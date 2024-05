Serie B: Il punto della 37° giornata del campionato cadetto

PALERMO- ASCOLI 2-2

Due volte in vantaggio, due volte raggiunto. Il Palermo non riesce a fare valere al Barbera la sua legge contro l’Ascoli. I rosanero tornano comunque a smuovere la classifica dopo due stop di fila e sono in zona playoff, i marchigiani riscattano solo in parte il cappaò interno con il Cosenza e sono in zona playout e a rischio retrocessione in Lega Pro. Il Palermo sblocca il risultato già al 1′ con Brunori che riceve da Soleri su azione di contropiede e infila Vazquez.All’11’ Zedadka sta per colpire per il possibile pareggio ascolano ma Ceccaroni intuisce l’insidia e spazza via la sfera. Al 27′ arriva il pareggio ospite su una ripartenza di Celia che pesca Caligara, quest’ultimo è bravo a depositare in rete di testa. Al 34′, però, i rosanero tornano avanti, Segre ha una buona girata e serve Soleri che infila Vazquez di testa in tuffo. Si arriva alla ripresa e per vedere la prima occasione occorre attendere il minuto 26 quando Rodriguez prova a rimettere in carreggiata l’Ascoli con un tiro dal limite ma conclude fuori misura. Due minuti dopo l’Ascoli ci prova ancora con D’Uffizi ma, anche in questo caso, la sfera si perde a lato. Ascoli determinato a riprenderla bisognoso come è di punti salvezza. Sembra fatta per il Palermo ma al 48′ Caligara regala ai bianconeri il pareggio con un gran tiro dal limite e a se stesso la doppietta personale.

PARMA- CREMONESE 1-1

Divisione della posta tra il Parma già promosso in serie a e una Cremonese che ha praticamente blindato i playoff non potendo acciuffare la zona di promozione diretta. Terzo segno ics nelle ultime quattro gare per gli emiliani, i grigiorossi ottengono il secondo risultato utile di fila dopo la vittoria con il Pisa. Al 5′ il Parma passa in vantaggio con Mihaila ma il direttore di gara, Matteo Gualtieri, annulla la rete dopo avere ravvisato un intervento di mano dell’autore del gol. Al 14′ gli emiliani devono già fare a meno di una pedina per l’espulsione di Balogh per un fallo da ultimo uomo. Gara in salita, per gli emiliani d’altronde già con la testa alla massima serie. La Cremonese ne approfitta nel modo migliore andando a bersaglio al 25′ con una conclusione a giro di Vazquez. Al 30′ Bianchetti commette fallo su tiro di Man e inizialmente il direttore di gara assegna il calcio di rigore agli emiliani. Dopo avere consultato il var, però, cambia idea. Al 37′ i padroni di casa ci provano con Sohm, il suo tiro è però neutralizzato dall’ex Monza Antov. Al 5′ della ripresa la Cremonese prova a prendere il largo con Quagliata, Corvi, schierato da Fabio Pecchia al posto di Chichizola lasciato a riposare, neutralizza però da par suo. Al 9′ Johnsen prova ancora ad allargare il fossato ma non riesce a concludere in modo apprezzabile. Il Parma, invece, la mira l’ha ben impostata tanto da pareggiare all’11’ con Mihaila ben imbeccato da Man. Al 15′ la Cremonese getta alle ortiche l’occasione per il nuovo vantaggio con Johnsen che riesce a superare Corvi ma conclude clamorosamente alto a porta vuota. Cremonese molto propositiva ma imprecisa. Al 25′ arriva anche il pareggio dei cartellini rossi perché la Cremonese resta in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Pickel. La partita non torna a decollare e le due compagini si dividono la posta.

PISA- SUDTIROL 2-2

Per novanta minuti hanno giocato a rincorrersi e a cercare di superarsi ma, alla fine, si sono dovute accontentare di un punto per parte. Finisce 2-2 tra Pisa e Sudtirol che non hanno più alcunchè da chiedere al campionato. I toscani sono al terzo pareggio nelle ultime quattro gare e sono dodicesimi in zona salvezza, gli altoatesini ottengono il secondo risultato utile di fila dopo la vittoria al Druso contro la Ternana e sono noni ma, per aritmetica, non possono più agganciare la zona playoff. Al 17′ il Pisa ci prova con un tiro dal limite di Barbieri che si perde sul fondo. Al 23′ i toscani ci riprovano con Tramoni che, servito da Arena, conclude però troppo debolmente su Poluzzi. Il Pisa sembra averne di più e al minuto 29 ci riprova con Caracciolo la cui prima conclusione è ribattuta dalla difesa ospite mentre la seconda termina alta. Il Sudtirol produce la sua prima occasione al 30′ con un’incornata di Odogwu fuori misura su cross di Molina. Un minuto dopo è Arrigoni a impegnare Nicolas con un tiro dal limite. Al 33′ il Pisa riprende a macinare gioco con Tramoni che impegna Poluzzi in una deviazione in corner. Al 35′, su cross dell’ex Monza D’Alessandro, è Barbieri a provarci di testa senza esiti apprezzabili. Il Pisa continua a farsi preferire ma non riesce a capitalizzare la sua superiorità di occasioni. Al 43′ i toscani ci provano ancora con una conclusione a giro dell’ex Modena Bonfanti che termina a lato. Al 43′, però, lo stesso Bonfanti non sbaglia superando Poluzzi di testa sugli sviluppi di un corner di Tramoni. Al 1′ della ripresa quest’ultimo sfrutta bene un cross di Arena ma fallisce il raddoppio spedendo il suo colpo di testa tra le braccia di Poluzzi. Al 4′ è Valoti a sparare altissimo vanificando l’occasione per il raddoppio. All’8′ gli altoatesini pareggiano con un’incornata di Molina sugli sviluppi di una punizione di Casiraghi. Al 14′ Rover cerca di invertire l’andazzo della gara a favore degli ospiti ma conclude debolmente. Le due squadre continuano a giocare a viso aperto, al 19′ Bonfanti svirgola malamente su traversone dalla sinistra di Arena. Al 20′ Molina manda a lato di testa e il Sudtirol spreca un’occasione per portarsi in vantaggio. Al 22′ Barbieri commette fallo su Odogwu e per gli ospiti è rigore. Dagli undici metri è proprio lui a trasformare per il 2-1 del Sudtirol. Al 28′, però, il Pisa la riprende con un’incornata dell’ex Venezia Moreo sugli sviluppi di un corner e dopo alcuni rimpalli. Al 30′ il Sudtirol potrebbe tornare avanti ma il colpo di testa di Odogwu su cross di Molina termina a lato. Al 38′ Arrigoni calcia un corner su cui sbuca ancora una volta Odogwu che di testa conclude però centralmente. Non accade più nulla e le due squadre si spartiscono la posta in palio.

COSENZA- SPEZIA 2-2

Cosenza al sicuro, Spezia a rischio playout. Il pareggio tra calabresi e liguri regala decisamente più sorrisi ai primi che inanellano il sesto risultato utile di fila e salgono al decimo posto con 46 punti. Al 5′ i padroni di casa passano in vantaggio con Tutino direttamente su calcio di punizione. Due minuti dopo Pio Esposito prova a fare pareggiare i liguri ma il suo colpo di testa finisce fuori misura. Al 14′ i liguri propongono un tema con un calcio piazzato di Verde ma l’ex Bari e Salernitana Micai respinge. Al 15′ lo Spezia insiste con un’incornata a lato di Hristov su punizione di Salvatore Esposito. Al 27′ si vede il Cosenza con un’incornata di Meroni su corner di Antonucci, Zoet è però bravo a sventare in tuffo. Al 28′ Marras conclude a lato. Dopo un buon momento dello Spezia, il Cosenza riesce a tornare a pungere. Al 39′ Verde crossa per Mateju che però, di testa, è impreciso. Stesso esito per un colpo di testa di Nikolaou due minuti dopo su cross dello stesso Verde. Al 42′ è Salvatore Esposito a impegnare Micai con un tiro dal limite. Al 49′ gli ospiti beneficiano di un penalty per un fallo di mano di Camporese, Micai però para la conclusione dal dischetto di Verde. Al 51′, invece, Reca non sbaglia infilando di testa la porta dei calabresi dopo una respinta di Micai su precedente tiro di Pio Esposito che aveva deviato sulla traversa. Al 3′ della ripresa lo Spezia tenta con Di Serio ma Micai è attento. Al 4′ il Cosenza replica con un tirocross di Marras che Zoet para. Al 5′ il Cosenza torna avanti con una prodezza di tacco al volo di Tutino su cross di Antonucci, gol da antologia. La partita prosegue con ritmi elevati e all’8′ Pio Esposito sfiora il pareggio. Stesso esito per un tiro a lato di Verde all’11’. Lo Spezia sembra non accusare il colpo del nuovo vantaggio cosentino e si butta in avanti a testa bassa. Al 14′, però, sono i padroni di casa a provarci con Mazzocchi, Zoet fa buona guardia. Al 17′ Marras toglie la sfera dai piedi di Pio Esposito che stava per colpire a rete dopo una precedente respinta di Micai su tiro di Reca. Al 26′ Salvatore Esposito serve il fratello Pio che, di testa, non impensierisce Micai. Meglio va a Elia che, al 28′, al volo, regala allo Spezia il nuovo pareggio. Al 34′ il Cosenza prova ancora a passare in vantaggio con Florenzi, Zoet intercetta però il suo tiro. Al 43′ Hristov di testa conclude alto su corner di Verde. Al 46′ Vignali si vede respingere la sfera da Micai. Al 50′ lo stesso Vignali andrebbe in rete ma il suo gol è annullato per fuorigioco.

CITTADELLA- BARI 1-1

Un punto a testa tra Cittadella e Bari, La divisione della posta non serve ai padroni di casa che riscattano sì in parte l’1-2 con il Como ma perdono la possibilità di agguantare i playoff. Il Bari è invece sempre in bilico tra playout e zona retrocessione. Al 6′ i granata vanno in rete con Pittarello che sbuca bene su cross di Giraudo e segna. Al 16′ , però, il Bari si riporta in carreggiata con Nasti al termine di un’azione di contropiede. Al 21′, per poco, il Cittadella non torna avanti con Ricci che rischia l’autorete, Pissardo è provvidenziale nella deviazione. Al 26′ Cassano imbecca Pittarello che però fallisce l’occasione del possibile 2-0 sparando su Pissardo. Al 30′ lo stesso Cassano prova a rendere difficile la vita al portiere barese senza riuscirvi. Al 41′ galletti pericolosi con Achik il cui tiro è deviato in corner. Sugli sviluppi di quest’ultimo, l’ex AlbinoLeffe Sibilli prova a sorprendere Kastrati che però ha i riflessi pronti. Al 5′ della ripresa Achik supera Kastrati con un pallonetto, Carriero evita che la palla termini oltre la linea bianca della porta del Cittadella. Al 20′ il Cittadella ha una buona occasione con Angeli che calcia alto, l’azione è poi però fermata per fuorigioco. Al 26′ Pittarello fa ancora ruggire il Cittadella ma conclude oltre la traversa. Al 28′ il Bari potrebbe passare in vantaggio con Sibilli ma il suo tiro è da dimenticare. Al 34′ il Cittadella risponde con un tiro fuori misura di Rizza. Le due squadre si sfidano a viso aperto. Al 37’Achik getta alle ortiche il possibile 2-1 barese. Al 42′ il Cittadella potrebbe sfondare con Mastrantonio che però conclude alto dal limite. Al 44′ il Bari replica con una conclusione a giro fuori misura di Achik. Al 45′ il Cittadella andrebbe in rete con Magrassi che si vede però annullare la segnatura per fuorigioco. Finisce 1-1 tra due squadre che non hanno lasciato nulla di intentato per superarsi.

VENEZIA- FERALPI SALO’ 2-1

Una spera, l’altra si dispera. Il Venezia piega al Penzo i gardesani della Feralpi Salò e continua ad accarezzare il sogno della promozione diretta in serie A. I bresciani, invece, retrocedono matematicamente in Lega Pro dopo una sola stagione in cadetteria. Al 2′ i lagunari potrebbero già passare ma il tiro dell’ex Monza Gytkjaer termina sul fondo. Al 13′ è la Feralpi a sfiorare il vantaggio con un destro a giro di Kourfalidis che termina a lato. Al 17′ è di nuovo Venezia con Busio che serve Candela, quest’ultimo conclude ampiamente a lato. Al 30′ Gytkjaer pesca Busio, la difesa gardesana però sventa l’insidia consentendo a Pizzignacco di farla sua senza problemi. Al 39′ Gytkjaer, pescato da Svoboda, non riesce a impensierire Pizzignacco. Al 43′ Venezia in evidenza con Jajalo che conclude sul fondo. I lagunari alzano decisamente il ritmo della gara decisi a non lasciare che il Como, secondo in classifica, spicchi il volo verso la promozione diretta. Al 45′ Pohjanpalo porta il Venezia a un passo dal vantaggio colpendo la traversa con un tiro dal limite. Al 10′ della ripresa gli ospiti ci provano con l’ex Spal La Mantia ma il suo diagonale termina a lato. All’11’ Pizzignacco deve intervenire due volte per sventare altrettante insidie di Pierini e Candela. Al 15′ i padroni di casa passano in vantaggio con Pohjanpalo , bravo ad approfittare di una respinta di Pilati su precedente tiro di Gytkjaer. Al 21′ La Mantia cerca di fare pareggiare i gardesani ma conclude sul fondo di testa sugli sviluppi di un corner. Al 26′ la Feralpi ci prova con Felici, il cui destro è però deviato in corner. Sugli sviluppi di quest’ultimo è bravo a sbucare di testa Pilati, la conclusione è però a lato. Al 32′ Felici serve Compagnon che cerca di superare Joronen senza riuscirci. Al 38′, però, l’attaccante gardesano non sbaglia infilando il portiere veneto su cross di Kourfalidis. Al 43′ Pierini vuole approfittare di un’occasione creata per lui da Gytkjaer ma conclude debolmente su Pizzignacco. Al 44′ Dembele ci prova con un diagonale, il portiere ospite ex Renate sventa ancora in due tempi. Al 47′ il Venezia sfiora il nuovo vantaggio con un tiro di Pohjanpalo fuori di poco. Il capitano lagunare non sbaglia però al 38′ regalando clamorosamente il successo ai padroni di casa su assist di Svoboda su azione di contropiede. Venezia terzo in classifica e ancora in corsa per la promozione diretta in A.

MODENA – COMO 0-0

Tutto da decidere all’ultima giornata. Il pareggio tra Modena e Como regala alla prima la matematica salvezza e costringe il secondo ad attendere l’ultima giornata di campionato, ovvero l’impegno al Sinigaglia con il Cosenza, per sapere se potrà spiccare il volo in modo diretto verso la serie A. I canarini provano subito a ruggire ma il tiro di Bozhanaj al 3′ termina altissimo. Al 18′ gli emiliani sfiorano il vantaggio con un’incornata di Gliozzi su corner di Battistella salvata sulla linea di porta da Verdi. Al 21′ Strefezza impegna Gagno dal limite per la prima conclusione dei lariani. Al 24′ il Modena passerebbe in vantaggio con Zaro ma la rete è annullata per una sua posizione di fuorigioco rilevata dal direttore di gara. Al 31′ Como insidioso con un tiro dal limite di Verdi che Gagno neutralizza. Al 40′ i lariani pungono ancora con Gabrielloni che mette alto su filtrante di Strefezza. All’8′ della ripresa il Como cerca ancora di sfondare la porta emiliana con Gabrielloni ma Gagno fa buona guardia. Al 10′ è Strefezza a riprovarci vedendo il portiere modenese fuori dai pali ma senza esiti apprezzabili. Al 18′ il Modena replica con una conclusione a lato di Battistella dal limite. Grande agonismo in campo tra le due compagini che non riescono però a superarsi. Al 27′ i canarini ci riprovano, Battistella serve l’ex Cesena ed ex di turno Gliozzi che però conclude debolmente su Semper. Finisce così a reti bianche dopo una partita di buon livello.

SAMPDORIA- REGGIANA 1-0

Seconda vittoria di fila e quarto risultato utile consecutivo per la Sampdoria che, settima in classifica, blinda la zona playoff. Sconfitta indolore, dopo due vittorie di fila, per la Reggiana che ottiene comunque la salvezza. Al 4′ la Reggiana ci prova con una soluzione di Kabashi che termina però sul fondo. Al 6ì la Sampdoria risponde con un tiro a lato di Borini imbeccato da Esposito. Al 9′ emiliani ancora pericolosi con Portanova che, imbeccato dall’ex Pescara Melegoni, conclude però troppo debolmente su Stankovic. Al 15′ Darboe subisce fallo da Rozzio ed è punizione per i doriani. L’esecuzione di Esposito è perfetta ed è il vantaggio dei padroni di casa. Al 26′ Darboe potrebbe raddoppiare ma il suo tiro dal limite termina a fil di palo. Al 29′ la Reggiana reagisce con un’incornata sul fondo di Portanova su cross di Fiamozzi. Al 30′ il doriano Piccini si incunea bene in area ospite ma il suo tiro termina alto. Al 46′ Sampdoria ancora insidiosa con un tiro al volo di Darboe che termina sul fondo. Al 2 ‘ della ripresa De Luca approfitta di un’azione convulsa per avventarsi sulla sfera ma conclude alto. Al 4′ Depaoli impegna Bardi in una deviazione in corner. Sugli sviluppi di quest’ultimo, Piccini spedisce alto di testa. La Sampdoria insiste con grande determinazione, al 5′ De Luca, di testa, impegna Bardi. Al 9′ è Depaoli a mettere sul fondo dal limite. Al 18′ Vergara pareggerebbe dopo avere ricevuto da Blanco su azione di contropiede ma la rete è annullata per fuorigioco. Al 30′ gli emiliani ci riprovano con Kabashi che conclude però a fil di palo. Al 33′ Pettinari , di testa, mette a fil di palo. Generoso assedio finale della Reggiana alla ricerca del pareggio. Al 45′ la Sampdoria sfiora il raddoppio con un colpo di testa del difensore emiliano Marcandalli verso la propria porta che termina però sul fondo.

TERNANA – CATANZARO 1-0

Dopo tre turni a vuoto, la Ternana torna alla vittoria superando al Liberati un Catanzaro che capitola dopo quattro giornate positive. Le Fere affidano all’ultima giornata la speranza di acciuffare la salvezza diretta, i calabresi sono in zona playoff. Al 2′ la Ternana propone un tema con un traversone di Luperini su cui Fulignati fa buona guardia. Al 6′ gli ospiti replicano con una punizione di Vandeputte parata da Vitali. All’8′ la Ternana torna a pungere con un’incornata di Carboni su assist di Pereiro che costringe Fulignati a una deviazione in corner. Al 20′ il Catanzaro replica con Pontisso, Faticanti neutralizza. Al 36′ gli umbri si rendono temibili con Pereiro il cui tiro è però deviato in corner. Le due squadre appaiono determinate ad assicurarsi la posta piena per i rispettivi obiettivi. Al 44′ ci prova Carboni ma il suo tiro è smorzato da Scognamillo che agevola la parata di Fulignati. Al 6′ della ripresa il Catanzaro ci prova con un tiro di controbalzo di Situm che termina alto. Al 10′ la Ternana replica con un tirocross di Distefano sul fondo. Al 13′ il Catanzaro ha una buona intuizione con Pontisso che, servito dall’ex Foggia e Perugia Iemmello, conclude però alto. Al 16′ Distefano, di testa, su cross di Luperini impegna Fulignati in una deviazione in corner. Due minuti dopo le Fere ci riprovano con Pereiro il cui calcio di punizione non si abbassa abbastanza. Al 23′ gli umbri insistono con un colpo di testa di Pereiro, il più attivo dei suoi, Fulignati però para sicuro. Al 25′ Luperini impegna di nuovo il portiere ospite. Ternana protesa in avanti alla caccia dei tre punti. Al 30′ Raimondo, imbeccato da Dionisi, dà ancora lavoro a Fulignati. Tanta determinazione delle Fere è premiata con la rete del vantaggio che giunge al minuto 33′ con Distefano, autore di un gran tiro dal limite su imbeccata di Dionisi. Al 39′ proprio quest’ultimo cerca di raddoppiare ma conclude a lato. Al 48′ il Catanzaro cerca di riprenderla con Miranda che però conclude altissimo.

BRESCIA – LECCO 4-1

Chi sorride e chi piange. Nel calcio come nella vita. Per un Brescia che blinda la zona playoff con larga vittoria vi è un Lecco che invece ha incassato il quarto stop di fila e si appresta a salutare la Lega Pro mestamente dopo la matematica retrocessione già decretata lo scorso turno. Dopo tre pareggi di fila e quattro turni senza vittorie, il Brescia torna invece ad assaporare la posta piena. I padroni di casa potrebbero già passare al 3′ con Dickmann ma il tiro dell’ex Novara e Spal termina alto. Subito dopo è Besaggio a impegnare Melgrati. Al 9′ il Lecco si fa vedere con una conclusione al volo di Ionita, Lezzerini fa però buona guardia. Al 10′ si rivede il Brescia con un’incornata di Moncini fuori misura su cross di Galazzi. Brescia più propositivo e intenzionato a chiudere a chiave la qualificazione ai playoff. Al 12′ le rondinelle passano con Bjarnason, bravo ad approfittare di un suggerimento di Dickmann e a infilare Melgrati. Al 16′ è già raddoppio con un colpo di testa di Moncini su corner di Galazzi. Al 20′ il Lecco cerca di riprenderla con una conclusione di Buso che termina alta di poco. Al 30′ Galazzi, come sempre molto mobile e propositivo, cerca la soluzione vincente dal limite ma Melgrati intuisce e devia in corner. Al 33′ il tiro al bersaglio dei bresciani prosegue con Paghera che conclude però alto. Tre minuti dopo il Lecco prova a reagire con il solito Buso che manda però sul fondo. Al 42′ il Brescia resterebbe in dieci per l’espulsione di Jallow per fallo da ultimo uomo, il direttore di gara Davide Di Marco di Ciampino consulta però il var e cambia orientamento stabilendo solo la sanzione del cartellino giallo. Al 2′ della ripresa il Lecco ci prova con Degli Innocenti che calcia però fuori misura. Al 5′ è ancora lui a provarci su sponda di Caporale ma Lezzerini mette a lato. Buon avvio di ripresa dei manzoniani che tentano di giocare la carta dell’orgoglio. Al 7′, però, il Brescia affonda la lama per la terza volta, la premiata ditta Galazzi- Moncini funziona ancora, il primo rifinisce con un cross, il secondo infila Melgrati di testa per il 3-0. All’8′ lo stesso Galazzi vorrebbe entrare nel tabellino dei marcatori ma Melgrati neutralizza il suo tiro dal limite. Al 12′ Caporale prova almeno a fare accorciare le distanze al Lecco ma conclude malamente. Al 29′ il Brescia cala il poker, Melgrati non trattiene un tiro di Bisoli, irrompe Bianchi e segna. Al 38′ il Lecco cerca il gol della bandiera con Galli che conclude alto. Al 45′ Lezzerini nega la gioia del gol anche a Frigerio. Bucare la porta bresciana riesce invece a Inglese al 46’ con una conclusione a giro su sponda di Buso.