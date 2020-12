Serie B: Impresa del Frosinone, la Salernitana prova la fuga

Boxing day all’italiana, per la quindicesima giornata di Serie B. Complicatissima la situazione del Frosinone, per la sfida al Pordenone. La squadra allenata da Nesta, si ritrova, tra assenze causa covid-19 e infortuni, priva di 14 calciatori. La partita risente della situazione e la prima frazione non regala particolari emozioni. I neroverdi passano in vantaggio al 53’, quando Diaw, insacca di testa per l’1-0. Pochi minuti dopo, la già difficile situazione dei ciocari, peggiora, con l’infortunio di Ciano, che costringe Nesta all’unico cambio a disposizione. Quando tutto sembrava deciso, arriva l’insperato pari di Parzyszek, che è bravo ad anticipare tutti dopo il miracolo di Perisan sulla conclusione di Boloca. Finisce 1-1 con il Frosinone in festa, per un’impresa clamorosa.

Scappa la Salernitana, che complice il rinvio del match tra Chievo e Cittadella, si ritrova a più 5 dal terzo posto. I granata, ospiti del Venezia, si impongono per 2-1 sui lagunari. Protagonista assoluto del match, Andrè Anderson, giovane di proprietà della Lazio, che nel giro di 4 minuti, chiude i conti con una doppietta nella prima frazione di gara. Inutile il gol di Crnigoj, nei minuti di recupero. Vittoria di rimonta per il Lecce, nel match contro il Vicenza. I giallorossi di rabbia e carattere ribaltano il vantaggio iniziale di Marotta. Mancosu prima e Rodriguez poi regalano i 3 punti a Corini. Finale con thriller, perché al 91’, l’arbitro annulla(giustamente), la rete del pari vicentino, per offside, mandando su tutte le furie Di Carlo.

Tonfo della Spal, che perde in casa dell’Ascoli, perdendo terreno nella lotta promozione. Strepitosa partita di Sabiri, che prima con una splendida punizione e poi con un fulmineo contropiede, realizza la doppietta che regala i tre punti alla formazione di casa. La Spal prova a pareggiarla ma fa troppo poco e l’Ascoli vince con merito, sfiorando anche il 3-0 nei minuti finali. Match salvezza al Comunale di Chiavari, dove la Virtus Entella sfida il Pescara. I padroni di casa sono chiamati alla vittoria, perché quando non siamo neanche giunti al girone di ritorno, la situazione in classifica è già compromessa. Partita brutta nei primi 15’. L’episodio che sblocca l’incontro arriva al 16’ quando un clamoroso errore di Fiorillo, lascia strada libera a De Luca, che appoggia per Schenetti per il facile 1-0. Proprio De Luca fa il 2-0, sulla ribattuta di un calcio di rigore parato da Fiorillo. Gli ospiti ci provano ma non trovano il gol che potrebbe riaprire la partita, e al 96’ la rete di Cardoselli fa esplodere di gioia la Virtus, che conquista la prima vittoria stagionale.

Pareggiano Cosenza e Pisa. Match molto intenso tra due formazioni che giocano a viso aperto. Occasione per gli ospiti al 6’, quando Vido, sbaglia un calcio di rigore. Il Pisa meriterebbe il vantaggio nel primo tempo, ma a segnare è il Cosenza, con il colpo di testa di Bahlouli. I nerazzurri non si scompongono e nella ripresa macinano gioco, trovando il gol del pari, grazie alla rete di testa di capitan Gucher. Finisce 1-1. Vince la Reggina, in casa della Reggiana. La squadra calabrese si impone nei minuti di recupero, nonostante l’inferiorità numerica causata dal rosso a Stravropoulos, quando Bellomo è bravo e fortunato a battere Cerofolini, con un sinistro sporco. Vince l’Empoli nel primo posticipo di giornata. La squadra toscana tiene il passo della Salernitana e conserva il secondo posto in classifica.

La sfida contro il Brescia è di quelle difficili per l’Empoli, ma con caparbietà la squadra di Dionisi arriva alla vittoria. Al Rigamonti la sblocca Haas, gioiello del vivaio dell’Atalanta, che con un bel diagonale, batte Joronen. Il raddoppio arriva al 40’, quando il solito La Mantia, è lesto a siglare la rete dopo la traversa colpita con un pallonetto da Haas. Poco prima dell’intervallo, Torregrossa dagli 11 metri, accorcia le distanze. Non basta al Brescia, perché l’Empoli nel secondo tempo conserva bene il vantaggio e addirittura, sempre dal dischetto, segna il definitivo 3-1, siglato da Mancuso.