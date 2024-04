Serie B: Il punto della 33° giornata del campionato cadetto

MODENA- CATANZARO 1-3

Modena a picco, Catanzaro sugli scudi. I calabresi conquistano la seconda vittoria esterna consecutiva e il sesto risultato utile di fila lontano dal campo amico riscattando lo stop interno con il Como e mantenendosi in zona playoff. I canarini capitolano dopo tre pareggi e fanno salire a dieci i turni senza vittorie all’attivo. Per la squadra gialloblù, adesso, vi è il pericolo di risucchio nella zona playout. La prima occasione è dei padroni di casa con Duca che, al 2′, spara oltre la traversa. Un minuto dopo Tremolada impegna Fulignati. L’avvio sembra favorevole al Modena. Alla sua prima occasione, però, il Catanzaro passa con Iemmello che al 16′ raccoglie un assist di Vandeputte ed entrando in area non lascia scampo a Seculin. Al 25′ lo stesso Vandeputte, dal limite, porta il Catanzaro in mare aperto siglando la rete del raddoppio. Il Modena cerca di reagire al 27′ con l’ex Como Gliozzi che conclude però troppo centralmente su Fulignati. Al 34, invece, Tremolada non sbaglia approfittando di una ribattuta di Petriccione su precedente conclusione di Palumbo. La prima frazione si chiude con un Catanzaro in vantaggio con merito. Al 3′ della ripresa il Modena ha la palla del pareggio ma Tremolada conclude con poca precisione. Al 13′ è Duca a provare a beffare Fulignati senza riuscirci, Avvio migliore del Modena anche nella seconda frazione. Al 13′ il Catanzaro si porterebbe sul 3-1 con Ambrosino ma la rete è annullata per fuorigioco. Al 23′, invece, l’ex Foggia e Perugia Iemmello non sbaglia garantendo al Catanzaro il 3-1 con un rasoterra su assist di Sounas. Il Modena non si dà per vinto ma il tiro di Corrado al 26′ è parato agevolmente da Fulignati. Al 44′ è Battistella a provarci ma il portiere dei giallorossi fa sempre buona guardia. Al 46′ Sounas prima e Iemmello poi tentano di imbucare il 4-1 ma trovano un Seculin dai riflessi prontissimi.

CITTADELLA- ASCOLI 0-0

Nè vinti né vincitori tra Cittadella e Ascoli. Il risultato penalizza forse un po’ i marchigiani che sono parsi maggiormente propositivi. Per i granata è il quinto risultato utile di fila che li tiene però fuori dalla zona playoff, per l’Ascoli è il secondo pareggio a reti bianche di fila non particolarmente utile per poter raddrizzare una graduatoria sempre critica a causa del terzultimo posto. Il primo sussulto è del Cittadella con una punizione di Cassano al 3′ che termina sul fondo. Al 6′ l’Ascoli risponde con un tiro alto di poco di Zedadka. Avvio tambureggiante da ambo le parti. Al 9′ i marchigiani ci riprovano con Caligara che impegna Kastrati in una parata a terra. Al 22′ l’Ascoli ritenta il colpo con Falzerano che, su cross di Quaranta, calcia fuori, l’azione era però già stata fermata per un fallo in attacco di Masini. Dopo un inizio equilibrato, l’Ascoli sembra prendere le redini del gioco. Al 26′ gli ospiti vanno vicinissimi al gol con un forte tiro di Masini che rimbalza sulla traversa, termina sulla linea di porta ma non entra. Al 39′ l’Ascoli ci riprova con Caligara che calcia alto. Al 45′ marchigiani ancora in evidenza con un tiro fiacco dell’ex Pisa e Salernitana Di Tacchio che non crea problemi a Kastrati. Le due squadre vanno al riposo a reti bianche ma con un Ascoli decisamente più propositivo. .Al 13′ della ripresa Caligara ha una buona occasione per portare l’Ascoli avanti ma calcia su Kastrati. Al 16′ l’ex Spal Vaisanen mette alto di testa su corner di Rodriguez, in avvio di ripresa l’Ascoli si fa preferire. Al 37′ l’Ascoli va vicino al gol con Vaisanen che colpisce il palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Su opposto fronte, due minuti dopo, ci prova Branca dal limite ma senza esiti apprezzabili.

CREMONESE- TERNANA 1-2

Più che una sconfitta, una beffa. La Cremonese capitola allo Zini in pieno recupero contro la pericolante Ternana. I grigiorossi incassano così ingenuamente il secondo stop interno di fila dopo quello contro la Feralpi Salò e non bissano la vittoria di Bari restando comunque in zona playoff. La Ternana fa rifiatare la sua classifica e ottiene il secondo risultato utile di fila dopo il pareggio al Libero Liberati contro il Modena. Neppure il tempo di cominciare e la Cremonese va vicina al vantaggio con un’incornata di Johnsen su cross di Collocolo salvata da Vitali sulla linea di porta. Al 4′ la Ternana replica con un tiro dal limite di Pereiro deviato in corner. Al 9′ i grigiorossi riprendono l’offensiva con Ghiglione che, su cross di Sernicola, calcia però a lato abbondantemente. All’11’ è Sernicola a impegnare Vitali. La Cremonese sembra avere alzato i giri del motore e al 13′ raccoglie i frutti del suo pressing con la rete del vantaggio che giunge a opera di Tsadjout dopo un bello scambio con Johnsen. Al 17′ , però, la Ternana si rimette già in carreggiata con Favilli su assist di Pereiro. Prima frazione ricca di emozioni con due reti in meno di venti minuti di gioco. Al 20′ la Cremonese sfiora il nuovo vantaggio con l’ex di turno Falletti che mette fuori di poco. Sempre lui ci riprova al 27’ma , ancora una volta, non ha la mira ben impostata. Falletti sembra molto ispirato e ci riprova al 32′ ma Vitali neutralizza. Al 35′ Johnsen, servito da Collocolo, non riesce a impensierire Vitali. La Cremonese spinge molto ma senza riuscire a concretizzare. Al 37′ Sernicola calcia alto su invito di Johnsen. Al 42′ la Ternana risponde con un’incornata di Favilli su cross di Casasola che obbliga Zaro a una respinta con il piede. Al 43’Johnsen impegna Vitali. Finisce così 1-1 dopo i primi quarantacinque minuti con due squadre molto determinate e intenzionate a giocare a carte scoperte. All’11’ della ripresa Collocolo prova a riportare avanti la Cremonese ma trova una deviazione in corner. Al 22′ la Ternana ha una buona occasione con Luperini che, su suggerimento di Pereiro, conclude però su Saro vanificando l’occasione del 2-1 umbro. Su opposto fronte la Cremonese ci prova al 25′ con Pickel ma Vitali non ha problemi a sventare. La Ternana spinge e al 48′ Amatucci, dal limite, impegna Saro in corner. Al 50′, su opposto versante, Vazquez non crea problemi a Vitali. Al 51′ gli umbri passano clamorosamente in vantaggio per merito di Distefano che sfrutta una carambola susseguente a un precedente tiro di Favasuli e infila Saro.

PISA- FERALPI SALO’ 3-1

La legge dell’Arena Garibaldi colpisce ancora. Il Pisa si garantisce la terza vittoria interna consecutiva superando per 3-l la matricola Feralpi Salò. I toscani sono così a ridosso della zona playoff. I gardesani capitolano dopo due turni utili e restano in zona retrocessione. Pisa colpisce per primo con una punizione di Arena al 5′ che termina però oltre la traversa. All’8′ i gardesani rispondono con Compagnon ma Nicolas fa buona guardia. Al 15′ il Pisa si rende di nuovo pericoloso con Arena che scambia con l’ex Monza D’Alessandro ma trova un Pizzignacco reattivo. Al 16′, invece, Valoti non sbaglia portando in vantaggio i toscani dopo avere raccolto un bel filtrante di D’Alessandro. Al 29’la Feralpi tenta di reagire con un tiro al volo di Zennaro che però Nicolas respinge con i pugni. Al 35′ il portiere pisano si oppone anche a un tiro di Compagnon. Feralpi Salò determinata a cercare il pari per continuare a giocarsi la salvezza. Al 37′ l’ex Spal La Mantia ci prova con un diagonale su traversone di Kourfalidis ma spedisce a lato. Il Pisa, nel momento migliore degli ospiti, affonda di nuovo la lama con Arena che, su assist di Valoti, non lascia scampo a Pizzignacco. Al 40′, per poco, il Pisa non sigla il 3-0 con un tiro dal limite di Esteves che si stampa sulla traversa. La Feralpi risponde al 42′ con un tiro alto di Compagnon. Pisa avanti dopo una prima frazione ben interpretata. Al 2′ della ripresa la Feralpi Salò ci prova con un’incornata di La Mantia su cross di Kourfalidis ma Nicolas si oppone bene deviando in corner. All’8 gli ospiti potrebbero ritornare in partita con una punizione di Felici ma il portiere pisano vola a deviare in calcio d’angolo con un colpo di reni. Al 38′ la Feralpi Salò rientra in partita con Dubickas che riceve la sfera da Manzari e infila Nicolas. Al 43′ lo stesso Dubickas, di testa, per poco non mette a segno il clamoroso 2-2 mettendo a lato di un soffio. Al 49′ il Pisa riallarga il fossato a suo favore con Valoti che firma la doppietta personale con un diagonale su passaggio filtrante di Barbieri.

COMO – BARI 2-1

Il poker è servito. Il Como ottiene la quarta vittoria consecutiva contro un Bari in persistente crisi di rendimento e classifica e vede la promozione diretta in serie A sempre più vicina. I pugliesi si sono riavvicinati nella parte finale della gara dopo avere accorciato le distanze ma i loro tentativi non hanno sortito effetti positivi. Bari alla quarta sconfitta negli ultimi cinque turni e con una graduatoria che continua a essere deficitaria. E’ del Bari la prima insidia con l’ex Venezia Aramu che impegna al 3′ Semper in una parata in due tempi. Il Como macina gioco ma non arriva alla conclusione sino al 13′ quando l’ex Lecce Strefezza conclude oltre la traversa. Al 16′ Iovine crossa per Cutrone che sbuca di testa con buona scelta di tempo ma conclude fuori misura. Al 18′ ancora Cutrone prova a servire Gabrielloni ma conclude soltanto sull’esterno della rete. Supremazia del Como che schiaccia il Bari rendendolo incapace di proporre offensive. Al 25′ ci prova Da Cunha ma Pissardo para. Il Como insiste al 29′ con un tiro dal limite di Strefezza, Pissardo è però attento. Al 31′ Gabrielloni mette a lato di testa. Molte occasioni ma anche molta imprecisione per i lariani. Al 37′ il Bari prova a scuotersi con Puscas che riceve da Bellomo ma alza troppo il tiro oltre la traversa. Sul capovolgimento di fronte il Como passa in vantaggio grazie a un’incornata di Gabrielloni su cross di Cutrone. Al 46′ il Como va a un passo dal raddoppio, Strefezza serve Cutrone che impegna Pissardo in una respinta in tuffo, sul tapin Gabrielloni calcia clamorosamente a lato. Como avanti alla fine del primo tempo con merito per la maggiore propositività evidenziata. Al 5′ della ripresa Gabrielloni pesca Strefezza , il suo tiro è smorzato da Zuzek, poi Pissardo manda la sfera in corner. Al 10′ Puscas prova a riportare il Bari in carreggiata con un tiro dal limite ma Iovine si immola e neutralizza l’insidia. Al 15′ il Como perviene al raddoppio con Da Cunha che sfrutta un assist rasoterra di Cutrone e infila nuovamente la porta pugliese. Il Como legittima così con il gol del raddoppio il suo monologo contro un Bari inconsistente. Al 17′ il Bari prova a rientrare in partita con Puscas che, su cross di Dorval, si vede respingere la sfera da Semper. Al 20′ Strefezza manca il gol del 3-0 sparando altissimo dal limite. Al 30′ Barba sbuca su un calcio piazzato e fallisce ancora il 3-0 lariano con un destro al volo altissimo. Al 33′ il Bari cerca di riprenderla con una conclusione a giro di Achik che termina però alta. Al 45′ i galletti accorciano le distanze con Puscas che, dopo due tentativi di Nasti respinti dalla difesa comasca, infila Semper. Il Como la fa sua dopo un assedio finale del Bari che gli aveva fatto temere di dover dividere la posta.

SAMPDORIA- SUDTIROL 0-1

Dopo due turni a secco di poste piene, il Sudtirol torna a vincere espugnando il Luigi Ferraris contro una Sampdoria che non perdeva da cinque turni. Gli altoatesini partono meglio con un diagonale di Odogwu al 10′ che obbliga Stankovic a una respinta di piede. Un minuto dopo ospiti ancora pericolosi con una punizione alta dell’ex Spal Kurtic. Al 24′ la Sampdoria perde De Luca per infortunio, al suo posto Andrea Pirlo inserisce Borini. Al 25′ arriva il primo tiro della partita dei blucerchiati con Kasami, Poluzzi però blocca sicuro. Al 35′ il Sudtirol risponde con un’incornata a lato di Molina su cross di Casiraghi. Al 37′ la Sampdoria va vicina al vantaggio con una conclusione al volo di Kasami che si perde sul fondo. Il primo tempo si conclude senza vinti né vincitori con un andamento tutto sommato equilibrato. Al 3′ della ripresa Verre cerca di servire Borini ma calcola male la distanza e spedisce sul fondo. Un minuto dopo il Sudtirol passa in vantaggio con un diagonale di Tait servito all’indietro da Odogwu. Al 12′ la Sampdoria reagisce con Darboe che conclude però sul fondo. I doriani sfiorano il pareggio anche al 16′ con Borini che però colpisce Tait vanificando una ghiotta possibilità. Al 22′ il Sudtirol potrebbe raddoppiare ma Stankovic vola a deviare in angolo un forte tiro di Arrigoni dal limite. Gli altoatesini si rendono pericolosi al 39′ con Casiraghi che riceve da Rover e si vede deviare la sfera in corner da Ghilardi. Il Sudtirol ha fretta di chiuderla.

COSENZA- PALERMO 1-1

Secondo pareggio consecutivo contro il Palermo dopo quello contro la Feralpi Salò per un Cosenza che non vince da otto turni. Secondo segno ics consecutivo anche per i rosanero Il Cosenza ci prova al 2′ con un tirocross dell’ex Juve Stabia Canotto, Pigliacelli però blocca. Al 4′ i calabresi ci provano di nuovo con un tiro al volo di Venturi , Ceccaroni sventa la minaccia. Al 24′ il Cosenza va ancora vicino al gol con una punizione di Calò che si stampa sulla traversa. I primi minuti sono favorevoli ai padroni di casa bisognosi di punti per fare respirare la loro graduatoria. Al 26′ arriva la prima occasione del Palermo con Di Francesco che calcia oltre la traversa. I rosanero ci riprovano al 28′ con Diakitè che, al volo, calcia alto di poco. Al 35′ i siciliani vanno a un soffio dalla segnatura con Mancuso che riceve da Di Francesco e colpisce la traversa. Dopo un avvio favorevole ai rossoblù, gli ospiti hanno preso le redini del gioco, Brunori al 36′ impegna Micai in un intervento in due tempi. Al 41′ il Cosenza risponde con un tiro in curva di Frabotta. Al 44′ il Palermo passa con Buttaro che sfrutta un cross di Lund e supera Micai. Al 7′ della ripresa Brunori cerca il radoppio ma Micai respinge in corner. Sugli sviluppi di quest’ultimo, Gomez al volo si vede deviare la sfera ancora in calcio d’angolo. Al 15′ Ceccaroni commette fallo su Tutino e il Cosenza beneficia di un rigore. Dagli undici metri lo stesso Tutino non sbaglia. Il Cosenza, acquisito il pareggio, prova a capovolgere le sorti della contesa ancora con Tutino che, dalla distanza, non riesce però a colpire in modo apprezzabile. Il Cosenza insiste al 20′ con Canotto il cui diagonale termina a lato. Al 25′ è il Palermo ad andare a un soffio dal 2-1 con Soleri che intercetta un pallone ma manda a lato. Cosenza e Palermo continuano a giocare senza esclusione di colpi. Al 36′ i rosanero ci riprovano con una punizione di Di Francesco che termina però completamente fuori misura. Al 45′ il Cosenza prova ad acciuffare in extremis la posta piena con Crespi che però non riesce a concludere in porta.

PARMA- SPEZIA 2-0

Se il Como secondo non sbaglia un colpo, il Parma capolista non è da meno. Gli emiliani si disfano dello Spezia per 2-0 e tracciano tra loro e i lariani un fossato di cinque punti in classifica candidandosi sempre più per la promozione in serie A. Lo Spezia capitola dopo cinque turni favorevoli e resta nella zona critica della graduatoria. E’il Parma a provarci per primo con Mihaila che, al 3′, si vede deviare la sfera in corner. Al 9′ gli emiliani ci riprovano con Bonny che, servito da Man, calcia però alto. Al 16′ Cyprien ottiene un corner con un tiro dal limite. Supremazia Parma in fase d’avvio. Al 20′ l’assolo dei ducali prosegue con Mihaila che, servito da Bonny, calcia alto. Al 22′ lo Spezia, al suo primo affondo, sfiora il vantaggio con Kouda, l’ex Cagliari, imbeccato da Esposito, non riesce però a scavalcare Chichizola da buona posizione. Al 32′ il Parma riprende l’offensiva con un tiro dal limite di Mihaila, Zoet devia però in corner. Al 36′ Kouda produce un’offensiva per i liguri ma Chichizola blocca con il petto. Al 42′ Bonny porterebbe in vantaggio il Parma, in fase di controllo del Var, però, il direttore di gara rileva un fallo dell’autore del gol su Hristov e non concede la segnatura. Lo stesso Bonny, al 45′, impegna Zoet in corner. E’ il preludio del vantaggio parmense che giunge al 46′ con Hernani sugli sviluppi di un corner e con la complicità di una deviazione di Mateju. Al 50′ lo Spezia tenta di pareggiare con un tiro dal limite di Verde ma Chichizola sventa l’insidia. Al 5′ della ripresa lo Spezia va a un soffio dalla segnatura con una conclusione di Kouda che si stampa sul palo. Spezia più intraprendente in avvio di seconda frazione. Al 7′ gli aquilotti pungono ancora con un’incornata di Falcinelli fuori misura. Il Parma risponde al 13′ con un tiro a lato di Hernani che manca così la doppietta personale. Al 34′ gli emiliani provano a raddoppiare con Colak servito da Man ma Zoet intuisce tutto e sventa. Al 42′ Charpentier sfrutta un errore di Zoet e lo infila per il 2-0 parmense. Lo Spezia prova almeno a regalarsi il gol della bandiera con Vignali che, al 55′, calcia alto.

LECCO- REGGIANA 1-0

La vittoria gli mancava da ben tredici giornate. Superando la Reggiana per 1-0 al Rigamonti -Ceppi, il Lecco fanalino di coda ottiene la sua prima vittoria del 2024 e cerca di prendere per i capelli la possibilità di giocarsi almeno ai playout la permanenza in cadetteria. La Reggiana, dal canto suo, subisce il secondo stop di fila dopo quello casalingo contro il Cittadella e conferma il suo periodo di appannamento. La prima occasione è del Lecco che al 3′ prova a colpire con Caporale, il suo tiro su assist di tacco di Novakovich termina però a lato. Al 7′ la Reggiana risponde con un tiro alto di Melegoni su sponda di Gondo. Su opposto fronte, Caporale pennella un cross che Satalino blocca. Al 14′ Lepore calcia dal limite su assist di Crociata ma fuori misura. Non meglio va ai granata al 21′ con un tiro a lato di Pieragnolo dalla distanza. Al 30′ Melegoni impegna Melgrati in corner. Le due squadre giocano a viso aperto con il Lecco consapevole della difficilissima situazione e desideroso di ritagliarsi almeno qualche soddisfazione prima del suo probabile congedo dalla cadetteria. Aò 39′ Lepore effettua un cross che però termina altissimo. Il primo tempo scivola via a reti bianche con molto agonismo ma senza particolari emozioni. Al 5′ della ripresa Buso, di testa, mette sul fondo su cross di Lepore. Al 12′ la Reggiana risponde con un tiro alto di Blanco. Al 15′ il Lecco passa con Ionita che raccoglie un suggerimento su calcio di punizione e insacca. Al 36′ la Reggiana cerca di riportarsi in carreggiata con Pettinari ma il suo tiro termina alto. Al 40′ altra offensiva granata con Melegoni la cui punizione termina sul fondo. E il Lecco può finalmente festeggiare la vittoria.

VENEZIA- BRESCIA 2-0

Dopo due turni a secco di posta piena, il Venezia torna a vincere infliggendo un 2-0 al Brescia. I lagunari restano così in piena posizione playoff. Il Brescia, che veniva da due vittorie di fila, interrompe una serie positiva complessiva di tre turni ma resta nel reparto in cui ci si gioca il supplemento di campionato per l’accesso alla massima serie. Il Brescia sfodera la prima occasione al 5′ con Paghera il cui tiro termina oltre la traversa. Al 7′, per le rondinelle, ci riprova Galazzi ma il suo tiro è debole e non crea problemi a Joronen. Avvio favorevole agli ospiti in una sfida dai pesanti punti playoff in palio. Al 10′ il Venezia ha la sua prima occasione con Tessmann che però calcia alto. Al 16′ i lagunari se la prendono con la malasorte che si manifesta loro sottoforma di un palo colpito dall’ex Monza Gytkjaer con una conclusione a giro. Non sbaglia invece Tessmann al 20′ quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, approfitta di un controllo non felice di Lezzerini e lo infila con un tiro al volo. Al 28′ i padroni di casa raddoppierebbero con un’incornata di Sverko ma il direttore di gara annulla per un intervento falloso precedente di Idzes. Il Venezia mantiene il controllo del gioco in questa fase e al 30′ , per poco, Pohjanpalo di testa non raddoppia su punizione di Bjarkason. Quest’ultimo, al 33′, batte un corner su cui sbuca Gytkjaer, la scelta del tempo è buona, la mira da dimenticare. Al 46′ si vede il Brescia con l’ex Spal Moncini che però non impensierisce Joronen. Primo tempo appannaggio di un Venezia che, dopo avere un po’ sofferto nei minuti d’avvio, ha preso il controllo della gara. Al 2′ Bianchi riceve da Bisoli ma non impensierisce Joronen. Al 7′ , su punizione dello stesso Bisoli, Fares ci prova di testa ma non è preciso. All’11’ Candela serve Ellertsson che, di tesa, impegna Lezzerini in corner. Al 15′ il Venezia va vicino al raddoppio con Pohjanpalo che mette fuori di poco di testa su punizione di Tessmann. Al 19′ è Bjarkason, servito da Ellertsson, a mettere sull’esterno della rete. Si rivede il copione della seconda parte della prima frazione con il Venezia a fare la partita e il Brescia a subire. Al 21′ Gytkjaer riceve da Tessmann ma non è preciso nella conclusione. Al 23′ Tessmann, da buona posizione, si mangia una rete già fatta. Il Brescia prova a farsi vedere al 32′ ma l’incornata di Bianchi termina a lato. Al 33′ il Venezia riprende il monologo, Busio pesca Zampano che però si vede chiudere lo specchio della porta da Lezzerini. Al 36′ è Lella a impegnare il portiere ospite. Il Brescia prova a riprenderla al 39′ con una sforbiciata di Moncini che non ha però esiti apprezzabili. Al 43′ i lombardi ci riprovano con un tiro dal limite di Jallow, Joronen blocca però in due tempi. Al 45′ il Venezia mette i tre punti in cassaforte, Lella, sugli sviluppi di un corner, serve Tessmann che non lascia scampo a Lezzerini. Venezia terzo alle spalle di Parma e Como e in piena zona playoff.