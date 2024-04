Serie B: Il punto della 32° giornata del campionato cadetto

BARI- CREMONESE 1-2

Dopo due stop con Sudtirol e Feralpi Salò, la Cremonese ritrova la posta piena superando per 2-1 il Bari al San Nicola. I grigiorossi restano così nella zona che profuma di promozione in massima serie. I pugliesi incappano nella terza sconfitta nelle ultime quattro gare e restano a ridosso della zona a rischio. La Cremonese sblocca il risultato già al 1’ con un’autorete di Maiello su azione di Tsadjout propiziata da un cross basso di Sernicola. Al 4’ il Bari potrebbe già pareggiare con Diaw il cui tiro è però deviato in corner da Jungdal. All’8’ la Cremonese cerca la via del raddoppio con un tiro al volo di Vazquez che non dà problemi a Brenno. Al 13’ i grigiorossi ci riprovano con Collocolo che conclude però alto. La Cremonese sembra giostrare a proprio piacimento con un Bari in difficoltà nell’imbastire l’offensiva. Al 14’ i pugliesi ci provano con Lulic ma il tiro è troppo debole per impensierire Jungdal. Al 19’ Collocolo, su sponda di Tsadjout, fallisce il raddoppio. Al 22’ Johnsen conclude fuori misura. Il Bari prova a reagire al minuto 25 con un tiro in spaccata di Morachioli su cross dell’ex AlbinoLeffe Sibilli a lato. Il primo tempo è così archiviato con il meritato vantaggio dell’orgoglio calcistico della città del torrazzo. Al 7’ della ripresa il Bari sfiora il pareggio con Di Cesare sugli sviluppi di un calcio di punizione, Tsadjout sventa l’insidia. Proprio quest’ultimo, al 10’, cerca la rete del 2-0 con un colpo di testa ma Brenno non si fa sorprendere. Ancora lui, al 16’, ci prova dal limite ma trova ancora il portiere barese pronto alla presa. Al 21’ la Cremonese perviene al raddoppio con Collocolo che approfitta di una deviazione di Brenno su cross di Tsadjout e realizza. Al 26’ il Bari cerca di riportarsi in partita con un tiro dal limite di Edjouma ma Jungdal blocca sicuro. Al 28’ i grigiorossi potrebbero allargare ulteriormente il bottino con l’ex Ternana Falletti ma Brenno c’è. Sempre lui, al 26’, da buona posizione, spara oltre la traversa. Il Bari è ormai alle corde ma ottiene almeno la soddisfazione di accorciare le distanze al 47’ con un tiro al volo di Edjouma.

BRESCIA- PISA 3-1

Seconda vittoria consecutiva e mantenimento della zona playoff. Per il Brescia le campane continuano a suonare a festa. Le rondinelle hanno riservato al Pisa lo stesso trattamento fatto al Cosenza. Per i toscani, reduci dalla rocambolesca vittoria interna con il Palermo, si tratta invece della seconda battuta d’arresto esterna. La prima vera occasione della gara si ha al 32’ con un’incornata di Dickmann che manda il Brescia vicino al vantaggio e spara sul fondo. Al 37’ , invece, l’ex Spal Moncini non sbaglia infilando Loria su assist di Bianchi. Il primo tempo si esaurisce praticamente qui con il Brescia in meritato vantaggio e una squadra ospite a secco di occasioni. Al 3’ della ripresa il Pisa crea la prima occasione della gara c on un tiro cross di Beruatto che però Lezzerini sventa. Al 7’ toscani di nuovo insidiosi con un tiro a lato di Canestrelli. Al 9’ Esteves conclude a lato di poco. Il Pisa entrato in campo nella ripresa sembra molto diverso da quello inconsistente della prima frazione. E’ però il Brescia ad allungare al 10’ con Bianchi che stoppa la sfera e conclude con un forte tiro alle spalle di Loria. Giornata da incorniciare per lui autore prima di un assist per il gol di Moncini e poi a rete personalmente. Al 18’ il Pisa cerca di riprenderla con Tramoni la cui punizione non ha però effetti apprezzabili. Al 23’ l’ex Monza D’Alessandro costruisce un’altra occasione per il Pisa ma Lezzerini respinge con il piede. Il Brescia produce meno degli ospiti ma riesce a essere più cinico e prova ne è il gol del 3-0 che giunge al 40’ con Moncini che sguscia tra tre difensori e si regala la doppietta personale. Al 42’ il Pisa cerca di rientrare in partita con l’ex di turno Torregrossa che però non inquadra lo specchio della porta. Al 48’ Tramoni spara alto. Al 50’ il Pisa accorcia le distanze con un rigore trasformato da Torregrossa e concesso per un fallo di Van De Looi su Arena. Il Brescia intasca così tre preziosissimi punti ma il passivo sembra pesante per un Pisa che, nella ripresa, si è mostrato molto propositivo.

FERALPI SALO’- COSENZA 2-2

Divisione della posta tra Feralpi Salò e Cosenza in una sfida che metteva in palio punti preziosi in chiave di sicurezza di classifica. I gardesani sono al secondo risultato utile di fila dopo la clamorosa vittoria sul terreno della Cremonese e coltivano ancora la speranza di giocarsi almeno la salvezza ai playout. I calabresi fanno salire a sei i turni senza vittorie ma sono comunque al momento in zona salvezza. Al 2’ il Cosenza si rende già pericoloso con Tutino che scambia con Mazzocchi ma poi conclude alto. Al 19’ la Feralpi Salò si porta in vantaggio con un’incornata di La Mantia su cross di Felici. Al 26’ il Cosenza risponde con un tiro di Gyamfi che termina oltre la traversa. Al 27’, invece, Tutino non sbaglia infilando l’ex Renate Pizzignacco con una rovesciata di alta scuola. La Feralpi cerca di ritrovare il vantaggio e per poco non vi riesce al minuto 29 con un’incornata di La Mantia su cui però l’ex Bari e Salernitana Micai non ha problemi. Al 37’ il Cosenza ci prova con un tiro dal limite di Voca che termina però fuori misura. Termina così con un gol per parte un primo tempo giocato a buoni livelli sia dai padroni di casa sia dagli ospiti che hanno giocato a viso aperto. Al 4’ della ripresa Gyamfi prende la sfera con la mano. Dal dischetto La Mantia si fa respingere la sfera da Micai, irrompe Letizia e ribadisce in rete ma il direttore di gara sancisce la ripetizione della massima punizione per il fatto che il portiere cosentino si è mosso anticipatamente. Questa volta l’ex Spal e Lecce non fallisce regalandosi la doppietta personale e riportando avanti i gardesani. Al 29’, però, gli ospiti pervengono di nuovo al pareggio grazie ad Antonucci che sfrutta alla perfezione una sponda di Marras. Al 40’ la Feralpi sfiora il 3-2 con Giudici che impegna Micai in corner. Al 48’ gardesani di nuovo temibili con Compagnon che, dal limite, costringe di nuovo Micai a una deviazione in calcio d’angolo.

SUDTIROL –PARMA 0-0

Dopo lo stop interno con il Catanzaro, il Parma si riscatta parzialmente pareggiando sul terreno di un Sudtirol al quarto risultato interno utile di fila e conservando la testa della classifica. Al 9’ il Parma sfiora il vantaggio con Mihaila il cui tiro colpisce la traversa. La replica del Sudtirol non si fa attendere e giunge al 10’ con Odogwu che costringe Circati a deviare in corner. Al 16’ emiliani di nuovo pericolosi con Hainaut su assist di Del Prato, Poluzzi però blocca la sfera. Il batti e ribatti prosegue con gli altoatesini pericolosi al 20’ con Casiraghi il cui tiro è parato da Chichizola. Al 24’ il Parma ci prova con Mihaila che, servito da Man, non riesce però a superare il portiere di casa. Al 31’ il Sudtirol risponde con un’incornata fuori misura di Tait. Le due squadre giocano a viso aperto con il Sudtirol desideroso di bissare l’impresa della vittoria interna contro la Cremonese. Al 40’ Cyprien serve Estevez che, dal limite, calcia fuori di poco. Al 46’ una punizione di Casiraghi è bloccata da Chichizola. Il primo tempo termina senza né vinti né vincitori ma con una partita di molta sostanza. Al 21’ della ripresa il Parma si rende pericoloso con Estevez che calcia alto. Al 32’ gli altoatesini sfiorano il vantaggio con un tiro dalla lunga distanza di Arrigoni che non ha però il dono della precisione. Al 36’ il Parma replica con Bernabè ma il suo sinistro termina ampiamente oltre la traversa. Le due squadre continuano a giocare senza esclusione di colpi. Al 41’ Man triangola con Bonny ma Poluzzi risponde presente. La replica del Sudtirol giunge al 43’ con una punizione altissima di Casiraghi. Molte occasioni da una parte e dall’altra ma la sfera non si decide a entrare in alcuna delle due porte. Al 47’ il Sudtirol spreca malamente l’occasione per farla sua in extremis con un tiro di Rover fuori di pochissimo.

TERNANA- MODENA 0-0

Dopo la batosta al Luigi Ferraris contro la Sampdoria, la Ternana si riscatta parzialmente imponendo al Modena il pareggio al Libero Liberati. I canarini sono invece al terzo pareggio consecutivo. Al 2’ gli umbri ci provano con un cross di Lucchesi ma Seculin lo blocca. Al 20’ il Modena risponde con Palumbo che impegna Iannarilli ma l’arbitro aveva fermato tutto per fuorigioco. Al 23’ il portiere ternano replica ancora bene su deviazione ravvicinata di Magnino. Al 25’ la Ternana replica con Pereiro il cui tiro è deviato in corner. Al 28’ i canarini ci provano con Tremolada che scambia bene con l’ex Como Gliozzi ma conclude a lato di poco. Al 33’ Santoro impegna Iannarilli, Modena molto propositivo. Al 35’ Palumbo impegna Iannarilli dal limite. Al 43’ Magnino conclude sul fondo. Ternana alle corde contro un Modena che continua a proporsi all’offensiva pur senza precisione. Al 2’ della ripresa Duca riceve da Tremolada e fallisce il vantaggio degli emiliani. Al 5’ è Gliozzi a mettere sul fondo. Al 7’ Magnino, servito da Palumbo, conclude sul fondo. Il Modena sembra padrone della gara con una Ternana che non riesce a proporsi verso la porta di Seculin. Al 13’ canarini ancora pericolosi con una conclusione di Abiuso alta. Al 20’ è sempre lui a mettere sul fondo di testa. Al 28’ arriva la prima occasione della Ternana nella seconda frazione con Raimondo che , di testa, da buona posizione, spedisce però sul fondo. Al 31’ Oukhadda potrebbe portare avanti il Modena ma Iannarilli è bravo a respingere. Al 39’ De Boer, in controbalzo, conclude alto fallendo un’altra occasione per gli umbri. Al 48’ Abiuso calcia addosso a Iannarilli fallendo l’ultima occasione per il Modena. Finisce così a reti bianche ma il punteggio sembra andare stretto agli ospiti parsi più tonici dei padroni di casa.

SPEZIA – LECCO 1-1

Quinto risultato utile consecutivo per uno Spezia che continua a sperare nella salvezza contro un Lecco sempre più condannato alla Lega Pro. La squadra affidata a Malgrati dopo l’esonero di Aglietti avvenuto in settimana riesce a ottenere il secondo segno ics di fila dopo quello con il Cittadella e nonostante abbia dovuto giocare con un uomo in meno per larga parte della ripresa per l’espulsione di Sersanti al 21’. Al 4’ i manzoniani ci provano con Buso su invito di Sersanti ma Zoet neutralizza. Al 9’ lo Spezia replica con un tiro dal limite di Elia parato dall’ex di turno Lamanna. Al 12’, invece, Hristov non sbaglia portando i liguri in vantaggio su punizione di Esposito. Al 17’ Verde potrebbe raddoppiare ma un difensore lecchese respinge la sua conclusione. Al 19’ è il Lecco a sfiorare il pareggio con Buso che, servito da Novakovich, calcia però alto. Al 22’ Lepore pennella una punizione per Celjak che impegna Zoet a deviare oltre la traversa. Al 25’ Hristov, di testa, impegna Lamanna. Il portiere lecchese si oppone anche a un tiro dal limite dell’ex Empoli Bandinelli il minuto successivo. Lo Spezia prova a spingere per raddoppiare ma l’incornata di Mateju al minuto 32 è deviata da Lamanna sopra la traversa. Al 36’ il portiere ospite deve ancora industriarsi per respingere una conclusione di Verde. Al 41’ il Lecco perviene al pareggio con un tirocross di Buso. Al 45’ i manzoniani potrebbero anche passare in vantaggio con Degli Innocenti che, dalla distanza, colpisce il palo. Al 5’ della ripresa Lepore, dal limite, conclude alto. Al 15’ Degli Innocenti mette a lato. Avvio migliore del Lecco rispetto allo Spezia nella seconda frazione. Al 19’ Francesco Pio Esposito impegna Lamanna sfiorando il nuovo vantaggio dei padroni di casa. L’azione era però stata fermata per fuorigioco. Al 21’ il Lecco resta in dieci per l’espulsione di Sersanti per doppia ammonizione, fatale per lui un fallo su Verde. Al 24’ Verde, su punizione, impegna Lamanna in corner. Al 35’ Salvatore Esposito sfiora il 2-1 spezzino colpendo il palo su punizione. Al 49’ Moro conclude a lato di testa l’ultima occasione per i liguri per intascare l’intera posta.

REGGIANA- CITTADELLA 0-2

La posta piena gli mancava da ben undici turni. Il Cittadella ha rotto il digiuno cogliendo la posta piena contro la Reggiana condannandola alla sconfitta, come già fece all’andata al Piercesare Tombolato, dopo sei turni utili consecutivi. I patavini ritornano quindi a ridosso della zona playoff. Al 4’ la Reggiana ci prova con Portanova il cui tiro è deviato in corner. Al 15’ Melegoni, servito da Cigarini, calcia oltre la traversa. Avvio migliore dei padroni di casa. Al 17’ il Cittadella reagisce con Maistrello che conclude fuori di poco, complice una deviazione della difesa reggiana, ma l’arbitro aveva già fermato tutto per fuorigioco. Al 28’ emiliani pericolosi con Gondo che triangola con Bianco ma conclude fuori. Al 37’ è ancora lui, dal limite, a sparare fuori misura. Al 41’ Bianco a giro manda fuori di poco. La Reggiana meriterebbe la rete del vantaggio per avere preso le redini della gara ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Al 47’ Cigarini sfiora il vantaggio dei padroni di casa colpendo la traversa direttamente su calcio di punizione. Al 2’ della ripresa Fiamozzi crossa per Melegoni che, di testa, calcia sul fondo. Al 5’ Gondo serve Portanova il cui tiro si stampa sul palo. La Reggiana continua a condurre le danze. All’8’ il Cittadella reagisce con Carissoni il cui tiro è deviato in corner. Al 10’ Maistrello, di test, impegna Satalino. Al 17 ‘ Gondo conclude centralmente su Kastrati. La Reggiana sembra poter realizzare la rete del vantaggio da un momento all’altro ma è il Cittadella a sfondare al 20’ con un’incornata di Pandolfi su cross di Salvi. Al 27’ Portanova fallisce il pareggio con una conclusione in acrobazia. Al 33’ il Cittadella raddoppia con un diagonale di Branca su cross di Pandolfi. Al 36’ Kastrati neutralizza un tirocross di Fiamozzi che avrebbe potuto riportare sotto la Reggiana. Al 43’ Bianco calcia alto. Al 47’ Rozzio , di testa, impegna Kastrati. Al 50’ Magrassi sfiora il 3-0 impegnando Satalino in corner.

CATANZARO – COMO 1-2

E fanno tre. Dopo avere steso Pisa e Sudtirol, il Como riserva lo stesso trattamento al Catanzaro in una sfida di capitale importanza in chiave di speranze di approdo in serie a. Sotto di una rete, i lariani non si sono scomposti e hanno ribaltato la situazione confermandosi seconda forza del campionato dopo il Parma. All’11’ il Catanzaro, che non è riuscito a bissare il successo ottenuto contro il Parma, realizza ma la rete è annullata per fuorigioco. Al 12’ Scognamillo impegna Semper, avvio migliore dei padroni di casa. Al 15’ il Como replica con un tiro a lato di Strefezza. Al 19’ i calabresi vanno in vantaggio con un tiro di Vandeputte con la complicità di una deviazione di Goldaniga. Al 21’ il Como sfiora il pareggio con un palo colpito da Cutrone. Al 38’ Strefezza, dal limite, sfiora il pareggio , Fulignati fa però buona guardia. Al 42’ una punizione di Vandeputte termina alta. Al 44’ Da Cunha non riesce a sfondare la porta lariana. Al 5’ della ripresa Strefezza conclude alto. Dopo un buon avvio del Catanzaro, il Como sembra avere preso le redini della gara. Al 17’ Gabrielloni, su cross di Sala, porta i lariani al pareggio. Al 20’ Da Cunha mette a fil di palo. Due minuti dopo, però, non fallisce su sponda di Cutrone ribaltando l’esito della gara. Al 40’ Strefezza potrebbe realizzare il 3-1 ma Fulignati fa buona guardia. Al 45’ è Chajia a fallire l’allungo lariano sparando sul portiere giallorosso. Al 47’ Braunoder pretende forse troppo da se stesso calciando a lato da centrocampo. Al 51’ Antonini pareggerebbe per il Catanzaro di testa ma l’azione è viziata da fuorigioco. I lariani mantengono così la posta piena.

PALERMO- SAMPDORIA 2-2

Divisione della posta tra Palermo e Sampdoria in una sfida tra due squadre che sentono sempre più forte il profumo della zona playoff. I rosanero sono alla terza partita interna senza vincere e riscattano parzialmente il clamoroso cappaò contro il Pisa al termine di una partita da montagne russe, la Sampdoria coglie il quinto risultato utile consecutivo. In avvio la Sampdoria sembra averne di più, tanto da produrre la prima occasione da rete a suo favore al 17’ con Darboe che spara però alto sugli sviluppi di un corner. Il vantaggio blucerchiato è però rimandato di due minuti e giunge con Leoni che sbuca bene su un cross di Yepes e non lascia scampo a Pigliacelli. Al 23’ Brunori subisce fallo e si procura un calcio di rigore che lui stesso non fallisce riportando subito in carreggiata i padroni di casa. Neppure il tempo di rimettere la palla a centrocampo che il Palermo capovolge a suo favore l’esito della gara andando in vantaggio con Mancuso su tocco di Segre.I rosanero provano a questo punto a prendere il largo ma la punizione dell’ex Venezia Stulac al 32’ termina fuori misura. E’ sempre lui a provarci al minuto 42, questa volta con un tiro al volo, ma Stankovic vola a deviare oltre la traversa. Al 44’ si vede la Sampdoria con un diagonale di De Luca che però Pigliacelli devia prontamente. Al 4’ della ripresa la Sampdoria cerca di riprenderla con un diagonale di Kasami ma Diakitè devia in corner il suo tiro. Non sbaglia invece Darboe che, al 16’, con una sassata da venticinque metri, riporta i doriani in parità. Al 30’ il Palermo prova a tornare avanti con Di Francesco ma Stankovic è ben appostato e neutralizza. Non meglio va a Di Mariano che, al 33’, conclude alto. Il Palermo insiste al minuto 41 con Soleri, anche in questo caso , però, il figlio d’arte dell’ex allenatore dei blucerchiati neutralizza. Al 48’ Di Mariano conclude alto. Finisce 2-2 ma il Palermo, per l’assedio finale a cui ha sottoposto la porta ospite, avrebbe forse meritato il nuovo vantaggio.

ASCOLI- VENEZIA 0-0

Nè vinti né vincitori tra Ascoli e Venezia. I marchigiani riscattano solo in parte la sconfitta contro lo Spezia e resta però in zona critica con il terzultimo posto in classifica. Il Venezia torna a muovere la classifica dopo lo stop contro la Reggiana ed è in corsa per la promozione diretta. La prima occasione è dei padroni di casa con un tiro dal limite dell’ex Salernitana e Pisa Di Tacchio al 12′ parato da Joronen. Al 20′ Tessmann, su fronte opposto, prova ad approfittare di un rinvio corto di Falzerano ma spedisce sul fondo. Al 30′ i lagunari hanno l’occasionissima per passare in vantaggio con Gytkjaer ma il suo tiro è salvato da Bellusci sulla linea di porta. Al 41′ l’Ascoli risponde con un’incornata di Zedadka alta. Gli ospiti si fanno preferire per precisione di manovra. Finisce a reti bianche una prima frazione priva di particolari emozioni All’8′ Falzerano colpisce al volo ma Joronen sventa. Non meglio va ai marchigiani con Duris che, al 12′, mette a lato di destro. Al 34′ Gytkjaer, sugli sviluppi di un corner, ci prova di testa ma senza esiti apprezzabili. Al 38′ Tessmann conclude malamente fuori misura. Al 49′ , su cross di Zampano, Tessmann ci riprova ma colpisce ancora in modo non preciso. Al 53′ Bellusci commette un brutto fallo su Bjarkason e, inizialmente solo ammonito, è poi espulso con rosso diretto.

Cristiano Comelli