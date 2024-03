Serie B: Il punto della 29° giornata del campionato cadetto

PARMA- BRESCIA 2-1

Sempre più in vetta, sempre più vicino alla massima serie. Il Parma liquida il Brescia al Tardini con il punteggio di 2-1 e consolida il suo primato portandosi a 63 punti. Lo stadio parmense è quindi ancora una volta fatale per le rondinelle che vi avevano già perso per 2-0 nella stagione 2022-23. Per la squadra di Fabio Pecchia si tratta del settimo risultato utile e della seconda vittoria di fila. I lombardi, che hanno interrotto una striscia positiva di quattro turni, hanno concluso in inferiorità numerica per l’espulsione ingenua di Huard, reo di avere applaudito ironicamente il direttore di gara Marinelli di Tivoli dopo avere ricevuto un cartellino giallo. Il Brescia, nonostante la sconfitta, resta in zona playoff. Parma subito pericoloso dopo neppure un giro d’orologio con Benedyczak che, imbeccato da Man, non inquadra però lo specchio della porta. Al 4′ il Brescia replica con un tiro dal limite di Bianchi che termina alto. Lo stesso Bianchi ci riprova al 13′ ma trova un Chichizola con i riflessi prontissimi. Gli ospiti sembrano averne di più e al minuto 16 sbloccano il risultato a loro favore con Jallow che approfitta di una deviazione della difesa parmense su imbucata di Besaggio e infila Chichizola. Al 22′ il Parma tenta di riportarsi in carreggiata con Benedyczak ma Avella è bravo a deviare sopra la traversa. Il Brescia cerca di allungare per neutralizzare la ripresa dei padroni di casa e per poco non ci riesce al 25′ con Bianchi che, su filtrante di Bisoli, spara però alto. Al 40′ Bertagnoli commette fallo su Mihaila. Marinelli è propenso ad assegnare agli emiliani il calcio di rigore ma prima si consulta con il Var confermandosi poi nel suo orientamento. Dal dischetto, però,Benedyczak fallisce clamorosamente facendosi parare l’esecuzione da Avella.Al 47′ il Parma ci riprova con Estevez che, dal limite, conclude però a lato. La prima frazione si chiude con il Brescia avanti e con i padroni di casa a recriminare per il rigore fallito. Al 7′ della ripresa il Parma perviene al pareggio con Man che sfrutta un errato disimpegno di Bertagnoli e deposita la sfera alle spalle di Avella. Al 18′ il Parma beneficia di un calcio di punizione ma Man conclude oltre la traversa fallendo il capovolgimento del risultato da parte degli emiliani. I ducali credono nel vantaggio e al 21′ riprovano con Di Chiara ma il suo tiro termina fuori dallo specchio della porta. Più Parma che Brescia nel primo scorcio di ripresa. Al 23′ gli ospiti creano la loro prima occasione della ripresa con una punizione di Besaggio che però Chichizola sventa da par suo. Al 29′ le rondinelle si rendono ancora pericolose con un tiro dal limite di Galazzi che finisce alto. La partita riserva capovolgimenti di fronte interessanti ed è aperta a ogni esito. Al 38′ il Parma ha un’occasione con Partipilo che però, dal limite, non sorprende Avella. Al 42′ gli ospiti restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Huard che, ammonito per un fallo su Man, applaude poi ironicamente Marinelli e si vede sventolare davanti al naso il cartellino rosso. Il Parma prova ad approfittare della superiorità numerica e al 42′, quando la partita sembra ormai incamminata verso la divisione della posta, passa in vantaggio per merito di Del Prato che svetta di testa su cross di Osorio e non lascia scampo ad Avella. E il Parma può festeggiare il rafforzamento del suo primato in classifica.

COSENZA- CITTADELLA 0-0

Per superarsi le hanno tentate tutte. Cosenza e Cittadella, però, alla fine, non si sono fatte male e si sono spartite la posta in palio. Per i calabresi, che venivano da una sconfitta casalinga con il Catanzaro, è il secondo pareggio nelle ultime tre gare che non sposta più di tanto la loro posizione di classifica a ridosso della zona pericolante. Il Cittadella , invece, torna a fare punti dopo ben otto sconfitte consecutive e resta in zona playoff. Al 4′ il Cosenza prova a proporsi con un cross di Florenzi che però nessuno raccoglie. All’8′ il Cittadella replica con un tiro al volo di Pittarello a giro su cross di Carissoni, la sfera termina però a lato. Avvio tambureggiante da parte di entrambe con un’occasione per parte in meno di dieci minuti. Al 17′ i rossoblù provano a fare il controcanto con un tiro di Marras dal limite che si perde però a lato. Due minuti dopo è Forte a tentare la soluzione vincente ma la difesa del Cittadella alza un muro. Al 23′ il Cittadella si propone con un’incornata di Negro su cross di Cassano, Micai però è ben appostato e neutralizza. Al 26′ Marras prova su opposto fronte ma la difesa veneta respinge. Al 31′ i padroni di casa vanno a un soffio dal vantaggio, Antonucci di testa serve Maniero il cui tiro è salvato da Carissoni sulla linea di porta. Al 34′ il Cittadella prova a proporre un tema con Carissoni che conclude però direttamente sul fondo il suo tirocross. Il primo tempo va in archivio con il risultato a reti bianche, verdetto equo per due squadre che si sono equivalse. Al 2′ della ripresa Antonucci prova a fare decollare il Cosenza ma spara a lato, sull’azione era stato però già ravvisato un fuorigioco. Al 12′ il Cittadella replica con un tiro al volo di Carissoni sugli sviluppi di un corner che termina a lato. Un minuto dopo il batti e ribatti prosegue con il Cosenza insidioso con l’ex Juve Stabia Canotto, il suo tiro è però deviato in corner. Al 14′ il Cittadella risponde con Pittarello imbeccato da Magrassi, Micai risponde però presente. Al 17′ i calabresi andrebbero in vantaggio con Crespi, bravo a sfruttare un cross di Calò, ma la rete è annullata per fuorigioco. Al 25′ il Cittadella ci prova con un tiro da fuori area di Amatucci ma Micai è attento. Al 27′ Cosenza vicino al vantaggio con un’incornata di Fontanarosa ma la palla termina alta. Sul capovolgimento di fronte, al 29′, Salvi spara alto. Le due squadre provano a perforarsi in ogni modo ma la grande assente è la precisione. Al 35′ il Cittadella tenta di proporre un tema con un cross di Carriero ma Micai blocca. Al 42′ il Cittadella ci prova con un tiro dal limite di Mastrantonio che termina a lato. Al 44′ il Cosenza replica con Calò la cui conclusione è deviata in corner. Le due squadre giocano sino all’ultimo senza risparmiarsi ma la palla non sembra voler entrare. Al 45′ Florenzi impegna Maniero in una deviazione in corner. Il Cosenza ci prova ancora al 46′ con un’incornata di Crespi, anche in questo caso la mira non ha il biglietto d’invito e la conclusione termina alta.

SPEZIA- SUDTIROL 2-1

Dopo tre turni a digiuno di poste piene, lo Spezia torna alla vittoria. I liguri regolano per 2-1 un Sudtirol che era reduce da quattro turni utili, I liguri si prendono una boccata d’ossigeno ma restano comunque invischiati nella zona calda della graduatoria. Gli altoatesini si attestano a metà classifica. Al 4′ il Sudtirol si fa minaccioso con Odogwu ma Hristov devia in corner il suo tiro. All’8′ i liguri si portano in vantaggio per merito di Verde che approfitta di un errato rinvio di Masiello e, di sinistro dal limite, fulmina Poluzzi. Al 17′ lo stesso autore del gol del vantaggio potrebbe già raddoppiare ma il suo tiro, dopo uno strano rimbalzo, termina sulla traversa. Bianconeri in controllo della gara con un Sudtirol che non riesce a proporsi. Gli altoatesini provano a scuotersi al minuto 22 ma Peeters, servito da Odugwu, spara alto dal limite. Al 25′ il Sudtirol va a un passo dal pareggio, Davì slalomeggia fra tre avversari ma, a tu per tu con Zoet, calcia malamente sul fondo. Al 27′ lo Spezia cerca il raddoppio con l’ex Modena Falcinelli che riceve da Elia ma si vede deviare il tiro in corner. Al 29′ Bandinelli ferma fallosamente Molina e al Sudtirol è concesso un penalty. Dagli undici metri Casiraghi realizza per il momentaneo pareggio ospite. La prima frazione va quindi in archivio con un verdetto di parità. Al 5′ della ripresa lo Spezia tenta di rendersi pericoloso con Falcinelli che, servito da Nagy, calcia però abbondantemente a lato. All’8′ Mateju ci riprova di testa per i padroni di casa ma Poluzzi sventa l’insidia. Al 15′, su punizione di Verde, l’uomo più propositivo dello Spezia autore anche dal gol del vantaggio ligure, prova a sorprendere Poluzzi su punizione senza riuscirci.Al 25′ il Sudtirol calcia in porta direttamente da corner con Rauti ma il tiro è respinto. Gli altoatesini provano a dire la loro dopo un avvio di ripresa chiaramente a favore dello Spezia. Al 26′ Cassata è atterrato da Cagnano in area ospite e lo Spezia beneficia di un calcio di rigore. Dagli undici metri Verde esegue il compitino alla perfezione riportando avanti i padroni di casa. Il Sudtirol prova subito a reagire ma il tiro dal limite di Rauti al 31′ termina alto. Al 32′ gli altoatesini hanno ancora un buono spunto con Odogwu che, dopo un fraseggio con Rauti, perde però l’attimo propizio per concludere facendo sfumare l’occasione. Al 42′ Rauti ci prova ma il suo tiro è alle stella. Generoso forcing finale del Sudtirol alla ricerca del pareggio. Al 47′ lo Spezia potrebbe allungare ma Pio Esposito, da posizione favorevole, calcia addosso a Poluzzi. Al 48′ vi è la replica ospite con Davì che colpisce di potenza dal limite ma manda a lato.

MODENA- FERALPI SALO’ 2-3

Vince la Feralpi Salò al termine di una partita rocambolesca con ben tre rigori concessi e segnati, due per gli ospiti e uno per i canarini. I gardesani colgono una vittoria di estrema rilevanza alla ricerca della salvezza e, con il secondo acuto esterno consecutivo dopo quello al Picco contro lo Spezia, riscattano la sconfitta interna con la Sampdoria. Il Modena, invece, subisce il secondo stop di fila dopo quello contro la Cremonese e fa salire a sette le sue giornate senza poste piene. I canarini sono al momento al di fuori della zona playoff. Il Modena ci prova già al 1′ con un tiro al volo di Corrado, la difesa gardesana respinge. Al 6′ i canarini passano in vantaggio per merito di Abiuso, bravo a insaccare di testa su un assist, sempre di testa, di Ponsi sugli sviluppi di un corner. Al 9′ la Feralpi Salò cerca di replicare con Bergonzi ma il suo tiro sbatte contro la difesa dei padroni di casa. Al 19′ Abiuso ci riprova servito da Ponsi ma non riesce a raddoppiare concludendo sul fondo su ostacolo di un difensore gardesano. Al 21′ la Feralpi Salò si mangia l’occasionissima per pareggiare, Felici pennella un preciso cross su cui si avventa Letizia che però, da posizione favorevole, manda fuori misura. Sull’immediato capovolgimento di fronte l’ex Cesena e Robur Siena Gliozzi potrebbe fare prendere il largo al Modena ma calcia debolmente non sorprendendo l’ex Renate Pizzignacco. Al 26′ il Modena fallisce il 2-0 con Corrado che, imbeccato da Gliozzi, calcia alto. Al 32′ è invece Riccio a fallire il raddoppio modenese spedendo sopra la traversa. Gol sbagliato, gol subito. Due minuti dopo, infatti, la Feralpi perviene al pareggio con un siluro dal limite di Di Molfetta che finalizza così nel modo migliore un assist ricevuto da Martella. Al 36′ Abiuso potrebbe far tornare il Modena in vantaggio ma Pizzignacco sventa l’insidia. Al 39′ Pilati commette fallo su Gliozzi e l’arbitro assegna sulle prime un calcio di rigore al Modena che però poi revoca dopo essersi consultato con il Var. Al 48′ Martella ha una buona intuizione ma il suo tiro al volo è molto meno pregevole spegnendosi in fallo laterale. La Feralpi si divora così il gol che avrebbe segnato il capovolgimento dell’esito del match.Al 52′, nell’ampio recupero, i gardesani si portano in vantaggio con un rigore trasformato da Butic e concesso per un fallo di mano di Ponsi. Gardesani avanti alla fine della prima frazione con un rigore discusso e con un Modena comunque determinato. Al 10′ della ripresa il Modena cerca di pervenire al pareggio con Abiuso su assist di Strizzolo ma la sua conclusione non crea problemi a Pizzignacco. Al 18′ i padroni di casa ritentano con un tiro dal limite di Gerli ma il portiere ospite neutralizzanuovamente. Modena decisamente più propositivo nel primo scorcio di ripresa. Al 20′ Dubickas commette fallo su Bozhanaj ed è rigore per il Modena. Dal dischetto Palumbo non fallisce ripristinando la parità al Braglia. Al 22′ Strizzolo prova a fare decollare gli emiliani ma il suo tiro al volo termina alto. Su opposto fronte la Feralpi sfiora il nuovo vantaggio con un’incornata di La Mantia che colpisce il legno sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 26′ Pilati subisce fallo da Gerli e la Feralpi si procura un altro calcio di rigore. Il penalty è poi revocato perchè è stato accertato che è stato Pilati a cercare il contatto. Al 31′ i gardesani stanno per andare in rete con un diagonale di Kourfalidis, a Seculin battuto, però, Zaro è ben appostato sulla linea di porta e salva il pareggio dei suoi. Al 38′ Martella, dal limite, prova a fare decollare i gardesani ma Seculin è bravo ad alzare il suo tiro sopra la traversa. Al 44′ Oukhadda commette fallo su Zennaro e Volpi assegna il rigore alla Feralpi Salò. Dal dischetto La Mantia segna il clamoroso 3-2 per i gardesani. Il Modena non tira i remi in barca e al 50′, per poco, con un’incornata di Zaro, non sigla il 3-3. Alla fine, però, a festeggiare è la Feralpi Salò.

PISA- TERNANA 1-0

Prima il Cittadella, ora la Ternana. Il Pisa si concede il bis di vittorie e piomba in un’interessante posizione di classifica in cui può aspirare ai playoff. Gli umbri, in credito con la fortuna per via di ben due legni colpiti nell’arco della gara, incappano invece nel secondo passo falso di fila dopo quello con il Parma e restano nella zona pericolante. La prima occasione della gara arriva al 6′ con un corner di Amatucci su cui Sgarbi interviene di testa con buona scelta di tempo ma in modo impreciso. Al 10′ il Pisa ha una buona occasione con Lisandru Tramoni ma Iannarilli sventa. Al 18’la Ternanaa risponde con Amatucci ma Calabresi è sulla traiettoria e respinge. Al 33′ gli umbri hanno un’ottima occasione per passare in vantaggio con un’incornata di Luperini su cross di Casasola che termina oltre la traversa. Il batti e ribatti prosegue con il Pisa che si fa vedere al 39′ con Moreo, il tiro è però impreciso. Il primo tempo termina a reti bianche con la Ternana più vicina al gol. Al 6′ della ripresa la Ternana coglie il secondo legno con l’ex Ascoli Favilli servito da Pereiro.Gli umbri partono con il piede giusto e sfiorano la rete anche al 12′ ancora con Favilli che impegna Loria in una deviazione in corner. Al 13′ Lucchesi colpisce un altro legno ma il direttore di gara aveva già fermato tutto per fuorigioco. Al 17′ le Fere si mettono ancora in evidenza con Luperini, ma il tiro dell’ex Pistoiese è respinto da Loria in tuffo. Luperini ci riprova al 19′ in acrobazia su imbeccata di Casasola ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 27′ il monologo della Ternana prosegue con Amatucci che, di testa, colpisce però debolmente. Il Pisa risponde al 29′ con una conclusione del figlio d’arte Beruatto che è però imprecisa. La Ternana riprende poi a cannoneggiare la porta pisana con Lucchesi che, al 35′, colpisce centralmente non creando problemi a Loria. La partita sembra incamminarsi verso il pareggio quando il Pisa, al 44′, rompe l’equilibrio con un’incornata di Moreo su corner di Veloso. Le Fere hanno l’occasione per pareggiarla al 38′ con un’incornata di Dionisi su cross di Casasola ma Loria respinge in tuffo. Vince il Pisa ma la Ternana avrebbe forse meritato il pareggio per il maggior volume di gioco creato nella ripresa rispetto agli avversari.

CATANZARO- REGGIANA 0-1

Dopo sette turni utili e due vittorie di fila, il Catanzaro mastica amaro contro la Reggiana. Gli emiliani, dal canto loro, tornano alla vittoria dopo sei turni di astinenza. Calabresi sempre in zona playoff, emiliani a metà classifica ma con la possibilità di averli nel campo visivo. Il Catanzaro prova a sfondare già al 2′ con D’Andrea ma il suo sinistro è deviato in corner. Al 5′ la Reggiana risponde con un cross di Girma ma la difesa giallorossa sbroglia. Al 12′ gli emiliani passano in vantaggio con un’autorete di Fulignati su tiro dal limite di Girma che prima coglie la traversa e poi rimbalza sfortunatamente sulla schiena del portiere catanzarese. Lo stesso Girma potrebbe raddoppiare al 16′ sempre con una conclusione dalla lunga distanza ma Fulignati, questa volta, neutralizza in due tempi. Al 17′ si rivede il Catanzaro con l’ex Foggia e Perugia Iemmello che però, sugli sviluppi di un corner, colpisce male e spreca l’occasione per il pareggio. Al 20′ i padroni di casa ci riprovano con D’Andrea che riceve la sfera da Petriccione ma conclude fuori misura. Il Catanzaro non sembra accusare il colpo della rete subita e attacca generosamente in modo costante. Al 22′ i padroni di casa insistono con una rovesciata di Iemmello su cui però Satalino, tra i pali in sostituzione dell’infortunato Bardi per gli ospiti. interviene prontamente. Il momento è particolarmente favorevole ai calabresi, al 27′ l’ex Viterbese Vandeputte pennella un cross teso ma Satalino blocca in due tempi. Al 46′ la Reggiana potrebbe raddoppiare, Pieragnolo serve Bianco che, dal limite, impegna Fulignati in una deviazione in corner. Finisce così la prima frazione con gli ospiti avanti ma un Catanzaro molto propositivo. Al 9′ della ripresa Biasci prova a riportare in carreggiata il Catanzaro con un tiro dal limite ma conclude fuori misura. Non meglio va a D’Andrea che, a giro, conclude a lato al quarto d’ora. Avvio di ripresa favorevole a un Catanzaro determinato a riprenderla. Al 21′ i padroni di casa ci riprovano con una punizione di Vandeputte ma Satalino neutralizza in due tempi. Al 44′ Satalino fa correre qualche rischio alla sua squadra intervenendo un po’ scompostamente su un tiro di Donnarumma. Al 45′ proprio quest’ultimo, su assist di testa di Biasci susseguente a un cross di Situm, esulta già per l’1-1 ma Pieragnolo salva i suoi respingendo di testa sulla linea di porta. Al 48′ Oliveri prova a sorprendere per l’ultima volta Satalino senza riuscirci. E la Reggiana festeggia la sua settima vittoria in campionato.

CREMONESE- COMO 2-1

La sfida clou tra Cremonese seconda e Como terzo in classifica si risolve a favore della prima, come già all’andata quando, al Sinigaglia, la squadra di Giovanni Stroppa si impose per 3-0.Le gerarchie della classifica, quindi, si confermano. Il Como ha dovuto giocare gran parte della gara in dieci uomini per l’espulsione di Strefezza per fallo su Vazquez. Al 2′ il Como prova a proporre un tema con un tirocross di Verdi che termina sull’esterno della rete.Al 6′ Coda si invola pericolosamente in area lariana ma Semper lo anticipa. Al 10′ Zanimacchia coglie una traversa su assist di testa di Coda ma l’azione era già stata fermata per fuorigioco. Al 13′ il Como resta in dieci per l’espulsione di Strefezza, reo di avere commesso un fallo pesante ai danni di Vazquez, la decisione arriva dopo il consulto del Var. La Cremonese prova ad approfittarne al 18′ con Zanimacchia ma il suo diagonale termina sul fondo. I grigiorossi assumono il comando delle operazioni, al 21′ il tuttofare Zanimacchia pesca Sernicola che manda fuori di poco. Al 24′ è l’ex Ternana Falletti a spedire alto su punizione. Cremonese in continuo pressing e Como in difficoltà. Al 35′ Verdi, imbeccato da Da Cunha, prova a fare reagire il Como ma conclude alto. Al 43′ Odenthal ferma la sfera con le mani e la Cremonese beneficia di un calcio di rigore. Dagli undici metri Coda spiazza Semper. Squadre negli spogliatoi con i grigiorossi avanti per 1-0 e il Como in dieci uomini. Al 2′ della ripresa Vazquez potrebbe raddoppiare ma conclude fuori di poco. Al 16′ Falletti prova la soluzione a effetto al volo ma calcia altissimo. Al 22′ i lariani la riacciuffano grazie a una punizione di Da Cunha. Al 27′ la Cremonese potrebbe tornare avanti ma l’incornata di Pickel termina a lato. Semper è bravo a sventare al 29′ una conclusione dell’ex Monza Antov. I grigiorossi appaiono padroni del campo e cercano con insistenza il nuovo vantaggio, al 40′ Coda ci prova d’esterno ma conclude fuori. Al 43′ i grigiorossi tornano in vantaggio grazie a un destro dal limite di Zanimacchia. Non accade null’altro e la Cremonese festeggia tre punti pesantissimi in chiave di assalto alla massima serie.

LECCO- PALERMO 0-1

La generosità all’offensiva e una ripresa con un continuo cannoneggiamento alla porta avversaria non è bastata. Il Lecco non riesce a scuotersi dalla crisi e incassa contro il Palermo la nona sconfitta nelle ultime dieci gare. I manzoniani restano così desolatamente ultimi con ventuno punti a meno sei dalla penultima ovvero la Feralpi Salò. Il Palermo torna alla vittoria dopo due stop e si mantiene nella zona nobile della graduatoria. Il Lecco ci prova già al 2’ con l’ex Como Parigini ma Pigliacelli è bravo a sventare in corner. Al 5’ è Inglese a tentare il colpo ma il suo tiro a giro esce di poco. L’avvio delle ostilità è decisamente favorevole ai padroni di casa, alla ricerca di una vittoria scaccia crisi. Il Palermo risponde al minuto 7 con una punizione di Ranocchia sventata da Melgrati. I rosanero ci riprovano al 10’ con un forte tiro dell’ex Venezia Segre che però Melgrati allontana. Avvio tambureggiante in cui, a iniziali fiammate dei manzoniani, gli ospiti sanno rispondere con la stessa moneta. Al 13’ si rivede il Lecco con Novakovich che sbuca bene di testa su un cross di Parigini ma colpisce male. Al 25’ ancora Lecco con Capradossi la cui incornata, su cross di Parigini, termina alta. Due minuti dopo i manzoniani si riaffacciano in area rosanero con una punizione di Degli Innocenti che termina fuori di poco. Sempre lui, al 34’, fa esplodere un gran destro che termina alto. Un minuto dopo Brunori impegna Melgrati in calcio d’angolo. Sugli sviluppi di quest’ultimo il Palermo trova il vantaggio con un’incornata di Nedelcearu su battuta di Gomes. Al 41’ Di Mariano potrebbe raddoppiare su imbeccata dello stesso Brunori ma conclude fuori misura. Al 45’ il Lecco potrebbe pareggiare con un’incornata di Inglese su punizione di Parigini ma Pigliacelli risponde presente. Al 13’ della ripresa i padroni di casa hanno la possibilità di pareggiare ma Novakovich, su cross di Ierardi, mette a lato. Il Lecco si mostra molto propositivo ma pecca di imprecisione. Al 20’ i manzoniani hanno ancora una buona iniziativa con Degli Innocenti che si incunea bene tra i tifosi palermitani ma conclude sull’esterno della rete. La replica del Palermo arriva al minuto 23 con Di Francesco la cui conclusione su assist di Lund è però centrale. Al minuto 25 il Lecco ha l’occasione per riprenderla con un’incornata di Salcedo che termina però fuori misura. Al 42’ i lombardi provano a rendersi ancora pericolosi con un’incornata di Lunetta su punizione di Crociata, Pigliacelli però blocca sicuro. Il Lecco continua a proporsi generosamente all’offensiva ma la porta rosanero rimane stregata. Al 47’ è Salcedo a calciare tra le braccia di Pigliacelli. Il Palermo porta a casa la posta piena e acuisce ulteriormente la crisi del Lecco.

VENEZIA- BARI 3-1

Terza vittoria nelle ultime quattro gare per l’ambizioso Venezia che supera il Bari e si insedia al terzo posto alle spalle della capolista Parma e della Cremonese. Il Bari subisce invece il terzo stop nelle ultime quattro gare e non riesce a fare decollare la sua classifica. I lagunari infliggono quindi ai pugliesi un’altra sconfitta dopo il 3-0 dell’andata al San Nicola. Al 3’ i padroni di casa mettono già la freccia grazie all’ex Monza Gytkjaer che insacca da distanza ravvicinata su corner di Tessmann. Al 5’ capitan Pohjanpalo potrebbe già raddoppiare ma il suo rasoterra è bloccato da Brenno. Al 10’ i lagunari pungono ancora con Gytkjaer che approfitta di un errore in disimpegno di Dorval e impegna il portiere ospite in una deviazione in corner. Sugli sviluppi di quest’ultimo, Altare conclude a giro alto. Al 15’ arriva il raddoppio dei padroni di casa, sugli sviluppi di un corner di Tessmann, Svoboda fa da sponda per Altare che insacca. Al 28’ è Ellertsson ad avere l’occasione per il 3-0 ma il suo tiro termina alto. Al 30’ il Bari prova a reagire con Nasti ma il suo destro è troppo debole per poter creare grattacapi a Joronen. Non va meglio a Puscas che, di sinistro, ci prova il minuto successivo ma trova ancora uno Joronen pronto a sventare. Al 37’, però, l’attaccante barese non sbaglia raccogliendo un filtrante di Ricci e superando il portiere veneto per l’accorciamento delle distanze degli ospiti. Al 44’ è Pohjanpalo ad avere l’occasione per realizzare il nuovo allungo dei veneti ma conclude fuori misura. Al 48’ arriva la replica del Bari con un’incornata alta di Matino su punizione dell’ex Albinoleffe Sibilli. Va così in archivio la prima frazione con il Venezia in meritato vantaggio per la maggiore pro positività evidenziata, Bari vivo soltanto a sprazzi ma capace di tenere il risultato in bilico. Al 15’ della ripresa il Bari potrebbe pareggiare ma il tiro di Sibilli va a fil di traversa. Al 21’ è Achik a tentare di sorprendere Joronen senza però riuscirci. Al 23’ Morachioli conclude alto. Bari più propositivo rispetto alla prima frazione ma il risultato non cambia. Al 24’ Sibilli calcia a botta sicura ma Tessmann sventa all’’ultimo la sua insidia. Al 28’ Zampano prova a chiudere il discorso di testa ma Brenno neutralizza. Sempre lui, un minuto dopo, su imbeccata di Pohjanpalo, conclude fuori di un nulla. Al 36’ Achik , con un tiro al volo, conclude in curva sprecando una buona occasione per i pugliesi. Al 38’, sugli sviluppi di un corner, Jajalo realizza la rete del Venezia ma il direttore di gara annulla ravvisando un fuorigioco di Sverko. Al 45’ il Venezia chiude i conti con Pohjanpalo che approfitta di una deviazione di Matino su precedente tiro di Bjarkason e infila Brenno. E il Venezia festeggia la posta piena che gli consente di dare ancora la scalata alla promozione diretta in massima serie.

SAMPDORIA- ASCOLI 2-1

Sotto di una rete, non si è scomposta e ha recuperato facendo sua la gara. La Sampdoria coglie contro il pericolante Ascoli tre punti preziosissimi che la collocano a ridosso della zona playoff. Per la compagine di Andrea Pirlo è il secondo successo di fila dopo quello esterno con la Feralpi Salò. L’Ascoli, alla terza gara senza poste piene, resta invece terzultimo e in piena zona a rischio. La prima occasione è di marca ascolana e giunge al 3′ con Zedadka che crossa al centro e si vede deviare la sfera in corner. Sugli sviluppi di quest’ultimo, battuto da Falzerano, ancora Zedadka ci prova dal limite ma senza esiti apprezzabili. Marchigiani più propositivi in avvio con una Sampdoria incapace di imporre il suo gioco. L’Ascoli prova a pungere ancora al 5′ con Rodriguez ma Leoni ci mette una pezza e devia in corner. Al 10′ i marchigiani raccolgono i frutti della loro costante pressione andando in vantaggio con Duris una conclusione a giro su assist dell’ex Cittadella Valzania e con la complicità della deviazione di Ghilardi. Al 14′ i bianconeri potrebbero già raddoppiare con un’incornata di Rodriguez su cross di Falzerano che termina però fuori misura. Al 17′ Darboe pesca Kasami che però non riesce a concludere dopo uno stop di petto, Quaranta spazza in corner per evitare guai. Brivido scampato per l’Ascoli. Al 27′ Barreca , su punizione, serve Ghilardi che conclude fuori di testa. Occasione sprecata dalla Sampdoria per pareggiare. Al 30′ l’Ascoli ha una ghiotta occasione per raddoppiare ma Giovane, riprendendo una respinta su un suo stesso tiro della difesa doriana, calcia sopra la traversa. La supremazia dell’Ascoli continua, al 34′ Caligara serve Rodriguez che però si vede respingere la conclusione da Stankovic. Al 38′ lo stesso Rodriguez, imbeccato da Duris, raddoppierebbe ma la sua rete è annullata per fuorigioco, si resta quindi sull’1-0. Al 41′ la Sampdoria risponde con un tiro al volo di Kasami ma Vazquez respinge in corner con i pugni. Al 47′ Alvarez ha un’occasione per portare la Sampdoria al pareggio ma manca totalmente l’aggancio su cross di Stojanovic. Il primo tempo termina con un Ascoli in vantaggio con merito e una Sampdoria viva soltanto a sprazzi. Al 2′ della ripresa la Sampdoria sfiora il pareggio con una punizione di Alvarez che si stampa sul palo. Al 9′ Kasami ha un’altra occasione per i doriani ma calcia addosso a Vazquez. All’11’ è Darboe a calciare a fil di palo, grande propensione offensiva della Sampdoria che però non sa tradursi in precisione in fase di conclusione. Al 16′ l’Ascoli si divora il raddoppio con Duris che, lanciato da Rodriguez su azione di contropiede, spara alto. Rispondono i doriani al 20′ con una conclusione imprecisa di Esposito su rimessa laterale di Barreca. Le due squadre mantengono alto il ritmo del gioco punzecchiandosi reciprocamente. Al 29′ Sampdoria ancora pericolosa con Depaoli che mette sul fondo ma l’ex Hellas Verona era già stato pizzicato in fuorigioco. Al 32′ i blucerchiati pervengono al pareggio con Kasami che raccoglie un passaggio di Esposito anticipando De Luca e infila Vazquez. Al 39′ la Sampdoria capovolge a suo favore le sorti del match grazie a De Luca che interviene con ottima scelta di tempo su cross di Kasami e infila Vazquez. Al 44’Depaoli serve Borini che potrebbe realizzare il 3-1, Vazquez para però in due tempi.