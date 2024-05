Serie B: Il punto della 36° giornata del campionato cadetto

CREMONESE- PISA 2-1

La vittoria le mancava da ormai tre turni. La Cremonese ha pensato di spezzare il digiuno superando allo Zini il Pisa che, a sua volta, capitola dopo tre giornate utili consecutive e resta fuori dalla zona playoff. I grigiorossi, invece, continuano a frequentarla in pieno. I toscani partono forte con Moreo che, al 1′, conclude a lato. Al 5′ la Cremonese risponde con Buonaiuto il cui tiro è però respinto. Avvio ad alta temperatura della sfida con le due squadre intenzionate e giocare senza nascondersi Al 12′ Calabresi commette fallo su Buonaiuto, l’arbitro Manuel Volpi di Arezzo ha qualche dubbio sul concederlo, va a consultare il Var e alla fine opta per farlo tirare. Dal dischetto l’ex Frosinone Daniel Ciofani non fallisce. Al 15′ Buonaiuto potrebbe raddoppiare ma la sua conclusione termina poco distante dal palo. Al 31′ il Pisa prova a reagire con un’incornata di Marin ma la palla termina sopra la traversa. Il primo tempo non riserva altri sussulti e la Cremonese lo chiude avanti con un Pisa determinato però a riprenderla. Al 3′ della ripresa Arena ha una buona occasione per fare pareggiare gli ospiti ma Saro neutralizza. Poco dopo , però, i nerazzurri pareggiano con l’ex Monza D’Alessandro su assist di Moreo. Al 10′ la Cremonese prova a riportarsi avanti con un tiro dal limite di Collocolo, Nicholas è però attento e respinge. Al 15′ è l’ex Ternana Falletti a provarci ma il tiro è fuori misura. La Cremonese prosegue il suo assedio alla porta pisana, al 19′ Quagliata si vede deviare un tiro in corner da Nicolas. Al 25′, su cross teso di Barbieri, Tramoni spreca l’occasione del vantaggio pisano calciando a lato da posizione favorevole. Sempre sua è una conclusione dal limite al 28′ che Saro sventa però senza problemi. Al 33′ si rivede la Cremonese con una conclusione alta di Falletti. I ritmi permangono elevati e le due squadre non accusano alcun segno di stanchezza cercando di superarsi vicendevolmente. Al 40′ i grigiorossi ritrovano il vantaggio con una punizione dell’ex Genoa Coda che non lascia scampo a Nicolas. Al 49′ Sernicola potrebbe realizzare il 3-1 ma Nicolas devia in corner il suo tiro. Tre minuti dopo il Pisa fallisce l’ultima occasione per pareggiare con un diagonale di Tramoni su cui Saro fa buona guardia.

COMO- CITTADELLA 2-1

Sesta vittoria negli ultimi sette incontri e promozione diretta in serie A sempre più vicina. Prosegue la bella favola del Como di Osian Roberts che supera il Cittadella nei minuti di recupero dopo essere stato sotto di una rete e si porta a 71 punti e restando in zona promozione diretta. Il Cittadella, invece, capitola dopo sette turni utili di fila vedendosi scivolare tra le dita un pareggio già scritto e restando fuori dalla zona playoff. Le due squadre partono subito sfidandosi a viso aperto. Al 7′ il Como ha una buona occasione con Cutrone che però non aggancia la sfera su cross di Da Cunha. Ancora l’ex Milan ci prova al 10′ con una conclusione a giro ma la sfera termina sul fondo. Dopo un iniziale equilibrio, il Como sembra spingere maggiormente. Subito dopo, però, il Cittadella si rende temibile con una conclusione a fil di palo di Pittarello. Al 22′ il Como per poco non fa harakiri con una deviazione di Barba verso la propria porta che costringe Semper a deviare in corner. Al 23′ i granata si rendono pericolosi con un tiro dal limite di Vita che finisce alle stelle. Un minuto dopo il Como risponde con una conclusione di Da Cunha su suggerimento di Gabrielloni deviata in corner da Kastrati. Dopo un’iniziale supremazia del Como, la sfida si mette sui binari dell’equilibrio tra un Como che cerca punti preziosi per continuare a credere nella salita diretta in serie A e un Cittadella a caccia dei playoff. Al 26′ il Como va vicino al vantaggio con una punizione di Da Cunha che termina alta. Tre minuti dopo è Iovine a calciare alto dopo una respinta della difesa su precedente tiro di Gabrielloni. Al 34′ il Cittadella va a un passo dal vantaggio con un tiro a fil di palo di Pittarello.Al 37′ Da Cunha ha una buona intuizione ma Amatucci è sulla traiettoria e respinge. Al 40′ il Cittadella spinge con un tiro di Magrassi che termina alto. Al 43′, su disimpegno errato di Da Cunha, i veneti ci riprovano con Angeli che spedisce però sul fondo. Il primo tempo va in archivio sullo 0-0 con una gara piacevole in cui ambedue le squadre sono riuscite a punzecchiarsi. Al 2′ della ripresa Pittarello ci prova da fuori area ma Semper alza in corner. Al 6′ il Como risponde con un tentativo di pallonetto di Bellemo da fuori area ma Kastrati sventa l’insidia. Al 7′ il Cittadella si rende pericoloso prima con un’incornata di Pittarello respinta da Semper, poi con un tiro alto di Branca. Al 26′ gli ospiti si portano in vantaggio per merito dello stesso Pittarello che riceve la sfera da Pavan e, dopo essersi sbarazzato di due marcature, infila Semper. Tempo due minuti, però, e i lariani si rimettono in carreggiata per merito di Verdi che supera Kastrati con una conclusione a giro su assist di Baselli. Al 29′ il Cittadella potrebbe tornare di nuovo in vantaggio ma una conclusione di Pandolfi termina fuori misura. Al 34′ il Como se la prende con la malasorte che si manifesta sottoforma di un palo colpito da Da Cunha con un tiro dal limite, lariani vicinissimi al vantaggio. Al 36′ arriva la replica granata con Pandolfi che ci prova di nuovo ma conclude a lato. Anche nei minuti finali la partita riserva momenti di grande intensità. Al 37′ il Como ha un’altra possibilità per sfondare ma Braunoder, dal limite, non impensierisce Kastrati. La parità sembra già scritta ma, al 49′, il Como si regala la posta piena con Goldaniga che ribadisce in rete una respinta di Kastrati su precedente tiro di Goldaniga. Sesta vittoria per il Como, sempre più vicino alla serie A, nelle ultime sette gare.

SPEZIA- PALERMO 1-0

Lo Spezia torna alla vittoria dopo quattro giornate superando di misura il Palermo. Successo meritato per i liguri che si sono resi molto più pericolosi degli ospiti nell’arco della gara. Il Palermo subisce il secondo cappaò di fila dopo quello casalingo contro la Reggiana ma si mantiene comunque in zona playoff. Lo Spezia prova a sfondare già al 3′ con Verde la cui conclusione è però fuori misura. Al 6′ risponde il Palermo con Soleri sugli sviluppi di una punizione di Brunori, anche in questo caso la mira non è però invitata. Al 9′ Verde ci riprova per i liguri a giro concludendo alto di poco. Avvio tambureggiante soprattutto da parte dei padroni di casa bisognosi di punti per portare a casa la salvezza. Al 16′ i liguri passano in vantaggio con Di Serio che si avventa su un retropassaggio errato di Lund e infila Pigliacelli. Al 26′ gli aquilotti ci provano ancora con Vignali ma Pigliacelli sventa in corner. Un minuto dopo è Verde a impegnare il portiere palermitano, al terzo tiro dall’inizio della gara in meno di mezz’ora l’attaccante spezzino conferma la sua vitalità propositiva. Al 34′ lo Spezia prova ancora a pungere con Elia, il pallone termina però alto. Al 40′ è sempre lui a effettuare un cross su cui si avventa Vignali di testa concludendo fuori misura. Il primo tempo termina con lo Spezia avanti, risultato equo considerata la più spiccata propensione offensiva dei padroni di casa. Al 1′ della ripresa Diakitè ci prova dal limite per gli ospiti ma Zoet fa buona guardia. Risponde subito lo Spezia con un tiro alto di Salvatore Esposito un minuto dopo. All’11’ liguri ancora pericolosi con Di Serio il cui colpo di testa su punizione di Salvatore Esposito non genera però effetti apprezzabili. Al 33′ il Palermo prova a colpire con Di Francesco ma la sua conclusione di perde di molto a lato della porta di Zoet. Al 35′ lo Spezia potrebbe raddoppiare con Pio Esposito che, servito da suo fratello Salvatore, di testa non inquadra però lo specchio della porta. Al 43′ Salvatore Esposito prova a impensierire Pigliacelli con una punizione ma il portiere rosanero fa buona guardia. Spezia deciso a mettere in cassaforte un successo che potrebbe rivelarsi prezioso. Nei minuti finali non accade alcunchè di rilevante e i liguri possono sorridere.

ASCOLI- COSENZA 0-1

Un passo avanti e uno indietro. Dopo avere espugnato il Liberati contro la Ternana, l’Ascoli mastica amaro nel turno infrasettimanale perdendo di misura al Del Duca contro il lanciato Cosenza. I marchigiani restano così in zona playout. I calabresi, viceversa, con il terzo successo consecutivo e il quinto risultato utile di fila, hanno addirittura nel mirino la zona playoff. Al 5′ arriva subito il primo colpo di scena, Camporese intercetta la sfera con le mani su conclusione di Di Tacchio e l’arbitro Marco Piccinini di Forlì assegna all’Ascoli il calcio di rigore. Il direttore di gara, poi, si consulta però con il Var e decide di ritornare sui suoi passi non assegnandolo. Al 9′ i marchigiani vanno vicini alla segnatura con Nestorowski, l’ex Udinese interviene su spizzata dell’ex Salernitana e Pisa Di Tacchio ma non impensierisce Marson. Al 17′ i bianconeri vanno vicino al vantaggio con un’incornata di Zedadka sugli sviluppi di un cross che termina sul palo. Ascoli decisamente più propositivo nel primo scorcio di gara consapevole come è di doversi assicurare punti per cercare di schivare i playout. Al 24′ il Cosenza pareggia il conto dei pali con un’incornata di Camporese che colpisce il legno su cross di Calò. Al 36′ il Cosenza ha una buona occasione con un colpo di testa di Forte, la palla termina però alta. Al 41′, invece, Tutino non sbaglia portando gli ospiti in vantaggio con una conclusione a giro che prende il legno e poi si insacca alle spalle di Vazquez. Al 44′ l’Ascoli prova a scuotersi con un corner di Caligara che Marson smanaccia. Il primo tempo vede il Cosenza in vantaggio, premio alla sua maggiore determinazione rispetto a quella dei marchigiani. Al 3′ della ripresa l’Ascoli ci prova con un tiro dal limite di Caligara che è però deviato in corner. Al 5′ Di Tacchio, di testa, su cross di Zedadka , non crea problemi a Marson. Non meglio va, per l’Ascoli, al 7′ con un’incornata di Duris che Marson sventa ancora. All’8′ Caligara, dalla lunga distanza, conclude alto di poco. La ripresa comincia con un esito decisamente favorevole all’Ascoli desideroso di riprenderla. Al 9′ Duris, imbeccato da Nestorowski, impegna nuovamente il portiere cosentino. Al 21′ l’Ascoli ci prova con un’incornata di Rodriguez ma la palla è a lato. Al 31′ il Cosenza va vicino al raddoppio con un diagonale di Mazzocchi che, ben servito da Camporese, si vede deviare in corner da Vazquez il tiro. Al 39′ Marras commette fallo su Rodriguez. Piccinini , anche in questo caso e come nella prima frazione, va a visionare il Var e cambia idea revocando la decisione del penalty. La partita si trascina verso il finale con il Cosenza che guadagna tre punti molto preziosi.

CATANZARO- VENEZIA 3-2

La vittoria nel matchclou della giornata che metteva in palio preziosi punti playoff va al Catanzaro. E’ però una vittoria che farà molto discutere per il modo in cui è maturata in pieno recupero con un rigore concesso e poi fatto ripetere ai calabresi fischiato per un fallo su Donnarumma parso ai più molto dubbio. Il Venezia ha dovuto giocare poi l’ultima mezz’ora di gioco in dieci per l’espulsione di Sverko. La partita ha poi subito nella prima frazione alcuni minuti di interruzione per la pioggia scesa abbondantemente sul Ceravolo. Sia come sia, i giallorossi ottengono il quarto risultato utile e sono sempre in piena zona playoff, i lagunari restano al terzo posto in piena corsa per la promozione diretta in serie A pur perdendo dopo tre vittorie di fila. Il Venezia parte forte con un tiro di Lella al 4′ che termina alto. Un minuto dopo, al suo primo affondo, il Catanzaro passa in vantaggio con un’incornata di Pontisso su cross di Sounas. Sul Ceravolo comincia a scendere la pioggia appesantendo il terreno di gioco. Al 14′ i lagunari pervengono al pareggio, Idzes insacca da distanza ravvicinata su punizione di Pierini, l’arbitro Giovanni Ayroldi inizialmente non convalida ravvisando un fuorigioco di Pohjanpalo, poi però consulta il Var e cambia la decisione. Il Venezia si rimette quindi in carreggiata in una sfida d’alta quota tra due squadre ormai destinate a disputare i playoff in cui ci si gioca il passaggio in massima serie. Al 19′ il Catanzaro prova a tornare avanti con Pontisso ma il suo tiro è deviato in corner da Lella. Al 23′ il direttore di gara, vedendo il campo ridotto a un acquitrino, sospende momentaneamente la gara facendo ritornare le due squadre negli spogliatoi. Ayroldi rientra in campo con i capitani delle due squadre, Il pallone non vuole saperne di rimbalzare e la partita si fa a rischio di sospensione e rinvio. La pioggia dà poi un po’ di tregua e, alla fine, il gioco riprende. Al 25′ il Catanzaro si rende pericoloso con Oliveri il cui destro termina alto. Al 28′ i lagunari passeerebbero in vantaggio con Bjarkason si avventa su un tiro errato di Busio e infila Fulignati. L’arbitro, però, consulta il Var e decide di non convalidare la segnatura ravvisando una posizione di fuorigioco dell’autore del gol. Al 40′ il Venezia potrebbe andare a bersaglio ma Pierini spara altissimo dopo avere approfittato bene di un disimpegno errato di Oliveri. Il primo tempo termina con una rete per parte. Al 4′ della ripresa il Venezia potrebbe passare in vantaggio con un’incornata di Pohjanpalo ma Fulignati è bravo a deviare. Un minuto dopo ci prova Tessmann con un tiro dal limite che termina fuori di pochissimo. Al 6′ brivido per la porta dei lagunari, Sounas sfodera un tirocross che si stampa sul palo facendo sfiorare il vantaggio alla squadra di Vincenzo Vivarini. Non meglio va a Biasci che, al 7′, spara su Joronen. Al 10′ il Venezia capovolge a suo favore le sorti della gara con Idzes che si regala la doppietta approfittando di un salvataggio sulla linea dell’ex Foggia e Perugia Iemmello su precedente tiro di Lella. Tre punti che sarebbero di capitale importanza per il Venezia per blindare i playoff. Al 12′ i lagunari si complicano però la vita perdendo Sverko per doppia ammonizione. Il Catanzaro ne approfitta e al 14′ pareggia con un’incornata di Iemmello sugli sviluppi di una punizione dell’ex Viterbese Vandeputte. Al 17′ quest’ultimo potrebbe propiziare il 3-2 di Biasci che però non impensierisce Joronen. Al 20′ Busio ci prova per il Venezia ma calcia sull’esterno della rete. La partita mantiene ottimi ritmi e le due squadre fanno di tutto per assicurarsi la posta piena. Al 25′ il Catanzaro cerca di colpire con Biasci che però spara altissimo. Al 31′ il Venezia risponde con Altare che, di testa sugli sviluppi di una punizione di Pierini, prova a superare Fulignati senza riuscirci. Al 34′ Iemmello siglerebbe il vantaggio catanzarese ma la sua rete è annullata per fuorigioco. La pioggia riprende a scendere copiosa e condizione di nuovo la gara. Al 42′ il Catanzaro ci prova cn un’incornata di Antonini ma la palla termina a lato. Al 48′ il Catanzaro beneficia di un penalty parso molto discutibile per un presunto fallo su Donnarumma, dagli undici metri , però, Iemmello fallisce facendosi parare il tiro da Joronen. Ayroldi ravvisa però delle irregolarità nell’esecuzione e fa ripetere il rigore e questa volta Iemmello non fallisce regalando al Catanzaro una vittoria che era ormai inattesa. .

SUDTIROL- TERNANA 4-3

Vince il Sudtirol una sfida pirotecnica contro una generosa Ternana che ha dovuto giocare l’ultima mezz’ora di gara in inferiorità numerica per l’espulsione di Boloca. Gli altoatesini riscattano la sconfitta di Modena e ritrovano una vittoria interna che mancava loro dal 16 marzo quando sconfissero la Cremonese avendo i playoff nel mirino. Le Fere sono alla seconda sconfitta di fila e restano in zona playout. Al 2′ il Sudtirol si rende pericoloso con Odogwu su punizione dell’ex Spal Kurtic, la sfera è però deviata in corner. Al 5′ gli altoatesini ci provano ancora con Davì che, su cross di Giorgini, manca però la deviazione vincente. La maggiore spinta dei padroni di casa in avvio è premiata con la rete del vantaggio che giunge al 9′ per merito di Odogwu, bravo a sbucare di testa con perfetta scelta di tempo su cross di Tait. Al 14′ arriva la prima occasione per la Ternana con una punizione di Pereiro deviata in corner. Un minuto dopo è Raimondo a rendersi pericoloso calciando sull’esterno della rete. Le Fere non sembrano avere accusato il colpo del gol dello svantaggio e provano a scuotersi dopo l’iniziale predominio dei sudtirolesi. Al 17′ la Ternana ci prova con un tiro dal limite di Pereiro, Poluzzi fa però buona guardia. Su fronte opposto Odogwu ha l’occasione per il raddoppio e la doppietta personale ma, da distanza ravvicinata, non riesce a trafiggere Vitali. Al 22′ ancora lui, su punizione di Casiraghi, spedisce alto di testa. La Ternana è sorniona e al 23′ la riprende con Pereiro che, da distanza ravvicinata, su assist al volo di Casasola, infila Poluzzi. La Ternana, però, ci crede e al 33′ capovolge a suo favore l’esito dell’incontro con una rete di testa di Luperini su cross di Casasola. Tre punti che potrebbero essere molto preziosi per gli umbri in chiave salvezza. Il Sudtirol non ci sta e ci prova al 37′ con Casiraghi, Lucchesi devia però in corner. Sugli sviluppi di quest’ultimo, Giorgini conclude alto. Al 42′ la Ternana prova ad allungare con un’incornata di Luperini, l’ex Pistoiese, però, questa volta non crea problemi a Poluzzi. Al 46′ Molina pareggerebbe per il Sudtirol dal limite ma il direttore di gara consulta il Var e, ravvisando un tocco di mano dell’autore del tiro, non convalida la segnatura. Si chiude così a favore delle Fere una prima frazione ricca di emozioni in cui la Ternana ha saputo ribaltare l’iniziale esito negativo con caparbietà e determinazione. Al 3′ della ripresa il Sudtirol prova a pungere con Casiraghi che sfrutta un colpo di testa di Odogwu ma conclude fuori misura. Al 6′, però, lo stesso Casiraghi non fallisce pareggiando le sorti con un gran tiro dal limite. Sudtirol entrato meglio nella seconda parte di gara. Ancora lui, al 7′, potrebbe addirittura realizzare il 3-2 dei padroni di casa ma conclude alto dal limite. Al 15 ‘ la Ternana si complica la vita per l’espulsione di Boloca per doppia ammonizione a causa di un fallo su Casiraghi. Al 22′ la Ternana torna in vantaggio per la seconda volta con Luperini che sigla il 3-2 e la doppietta personale su assist di Casasola, il terzo propiziatorio delle tre reti dei compagni di squadra. Al 26′ il Sudtirol beneficia di un penalty per un contatto tra Odogwu e Sorensen, Monaldi ha inizialmente qualche esitazione ma poi, consultato il Var, conferma la sua decisione, Dagli undici metri Casiraghi trasforma regalandosi la doppietta personale. Al 35′ Giorgini potrebbe portare in vantaggio il Sudtirol ma il suo colpo di testa non impensierisce Vitali. Al 36′ Odogwu spara alto dal limite. Il Sudtirol prosegue nel suo assedio finale alla porta umbra al 37′ con un’altra incornata di Giorgini che, anche questa volta, non impensierisce Vitali. Al 40′ altra occasione per i padroni di casa con un tiro di Rover che Vitali manda sul palo, sul tapin , però, si avventa El Kaouakibi che segna il 4-3 dei padroni di casa. Al 49′ la Ternana tenta il nuovo pareggio con Casasola ma Poluzzi è attento.

REGGIANA-MODENA 1-0

Il derby d’Emilia sorride alla Reggiana. I granata superano di misura il Modena e bissano la vittoria ottenuta contro il Palermo e possono persino pensare ancora timidamente di agguantare la zona playoff. Per il Modena, invece, niente bis della vittoria con il Sudtirol. Al 4′ il Modena ci prova con un’incornata di Abiuso su cross di Corrado che termina però alta. Al 7′ Magnino riceve da Battistella ma il suo tiro è deviato in corner. Avvio favorevole ai canarini. Ancora Magnino , all’8′, colpisce di testa sugli sviluppi di un corner, Bardi non si fa però sorprendere. Al 12′ Abiuso ci prova di testa ma mette a lato. Il Modena sembra padrone della gara con una Reggiana incapace di pungere nei minuti d’avvio. Al 18′ Abiuso ci riprova di testa per la sua terza occasione in meno di venti minuti ma, anche questa volta, la mira non lo assiste. Al 26′ arriva la prima occasione per la Reggiana con Pajac la cui punizione è respinta dalla barriera. Due minuti dopo ci prova Kabashi ma il suo tiro è deviato in calcio d’angolo. Timida ripresa dei granata dopo un avvio tutto di marca Modena. Al 38′ ci prova Gondo ma il suo tiro è deviato in corner, Reggiana nuovamente pericolosa. Il primo tempo va in archivio a reti bianche ma con più Modena che Reggiana. Al 2′ della ripresa i padroni di casa ci provano con Fiamozzi, Gagno fa però buona guardia. Al 6′ Pieragnolo sfodera un tirocross su cui il portiere modenese non ha però problemi. Meglio la Reggiana in avvio di ripresa. All’8′ il Modena replica con Palumbo che conclude a lato. La partita sembra scorrere all’insegna di un maggiore equilibrio rispetto alla prima frazione di gioco. Al 14′ la Reggiana ci prova con Portanova ma Gagno sventa. Al 18′ Oukhadda commette fallo su Pieragnolo e il direttore di gara concede ai granata il calcio di rigore. Dagli undici metri Gondo non fallisce. Al 23′ Gondo potrebbe raddoppiare ma conclude fuori di un soffio. Al 36′ il Modena prova a riprenderla con Bozhanaj ma la sfera termina fuori di poco. Al 40′ la Reggiana cerca il raddoppio con Portanova direttamente su punizione ma Gagno fa buona guardia. Al 44′ il Modena prova a pareggiare con un’incornata di Zaro che termina alta. E la Reggiana può festeggiare.

BARI- PARMA 1-1

Pareggio e massima serie raggiunta dopo un’assenza che dura dalla stagione 2020-21. Il Parma festeggia l’approdo nel massimo livello della gerarchia calcistica tricolore pareggiando sul campo di un Bari che, viceversa, resta in zona playout e avrà due giornate a disposizione per cercare la salvezza diretta. Al 10′ il Bari ha una buona occasione con Nasti che vede Chichizola fuori dai pali e prova a sorprenderlo senza riuscirci. Al 14′ il Parma risponde con Hernani che riceve da Bonny e impegna Pissardo in un intervento in due tempi. Al 17′ emiliani ancora in evidenza con Bernabè che impegna Pissardo in una respinta con i pugni. Dopo un’iniziale supremazia dei pugliesi, il Parma fa emergere il suo piglio da capolista a pochi passi dalla serie A. Al 24′ Bonny scambia con Mihaila, quest’ultimo conclude però in modo fiacco sul fondo. Al 25′ il Parma ha una buona occasione con Mihaila la cui punizione termina però alta. Al 26′ emiliani ancora pericoloso con un tiro dal limite di Bonny imbeccato da Partipilo neutralizzato da Pissardo. Al 27′ è il Bari a cercare di sfondare con l’ex AlbinoLeffe Sibilli che, dalla lunga distanza, impegna Chichizola in una deviazione in corner. Il batti e ribatti prosegue, al 30′ Nasti prova a portare avanti il Bari ma finisce per calciare addosso a Chichizola. Al 41′ il Parma cerca di sfondare con Partipilo dal limite ma il suo tiro è deviato oltre la traversa. Gli emiliani si fanno preferire ma il Bari non disdegna proiezioni offensive per cercare una vittoria che lo possa proiettare fuori dal pantano dei playout. Il primo tempo termina senza reti con un Parma superiore per occasioni e possesso di palla, il Bari si fa però vedere a più riprese in zona offensiva. Al 5′ della ripresa il Parma si porta in vantaggio per merito di Bonny che riceve da Partipilo e infila Pissardo con un tiro dal limite. All’8′ Hernani prova a raddoppiare, la sfera però si impenna e diventa facile preda di Pissardo. Al 12’Aramu prova a portare il Bari in vantaggio su cross di Nasti ma il suo colpo di testa termina a fondocampo. L’ex Virtus Entella e Venezia ci riprova al 15′ dal limite ma non impensierisce Chichizola. I pugliesi provano a raddrizzare la situazione vedendo lo spettro dei playout. Al 23′ il Bari perviene al pareggio con un tiro dalla lunga distanza di Di Cesare. Il Parma non subiva una rete da quattro partite. Al 36′ il Parma ci prova con un tiro dal limite di Ansaldi ma Vicari è sulla traiettoria e respinge. Al 46′ il Bari prova a intascare la posta piena con Achik il cui tiro è però deviato in corner. Le due squadre si dividono la posta e il Parma festeggia la ritrovata serie A.

LECCO- SAMPDORIA 0-1

Vittoria e settimo posto, in piena zona playoff. La Sampdoria stende il Lecco già retrocesso e avanza di una posizione in classifica. I manzoniani falliscono invece l’opportunità di regalarsi almeno la soddisfazione platonica di una vittoria nella coda di una stagione molto tormentata. Il Lecco prova a regalarsi almeno qualche soddisfazione prima di salutare la cadetteria. Al 3′ Lepore ci prova su punizione ma Stankovic devia sopra la traversa in corner. Subito dopo una rovesciata di Bianconi termina a lato di poco, I manzoniani hanno un avvio migliore dei blucerchiati che devono cercare di proteggere la loro posizione playoff. Al 10′ un tirocross di Sersanti termina sul fondo. Al 15′ manzoniani vicino al gol con Caporale che, servito da Ionita, conclude alto di poco. Al 17′ Degli Innocenti spara in curva. La Sampdoria rompe l’assolo lecchese al 19′ con un diagonale di Murru che impegna Melgrati. Al 24′ il Lecco si rende ancora insidioso con un tiro al volo di Buso che termina però fuori misura. Al 28′ sono i blucerchiati a cercare di pungere con un’incornata di Ghilardi sugli sviluppi di un corner che termina però a lato. Al 31′ è Ricci a provarci per gli ospiti sparando però altissimo. Al 36′ Parigini cerca di portare in vantaggio il Lecco ma si vede deviare la sfera in corner. Non meglio va a Buso che al 39′ conclude a lato. Termina così a reti bianche il primo tempo con un Lecco molto propositivo e una Sampdoria che colpisce di tanto in tanto. Al 6′ della ripresa Buso è lanciato a rete ma anticipato da Benedetti. Al 9′ Alvarez cerca la soluzione vincente ma il suo tiro d’esterno termina fuori misura. Al 15′ Inglese potrebbe regalare il vantaggio al Lecco ma Stankovic devia. Al 16′ Caporale sfodera un tirocross che impegna nuovamente il portiere dei genovesi. Lecco molto propositivo e deciso a fare sua l’intera posta, per ragioni di orgoglio personale visto che la classifica lo condanna ormai alla retrocessione. Al 23′ la Sampdoria ha una buona occasione con Pedrola in mischia sugli sviluppi di un corner di De Luca ma ne scaturisce un nulla di fatto. Al 28′ il Lecco resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Lepore per un fallo su Pedrola, Tremolada aveva in precedenza estratto solo il cartellino giallo ma, rivedendo poi le immagini al Var, ha cambiato decisione. Al 32′ Ghilardi prova a far decollare la Sampdoria ma il suo colpo di testa termina fuori misura. Al 36′ i blucerchiati si portano in vantaggio, Benedetti crossa, Sersanti respinge la conclusione ma De Luca, da pochi passi, è ben appostato e insacca. Al 41′ il Lecco sfiora il pareggio con Crociata che conclude oltre la traversa. Al 46′ Stojanovic sta per raddoppiare ma il suo tiro è salvato sulla linea di porta. Al 49’Ntanda fallisce nuovamente il raddoppio doriano mettendo a lato non di molto.

FERALPI SALO’- BRESCIA 2-2

Un punto per parte nel derby bresciano. Il Brescia resta comunque all’ottavo posto in zona playoff. La Feralpi Salò può ancora sperare di giocarsi la salvezza ai playout. Il Brescia ci prova dopo pochi secondi con Jallow il cui tiro è deviato in corner. Al 4′ gli ospiti passano in vantaggio con un’incornata di Bisoli su cross di Mangraviti. Al 9′, però, i gardesani pervengono al pareggio con Dubickas, bravo a sfruttare una respinta di Lezzerini su Felici e a infilarlo dalla lunga distanza. Il Brescia prova subito a riportarsi avanti con Galazzi il cui tiro è però bloccato al minuto 11 dall’ex Renate Pizzignacco. Al 14′ è la Feralpi a sfiorare il vantaggio con un tirocross di Felici che per poco non sorprende Lezzerini. Al 18′ il portiere bresciano è chiamato a intervenire due volte in serie , prima su colpo di testa dell’ex Spal La Mantia, poi su tiro di Ceppitelli. Feralpi decisa a garantirsi la posta piena per cercare almeno di giocarsi la salvezza ai playout, Brescia a tenersi stretti i playoff. Al 26′ Dubickas prova a sorprendere Lezzerini con un pallonetto che termina però fuori misura. Al 29′ La Mantia porta avanti la Feralpi con un colpo di testa su cross di Letizia. Al 37′ il Brescia potrebbe nuovamente pareggiare ma il tiro di Bianchi si stampa sul palo. Non meglio va a Cistana il cui tiro al 39′ finisce a lato su cross di Bertagnoli. Al 42′, però, i due si ripropongono con la stessa sequenza, Bertagnoli calcia un corner, Cistana interviene di testa e questa volta non fallisce per il 2-2. Al 45′ la Feralpi ci prova con un’incornata di Ceppitelli, Lezzerini però la fa sua. Termina così la prima frazione con un verdetto di perfetta parità e ben quattro reti già realizzate. Feralpi decisa a mantenere in vita il discorso salvezza, Brescia che punta in alto. Al 6′ della ripresa la Feralpi ci prova con Fiordilino che, servito da La Mantia, si vede deviare la sfera in corner. Al 30′ il Brescia prova a passare in vantaggio con Van De Looi che, liberato da Huard, impegna Pizzignacco in una parata in due tempi. Non meglio va a Besaggio che, poco dopo, conclude fuori misura. Al 38′ la Feralpi ci prova con un colpo di testa di Pietrelli che termina a lato. Non meglio va al 38′ a Balestrero, sempre con un’incornata, su cross di Letizia. Al 40′ il Brescia prova a pungere con Huard ma il suo tiro è deviato in corner da Bergonzi.