parecchio. Al 31′ gardesani ancora pericolosi con un’incornata di Ceppitelli su cross di Di Molfetta totalmente fuori bersaglio. Un minuto dopo lo stesso Di Molfetta calcia a lato dal limite dell’area. Al 31′ la Feralpi conferma il suo buon momento con un colpo di testa di Ceppitelli fuori misura. Al 37′ prima Esposito e poi Moro impegnano Pizzignacco. Al 38′ il risultato si sblocca a favore dei gardesani con Felici. Al 42′ l’ex Modena Falcinelli prova il pareggio con un colpo di testa ma conclude sul fondo. Al 46′ Feralpi vicina al raddoppio ancora con Felici il cui tiro dal limite esce di poco. Il primo tempo vede i gardesani avanti con merito dopo un iniziale predominio dello Spezia. Al 1′ della ripresa Cassata ha una buona occasione per riportare in carreggiata lo Spezia ma il suo colpo di testa termina a lato. Al 6′ liguri ancora in evidenza con una conclusione da distanza ravvicinata di Moro parata da Pizzignacco. Al 13′ La Mantia prova a fare prendere il largo ai gardesani ma calcia fuori misura. Al 17′ lo Spezia risponde con Di Serio la cui conclusione è deviata sul fondo. Continui capovolgimenti di fronte rendono la sfida piacevole. Al 23′ lo Spezia prova ancora con Verde ma la sua conclusione debole dal limite non impensierisce Pizzignacco. Al 31′ la Feralpi Salò allunga, Pilati , sugli sviluppi di un corner, serve di testa La Mantia che, da distanza ravvicinata, infila Zoet. Punteggio forse troppo severo per uno Spezia volitivo e determinato. Al 38′ lo Spezia prova a rientrare in partita ma Pio Esposito, di testa, mette a lato. Al 48′, su corner di Bandinelli, Tonetto spedisce sul fondo di testa.