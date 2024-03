Serie B: Il punto della 30° giornata del campionato cadetto

PALERMO- VENEZIA 0-3

Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per il Venezia nel match clou con il Palermo. I lagunari si confermano quindi in piena corsa per la promozione diretta in massima serie. I rosanero di Eugenio Corini sono invece al terzo passo nelle ultime quattro gare. Al 4’ gli ospiti cercano di sfondare con Altare il cui tiro è però deviato in corner da Pigliacelli. Il Palermo replica al 6’ con un’incornata di Brunori a lato. Le due compagini sentono molto il peso della gara desiderose come sono di mantenersi nel salotto buono per dare la scalata alla serie A. Al 7’ il Venezia ci riprova con Pierini che, su passaggio di capitan Pohjanpalo, spara però altissimo. Al 10’ il Palermo risponde subito con un’incornata di Diakitè ma Candela ci mette una pezza. Non meglio va a Lund che, al 12’, mette sul fondo su passaggio di Di Francesco. Incontro all’insegna dell’equilibrio. Quest’ultimo si rompe però al minuto 18 quando Pohjanpalo, di testa, infila Pigliacelli su cross di Candela. Il Palermo tenta di reagire al 23’ ma Brunori calcia altissimo. Al 30’ il Venezia perviene al raddoppio con Pohjanpalo su suggerimento di testa di Pierini. Il capitano dei lagunari si regala così la doppietta. Al 43’ ancora Pohjanpalo impegna Pigliacelli prima facendosi respingere la sfera, poi fallendo il tapin. Al 46’ Busio, a giro, calcia alto. La prima frazione va in archivio con un Venezia avanti con merito per il maggiore volume di occasioni create. Al 4’ della ripresa Ellertsson e Candela si intendono bene ma quest’ultimo è impreciso nella conclusione. Al 9’ Di Francesco riceve da Brunori ma calcia su Joronen fallendo il possibile riavvicinamento dei rosanero. All’11’ l’offensiva dei lagunari prosegue con Candela che, servito da Pierini, conclude però su Pigliacelli. Al 17’ Ceccaroni prova a portare il Palermo di nuovo in scia colpendo la traversa di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 30’ Olivieri insacca ma il direttore di gara annulla la possibile terza rete dei veneti ravvisando un precedente fallo. Al 38’ rosanero in evidenza con un tiro dal limite di Di Francesco respinto da Joronen. Al 39’ Pohjanpalo sfiora il 3-0 ma Pigliacelli neutralizza. Al 44’ Candela riceve da Jajalo e spara fuori misura. Il Venezia ha fretta di chiuderla e al 47’ sigla il 3-0 con Gytkjaer, l’ex Monza è bravo a incunearsi in area rosanero e a beffare Pigliacelli. Il Venezia può festeggiare.

BRESCIA-CATANZARO 1-1

IL Catanzaro prova a scappare ma il Brescia lo riagguanta. Ne nasce un 1-1 che si può considerare verdetto equo e consente alle due compagini di riscattare le rispettive sconfitte con Parma e Reggiana..I padroni di casa ci provano.gia’al 3′ con.l’ex Bari Jallow che però spara alto. Al 6′ il Catanzaro replica con D’ Andrea che conclude debolmente su Avella. Al 9′ calabresi ancora in evidenza con Antonini che , di testa, spedisce sul fondo. E’sempre lui a riprovarci al 17′ con un’incornata ma il pallone è ancora largo..Il Catanzaro, in questa fase della gara, si fa preferire anche se difetta di precisione. Al 21′ arriva la reazione bresciana con Adorni che, su punizione di Besaggio, spara a lato. Al 23′ lo stesso Adorni si immola su tiro di Biasci salvando la propria porta. Al 27′ le rondinelle ci riprovano con Galazzi ma Fulignati respinge di piede. La partita appare equilibrata con molti spunti da ambo le parti. Al 46′ , pero’ , il Catanzaro passa con un’ incornata di Biasci su cross dell’ex Ternana Petriccione. Al 48′ il Brescia potrebbe pareggiare ma Fulignati sventa un tiro di Besaggio. Al 7′ della ripresa il Brescia pareggia con un colpo di testa di Borrelli su cross di Bisoli.Al 9′ , per poco, Bianchi non capovolge l’esito della contesa con una conclusione a giro che termina a lato. Risponde all’11’il Catanzaro con D’ Andrea che conclude debolmente su Avella. Le due squadre giocano senza risparmiarsi non paghe del pareggio. Al 14′ gli ospiti pungono con l’ ex Foggia Iemmello che spara a lato. Lo stesso fa Ambrosino su opposto versante al 29′ ..Al 37′ Olzer insacca su respinta di Fulignati ma la rete bresciana è annullata per fuorigioco. Al 45′ Verna fallisce il possibile 2-1 dei calabresi costringendo Avella a deviare in corner.

TERNANA- COSENZA 1-0

Due sconfitte di fila cominciavano a pesare. La Ternana ha così pensato.di interrompere l’ andazzo negativo superando per 1-0 il Cosenza in una sfida fondamentale per restare al riparo dalla zona critica. Per i calabresi è il secondo stop nelle ultime tre gare. Al 7′ le Fere ci provano con Casaslla che, di testa,mette a lato con la complicità di una deviazione di Praszelik. Al 10′ gli.ospiti replicano.con Antonini e Mazzocchi, in entrambi i casi però Iannarilli è reattivo..Al 15′ ancora Mazzocchi impegna il.portiere umbro di testa. Il Cosenza sembra avere il pallino.del gioco ma al 17′ la Ternana risponde con un tiro di Carboni alto. Il Cosenza replica due minuti dopo con Praszelik che spara a lato. Il batti e ribatti prosegue al minuto 20 con gli.umbri pericolosi con Pyyythia il cui colpo di testa è bloccato dall’ex Bari e Salernitana Micai. Al 36′ Fere ancora pericolose con un tiro a lato di Raimondo su cross dello stesso Pyythia. L’ avvio della ripresa è decisamente favorevole agli.umbri. Al 2′ Lucchesi ci prova per ben due volte, poi tenta Pyythia che si vede deviare il tiro in corner. Al 9’e’Pereiro a concludere alto a giro..La Ternana sembra in controllo della gara. Al.18’Luperini si.mangia un’occasione in girata. Non sbaglia invece Pereiro che al 24′ con una punizione dal limite, regala agli umbri il meritato vantaggio. Al 33′ il.Cosenza replica con Mazzocchi che, di testa impegna Iannarilli. I calabresi ci provano anche al minuto 37 con Crespi che mette a lato di testa su cross dell’ex Juve Stabia Canotto. Al 39′ Cali, dal limite, costringe Iannarilli a deviare sopra la traversa. Il Cosenza ci prova anche nel finale con un’incornata di Camporese al 48′ e una rovesciata di Crespi ma in entrambi i casi Iannarilli blocca salvando la vittoria dei suoi.

FERALPI SALO’ – PARMA 1-2

Sempre più re del campionato. Con la terza vittoria di fila per 2-1 a Piacenza contro la pericolante Feralpi Salò, il Parma consolida il suo primato. Per i guardiani è invece il quarto passo falso interno consecutivo. Al 9′ gli.emiliani ci provano con Man ma il suo tiro è deviato in corner. All’11’Mihaila, dal limite, mette a lato di poco. Il.monologo parmense prosegue al minuto 13 con Man che impegna l’ ex Renate Pizzignacco. La Feralpi prova a reagire al 18′ con Di Molfetta il cui cross è deviato in corner. Il Parma riprende però a pungere con Man al 21′ e un Pizzignacco attento e Bonny al 22′ con un tiro deviato in corner. Al 29′ i ducali ottengono il.meritato vantaggio con Mihaila su assist di tacco di Bonny. Al 44’Hernani potrebbe raddoppiare ma mette a lato. La ripresa si apre con i gardesani che ci provano due volte con Di Molfetta, nel primo caso la conclusione a giro è alta al 6′, nel secondo a lato all’8′. Al 20′ i bresciani pareggiano con il lituano Dubickas su cross di Letizia. Al 23′ , però, il Parma torna avanti con Eetevez che riceve la sfera da Bonny e batte Pizzignacco dal limite. Al 35′ la Feralpi prova a riprenderla con Pilati che però di testa mette a lato. Il finale è del Parma. Sia Charpentier al 36′ con un colpo di testa sulla traversa, sia Sohm al 44′ con un tiro parato da Pizzignacco non riescono ad arrotondare il risultato.

SUDTIROL- CREMONESE 3-0

Più che una Vittoria, un’impresa. Il Sudtirol si impone con netto 3-0 al Druso contro una Cremonese che non perdeva da ben dieci partite. Per gli altoatesini è invece la terza vittoria interna di fila dopo quelle con Bari e Lecco che li.porta a ridosso dei playoff. Al 1′ il Sudtirol punge con un tiro di Odogwu sul fondo. Al 3′ risponde la Cremonese con Coda che, servito dall’ex Spal Castagnetti, conclude fuori di poco. Al 4′ grigiorossi ancora pericolosi con l’ex Ternana Falletti che conclude alto. La Cremonese tiene il pallinondel gioco con Vazquez che impegna al 7′ Poluzzi con una conclusione a giro. Partita dai toni molto intensi con un diluvio.di occasioni dopo neppure dieci minuti di gioco. All’8’con i padroni di casa ci provano con l’ex Spal Kurtic ma il tiro è a lato. Al 25′ ci riprova Odogwu ma calcia alto. Due minuti dopo la Cremonese sfiora il vantaggio con Vazquez che riceve da Sernicola e calcia sul palo con un tiro al volo. Al 28′ Coda segna ma il suo gol è annullato per fuorigioco. Al 35′ Castagneti conclude centralmente una punizione. Nel buon momento degli ospiti il Sudtirol si porta in vantaggio al 39’con Odogwu di testa su suggerimenti di Kurtic. Al 42′ Ravanelli fallisce il pareggio calciando alto con un tiro al volo. Al 2 ‘della ripresa e’ Castagnetti a sparare alto. Al 4′ arriva il raddoppio altoatesino con Ciervo che insacca approfittando di un’ incomprensione tra l’ ex Monza Antov e Jungdal Al 10′ lo stesso Ciervo pretende forse troppo da se stesso calciando da centrocampo su Jungdal. All’11’Castagnetti, servito da Vazquez, calcia a lato. Al 13′ Sermicola, a giro, mette sul fondo. Al 16’e’Pickel a calciare a lato. Cremonese desiderosa di riprenderla ma imprecisa.Al 24’Tsadjout conclude sull’esterno della rete. Al 28′ Pickel, servito da Zanimacchia, colpisce la traversa. Al 30′ Merkaj manca il 3-0 sudtirolese ma non fallisce al 38′ quando insacca su assist di El Kaouakibi..Al 46′ Sernicola fallisce il.gol della bandiera.

COMO – PISA 3-1

Quarto risultato utile interno di fila per il Como che riscatta la sconfitta contro la Cremonese infliggendo un sonoro 3-1 al Pisa imbattuto da tre turni. I lariani restano così nel salotto buono del girone dove ci si gioca la massima serie. Dopo due minuti il.Como è gia’ avanti con un’incornata di Gabrielloni su corner di Verdi. Al 7′ Gioacchini e’ steso da Loria, l’ arbitro assegna inizialmente il rigore ma poi ci ripensa dopo consulto con il Var. Al 10′, invece, il raddoppio si materializza con Bellemo che approfitta di un errato passaggio di Marin a Loria e insacca. Como in pieno controllo della gara. Al 19′ Gioacchini impegna Loria. Il Pisa esce dal guscio al 24′ con il figlio d’arte Beruatto che , di sinistro, non impensierisce però Semper. Al 37′ Gioacchini fallisce il 3-0 in semirovesciata. A 5′ della ripresa il accorcia le distanze con Barbieri che interviene in scivolata su cross dell’ex Venezia Moreo. Al 24′ l’ex Milan Cutrone fallisce il 3-1 sparando a lato . Lo.trova pero’al minuto 34 sugli sviluppi di un’azione da calcio d’angolo.

BARI- SAMPDORIA 0-1

E fanno.tre. Dopo avere steso Feralpi Salò e Ascoli, la Sampdoria di Andrea Pirlo allunga la serie delle vittorie superando di misura il Bari ed entra in zona playoff. I pugliesi, che pure posso recriminare per un gol annullato e una traversa colpita e un rigore fallito, continuano a essere in crisi con il quarto stop nelle ultime cinque gare e devono guardarsi alle spalle.La prima occasione è ospite e giunge al 17′ con Ghilardi che però non impensierisce Brenno. Al 23′ il Bari replica con l’ex Albinoleffe Sibilli che si vede deviare il tiro in corner da Leoni..Un minuto dopo Bari ancora in evidenza con Di Cesare che conclude alto di testa. L’ attaccante barese incorna ancora al minuto 26 ma Stankovic è attento. Al 29′ e’Puscas, imbeccato da Morachioli, a impegnare in corner il portiere ospite.Al 36′ la Sampdioria interrompe la pressione offensiva dei pugliesi con Alvarez ma Brenno para..Al 38′ il Bari riprende l’offensiva con.un tiro dal limite di Maita a lato.La Sampdoria va in rete al 41′ con De Luca ma la rete è annullata per fuorigioco.. Il Bari replica al 43′ con un’incornata alta di Dorval. Primo.tempo molto intenso ma orfano di reti..La prima occasione della ripresa arriva al 21′ con il doriano Darboe ma la difesa barese respinge. Al 23′ De Luca impegna Brenno in corner. Al 24′ il Bari ha l’ occasionissima per passare con un rigore concesso per fallo di Ghilardi. Dagli undici metri, pero’, Sibilli si fa parlare l’esecuzione da Stankovic. Al 39′ Puscas ha ancora la palla del pareggio barese su assist di Sibilli ma colpisce la traversa. Al 42′ , invece, la Sampdoria passa con Kasami su assist di De Luca. Al 49′ Kallon spara alto di poco fallendo il pareggio barese.

CITTADELLA- MODENA 1-1

Il Cittadella prova ad acciuffare la vittoria che gli manca da dieci turni ma il Modena lo raggiunge..I canarini tornano a muovere la classifica dopo due sconfitte. Al 6′ gli emiliani ci provano con un traversone di Palumbo ma Maniero blocca. Al 13′ al suo primo.affondo il Cittadella passa in vantaggio con Amatucci di testa su cross di Carissoni. Al 15′ l’ ex Como Gliozzi ha la palla del pareggio ma conclude male. Al 32′ e’ lui a servire Abiuso che però spara a lato. Il Modena non sembra avere accusato il colpo del gol dello svantaggio. Al 37′ è però il Cittadella a sfiorare il raddoppio con una punizione di Baldini sull’esterno della rete. Al 42′ i canarini pareggiano con Magnino di testa su cross di Corrado. Al 2′ della ripresa il Modena sfiora il vantaggio con una traversa colpita da Palumbo su punizione. Al 5′ il Cittadella replica con Giraudo che pennella un traversone neutralizzato da Santoro. Al 18′ è ancora lui a impegnare Seculin. Il Cittadella prova a spingere per il nuovo vantaggio ma al 29′ Seculin blocca un tiro di Pandolfi. Al 30′ il Modena replica con Gerli che impegna Maniero in una deviazione in tuffo oltre la traversa..Al 36 ‘ canarini ancora in evidenza con due conclusioni di Riccio respinte..Al 48′ Tremolada fallisce il vantaggio ospite con un tiro dal limite parato da Maniero..

REGGIANA-SPEZIA 0-0

Divisione della posta tra Reggiana e Spezia. Il risultato tiene gli emiliani lontano dalla zona pericolante ma ci lascia i liguri..Al 4′ i padroni di casa ci provano con Marcandalli su lancio di Portanova ma Zoet blocca. Al 7′ lo.Spezia replica con Verde che conclude alto di poco. Al 20′ liguri ancora insidiosi con Cassata che impegna Satalino. La Reggiana risponde al 25′ con un tiro di Bianco alto. Al 33′ lo Soezia riprende l’ offensiva con l’ ex Modena Falcinelli che mette a lato con un diagonale. Al 35′ la Reggiana ha l’ occasiomissima per passare ma il tiro di Girma su cross di Fiamozzi termina sul palo. Al 38′ emiliani ancora pericolosi con un tiro a lato di Kabashi su assist di Romagnolo..Al 13′ della ripresa lo Spezia spinge con Cassata che triangolare con Verde ma trova un Satalino reattivo.. Al 23′ e’ Elia a impegnare il portiere granata in una deviazione in corner. Al 29′ la Reggiana replica con Okwonkwo ma il tiro è fuori misura. Lo Spezia replica al 42′ con un tiro di Verde alto. Un minuto dopo i liguri segnano.con Vignali ma la rete è annullata. Al 46′ la Reggiana resta in dieci per l’ espulsione ingenua di Kabashi per una manata intenzionale su Esposito..Finisce a reti bianche con.un verdetto che può considerarsi equo.

ASCOLI- LECCO 4-1

L’Ascoli spera, il Lecco sempre più si dispera. I marchigiani superano con un netto 4-1 i manzoniani e mettono insieme una posta piena preziosissima in chiave di sicurezza di classifica. La squadra affidata a Massimo Carrera dopo l’esonero di Fabrizio Castori non vinceva da quattro turni e, in casa, da da cinque partite. Notte fonda per un Lecco che sembra ormai mestamente condannato a riabbracciare la Lega Pro con la diciannovesima sconfitta stagionale in trenta gare che lo tiene a ventuno punti ultimo e a meno sei dalla penultima Feralpi Salò. Al 4′ l’Ascoli va in rete con Masini su cross di Falzerano ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. All’8′ il Lecco replica con un tiro a lato di Capradossi su angolo di Lepore non trattenuto da Viviano. Al 10′ Zedadka prende la sfera con la mano e l’arbitro, dopo essersi consultato con il Var, assegna al Lecco un penalty. Dagli undici metri Lepore non sbaglia. Al 16′ è l’Ascoli a beneficiare di un penalty per un fallo di Ierardi su Rodriguez. Dal dischetto Caligara pareggia. Al 26′ il Lecco potrebbe tornare avanti con Capradossi che colpisce con il ginocchio sugli sviluppi di un corner ma conclude alto di pochissimo. Al 30′ Zedadka prova a farsi perdonare l’azione del rigore propiziato dal suo fallo di mano ma conclude alto con un tiro dal limite. Ascoli e Lecco giocano senza risparmiarsi consapevoli dell’essenzialità della posta in palio per cercare di giocarsi la salvezza. Al 36′ Viviano sventa un cross di Galli. Al 39′ Capradossi commette fallo su Masini ed è ancora rigore per i marchigiani. Anche questa volta Caligara non fallisce per il 2-1 bianconero. Al 45′ Zedadka cerca la rete del 3-1 ma Melgrati blocca sicuro. Al 6′ della ripresa Buso prova a farla riprendere al Lecco ma spara su Viviano che interviene anche sulla ribattuta di Crociata. Al 19′ i manzoniani ci riprovano con Degli Innocenti ma il suo tiro dal limite è facile preda di Viviano. Al 22′ su corner di Lepore, Guglielmotti, su assist di testa di Ierardi, sempre di testa spara a lato. Alza i giri del motore il Lecco alla ricerca disperata di una vittoria. Al 26′ , nel momento migliore degli ospiti, l’Ascoli affonda la lama per la terza volta con un tiro al volo di Bellusci su respinta della difesa lecchese. Al 33′ Lunetta mette a lato dal limite. Risponde l’Ascoli con un’incornata dell’ex Spal e Crotone Vaisanen fuori misura. Al 38′ Masini spara a lato dal limite. Marchigiani in controllo della gara con un Lecco vivo solo a sprazzi. Al 41′ Crociata serve Buso che potrebbe fare ritornare in partita i manzoniani ma trova un Viviano reattivo. Su opposto fronte l’Ascoli allunga ulteriormente, Duris sfrutta un rimpallo e infila Melgrati. Al 47′ Listkowski ha una buona occasione ma conclude a lato.