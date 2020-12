Serie B: La Spal vince il big match contro IL Lecce. Il Monza fa bottino pieno

La quattordicesima giornata di Serie B si apre con l’anticipo tra Salernitana e Virtus Entella, che vede i campani vittoriosi per 2-1 e soli in testa alla classifica. Il turno infrasettimanale regala un match di cartello al Paolo Mazza di Ferrara, dove la Spal ospita il Lecce. Partita dal sapore di Serie A, tra due dei club più quotati per la promozione. L’incontro vive d’equilibrio. Il primo tempo finisce in parità. Al 78’ un gran gol di Strefezza regala i tre punti agli uomini di Marino. Il Lecce prova a pareggiarla e quasi ci riesce al terzo minuto di recupero, quando Lucioni sfiora il gol colpendo la traversa.

Vince il Monza, 2-0 contro l’Ascoli. Decidono la partita Carlos Augusto e Frattesi. Proprio il centrocampista italiano, in rete al 88’, non esulta, essendo un ex dell’incontro. Festeggia Galliani in tribuna per 3 punti fondamentali per la classifica. Pareggio in rimonta del Chievo, che prima va sotto 2-0, in casa del Pisa e poi riprende il risultato nelle battute conclusive del match. I nerazzurri vanno in doppio vantaggio con le reti di Gucher e Marconi, confermandosi una delle squadre più in forma del campionato. Il Chievo non molla e prima la riapre con Djordjevic al 77’ e poi pareggia con un bel gol di Ciciretti.

Vola il Cittadella che batte il Frosinone. Partita fondamentale per le zone altissime della classifica, un vero e proprio scontro diretto. Il Cittadella fa la partita e la sblocca prima dell’Intervallo con la rete di testa di Ogunseye. I ciociari provano ad agguantare almeno un punto senza però riuscirci. Vittoria, 3 punti e sorpasso per il Cittadella. Pescara e Brescia si dividono la posta e pareggiano 1-1. Rondinelle avanti con la rete del solito Torregrossa. Bocchetti, ancora in gol dopo la rete decisiva nella partita contro il Monza, pareggia il match.

La Cremonese vince in casa del Pordenone. La formazione ospite passa in vantaggio con la rete di Celar. Pareggia Falasco al 68’, dopo soli 3 minuti. Finale ricco di emozioni, prima l’arbitro annulla un gol al Pordenone per fuorigioco e poi a tempo quasi scaduto, Ciofani, regala la vittoria alla Cremonese. Pareggiano anche Vicenza e Livorno. 1-1 il risultato finale grazie alle reti prima di Bianchi per il Vicenza e poi il pari di Longo. Apprezzabile la partita dei padroni di casa che, seppur in inferiorità numerica dal 66’, prova a vincere la partita, andando vicina in un paio di occasioni al bottino pieno. Pareggio a reti bianche a Cosenza, dove i padroni di casa ospitano il Venezia. Partita dalle poche emozioni, dove le difese hanno prevalso sugli attacchi.